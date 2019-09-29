Сукины дети - Вот не злой я человек, но за такое бить надо, честное слово. Хотя бы ремнем — по ж...

Хочется (да и надо!) о Дальнем Востоке написать, о том, с каким трудом осваивается этот регион, как непросто привлекаются туда инвестиции, какое у него прекрасное будущее, но не выходят у меня из головы воскресные «сукины дети» со своими играми в политику, хоть убейте…
Особенно меня покоробило требование не поротого поколения «сменить неэффективное руководство страны».
Вот неэффективна наша власть по мнению не желающих взрослеть инфантилов!
…Любой из нас многое мог бы рассказать и о пустых полках 80-х, и о «горбачевских талонах», и об отсутствии в стране стеклянной посуды, когда водку продавали только в обмен на бутылку… Помните? Да помните!
Не можете не помнить, как, придя без пустой бутылки, люди выпивали всю водку прямо у кассы, «из горла», и возвращали опустошенную бутылку продавцу! А помните, когда сигарет в стране не стало? ВООБЩЕ НЕ СТАЛО! Страна есть, табачные комбинаты — работают, а курить — нечего. Вот не продаются сигареты, нигде!
Бабки у метро окурки подобранные в поллитровых банках продавали, и люди — покупали… Плевались, конечно, материли Горбачева в горькие ягоды, но покупали, а куда денешься. А из Голландии нам с барского плеча присылали табак и бумагу для самокруток… А вообще — «гуманитарную помощь из Европы и Америки» — помните? «Сегодня в помещении райисполкома будет производиться выдача гуманитарной помощи»… Вспоминайте, вспоминайте!
Я в «святые 90-е» спецреп для телевидения сделал. А его не купили. Сказали, «чернуха». А какая там, к черту, «чернуха»? Чистая правда. Работали мы в Сибири, снимали этнографические музеи малых народов Севера. И в одном музее я увидел чучело оленя. Не северного, мелкого, как собака, а настоящего — здоровенного, с ветвистыми рогами. Спросил, что это чучело здесь делает. И мне рассказали, что до недавнего времени обитал в этих краях благородный олень. Большой, красивый, как на гербах дворянских родов.
Почему «благородный»? — спрашиваю. На меня посмотрели, как на идиота, и ответили с подчеркнутой вежливостью: «Благородный» — потому что благородный. Не унижается. Убегает от снегохода только некоторое время, пока не понимает, что снегоход — и сильней и быстрей, и шансов убежать от него — нет. И тогда олень останавливается, и стоит с гордо поднятой головой. Пока его не убьют. Охотники, бывало, убивали, и плакали. Потому что это не охота была, а расстрел» — «А где эти олени сейчас? — спрашиваю, а мне в ответ — «А съели всех. Больше ни одного нет».
Знаете, мне вот этот ответ, — «Съели всех», — на всю жизнь в память врезался. Веками, если не тысячелетиями, жил благородный красавец-олень в Сибири. Человек его уважал, берег, охотился, конечно, но не зверел, понимал меру. А пришли 90-е — и жрать стало нечего. От слова «вообще». И благородного сибирского оленя люди съели. Полностью. Нет его больше, и взяться ему — неоткуда. Только чучело в музее и осталось.
Десятилетия нищеты и голодухи у нас за плечами. Десятилетия! В 70-е кормили Грузию, Украину и Прибалтику со своего стола. Сами не доедали, а им лишний кусок обеспечивали. В 80-е и 90-е с Западом дружили, «европейскими ценностями», кредитами МВФ и «гуманитарной помощью» питались. Помните? Не может быть, чтобы не вспомнили вы сейчас это имя — «Мишель Камдессю»!
Директором МВФ в конце 80-х — в 90-х был, его имя каждый ребенок в России наизусть знал, частушки про него пели — «Дядя Миша Камдессю, денег дай на колбасю!»… Не могли вы этого забыть, ребята! Такое не забывается…
Спирт «Рояль». Махорка «Крупка №3, 50 гр». Отъезжаю от «Останкино», от главного входа, дите какое-то машину тормозит. Смотрю — снег, метель, надо подвезти, думаю. Дите дверь открывает, в машину заглядывает, и говорит — «Секс, минет, можно в машине, можно домой, есть младшая сестра». Я как рот открыл, так закрыть его и не смог. Заклинило. Натурально — столбняк прошиб. Остолбенел! Войну видел, людей хоронил, а вот к такому не готов оказался. Перемкнуло, завис. Пришел в себя, включил мозги, побежал к милиционеру на главном входе.
«Тут детская проституция процветает!» — кричу. А он мне — «Сообщим в РОВД, но это не наша работа, мы безопасность телецентра обеспечиваем, а улица — это райотдел уже». «Останкино»! АСК-3, главный вход! Да что там «Останкино»… Садовое кольцо, Тверская, 2-я Брестская от Маяковки до Белорусского вокзала — сплошные шеренги проституток. Сплошные, на машине через их толпы пробиваться приходилось, сигналить, чтоб не задавить. Столько собиралось, что проезду мешали. Звоню утром маме девочки-поэтессы, вундеркинда, по поводу интервью. А она мне в ответ — «Мы не можем на интервью, мою девочку в магазине побили, она макароны купила, да с этими макаронами в руках по рассеянности второй раз очередь заняла… Вот люди и побили… Она лежит сейчас, врач у нас». «Святые девяностые», мать их… «Килограмм в одни руки», больше — опасно для жизни.
Уверен — вы еще больше вспомнить можете. Это только начни.
И сейчас. «Долой Собянина!» У него же ПЛИТКА! и эта… как её… «ливневка», да. Лужу видите? Ну вон же лужа! Поэтому — «долой»! И Олимпиада им, и Чемпионат мира им, и новый Сочи, и новая Москва, и Крым, Казань — сказка, Питер — картинка, вся новая Россия, черт возьми, от Балтики до Тихого океана! А им — «Неэффективное руководство страной». Щенки! Почему ваши родители вам не рассказали, как доктора наук и академики баулы с турецким барахлом на себе перли, да в Лужниках этим барахлом торговали, чтобы на хлеб заработать? На тех самых Лужниках, где вы сегодня финал Чемпионата мира по футболу смотрите?И ведь не сто лет назад это было, не двести! Вчера же это все было. Вчера буквально! Люди! в 2009-м году еще Вторая Чеченская война была! В 2009-м мы еще воевали, вы помните? Кровищей харкали, пацанов тысячами хоронили! О новой армии, «вежливых людях» и слыхом не слыхивали, БТР-70 и портянки! Да два магазина, смотанных друг с другом синей изолентой… Десяти лет не прошло. ДЕСЯТИ ЛЕТ НЕ ПРОШЛО! — а мы в другой стране живем. И это при том, что с нами воюют изо всех американских сил. Весь Запад воюет — а мы не только не прогибаемся, мы крепнем и развиваемся!
«Неэффективное руководство»… На космодроме «Восточный» пустоты в грунте обнаружили… А его еще недавно вообще не было, этого «космодрома «Восточный»! С Байконура запуски делали, а казахи нам астрономические счета предоставляли за каждую, упавшую в степь, ступень. Ввиду ее необычайного вреда для казахской, блин, экологии. Это Казахстан, которого в природе не существовало, пока его большевики на карте России карандашом не нарисовали и не обозвали «Казахской ССР»! А теперь у нас — новый космодром. И все равно плохо, все равно неэффективно, «пустоты» там, видите ли, «дырка в орбитальном комплексе»…
Сегодня Путин во Владивостоке новую верфь открыл. Супертанкеры свои будем строить. Супертанкеры! Сухие доки — по 500 метров. Таких в мире — по пальцам перечесть. Вчера бычки у метро покупали, украинским зарплатам и пенсиям завидовали, а сегодня супертанкеры строим и сжиженный газ Америке продаем. Со своего завода на Ямале.
«Неэффективное руководство»… Вот не злой я человек, но за такое бить надо, честное слово. Хотя бы ремнем — по жопе. Причем молча, ничего не объясняя. Потому что если, живя в России, у тебя поворачивается язык ляпнуть, что у нее «неэффективное руководство», то что-либо объяснять тебе совершенно бесполезно. Только пороть. Молча.
Простите. Я вообще про Дальний Восток хотел. И про кофе. А оно вон, куда все поперло…
Ну давайте хоть кофе теперь, что ли. Раз уж сварил…https://super-nep.ru/blog/43532427891/Sukinyi-deti:-Vot-ne-zloy-ya-chelovek,-no-za-takoe-bit-nado,-che?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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