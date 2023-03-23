Зимние сюжеты в русской живописи

Я понимаю, что весна... почти. Сама жду ее с нетерпением. Но все-таки решила еще раз обратиться к зимним сюжетам в картинах русских художников. «Арбат», Алёна Дергилёва

Владимир Донатович Орловский (1842–1914), "Тройка в снегу", холст, масло. 102х130 см. Вячеслав Стекольщиков «Московская зима», 1985 Зима на картинах Ивана Малкина.

Его картины не висят в галереях, но от этого он не менее ценен.

Любовь к рисованию Ивану помогла развить художественная школа. С теплотой и благодарностью он вспоминает своих преподавателей: Александра Борисовича Вьюгина, Наталью Алексеевну Козлову и Наталью Николаевну Аверченко. После окончания художественной школы он занимался еще несколько лет в центре внешкольной работы у Ильи Александровича Богатова. Все это помогло Ивану подготовиться к поступлению в Ивановское художественное училище имени М. И. Малютина.

–Четыре года обучения в стенах училища прошли быстро,– говорит Иван. – В целом — было весело и интересно учиться, хоть были и свои трудности, и моменты, которые не нравились, но куда без этого. Все равно, свои студенческие годы вспоминаю с теплом. Много хороших воспоминаний осталось.

Сейчас занимаюсь в основном пейзажной живописью. Пейзаж мне ближе всего. Также нравятся натюрморты, в особенности — натюрморты с цветами.

Картины Ивана Малкина покупают за пределами нашей маленькой Родины, и даже чаще, чем в её пределах. Зима на картинах Ивана Малкина. Зимние акварели художницы Любови Титовой

Художник Любовь Витальевна Титова родилась, живёт и работает в Москве.

Закончила Архитектурный институт, где её самым любимым предметами были живопись, академический рисунок, композиция.

Она просто обожает акварель.

Когда я пишу акварель, мне хорошо. И если она доставляет мне столько радости, вполне возможно, что мои картины доставят радость кому-то еще.. очень на это надеюсь...

Зимние акварели художницы Любови Титовой Зимние пейзажи русского художника Романа Божкова

Роман Божков родился в 1980 г. Художник современности, в чьих работах сохранены традиции русской живописи. Родиной Романа Божкова является Шебекино – это небольшой городок в Белгородской области.

Сегодня художник вместе с семьей проживает в Белгороде. Уже в детстве увлекался рисованием, и первые шаги юный талант сделал в детской школе искусств. После школы поступил в Шебекинское профессиональное училище, где получил специальность художник-декоратор.

Зимние пейзажи русского художника Романа Божкова Зимний пейзаж Художник В. Ю. Жданов Зимняя сказка Художник Дубовской Н. Иван Иванович Шишкин (1831-1898)«Зимняя лунная ночь», 1876-1892. Игорь Грабарь, «Проходной двор в Замоскворечье», 1941 Игорь Попов, «Первый снег», 1971 Игорь Эммануилович Грабарь (1871-1960) Март, 1939 г. Иней. 1905 г. Художник И. Грабарь. Картина художника Олега Молчанова Картины художника Сергея Васильевича Хананина

Сергей Хананин – современный талантливый российский художник, воспевающий красоту родной природы. Он разделяет своё творчество по временам года, в каждом из которых находит вдохновение для написания новых картин. Полюбуйтесь на невероятно красивые зимние пейзажи на его полотнах. Картины художника Сергея Васильевича Хананина Картины художника Юлия Юльевича Клевера (1850-1924) Картины художника Юлия Юльевича Клевера (1850-1924) Крещенский сочельник. Художник В.Ю Жданов. Лубянская площадь зимой. 1905 год. Художник Константин Юон. Михаил Пресняков, «Зимняя Москва. В районе Таганки.», 1995 Невский проспект у Аничкова дворца Художник А. Беггров Пейзажи художника Викентия Лукиянова

Родился в 1970 году в с. Чурачики, Комсомольского района Чувашской Республики.

В 1994 году закончил ЧГПИ им. И.Я.Яковлева, художественно-графический факультет.

С 2005 года Член Союза Художников России.

В 2013 году присвоено почетное звание "Залсуженный художник Чувашской Республики".

Активный участник международных, всероссийских, региональных и республиканских художественных выставок.

Пейзажи художника Викентия Лукиянова Пейзажи художника Руслана Львовича Лавриненко (1928-2015)

Руслан Львович Лавриненко из старейших саратовских живописцев, сохраняя творческую активность и не снижая тот высокий уровень, который был достигнут уже в 1970-е годы. Пейзажистом Лавриненко осознал себя ещё в пору учёбы. Этот жанр в наибольшей мере отвечает характеру его мировосприятия. Художник никогда не изменял природе своего дарования, избегая торопливого «выплеска» первичных, недостаточно проработанных эмоций, экспрессивной заострённости формы и цвета, демонстративной выразительности пастозной фактуры. Колорит его работ строится на тонких тонально-цветовых отношениях; у него всегда угадан и выражен основной пластический мотив пейзажа с точной передачей его пространственных ритмов. Пейзажи художника Руслана Львовича Лавриненко (1928-2015). Переправа через Ангару Художник Н. Добровольский Работа художника Вячеслава Чердакова Работа художника Юрия Арсенюка Русская зима в картинах художника Александра Александровского. Сахарная гора зимой Художник Василий Поленов Сергей Куприянов, «Зимнее утро на Ордынке», 1979 Февральская лазурь. 1904 г. Художник И. Грабарь. Художник Александр Александровский «Осташков. Зима» Художник Александр Александровский

У художника Александра Александровского удивительный дар создавать очень позитивные и уютные работы.

Художник Александр Александровский родился в городе Пушкин, Ленинградской области, в 1951 году. Рисунком увлекался с детства. В начале семидесятых годов начал брать уроки живописи у замечательного художника В.И. Стеценко.

В1983 году поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, который успешно окончил в 1989 году.

В 1996 году Александр Александровский стал членом Союза Художников России.

Александр Александровский пишет пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые работы. Художник Александр Александровский Художник Александр Емельянов Художник Александр Кремер. Лунная ночь Художник Александр Кремер

Творчество современного российского художника Александра Кремера занимает уникальное положение в современном русском искусстве. Живописцу удаётся самым замечательным образом сочетать традиционный русский реализм с современной цветовой палитрой. Искусствоведы утверждают, что картины художника – это мост между современным европейским реализмом и русской классикой.

Художник Александр Маркович Кремер родился в июле 1958 года в семье знаменитого советского художника Марка Вениаминовича Кремера в небольшом городке Репино под Ленинградом (ныне Санкт-Петербург). Кстати, художником был не только отец Александра, но и его дед – Вениамин Вениаминович Кремер (1899 – 1977), известный советский художник.

Александр Маркович окончил Высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной.

С 1958 года Александр Кремер начал выставляться как в СССР, так и за пределами своей страны. Выставки его работ проходили и проходят буквально по всему миру.

В настоящее время М.В. Кремер живёт в родном доме в Репино, работает в самых разных жанрах: пейзаж, натюрморт, портрет и тематические картины. Художник Александр Кремер Художник Алексей Бутырский Художник Алексей Гикал Художник Алексей Савченко Снег идет (Владимир), 2010 г. Холст, масло. Художник Анатолий Коробкин (р. 1974) Зимняя дорога Художник Анатолий Коробкин Перед Рождеством Художник Борис Васильевич Бессонов (1862-1934) Зимнее утро на окраине города Художник Вадим Зайнуллин Художник Вадим Секацкий Зимняя ночь Художник Викентий Лукиянов Зимний вечер Художник Владимир Викторович Смаковский Первый снег, 2015 г. Холст, масло. Художник Владимир Николаевич Коркодым Художник Владимир Фёдорович Стожаров (1926-1973). Синие тени Художник Владислав Лебедько,«На заре». Художник Диана Валерьевна Коробкина.Зимние сумерки, холст, масло. Художник Диана Коробкина«Тройка», 2018 г. Художник Дмитрий Левин Ноябрь Художник Екатерина Чинёнова. Коломенское в марте. 2022 г. Художник И. Ф. Шультце. Русский живописец-реалист, представитель русской школы люминизма вместе с А. И. Куинджи. Художник Михаил Колесников Храм на Колобовском Художник Н. Головина Художник Николай Егорович Сверчков (1817-1898)Тройка мчится. Холст, масло. Частное собр. Художник Олег Александрович Бороздин (1929-2016).В инее, 2001 г. Художник Олег Александрович Бороздин (1929-2016)

К сожалению, признание к этому художнику пришло очень поздно и его работы долгое время были известны очень узкому кругу любителей живописи.

Художник Олег Александрович Бороздин родился в октябре 1929 года в поселке Няндома Северного края. Живописью Олег занимался с самого раннего детства, однако это детство проходило в тяжелые годы. В 1948 году Олег Александрович поступил в Ярославское художественное училище. В 1955 году, после окончания училища с красным дипломом, молодой художник переезжает в Вологду (к своей супруге) и начинает работать (как и большинство «рядовых» художников в те времена) по заказам Художественного фонда РСФСР. Эта работа занимает всё время и не оставляет возможностей для индивидуального творчества.

Только в 1991 году Олег Александрович Бороздин проводит свою первую персональную выставку. Успех был просто невероятным. Очень скоро о талантливом художнике узнают любители живописи далеко за пределами не только Вологодской области, но и России.

В 2002 году Бороздину присвоено звание Заслуженный художник России.

Художник Бороздин пишет просто невероятные пейзажи, сюжетно-тематические картины, портреты и натюрморты. Олег Александрович Бороздин (1929-2016) Художник Семён Кожин Декабрь, 2010 г. Холст, масло. Художник Сергей Андрияка Вологда Художник Сергей Геннадьевич Басов Январский вечер Художник Сергей Дорофеев Первый снег в ноябре, 2021 г.Холст, масло. Художник Сергей Дорофеев Родина, 2022 г., Художник Сергей Николаевич Андрияка Закат Художник Татьяна Юшманова «Лесная сказка», 2009 г. Художник Юлий Юльевич Клевер (1850-1924) Зимняя атмосфера с грачами, 1914 г. Юлий Юльевич Клевер (1850-1924)После снегопада, 1897 г. Юрий Пименов, «Тропинки к автобусу», 1965 Юрий Пименов, «Тропинки к автобусу», 1965

И на этом все.