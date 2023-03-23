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Зимние сюжеты в русской живописи

Я понимаю, что весна... почти. Сама жду ее с нетерпением. Но все-таки решила еще раз обратиться к зимним сюжетам в картинах русских художников.Зимние сюжеты в русской живописи.«Арбат», Алёна ДергилёваЗимние сюжеты в русской живописи.
Владимир Донатович Орловский (1842–1914), "Тройка в снегу", холст, масло. 102х130 см.Зимние сюжеты в русской живописи.Вячеслав Стекольщиков «Московская зима», 1985Зимние сюжеты в русской живописи.Зима на картинах Ивана Малкина.
Его картины не висят в галереях, но от этого он не менее ценен.
Любовь к рисованию Ивану помогла развить художественная школа. С теплотой и благодарностью он вспоминает своих преподавателей: Александра Борисовича Вьюгина, Наталью Алексеевну Козлову и Наталью Николаевну Аверченко. После окончания художественной школы он занимался еще несколько лет в центре внешкольной работы у Ильи Александровича Богатова. Все это помогло Ивану подготовиться к поступлению в Ивановское художественное училище имени М. И. Малютина.
–Четыре года обучения в стенах училища прошли быстро,– говорит Иван. – В целом — было весело и интересно учиться, хоть были и свои трудности, и моменты, которые не нравились, но куда без этого. Все равно, свои студенческие годы вспоминаю с теплом. Много хороших воспоминаний осталось.
Сейчас занимаюсь в основном пейзажной живописью. Пейзаж мне ближе всего. Также нравятся натюрморты, в особенности — натюрморты с цветами.
Картины Ивана Малкина покупают за пределами нашей маленькой Родины, и даже чаще, чем в её пределах.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зима на картинах Ивана Малкина.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние акварели художницы Любови Титовой
Художник Любовь Витальевна Титова родилась, живёт и работает в Москве. 
Закончила Архитектурный институт, где её самым любимым предметами были живопись, академический рисунок, композиция.
Она просто обожает акварель.
Когда я пишу акварель, мне хорошо. И если она доставляет мне столько радости, вполне возможно, что мои картины доставят радость кому-то еще.. очень на это надеюсь...Зимние сюжеты в русской живописи.
Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние акварели художницы Любови ТитовойЗимние сюжеты в русской живописи.Зимние пейзажи русского художника Романа Божкова
Роман Божков родился в 1980 г. Художник современности, в чьих работах сохранены традиции русской живописи. Родиной Романа Божкова является Шебекино – это небольшой городок в Белгородской области.
Сегодня художник вместе с семьей проживает в Белгороде. Уже в детстве увлекался рисованием, и первые шаги юный талант сделал в детской школе искусств. После школы поступил в Шебекинское профессиональное училище, где получил специальность художник-декоратор.Зимние сюжеты в русской живописи.
Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние пейзажи русского художника Романа БожковаЗимние сюжеты в русской живописи.Зимний пейзаж Художник В. Ю. ЖдановЗимние сюжеты в русской живописи.Зимняя сказка Художник Дубовской Н.Зимние сюжеты в русской живописи.Иван Иванович Шишкин (1831-1898)«Зимняя лунная ночь», 1876-1892.Зимние сюжеты в русской живописи.Игорь Грабарь, «Проходной двор в Замоскворечье», 1941Зимние сюжеты в русской живописи.Игорь Попов, «Первый снег», 1971Зимние сюжеты в русской живописи.Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) Март, 1939 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Иней. 1905 г. Художник И. Грабарь.Зимние сюжеты в русской живописи.Картина художника Олега МолчановаЗимние сюжеты в русской живописи.Картины художника Сергея Васильевича Хананина
Сергей Хананин – современный талантливый российский художник, воспевающий красоту родной природы. Он разделяет своё творчество по временам года, в каждом из которых находит вдохновение для написания новых картин. Полюбуйтесь на невероятно красивые зимние пейзажи на его полотнах.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Картины художника Сергея Васильевича ХананинаЗимние сюжеты в русской живописи.Картины художника Юлия Юльевича Клевера (1850-1924)Зимние сюжеты в русской живописи.Картины художника Юлия Юльевича Клевера (1850-1924)Зимние сюжеты в русской живописи.Крещенский сочельник. Художник В.Ю Жданов.Зимние сюжеты в русской живописи.Лубянская площадь зимой. 1905 год. Художник Константин Юон.Зимние сюжеты в русской живописи.Михаил Пресняков, «Зимняя Москва. В районе Таганки.», 1995Зимние сюжеты в русской живописи.Невский проспект у Аничкова дворца Художник А. БеггровЗимние сюжеты в русской живописи.Пейзажи художника Викентия Лукиянова
Родился в 1970 году в с. Чурачики, Комсомольского района Чувашской Республики.
В 1994 году закончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, художественно-графический факультет.
С 2005 года Член Союза Художников России.
В 2013 году присвоено почетное звание "Залсуженный художник Чувашской Республики".
Активный участник международных, всероссийских, региональных и республиканских художественных выставок.Зимние сюжеты в русской живописи.
Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Пейзажи художника Викентия ЛукияноваЗимние сюжеты в русской живописи.Пейзажи художника Руслана Львовича Лавриненко (1928-2015)
Руслан Львович Лавриненко из старейших саратовских живописцев, сохраняя творческую активность и не снижая тот высокий уровень, который был достигнут уже в 1970-е годы. Пейзажистом Лавриненко осознал себя ещё в пору учёбы. Этот жанр в наибольшей мере отвечает характеру его мировосприятия. Художник никогда не изменял природе своего дарования, избегая торопливого «выплеска» первичных, недостаточно проработанных эмоций, экспрессивной заострённости формы и цвета, демонстративной выразительности пастозной фактуры. Колорит его работ строится на тонких тонально-цветовых отношениях; у него всегда угадан и выражен основной пластический мотив пейзажа с точной передачей его пространственных ритмов.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Пейзажи художника Руслана Львовича Лавриненко (1928-2015).Зимние сюжеты в русской живописи.Переправа через Ангару Художник Н. ДобровольскийЗимние сюжеты в русской живописи.Работа художника Вячеслава ЧердаковаЗимние сюжеты в русской живописи.Работа художника Юрия АрсенюкаЗимние сюжеты в русской живописи.Русская зима в картинах художника Александра Александровского.Зимние сюжеты в русской живописи.Сахарная гора зимой  Художник Василий ПоленовЗимние сюжеты в русской живописи.Сергей Куприянов, «Зимнее утро на Ордынке», 1979Зимние сюжеты в русской живописи.Февральская лазурь. 1904 г. Художник И. Грабарь.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр Александровский «Осташков. Зима»Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр Александровский
У художника Александра Александровского удивительный дар создавать очень позитивные и уютные работы.
Художник Александр Александровский родился в городе Пушкин, Ленинградской области, в 1951 году. Рисунком увлекался с детства. В начале семидесятых годов начал брать уроки живописи у замечательного художника В.И. Стеценко.
В1983 году поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, который успешно окончил в 1989 году.
В 1996 году Александр Александровский стал членом Союза Художников России.
Александр Александровский пишет пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые работы.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр АлександровскийЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр ЕмельяновЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр Кремер. Лунная ночьЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр Кремер
Творчество современного российского художника Александра Кремера занимает уникальное положение в современном русском искусстве. Живописцу удаётся самым замечательным образом сочетать традиционный русский реализм с современной цветовой палитрой. Искусствоведы утверждают, что картины художника – это мост между современным европейским реализмом и русской классикой.
Художник Александр Маркович Кремер родился в июле 1958 года в семье знаменитого советского художника Марка Вениаминовича Кремера в небольшом городке Репино под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). Кстати, художником был не только отец Александра, но и его дед – Вениамин Вениаминович Кремер (1899 – 1977), известный советский художник.
Александр Маркович окончил Высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной.
С 1958 года Александр Кремер начал выставляться как в СССР, так и за пределами своей страны. Выставки его работ проходили и проходят буквально по всему миру.
В настоящее время М.В. Кремер живёт в родном доме в Репино, работает в самых разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет и тематические картины.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Александр КремерЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Алексей БутырскийЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Алексей ГикалЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Алексей Савченко Снег идет (Владимир), 2010 г. Холст, масло.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Анатолий Коробкин (р. 1974) Зимняя дорогаЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Анатолий Коробкин Перед РождествомЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Борис Васильевич Бессонов (1862-1934) Зимнее утро на окраине городаЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Вадим ЗайнуллинЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Вадим Секацкий Зимняя ночьЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Викентий Лукиянов Зимний вечерЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Владимир Викторович Смаковский Первый снег, 2015 г. Холст, масло.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Владимир Николаевич КоркодымЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973). Синие тениЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Владислав Лебедько,«На заре».Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Диана Валерьевна Коробкина.Зимние сумерки, холст, масло.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Диана Коробкина«Тройка», 2018 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Дмитрий Левин НоябрьЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Екатерина Чинёнова. Коломенское в марте. 2022 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник И. Ф. Шультце. Русский живописец-реалист, представитель русской школы люминизма вместе с А. И. Куинджи.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Михаил Колесников Храм на КолобовскомЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Н. ГоловинаЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Николай Егорович Сверчков (1817-1898)Тройка мчится. Холст, масло. Частное собр.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Олег Александрович Бороздин (1929-2016).В инее, 2001 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Олег Александрович Бороздин (1929-2016)
К сожалению, признание к этому художнику пришло очень поздно и его работы долгое время были известны очень узкому кругу любителей живописи.
Художник Олег Александрович Бороздин родился в октябре 1929 года в поселке Няндома Северного края. Живописью Олег занимался с самого раннего детства, однако это детство проходило в тяжелые годы. В 1948 году Олег Александрович поступил в Ярославское художественное училище. В 1955 году, после окончания училища с красным дипломом, молодой художник переезжает в Вологду (к своей супруге) и начинает работать (как и большинство «рядовых» художников в те времена) по заказам Художественного фонда РСФСР. Эта работа занимает всё время и не оставляет возможностей для индивидуального творчества.
Только в 1991 году Олег Александрович Бороздин проводит свою первую персональную выставку. Успех был просто невероятным. Очень скоро о талантливом художнике узнают любители живописи далеко за пределами не только Вологодской области, но и России.
В 2002 году Бороздину присвоено звание Заслуженный художник России.
Художник Бороздин пишет просто невероятные пейзажи, сюжетно-тематические картины, портреты и натюрморты.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Зимние сюжеты в русской живописи.Олег Александрович Бороздин (1929-2016)Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Семён Кожин Декабрь, 2010 г. Холст, масло.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Сергей Андрияка ВологдаЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Сергей Геннадьевич Басов Январский вечерЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Сергей Дорофеев Первый снег в ноябре, 2021 г.Холст, масло.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Сергей Дорофеев Родина, 2022 г.,Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Сергей Николаевич Андрияка ЗакатЗимние сюжеты в русской живописи.Художник Татьяна Юшманова «Лесная сказка», 2009 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Художник Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) Зимняя атмосфера с грачами, 1914 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Юлий Юльевич Клевер (1850-1924)После снегопада, 1897 г.Зимние сюжеты в русской живописи.Юрий Пименов, «Тропинки к автобусу», 1965Зимние сюжеты в русской живописи.Юрий Пименов, «Тропинки к автобусу», 1965
И на этом все.

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