Редкие фото времен СССР

Мы из Советского Союза

1959 год. Никита Хрущев в Голливуде. Делегация Хрущёва прилетела в Лос-Анджелес 19 сентября, и в её честь был дан приём в Голливуде, который назвали «самым большим в истории Америки собранием звёзд». На приёме присутствовали такие кинозвёзды, как Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро, Гарри Купер, Элизабет Тейлор, Глэн Форд, Ким Новак, Морис Шевалье, Луи Журден и сотни других.

Школьник Андрей Новиков дает сигнал воздушной тревоги. Ленинград, 10 сентября 1941 года

Впечатляющая техника родом из СССР.

До сих пор уголь добывают вот такими ротopными эскaватopами.

Cпeцнaз KГБ СCCP гpyппa "Bымпeл" в Aфгaниcтaнe, 1980 - е

Большевики принимают решение о расстреле митрополита Вениамина, 1922 г.

Фото-момент: ковер-самолет на Лубянке, 1957 год.

Установлен в 1957 году к фестивалю молодёжи и студентов. Необычная композиция была закреплена с помощью натянутых тросов. Тогда в кино как раз начали показывать «Старика Хоттабыча», а ковёр был навеян этой картиной, а также рекламировал расположенный рядом «Детский мир».

Иннокентий Смоктуновский с женой и дочерью на даче под Ленинградом в поселке Горьковский, 1967г.

Кристина Орбакайте с мамой Аллой Борисовной.

23 июня 1937 г. в Ленинград прибыл пароход «Сантай» с группой испанских детей (1498 человек) из семей республиканцев, которых вывезли из страны во время Гражданской войны.

Часть прибывших детей осталась в Ленинграде, большинство разъехалось по другим городам СССР.

Мужчина перед скульптурой «Родина-Мать зовет!» на Мамаевом кургане. Волгоград, 1967 год.

Фото-момент из истории: забор грунта для исследования перед строительством метро, 1932 год. К счастью метро именно там не построили.

Советские студенты 60-х грызут гранит науки

Альпинист во время восхождения на пик Коммунизма высочайшую вершину СССР - 7495 метров

Реклама новых экспортных «Москвичей». Москворецкая набережная, 1978 год

ВИА «Песняры» на Васильевском спуске в Москве, 1977 год

Работница цеха готовой продукции показывает изделия Минского часового завода, 1981 год

Часовой завод в Минске был основан в 1955 году и производит известные советские марки часов, такие как «Луч», «Заря» и «Вымпел». Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться в постсоветский период, завод сохранил производство и имеет полный цикл производства часов.

Парашютисты на воздушном параде в Тушино 30-ые гг. Фотограф Эммануил Евзерихин

Командующий Парадом Победы Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский (1896 — 1968) на жеребце Полюсе.

Маршала Рокоссовского сопровождает его порученец (для поручений командующего) подполковник Михаил Федорович Клыков (1909 — 1982) на жеребце Орлике. Москва 24 июня 1945.

Немецкие флаги на параде Победы в Москве, СССР, 1945 год.

Колонна танков на Тверской улице в Москве. Парад Победы, 1945 год.

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков принимает Парад Победы в Москве. Под ним конь терской породы светло-серой масти по кличке Кумир.

Летчики — Герои Советского Союза — участники Парада Победы. 24.06.1945 г.

Пятый справа — гвардии капитан Виталий Иванович Попков, комэск 5-го гвардейского истребительного авиаполка, дважды Герой Советского Союза (лично сбил 41 самолет противника). Пока на его груди только одна Золотая Звезда, вторая появится через 3 дня. Факты из его биографии легли в основу фильма «В бой идут одни старики» (прообраз комэска Титаренко («Маэстро») и Кузнечика). Шестой справа — генерал-полковник, командующий 17-й воздушной армией Владимир Александрович Судец (1904—1981).

Советский панк-рок появился в начале 1980-х годов как ответ на социальную и культурную стагнацию. В отличие от западных панков, которые выражали протест против капитализма и коммерциализации, советские панки были преимущественно представителями интеллигенции, которые эпатировали публику своим внешним видом и неблагозвучной музыкой.

И. Гиркин в г. Бендеры, Приднестровье, июнь или июль 1992 г.

Девушка на медицинском пляже в Гагре, Абхазия, 1961 год

Галина Уланова со своим пуделем по кличке Bolshoi. Собаку подарили английские поклонники после триумфальных гастролей в 1956 году

Красноармейская песня, 1928. Фотограф: Григорий Зельма

Женщины в цехе завода изготавливают снаряды, Ленинград, 1942 год.

Афганистан. Военнослужащие 15-й отдельной бригады спецназа ГРУ в одежде, в которой часто приходилось работать и с трофейным оружием западного производства (справа американская М-16, слева немецкая винтовка Heckler & Koch G3).

Радиослушатель, СССР 1929. Фотограф: Александр Родченко

Встреча демобилизованных на Белорусском вокзале, 1945 год.

Шахматисты на Цветном бульваре в Москве, 1950-е

Монтаж конструкции глобуса на Центральном телеграфе, 1928. Фотограф: Аркадий Шайхет

На фото сотрудница «Ленинградской правды» Ф. Крылова готовит газеты для отправки жителям блокадного Ленинграда.

В деревню водку привезли, СССР, 1960-е годы

Люди покидают дома в деревне рядом с г. Чернобыль, 1986 год

Корреспонденты при свете свечей изучают диван, на котором 30 апреля 1945 года застрелился Гитлер. Пятно крови видно у дальнего подлокотника.

Футбольные фанаты всех возрастов

Повешение нацистских военных преступников, 2 февраля 1946 года.T

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Советские стюардессы - воплощение стиля! Аэропорт "Домодедово", Москва, 1970-е.

Внимание, фотографирует обезьяна!

В 1990-х годах шимпанзе Микки — дрессированная обезьяна из цирка на Цветном бульваре — сделал фотографию куполов собора Василия Блаженного на Красной площади.

А в 2013 году аукционный дом «Sotheby's» выставил на продажу это фото. Удивительно, но его продали за 76,5 тысяч долларов!

Советские военачальники перед началом Парада Победы 9 мая 1965 года. Слева направо: Константин Вершинин, Георгий Жуков, Климент Ворошилов, Матвей Захаров, Константин Рокоссовский.

Маленький Киркоров, 1973 год.

Дирижабль СССР- В6, 1936.

Фотограф: Иван Шагин

Первые трактора в поволжье, 1930-е. Фотограф: Анатолий Скурихин

Фото-момент из истории города: первый московский светофор

Первый светофор появился в Москве 30 декабря 1930 года. Он находился на углу Кузнецкого моста и Петровки, имел ручное управление.

Театральный проезд, 1925 год

Автор фото: Борис Лосин. Жители Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на СССР, 22 июня 1941 года.

Фото из архива: митинг на ленинградском заводе имени Кирова о начале войны, Ленинград. Эти лица...

июнь 1941 года.

Позитивная фотография из архива: Мама идет с дочкой в Русский музей. 1965 год.

1975 г. СССР. В те годы СССР был самой читающей страной в мире!!!

Майя Михайловна Плисецкая на своём дачном огороде в посёлке Снегири. Московская область, 1960-е годы

Игра в шахматы в поезде, СССР, 1970 - е

Балерина, Воронеж, 1984 год

Москва. Останкино, 1950-е

Пионервожатые всесоюзного пионерского лагеря «Орлёнок». Крaснодарский край. СССР, 1980 - е годы

"Рождение балерины" (1965). Фотограф Юрий Абрамочкин Конец 1940-х.

Саша Масляков с мамой Зинаидой Алексеевной

Володя Высоцкий в детском саду фабрики Свобода пос. Малаховка, Московской области.

Тренировка советского спецназа. В прыжке с переворотом солдат успевает метнуть топорик в мишень.

Колесо, СССР 1936.

Фотограф: Иван Шагин

«Медсестра-практикант в отделении детской реанимации Городской больницы №1». Новокузнецк, июль 1977 г.

Фото: Владимир Соколаев

5 июля 1941 года. Расстрел немцами семьи на Украине. Все члены семьи уже убиты, остался несовершеннолетний сын, которого расстреляют последним. После фото "на память" немецкий офицер, стоящий на заднем плане, убьет мальчика выстрелом в затылок.

Советские саперы обнаруживают и обезвреживают противотанковые мины Tellermine, заложенные на дороге отступающими немецкими войсками после Курской битвы. Курская Область. СССР. Август 1943 г.

Модные девушки на прогулке среди новостроек в Кишинёве, 1966 год

Этот снимок сделал фотограф Георгий Сошальский столетие назад в 1924 году. Простое утро, мать и дитя — счастье.

Евпатория, Украинская ССР, 1979 год

Городской элеватор и комбинат хлебопродуктов, город Кокчетав, первая половина 1980-х

Савелий Крамаров занимается ремонтом подвески своего "Москвича", 1960 год

Прохожие на Невском проспекте. Фото Всеволода Тарасевича, 1985 год

Отдых после вахты, Балтийский флот, 1918 год

Токарь Валентина Шепелева за работой, Люберцы, 1949 год

Научно - исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» в ялтинском порту,1970 год

1960-е прошлого века. Москва. Район 3-х вокзалов

1950-е прошлого века. Москва. Район Дорогомилово на фоне гостиницы «Украина».