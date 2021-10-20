Газовый вопрос испортил американцев. Ростислав Ищенко

Вашингтон подготовил комплексный удар, который должен был одним махом решить три нерешённые доселе проблемы: китайскую, российскую и европейскую. Оставалось только открыть газовую заглушку…

Последние недели у нас много говорят о выгодном для «Газпрома» росте цен на газ на европейском рынке, смеются над европейскими пройдохами, которые сами добились запредельных цен своими околополитическими махинациями, и бросают в воздух чепчики, предвкушая полную и окончательную победу над мировым - китайским - злом. Но так ли уж это самое зло ущемлено? И кому это выгодно?

И удовольствие получить, и «невинность» сохранить. Главное - заработать

В конце концов страдающая сейчас Европа является лишь подручным (причём не всегда добровольным) американской империи зла. Европейцы на подхвате у американцев служат чем-то вроде средневековых феодальных арендаторов. С одной стороны, лично свободные, с другой - повинностей столько, что просто так взять и уйти не могут, что бы ни творил господин.

Так вот американцы по поводу запредельных цен на газ не страдают. Наоборот, они тоже радуются (только тихо), параллельно пытаясь уверить мировое общественное мнение в том, что в глобальном энергетическом коллапсе виновата Россия, что всё это результат эгоистической политики «Газпрома».

В общем, Вашингтон работает в своём любимом стиле, намереваясь и удовольствие получить, и невинность сохранить: и заработать на выросших ценах, и решить свои политические и экономические проблемы.

Взглянем на ситуацию с точки зрения американских интересов. США в последние два десятилетия пытались решить три проблемы одновременно:

остановить политическое и экономическое возрождение России;

остановить экономический, а затем и военно-политический рост Китая;

сохранить контроль над коллективным Западом, включая доминирование в Европе, как его важнейшую часть.

Решение этих трёх проблем было необходимо Вашингтону для сохранения глобальной гегемонии. Сохранение же глобальной гегемонии значилось гарантией сохранения американской политико-экономической системы, которая, в свою очередь, обеспечивала социальную стабильность внутри Америки. То есть, внутриполитическое и глобальное доминирование действующей американской элиты являлось взаимосвязанными вещами.

Американцы справедливо рассчитали, что подавление России и Китая автоматически решит проблему вялых европейских попыток обрести международную субъектность и подкрепит статус ЕС в качестве младшего партнёра Вашингтона. Для ограничения российских и китайских возможностей и конечного приведения этих государств в покорность США изначально была применена классическая цветная система. Проамериканские путчи на ближней российско-китайской периферии должны были изолировать Пекин и Москву и сковать их силы. На втором этапе предусматривались цветные перевороты уже непосредственно в России и Китае, которыми завершалась бы операция по американизации Евразии.

И если на российско-китайской периферии цветные технологии имели относительный успех (Грузия, Украина, временно и не до конца в ряде других государств), то собственно в России и КНР проамериканские силы потерпели поражение. Тяньаньмэнь, Болотная площадь, Гонконг - лишь основные этапы этих эпических провалов.

Прямое экономическое давление на Россию, начатое в 2014 году, и военно-политическое на Китай с 2019 года, также не дали результатов. Россия успешно провела импортозамещение, став гораздо более самодостаточной и неуязвимой, чем до этого, а Китай продемонстрировал готовность к глубокой обороне, в рамках которой США попадали в позиционный тупик: они не проигрывали войну, но и не выигрывали её. Получалось так, что на обоих направлениях, при проведении политики хоть военного, хоть экономического давления, американцы несут имиджевые и ресурсные потери, не достигая своего стратегического результата.

Новый ход Байдена: США решили пожертвовать тяжёлой фигурой - экономикой всего ЕС

Неспособность США решить стоявшие перед ними стратегические задачи на всех фронтах стала критической в последние годы, когда не только Европа начала проявлять тенденцию к выходу из-под американского военно-политического зонтика и обретению полной политической и экономической субъектности, но и сами США вступили в полосу социальных и политических потрясений, которые к моменту захвата власти командой Байдена привели их в состояние гражданской войны. То, что активную (горячую) фазу американского внутреннего противостояния удалось немного отложить, не должно нас обманывать - противоречия не сняты, ни одна из конфликтующих групп не чувствует себя окончательно побеждённой, спорадические гражданские столкновения, в том числе и с применением огнестрельного оружия, учащаются. В любой момент пламя конфликта готово вспыхнуть в полную силу.

Надо было срочно что-то делать. А когда старик Байден внезапно согласился не мешать достройке «Северного потока-2», стало понятно, что американцы придумали какой-то новый ход.

После того, как стало ясно, что газопровод неизбежно будет достроен, «Газпрому» было уже всё равно будет его сертификация продолжаться две недели или два года. Все понимали, что рано или поздно по трубе пойдёт газ, и в своих действиях европейские политики исходили из того, как если бы газ уже шёл. Следовательно продолжение борьбы с «СП-2» могло бы быть только «дымовой завесой», скрывающей истинное новое направление главного удара. Но американцы даже не стали слишком сильно беспокоиться о маскировке, ограничившись несколькими протокольными заявлениями о том, что «СП-2» всё равно плох и борьба будет продолжена.

На деле борьбу на свой страх и риск продолжила часть восточноевропейских лимитрофов. Но и тут Украина и Польша, больше других вложившиеся в эту борьбу, вдруг обнаружили, что США совершено равнодушны к их усилиям и даже не делают вид, что собираются помочь. Вашингтон же в это время готовил новый комплексный удар, который должен был одним махом решить все три нерешённые доселе проблемы (китайскую, российскую и европейскую). Удар пришёлся на сей раз не по газовому транзиту, а по газовому рынку.

Насколько тяжело положение Америки мы можем судить по тому, что в этот раз США решились пожертвовать не пешку, вроде Украины, Грузии или Прибалтики, а тяжёлую фигуру в виде экономики всего ЕС.

Это нормально, ибо чем тяжелее положение, тем более необходима быстрая победа и тем на более крупные жертвы ради неё приходится идти. Как в шахматах: либо доводишь атаку до конца ценой любых жертв и побеждаешь, либо противник получает возможность прийти в себя и реализовать полученный в ходе твоей неудачной атаки материальный перевес. Или полная и безоговорочная победа, или столь же полная катастрофа.

Нынешний глобальный энергетический кризис начался с двух вещей: внезапно выросли цены на газ в Азии, и столь же внезапно европейская пресса озаботилась «недостаточностью заполнения» ПХГ и «нежеланием» «Газпрома» продавать больше газа прямо сейчас.

Отметим, что «Газпром» обвинили в давлении для ускорения сертификации «Северного потока-2». Якобы для этого был умышленно создан дефицит газа на европейском рынке, вызвавший неконтролируемый рост цен. Но помимо того, что «Газпром» работал строго в рамках контрактов, да ещё и на исторических максимумах поставок, в России никак не могли рассчитывать на то, что «СП-2» будет запущен уже в начале октября (когда случился кризис). К этому времени газопровод только три недели как был окончательно достроен, а по самым оптимистическим прогнозам, сертификация не могла занять меньше двух месяцев (реалисты говорили о четырёх и больше). По оптимистическим оценкам, «СП-2» должен был начать давать газ где-то в середине ноября, а по реалистическим не раньше середины января (а то и намного позже).

Кризис явно предшествовал пуску газопровода и, если был искусственно спровоцирован, то никак не «Газпромом», а его противниками.

Ещё раз напомню, что одной из формальных объективных причин кризиса стал рост цен на газ в Азии. Это связывают с бурным постковидным ростом местных экономик.

Действительно, азиатские (особенно китайское) правительства постоянно озабочены поддержанием высоких темпов экономического роста (что связано с ростом населения) и используют любую возможность его подстегнуть. Вопрос заключается в том, была ли такая возможность умышленно им предоставлена теми же американцами, которые так или иначе контролируют значительную часть ими же выведенных в этот регион предприятий. Кроме того, азиатские экономики серьёзно завязаны на американский рынок, а значит и на американские банки, и на американские биржи.

Учитывая, насколько искусно американские политики используют невидимое вмешательство в рынок для решения своих политических проблем, мы имеем право предположить, что во внезапном росте азиатских цен был и субъективный момент. Получается, рост цен в Азии был кем-то в США искусно подстёгнут, а дальше реакция рынка уже целиком прогнозируема.

Газоразвороты - в эту игру можно поиграть

Но дело в том, что Европа не испытывала и не испытывает дефицита газа. И простой рост цен в Азии не должен был запустить аналогичный механизм в Европе. Я лично очень удивился, когда увидел массу панических статей в европейской прессе о том, что газа на зиму не хватит, потому что ПХГ пусты. По официальным данным, ПХГ в этот момент были заполнены на 75%. Это не намного меньше, чем в тот же период в прошлом году, но дело в том, что в прошлом и позапрошлом годах, готовясь к российско-украинской газовой войне и прекращению поставок газа в зимний период, Европа заправлялась заранее и под завязку. Для нормального прохождения зимы даже текущих запасов достаточно. В прошлом году было использовано меньше, чем уже есть сейчас. Кроме того, наполнение ПХГ продолжается, да и зимой «Газпром» готов традиционно увеличить поставки.

Тем не менее вдруг на пустом месте начинается паника. Здесь мы уже отчётливо видим искусную руку людей, привыкших управлять рынком и знающих его естественные реакции. Средневзвешенный «трейдер, маклер или брокер» в сложившейся ситуации побежит покупать фьючерсы на газ не потому, что он верит, что зимой ЕС замёрзнет, а потому, что его так учили. И он знает, что и других его коллег учили так же. Значит они бросятся покупать фьючерсы на газ, ибо они будут расти в цене (как, кстати, и бумаги газодобывающих компаний).

Толпа покупателей задерёт в небеса цену на бирже. Раньше всем было бы на это наплевать. «Газпром» поставлял газ по прямым многолетним контрактам с фиксированной ценой. Но в последние пять лет своими истериками по поводу «зелёной энергетики», а также за счёт нескольких политизированных арбитражных решений, США удалось убедить значительную часть европейских потребителей изменить формулу цены на газ в контрактах с «Газпромом», привязав её к биржевым ценам. Результат предсказуем - цены в Европе взлетели до небес.

Но это ещё не всё. Как только европейские цены обогнали азиатские, газовозы, исправно поставлявшие газ на азиатские рынки, развернулись в сторону Европы. Дефицит энергоносителей начал испытывать уже Китай, где за последнюю неделю остановилось несколько крупных производств.

Дальше цепочка ясна. На фоне дефицита вырастут цены в Азии, газовозы вновь пойдут туда. Начнётся рост цен в Европе, вновь разворот газовозов, вновь рост цен в Азии. И в эту игру можно играть бесконечно, если кто-то не обладает достаточными объёмами газа, чтобы стабилизировать цены.

Нужны ли «Газпрому» американские горки?

Такими объёмами и возможностью оперативного манёвра между европейским и азиатским рынками обладает только «Газпром». Но даже его газа не хватит, если просто тупо вливать новые объёмы в перегретый рынок. Биржевые игроки в погоне за сверхприбылями готовы продать больше газа, чем его есть в наличии в нашей галактике. На подобную ситуацию необходимо действовать лишь в последнюю очередь новыми объёмами, в основном же разворачивающими рынок новостями и, главное, новыми стабилизирующими ситуацию долгосрочными контрактами.

Можно, конечно, плюнуть на всё и просто зарабатывать. Но это именно то, чего хотелось бы американским организаторам кризиса, которые рассчитывают на естественные человеческие реакции. Тогда цена на газ может вырасти и до 3 000, и до 5 000 долларов за тысячу кубометров. Если в таком духе рынок будет лихорадить до весны-лета следующего года, разорится большинство европейских и многие китайские предприятия - потребители газа. Общее потребление упадёт, хорошо если в два, а то и в большее количество раз. После короткого периода счастья «Газпром» и другие поставщики газа окажутся у разбитого корыта - резкое сокращение потребления на фоне высокой добычи уронит цены на газ до плинтуса.

Надо ли объяснять политические и экономические последствия?

России будет легче всех - она не зависит только от экспорта газа. Но и она потеряет сотни миллиардов, а газовая отрасль на долгое время прекратит генерировать высокие прибыли. Окупаемость массы запущенных сегодня проектов затянется на десятилетия. Китай резко обвалит рост. В лучшем случае начнётся стагнация, в худшем - провалится в падение экономики. Это вызовет рост социальной напряжённости и резко сократит внешнеполитические возможности Пекина, заставив его вернуться к менее амбициозной политике. Европу вообще ждёт экономическая, а за ней и социально-политическая катастрофа. Она надолго перестанет быть не только экономическим и политическим игроком, но даже привлекательным рынком, обратившись в близкое к Украине состояние.

И только США на этом фоне будут островом благополучия. Спасшиеся европейские и китайские предприятия бросятся в американскую юрисдикцию, реализуя план реиндустриализации США. Российские энергоносители надолго, если не навсегда, будут выведены из глобальной политической игры. Сама Россия окажется в изоляции, а темпы её роста упадут до минимальных значений. Американцы же без войны и вообще без особых усилий вернут себе глобальное доминирование, промышленность и сверхдешёвые (после обвала цен) энергоносители.

Ожидания «Газпрома», не как конец юного Вертера

Чтобы не допустить развития по данному сценарию, «Газпром», вопреки американским ожиданиям, не сосредоточился на зарабатывании денег, хоть и не брезгует открывшимися возможностями. Компания и Россия в целом акцентируют внимание на массированном заключении новых долгосрочных контрактов. Эта информация должна понемногу охладить рынок, ибо означает, что основные объёмы поставляемого газа будут приходить по ценам значительно (в некоторых случаях на порядок) ниже рыночных. Покупателям фьючерсов по заоблачным ценам некому будет сбагрить свой газ и придётся разоряться, продавая их в разы дешевле, чем купили.

В придачу к этому, «Газпром», «Роснефть» и другие российские компании - производители сжиженного газа имеют возможность осуществлять интервенции на европейский рынок серьёзных объёмов газа по ценам ниже текущих рыночных. Аналогичным образом Россия действует в Азии. Там у неё меньше возможностей, но зато у азиатских правительств (особенно у китайцев) традиционно больше возможностей ручного управления собственным рынком.

Так что есть надежда, что в ближайшие недели панику удастся погасить и выйти на среднюю цену в 400-600 долларов за тысячу кубометров. Это и покупателей не разорит, и продавцов более чем удовлетворит. Ещё пару месяцев назад они на такой подарок даже не рассчитывали. Проиграют в таком случае только американцы и их украино-польские клевреты. Но такова жизнь: чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. Если, конечно, не сообразил вовремя искренне присоединиться к победителю.

https://zvezdaweekly.ru/news/2...