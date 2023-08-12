Москва расцвела новыми красками: столица встретила фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».Живописные арт‑объекты для идеальных фото, водные сады для безмятежного отдыха, тематические зоны под сенью берез для семейного променада и много другое. Прогулка по скверам и площадям, бульварам и улицам, утопающим в зелени фестивальных садов, позволит взглянуть на любимый город с нового ракурса до 10 сентября.Фото: Татьяна Бурлак,
другие фотоНа ТверскойДень и ночь на НикольскойВ Гуме у фонтанаИ снова НикольскаяТверской бульвар в объективе enotinkaaВозле ГУМаИ опять Тверской бульварИ дождь не помехаРоща из причудливых деревьев на площади у здания ТАСС по адресу Тверской бульвар, 2Летняя атмосфера Тверского БульвараШикарные лотосы у ЦУМа на фестивале "Цветочный Джем" прямо сейчас и до 10 сентябряФото Евгения Сапегина
"Цветочный джем" в Москве
Москва расцвела новыми красками: столица встретила фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».Живописные арт‑объекты для идеальных фото, водные сады для безмятежного отдыха, тематические зоны под сенью берез для семейного променада и много другое. Прогулка по скверам и площадям, бульварам и улицам, утопающим в зелени фестивальных садов, позволит взглянуть на любимый город с нового ракурса до 10 сентября.Фото: Татьяна Бурлак,
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии