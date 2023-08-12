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"Цветочный джем" в Москве

Москва расцвела новыми красками: столица встретила фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»."Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в МосквеЖивописные арт‑объекты для идеальных фото, водные сады для безмятежного отдыха, тематические зоны под сенью берез для семейного променада и много другое. Прогулка по скверам и площадям, бульварам и улицам, утопающим в зелени фестивальных садов, позволит взглянуть на любимый город с нового ракурса до 10 сентября."Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в Москве"Цветочный джем" в МосквеФото: Татьяна Бурлак, 
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г. Москвафото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленкоб-р Тверской

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