Будущий маршал Победы генерал-лейтенант Андрей Сычевой – это, пожалуй, один из немногих высших военачальников в России, о которых почти ничего не известно. На все попытки журналистов пообщаться он отвечает неизменным отказом, дескать, много работы, поговорим после окончания СВО. Что удалось узнать о Сычевом Царьграду.

В нашей новой рубрике "Будущие маршалы Победы" мы уже рассказали о генерале Михаиле Теплинском, который является не просто талантливым военачальником, но и настоящим "батей" для солдат и офицеров и достойным преемником легендарного дяди Васи – Василия Маргелова, которого называют "отцом русских десантников". Также мы писали о генерале Андрее Мордвичёве, которого президент Владимир Путин особо отметил за победы на Сватовском и Краснолиманском направлениях.

Сегодня наш рассказ о генерале Андрее Сычевом. В открытом доступе о нём – лишь сухие биографические выкладки: выпускник знаменитого Суворовского училища, танкист, командовал в Южном военном округе, а после начала СВО стал руководить группировкой "Запад".

Генерал-лейтенант Андрей Сычевой на параде Победы в Новочеркасске. Фото: mil.ru

Родная стихия

По словам ряда военных экспертов, львиная доля проблем СВО связана с тем, что последние десятилетия русская армия не готовилась к крупным общевойсковым боям. Развивались ракетное вооружение, авиация, планировались эффективные манёвренные операции, борьба с террористами и так далее. Всё это мы блестяще продемонстрировали в Крыму и Сирии.

Кто бы мог подумать, что России, как и во времена Великой Отечественной войны, придётся сражаться в условиях, когда протяжённость фронта составляет около тысячи км. Долгие годы считалось, будто вокруг нас "друзья" и "партнёры", а единственная проблема безопасности – "мировой терроризм". К сожалению, эта проблема оказалась не единственной.

Тем не менее в нашем Генштабе нашёлся военачальник, для которого большие общевойсковые сражения – родная стихия. Это генерал-лейтенант Андрей Сычевой. Он выходец из Ульяновского танкового училища и прошёл путь от комвзвода до командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.То есть с юных лет Андрей Сычевой специализировался именно на общевойсковых сражениях, не меняя выбранного курса.

8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа. Фото: mil.ru

Мариуполь и Мелитополь

Группировка Андрея Сычевого принимала активное участие во взятии этих двух крупных украинских городов. Второй, как известно, взяли практически без сопротивления. Неудивительно, что украинская власть с такой жгучей ненавистью относится к военачальнику. Впрочем, для него это только комплимент.

Особо ярко это проявилось, когда бандеровские паблики подхватили фейковую новость о якобы пленении Сычевого. По телеграм-каналам пронеслась фотография пленного военного, которого выдавали за командующего группировкой "Запад". Однако история оказалась враньём.

Умение вовремя отступить

Генералу Сычевому пришлось пережить непростую, в том числе и в психологическом плане, "перегруппировку". Все помнят трагические дни лета и осени 2022 года, когда русская армия была вынуждена уйти в том числе и из Харьковской области. Это направление контролировала группировка "Запад".

Сколько копий было сломано вокруг отступления. Военных ругали за дыры в обороне и неспособность удержать территории, куда русские вернулись, казалось бы, навсегда. Мы не будем заострять внимание на причинах отступления – они кроются в системных проблемах при планировании всей операции, – отметим лишь, что умение правильно отступать, не угодив в котёл или клещи, очень дорогого стоит.

Россия старается беречь солдат. 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа. Фото: mil.ru

И генерал Сычевой справился с этой задачей, ведь, в отличие от Украины, которая полагает, будто у неё "человеческий безлимит", Россия старается беречь солдат.

Упрись мы там насмерть – русские гарнизоны попали бы в окружение, и деблокировать их нам оказалось бы просто нечем,

– отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Танки на Запад!

Тем не менее отступление оказалось хотя и чрезвычайно болезненным, но не роковым. Купянское направление (Харьковская область) – это территория на которую, несмотря на хвалёный украинский "контрнаступ", мы вновь наступаем широким фронтом. Буквально за последнюю неделю наше продвижение под Купянском составило 11 км по фронту и более 3 км в глубину обороны противника.

На Купянском направлении штурмовые отряды "Западной" группировки войск в ходе наступательных действий на широком фронте заняли более выгодные позиции в районе населённого пункта Ольшаны Харьковской области,

– отметили в ведомстве.

Харьковская область входит в "санитарную зону" России, без её контроля бандеровцы продолжат варварские обстрелы Белгородчины и вылазки на нашу территорию боевиков-диверсантов. На необходимость вернуть эту территорию намекнул и президент России Владимир Путин, который недавно сказал, что армия России намерена отбросить ВСУ на расстояние, которое приравнивается к максимальной дальности действия (около 150 км) систем вооружения, поставляемых НАТО. Как минимум Харьков (а ещё Одесса и Днепропетровск) входят в эту зону.

Ждём стратегического наступления

Очевидно, что карта генерала Сычевого и группировки "Запад" будет сыграна несколько позже. Некоторые эксперты отмечают, что это случится осенью. Украинский "контрнаступ" окончательно выдохнется, а Россия сумеет подготовить резервы и перейти к стратегической операции.

Программа-минимум – возвращение под контроль утраченных территориий. 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа. Фото: mil.ru

И здесь компетенции Сычевого в ведении общевойсковых сражений пригодятся как никогда. Программа-минимум – возвращение под контроль утраченных в прошлом году территорий, но лучше всего – контроль всей Харьковской области и третьего по численности города Украины.

Верим, что с Харьковом у Сычевого получится как с Мелитополем – взять без серьёзного сопротивления и городских боёв, а с помощью грамотной расстановки сил, которая вынудит противника бежать с поля боя. Сим победим!

https://tsargrad.tv/articles/tot-kto-vernjot-russkim-harkov-...