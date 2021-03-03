Как видели аналитики "Коммерсанта" будущее экономики республик СССР перед его распадом

Экономический суверенитет: в действительности все не так, как на самом деле

Еженедельник "Коммерсантъ" №39 от 30.09.1991

При подготовке очередного обзора законодательства и предпринимательского климата республик исследовательская группа "Ъ" оказалась в достаточно сложном положении: сейчас, в отсутствие политического соглашения между членами бывшего Союза, они формально выступают в качестве полностью независимых самостоятельных государств. Однако на экономическом уровне они по-​прежнему составляют единое (хотя и достаточно унылое) целое. Реальная экономическая самостоятельность суверенных республик будет во многом зависеть от их сегодняшнего места в межреспубликанском обмене. Эти связи еще долгое время — вне зависимости от судьбы экономического соглашения — будут определять деловые связи предприятий и бирж новых государств, платежный баланс республик, и (в случае распада рублевой зоны) соотношение курсов национальных валют.

После политического "расформирования" СССР анализ экономического пространства в границах бывшего Союза, по мнению исследовательской группы "Ъ", должен базироваться прежде всего на сравнении экспортного потенциала суверенных республик — потенциальных членов будущего экономического сообщества.

Тем не менее результаты расчетов свидетельствуют о том, что при любой схеме построения экономического сообщества Украина и Беларусь станут явными лидерами новой интеграции, а государства Среднеазиатского региона не смогут добиться экономической независимости.

Кто сколько стоит

Экономическая специализация республик "в рамках единого народнохозяйственного комплекса СССР" четко разделила все регионы на две категории. К первой можно отнести "самодостаточные" регионы, экономика которых мало зависит от межреспубликанских поставок и которые обладают достаточным экспортным потенциалом независимо от того, на межреспубликанский или на международный рынок направляются эти ресурсы. Ко второй — те республики и регионы, которые не могут ограничиваться собственными ресурсами.

Наиболее самостоятельными и независимыми регионами являются РСФСР, где лишь 8% общего объема потребления составляет продукция, поступающая по межреспубликанскому обмену (то есть без учета импортно-​экспортных связей с третьими странами), а также Украина (12%), Казахстан и Азербайджан (около 16%). При этом активный баланс в межреспубликанской торговле (опять же без учета торгового сальдо с третьими странами) в действующих внутренних ценах имеют только три из них: Азербайджан (+23,0% к общему объему оборота республики с другими регионами), Россия (+3,0%) и Украина (+0,6%). В остальных республиках межреспубликанские поставки гораздо сильнее влияют на экономику: они составляют 20—25% от общего объема внутреннего потребления.

В условиях сложившейся региональной специализации республики как потенциальные торговые партнеры занимают следующие позиции.

Россия

Наиболее интенсивно Россия импортирует из других республик продукцию пищевой и легкой промышленности (около 35% всего ввоза). В структуре вывоза преобладает продукция машиностроения, нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности, черной металлургии. Потребности других союзных республик в этой продукции почти на 70% обеспечиваются вывозом из России. РСФСР обеспечивает 83% необходимого ввоза в другие регионы продукции лесной и лесоперерабатывающей промышленности, 77% потребностей во ввозе черных металлов, около 50% потребностей во ввозе угля и электроэнергии.

Украина

Потребности Украины ориентируют ее на ввоз цветных металлов, топлива, продукции машиностроения, нефтехимической, химической, лесной и лесоперерабатывающей промышленности. На межреспубликанском рынке Украина является крупнейшим экспортером продукции черной металлургии, удовлетворяя 56% потребностей других республик в черных металлах, а также машиностроения, угля и продукции пищевой промышленности (особенно сахара и спирта).

Беларусь

Республика заинтересована во ввозе черных металлов, продукции машиностроения, химической промышленности. Нефтепереработка и металлургия основаны на привозном сырье, часть продукции затем вывозится. Республика также является одним из основных поставщиков на межреспубликанский рынок калийных и органических удобрений, продукции легкой промышленности (около 14% от ввоза других республик), лесной и лесоперерабатывающей (11%), пищевой (8%) промышленности.

Азербайджан

В структуре ввоза этой республики выделяется доля продукции пищевой и лесоперерабатывающей промышленности. В вывозе значительное место занимает продукция нефтегазовой, легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Потребности других республик в поставках этих продуктов Азербайджан удовлетворяет на 7—12%.

Казахстан

Ввозится топливо, продукция машиностроения, лесной и лесоперерабатывающей промышленности, стройматериалы.

В вывозе велика доля металлургической, химической и нефтехимической продукции. Казахстан поставляет на межреспубликанский рынок 35% угля, 27% электроэнергии, 26% сельскохозяйственной продукции, 8% цветных металлов и 7% черных.

Молдова

На территории республики не добываются никакие энергоносители, нефтеперерабатывающий завод работает на ввозном сырье. Ввозятся также почти все виды продукции тяжелой промышленности.

В структуре вывоза преобладает продукция легкой и пищевой промышленности (соответственно 4 и 8% в межреспубликанском экспорте).

Узбекистан

В ввозе преобладает электроэнергия, продукция лесной, лесоперерабатывающей и пищевой промышленности. Значительную долю в экспорте занимают также стройматериалы, машины и оборудование, продукция нефтегазовой промышленности, металлы.

Подавляющую часть вывоза (43%) составляет продукция легкой промышленности, основанная на переработке хлопкового сырья. На межреспубликанский рынок Узбекистан поставляет 12% продукции легкой промышленности, а также электроэнергию и цветные металлы.

Кыргызстан

В структуре ввоза преобладают уголь, стройматериалы, продукция химии, нефтехимии, машиностроения, легкой промышленности. Кыргызстан специализируется на вывозе электроэнергии, цветных металлов, продукции легкой промышленности. Доля экспорта электроэнергии из республики составляет 5% от межреспубликанского обмена данным видом продукции.

Таджикистан

Для республиканского экспорта характерна высокая доля руд и цветных металлов, продукции нефтегазовой промышленности, стройматериалов. В вывозе преобладает продукция легкой промышленности, цветной металлургии и электроэнергетики.

Регион обеспечивает по этим позициям соответственно 5, 4 и 3,5% ввоза других республик.

Туркмения

В межреспубликанском обмене регион занимает позицию стабильного импортера продукции легкой и пищевой промышленности (в общей структуре ввоза в республику доля этих товаров составляет более трети), машиностроения, стройматериалов, леса и изделий из него.

Основными позициями экспорта являются газ и сырье для легкой промышленности.

На долю этих товаров приходится более 80% республиканского вывоза.

Грузия

Наиболее значительный вес в республиканском ввозе имеют товары легкой и пищевой промышленности, машиностроения, химической промышленности, металлы. В вывозе преобладает плодоовощная продукция.

Армения

Для этого региона характерна полная зависимость экономики от ввоза топлива, поскольку собственных ресурсов топлива в республике нет. Во ввозе велика также доля продукции отраслей группы "Б" и сельского хозяйства. В вывозе преобладает продукция легкой, пищевой, химической и нефтехимической промышленности. На долю легкой промышленности Армении приходится 5% импорта других республик.

Балтия

Для всех балтийских государств характерна сходная структура ввоза-​вывоза. Во ввозе преобладает продукция нефтегазовой и нефтехимической промышленности, машиностроения, электроэнергетики. В Литве, например, самый высокий среди всех республик удельный вес "сырых" нефтегазопродуктов во ввозе (17%). В Латвии, кроме того, в импорте значительна доля металлургии (12%), а в Эстонии — сырья для легкой промышленности (17%).

Из Балтии вывозятся главным образом готовые изделия легкой промышленности, лесопереработки, точного и электротехнического машиностроения. В Латвии существенна доля вывоза продукции химической промышленности. Литва, работая на ввозимом сырье, снабжает нефтепродуктами все республики Балтии и северные районы Беларуси.

Сценарий А: status quo

Хотя большинство экспертов сегодня считает, что режим товарообмена между республиками в ближайшее время принципиально изменится, нельзя полностью исключить возможность того, что в переходный период сложившиеся хозяйственные связи между предприятиями регионов будут сохранены, а товарообмен будет проводиться по существующим ценам. Ненулевую вероятность осуществления такого сценария наблюдатели связывают с позицией центральных органов (программа Явлинского). Кроме того, большая инертность межреспубликанских связей обусловлена еще и тем, что в сегодняшней экономической ситуации более четверти совокупного валового продукта республик поступает в межрегиональный обмен.

В этом случае (если учитывать и вклад республик в экспорт продукции в третьи страны) в положении доноров по-​прежнему останутся Россия, Украина, Беларусь, Азербайджан. При этом в наибольшей степени донорскую нагрузку несут Беларусь и Украина. Все остальные регионы в результате неравновесного распределения централизованно импортируемых ресурсов и отрицательного сальдо межреспубликанского товарообмена останутся в положении дотируемых. В наибольшей степени доход других республик будет перетекать в Казахстан и Узбекистан. На уровне, близком к нулевой отметке финансового дефицита во взаимоотношениях с другими регионами, смогут балансировать Латвия и Литва, а также Грузия, Армения и Молдова — при условии стабилизации политической обстановки и снятии сырьевой блокады.

Республики-​доноры, естественно, не согласны с существующим положением дел.

Однако они могут "потерпеть" еще какое-​то время, понимая, что сохранение status quo, несмотря на экономические потери, дает им большой политический выигрыш во взаимоотношениях с соседями. Вместе с тем специалисты из республик-​потребителей полагают, что до положения "иждивенцев" их низводит несправедливое ценообразование.

Сценарий Б: гривны, кроны, латы, марчили

Выход большинство республик видят в переходе на мировые цены на продукцию, экспортируемую в другие регионы, и во введении своей валюты как средства защиты внутренней экономики.

В случае полного раздела платежных балансов и перехода на собственные валюты возможно два варианта организации экономического пространства: 1. Торговля с третьими странами осуществляется республиками самостоятельно и, естественно, по мировым ценам, а расчеты между членами сообщества хотя и осуществляются в СКВ, но за основу берутся существующие рублевые цены. 2. В расчетах между республиками начинают применяться мировые цены.

Не исключено, впрочем, что "варианты" окажутся лишь последовательными фазами, но в любом случае ни один из них не предполагает сохранения единой "валютной зоны рубля". Возможно, что только в первом случае рубль сохранит статус пересчетной меры в межреспубликанском обмене.

Исследовательская группа "Ъ" провела расчет платежных балансов республик в обоих вариантах реализации сценария Б.

В первом случае в более выгодной ситуации могут оказаться республики, менее зависимые от импорта из третьих стран и обладающие высоким экспортным потенциалом. Расчеты показали, что наибольший дефицит платежного баланса будет у России (превышение импорта над экспортом составит 13,7% общего объема внешнеторгового оборота, включая межрегиональный обмен). Такая ситуация связана прежде всего с тем, что в структуре ввозимой продукции доля импорта из третьих стран в России составляет более 50%. Для сравнения скажем, что у идущих на втором месте Украины и Беларуси эта доля вполовину меньше. Кроме того, существенное влияние на формирование дефицита окажет "дешевая" сырьевая структура экспорта в другие республики.

В еще более тяжелом положении окажется Среднеазиатский регион, где совокупный дефицит платежного баланса республик составит -17,8%. Здесь главная причина — большое отрицательное сальдо в межрегиональном обмене и низкий экспортный потенциал региона. Платежный дефицит Украины может составить -6,3% также из-за высокой доли импорта в структуре ввоза.

Положительный баланс на уровне +5% будет в Беларуси. Это связано с большим положительным сальдо в межреспубликанском обмене. По этим же причинам положительный баланс на уровне +1,5% будут иметь республики Закавказья.

Естественно, что соотношение курсов национальных валют при реализации этого сценарии во многом будет определяться резервами СКВ, которые будут складываться у республик в зависимости от результатов экспортно-​импортной деятельности как с третьими странами, так и с членами сообщества. Таким образом, с большой степенью вероятности можно утверждать, что валюты России, Казахстана и среднеазиатских республик в этом варианте развития событий будут постоянно падать. Попытки исправить положение методом переориентации экономики на минимизацию импорта вряд ли быстро дадут положительные результаты. Скорее наоборот — они потребуют больших капитальных вложений, которые только подстегнут инфляцию. В то же время Украина, Молдова, балтийские государства в результате незначительной структурной перестройки экономики, которая будет заключаться в закрытии производств, работающих на ввозном сырье, смогут уже в ближайшее время сделать свою валюту достаточно "твердой". Этот же резерв может использовать и Беларусь для еще большего упрочения позиции своей валюты, которая в этом случае будет быстро расти не только на фоне валют других республик, но и на фоне валют восточноевропейских стран.

Естественно, такое положение не будет стабильным, и скорее всего, станет лишь этапом при переходе ко второму варианту сценария Б, поскольку при заметном ухудшении своего платежного баланса республики, экспортирующие сырье, постараются компенсировать дефицит баланса переходом на мировые цены во взаимоотношениях с другими членами бывшего Союза.

В этом случае ситуация изменится кардинально. Россия станет единственной республикой, платежный баланс которой будет положительным (на уровне +12,8% от внешнеторгового оборота). Уменьшится дефицит платежного баланса Украины и Казахстана. Для остальных же регионов последствия этой меры будут катастрофическими. Станет отрицательным платежный баланс Закавказских республик (на уровне -11,8%), при этом в меньшей степени пострадает Азербайджан. Дефицит платежного баланса Среднеазиатского региона возрастет до -21,5%. Совокупный дефицит республик Балтии возрастет почти в 3 раза и достигнет -21,3%, Молдовы — почти в 3,6 раза (до -35,6%).

По существу, ни одна из республик не сможет преодолеть такого резкого ухудшения платежного баланса. В результате перехода на расчеты в мировых ценах в республиках, окружающих Россию, будет спровоцирован жестокий структурный кризис, связанный с банкротством сотен предприятий, работающих на российском сырье. За этим последует беспрецедентный спад производства и безработица: в республиках Прибалтики, по оценкам экспертов, может остаться без работы около 40% трудоспособного населения.

Естественно, в этой ситуации республики будут делать все возможное, чтобы найти аргументы в противостоянии российскому рублю. В качестве противовеса может быть использовано предъявление к обмену находящихся на их территории рублевых средств населения и предприятий. По оценкам экспертов "Ъ", в первые месяцы после перехода на мировые цены в межрегиональных поставках количество предъявленных к обмену рублей будет настолько велико, что покупательная способность рубля на территории России упадет в этот период более чем на 50%.

Тем не менее рубль, как наиболее "твердая" валюта, быстро восстановит свои позиции. По оценкам, уже через 1,5 месяца после часа "Ч" Россия выйдет на положительный платежный баланс с Грузией, через 2 месяца — с республиками Балтии, через 2,5 — со Среднеазиатским регионом и через 3,5 — с Казахстаном. По всей видимости, за счет структурного маневра в скором времени значительно укрепятся позиции валют Беларуси и Украины. Эксперты не исключают, что после быстрого завершения переходного периода рейтинг этих валют будет расти быстрее, чем у рубля, так как по продукции сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности во взаимоотношениях с Россией у них будет положительный баланс.

Такие перспективы и определяют сегодня позицию республик в вопросе введения собственной валюты. Беларусь и Украина относятся к этому вполне спокойно, создают материальные запасы и валютные резервы, плавно сокращают производство на предприятиях, зависящих от привозного сырья. Казахстан, кроме того, для поддержки своей в перспективе относительно твердой валюты создает собственный золотой запас и алмазный фонд.

Ажиотаж, наблюдаемый вокруг введения собственных валют республиками Балтии, легко объясним. Введение этих валют может пройти относительно безболезненно при условии предоставления балтам режима наибольшего благоприятствования в торговых и финансовых взаимоотношениях с соседями с запада и востока, для чего, вероятно, будет эксплуатироваться тема "окна в Европу". Они прежде всего заинтересованы в том, чтобы успеть выбросить на рынок России "свои" рубли до того, как это начнут делать остальные регионы и пока политическая обстановка не позволяет ввести в их отношении экономические санкции.

Согласно обоим вариантам сценария Б, введение собственных валют невыгодно республикам Средней Азии. Кстати, они этот вопрос пока и не поднимали.

Сценарий В: реанимация переводного рубля

По мнению экспертов, в сложной ситуации ценовых деформаций, неопределенности с разделом внешнего долга республики могут пойти на договоренность по следующим пунктам: сохранение ВЭБ как единого ответчика по государственным долгам бывшего Союза третьим странам и главного распорядителя государственных кредитов; передача всех расчетов по экспортно-​импортной деятельности регионов ВТБ республик. Кроме того, по всей видимости, республиками будет подписано соглашение о более справедливом распределении налога с оборота во внутренней торговле — пропорционально реальным затратам регионов на производство сырьевых товаров.

Компромиссным вариантом, при котором регионы, экспортирующие сырье, не будут считать себя ущемленными, а регионы — импортеры сырья не окажутся в критической ситуации, эксперты считают увеличение в 2—2,5 раза цен на энергоносители, хлопок, цветные и черные металлы и, возможно, зерно. По аналогии с практикой бывшего СЭВа республики могут заключать между собой государственные контракты на поставку продукции по неизменным в течение какого-​то периода ценам.

В этом случае многие эксперты считают логичным, что по аналогии с СЭВом межреспубликанский обмен по государственным контрактам и по прямым договорам между предприятиями разных регионов может обслуживаться условной денежной единицей — "новым переводным рублем", имеющим некий стабильный курс по отношению к СКВ. По всей видимости, этот курс будет регулироваться межреспубликанским институтом, аналогичным СЭВовскому МБЭС, — коллегиальным органом, состоящим из представителей национальных банков, ведущих межреспубликанские расчеты. При этом не исключено, что республики все-​таки введут свои валюты для защиты потребительского рынка от стихийного частного экспорта. В результате взаимные колебания национальных валют будут определяться главным образом товарным наполнением потребительского рынка, эмиссионной политикой национального банка и ходом экономической реформы в регионе.

Естественно, в случае реализации этого сценария доминирующее положение в "новом МБЭС" займут регионы с активным платежным балансом. При этом следует отметить, что существенно усилят свои позиции в новой финансовой системе сырьевые регионы, для которых сценарий А или Б неприемлем по уже перечисленным причинам. Однако в процессе согласования этой схемы каждая республика опять будет пытаться добиться максимального повышения цен на тот товар, который она экспортирует.

При этом наблюдатели отмечают, что ход подготовки межреспубликанских соглашений пока не дает оснований указать наиболее вероятный сценарий образования единого экономического пространства. В последнее время состоялись встречи представителей республик с целью заключения межреспубликанских соглашений по вопросам координации деятельности национальных и сберегательных банков республик, внешнеэкономических связей, а также по вопросам экологии. В обсуждении участвовали представители всех республик, заранее не оговаривая статус, в котором они присутствуют на совещаниях. Свое отношение к подписанию соглашений республики определят после того, как рабочие группы подготовят окончательные варианты текстов — ориентировочно в октябре-​ноябре. Вполне вероятно, что характер и состав участников генерального экономического договора будет определен после подписания соглашений по частным вопросам.

НИКИТА Ъ-​КИРИЧЕНКО, ЛЮБОВЬ Ъ-​СТРИЖКОВА, ВЕРА Ъ-​ШИРОБОКОВА