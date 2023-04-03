Горнолыжный курорт Шерегеш расположен в Сибири, на Кузбассе, недалеко от посёлка Таштагол. Этот горно-таёжный регион в южной части Кемеровской области называют Горной Шорией. Географически это стык Алтая, Саян и природного заповедника Кузнецкий Алатау. Ближайший аэропорт в Новокузнецке — от него до курорта около 160 км.

Туристам нравится рассыпчатый снег на склонах, разнообразные трассы, фестивали. А если устанете от лыж и сноуборда — можно отправиться на экскурсию на снегоходах или ратраках по местным достопримечательностям. Например, посмотреть на скалы Верблюды, пещеру Снежного человека или Поклонный крест на вершине горы Курган.

В Шерегеше есть трассы и для новичков, и продвинутых горнолыжников. Зимний сезон начинается в ноябре и иногда продолжается до мая. А в апреле здесь проводят известный горнолыжный фестиваль — Grelka Fest, когда участники съезжают по склону в купальниках. Этот фестиваль попал в книгу рекордов Гиннеса — уже на первом спуске комиссия зафиксировала около 500 человек. С тех пор каждый год становится все больше участников. Максимальный рекорд зафиксировали в 2019 году — тогда одновременно с горы съехали более 1700 человек в купальниках.

1. Горнолыжный спорт очень популярен в России — и с каждым годом все больше людей осваивают сноуборд и горные лыжи. По статистике в 2022 году забронировано на 59% больше путёвок на горнолыжные курорты, чем в 2021 году. Крупнейшими горнолыжными курортами России считаются комплексы «Роза Хутор» и «Красная Поляна» в Сочи, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, трассы в Приэльбрусье и «Шерегеш» в Кемеровской области. С момента открытия количество гостей курорта выросло с 30 тысяч до 1 миллиона в год.

Любители горнолыжного отдыха называют Шерегеш просто Гешем. 2. Шерегеш — главный горнолыжный курорт Сибири. Комплекс построили в 1981 году, чтобы провести зимнюю спартакиаду народов РСФСР. В последующие годы здесь было немало соревнований, но массово склоны не использовали. А вот в 1989 году комплекс начали развивать как горнолыжный курорт — строили новые трассы, гостиницы, дома отдыха. 3. Гостиничный городок. На самом курорте компактно размещены несколько десятков отелей, гостиниц и коттеджей. Есть развлекательные клубы, кафе, сауны, бани, рестораны. А если не хватит места — можно снять жильё в посёлке Шерегеш в 5 км от курорта. Сюда можно приехать без снаряжения — в пунктах проката найдётся всё необходимое, от лыж и сноубордов с ботинками до масок и шлемов. 4. В Шерегеше работает 19 подъёмников, которые объединены в один ски-пасс. То есть можно по единой карте подняться на любую площадку. На курорте каждый найдёт для себя сектор с трассами нужной сложности — «зелёные», «синие», «красные» и даже «чёрные». Сектора для катания в Геше обозначаются буквами A B E и F. 5. Подъёмники есть разного типа — кресельные, гондольные, бугельные, траволаторы. Большая часть — кресельные. Здесь же расположена и самая быстрая канатка в России, которая поднимает лыжников и сноубордистов со скоростью 6 м/с (21 км/ч). На некоторые склоны туристы поднимаются на ратраках — в основном это любители кататься вне трасс. 6. Гора Зелёная, на которой начинается большая часть горнолыжных трасс Геша.

Официально гора называется Каритшал. Говорят, название Зелёная придумали туристы — оно так и закрепилось за ней. Территория Шерегеша относится к горной Шории. А горнолыжный курорт состоит из трёх вершин — Зелёная (1270 м), Мустаг (1570 м), Курган (1555 м) и Утуя (1143 м). 7. Каждую ночь все трассы и склоны ратрачат — выравнивают, готовят к следующему «рабочему» дню. Говорят, что у легендарного шерегешского пухляка особая структура — он пушистый и мягкий. 8. Выезд к сектору «B». На переднем плане недостроенная гостиница «Сибирский острог». 9. Сектор «B». Общая длина спусков на подготовленных трассах в Шерегеше — более 56 км. 10. Ночью освещается только трасса «Запад». Она относится к «зелёным». Так маркируют на карте трассы для начинающих горнолыжников — прямые участки, на которых сложно набрать большую скорость. 11. В секторе «B» много подготовленных трасс, но есть и маршруты для внетрассового катания — они считаются к очень сложным и отмечены на карте красным и чёрным цветом. 12. 13. В секторе «Е» на юго-западном склоне горы Зелёная работает бугель и гондольная канатная дорога длиной 3200 метров. Внизу есть парковка на 550 машин, кофейни, ресторан, детский горнолыжный клуб, игровая комната. Недалеко — экстремальный сноупарк. А ещё здесь одна из самых длинных трасс Геша — 4200 метров. 14. Любители внетрассового катания могут ездить прямо через лес, огибая деревья на склоне. 15. Вечером на курорте начинается другая жизнь — ратраки расчищают снежные склоны, а туристы отдыхают от лыж, сноубордов и трасс. Здесь десятки кафе и ресторанов на любой вкус. 16. Ежегодно на Шерегеш приезжает около миллиона туристов. 17. Отели в городке расположены рядом с трассами — можно начинать кататься с самого утра и не тратить время на дорогу. Если места в отеле не хватило, можно снять квартиру или коттедж в посёлке. 18. На Шерегеше есть всё для горнолыжного отдыха — можно взять напрокат полный комплект снаряжения, оставить детей в детском центре или отправить на обучение с инструктором. На курорте не обязательно всё время кататься на лыжах и сноубордах — можно проехаться на ратраке по местным достопримечательностям или просто любоваться видами горных вершин. 19. Легендарный бар «Грелка» (Grelka apres ski bar) у подножья горы Зелёная.

Именно они основали один из самых нашумевших фестивалей России Grelka Fest, когда массовый спуск горнолыжников и сноубордистов в купальниках попал в книгу рекордов Гиннеса. Фестиваль проводится каждый год и продолжается 10 дней. Главные фишки фестиваля — коллективный спуск с горы в бикини, карнавальных костюмах. На это событие собирается больше тысячи участников, а зрители стоят вдоль всей трассы. Кроме необычных спусков с горы всех гостей фестиваля ждёт музыкальный open air. 20. 21. Гостиничный комплекс «Альпен Клаб» (Alpen club) — миниатюрный альпийский городок из нескольких домов в стиле шале. 22. Гостиница «Ольга» — большая по меркам горнолыжного курорта. 23. Туристическая улица. Улицы в городке изогнутые, часто пересекают друг друга — как сложные горнолыжные трассы. Названия соответствующие — Олимпийская, Горнолыжная, Спортивная, Снежная. 24. Панорама Шерегеша. 25. Скалы Верблюды на горе Курган.

Верблюды называют скалами-останцами — это остатки выхода магмы на земную поверхность. Магма застыла, а затем мороз, ветер и дожди за много веков разрушили неустойчивую часть породы. Осталось только твёрдое основание — его и называют останцами. Часто у таких останцев причудливая форма — например, как у скал Верблюдов. 26. Название объясняется просто — одна из скал похожа на лежащего верблюда, а вся гряда напоминает караван. 27. Группа скал «Верблюдов» хорошо видна с вершины горы Зелёной. 28. Зимой до скал на добираются на снегоходе или снегоступах. Летом — пешком. На останцах можно попробовать силы в скалолазании, но летом бывалые рекомендуют взять в такой поход проводника — часть пути проходит по болотистой местности. 29. Поклонный крест на вершине горы Курган. 30. Крест установили в 2000 году. Высота вместе с железобетонным основанием достигает 20 метров, вес — около 7,5 тонн. На гору его поднимали с помощью вертолёта. 31. Зимой крест целиком обнесён инеем и снегом. 32. Поклонный крест — один из символов Шерегеша и очень популярное место у туристов. Туристы ездят сюда каждый день, поэтому дорога давно проложена снегоходами. 33. Вершина горы Зелёная. 34. 35. В Шерегеше более 70 гостиниц, есть рестораны, катки, аттракционы, сувенирные лавки. А в апреле здесь ежегодно проходит яркий Grelka Fest со знаменитым спуском в купальниках, фестивалем красок и музыкальными концертами.

Сейчас необычных спусков на Grelka Fest стало больше. Например, сноубордисты выходят на трассу в свадебных нарядах, одеваются как сказочные герои, представители разных профессий, спускаются в пижамах, приклеивают усы, играют на музыкальных инструментах. 36. «Грелка» — apres ski bar. В 2019 году на фестивале Grelka Fest был зафиксирован самый массовый спуск в купальниках — 1761 участников, в результате этот факт попал в Книгу рекордов России. 37. 38. Водителей ратраков называют операторами. У этой техник нет руля — управление идёт через рычаги. Во время снегопадов рабочая смена оператора может длиться 12-15 часов. Говорят, что работа довольно сложная — если неправильно подготовить склон, то у лыжников и сноубордистов могут быть травмы. 39. 40. Если вы начинающий горнолыжник, неплохими трассами для обучения станут склон «Булочка» и нижние части трасс Sky Way («Рыжая») и «Лоб». Верхняя часть этих трасс довольно сложная с уклоном до 25 градусов. Внизу склон более пологий.

Для опытных лыжников и сноубордистов подойдут трассы «Доллар» на горе Мустаг, «Панорама» с тремя участками с разными типами спуска и одна из самых сложных — «Елена». 41. Вблизи кажется, что скалы Верблюды специально сложили из огромных валунов. 42. Прогулки на скалы Верблюды и Поклонный крест очень популярны и зимой, и летом. Есть даже отдельные однодневные туры по этим локациям на горе Курган. 43. 44. 45. Зимний сезон в Шерегеше стартует в ноябре и иногда длится до мая. Снег на горе держится до 280 дней. Некоторые горнолыжные трассы Шерегеша соответствуют требованиям стандарта FIS (Международная федерация лыжного спорта). Здесь часто проходят как любительские соревнования, так и большие чемпионаты по горнолыжному спорту.

А в апреле, под конец сезона, запланирован юбилейный Grelka Fest — в 2023 году фестивалю исполняется 10 лет. Будут костюмированные спуски, концерты, конкурс горнолыжной красоты.

https://gelio.livejournal.com/282825.html