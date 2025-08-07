Акварель от русских классиков

Оказывается акварелью писали и маститые русские художники. Вот этот пласт я и хочу представить. Конечно же не все будет охвачено, но имена потрясают. Мастера писали не только маслянными красками, но и акварелью. «Богатырь», акварель, Васнецов Виктор Михайлович,(1848–1926)

«Боярышня», 1889. Бобров Виктор Алексеевич.

Смотря на картину разве можно сказать, что это акварельная работа? «Бродячий скрипач», 1886, акварель, Маковский Константин Егорович «В пустыне», 1896, акварель. Каразин Николай Николаевич Фрагменты картины

«Вид Богоявленского Анастасиева монастыря в Костроме». Садовников Василий Семёнович,(1800–1879) «Восточная сказка», 1886, акварель, Врубель Михаил Александрович «Муза», 1896. Врубель Пляска Тамары «В последний раз она плясала», черная акварель, белила, Врубель «Вход Черноморской эскадры в Севастопольскую бухту», 1892, акварель, Лагорио Лев Феликсович,(1826–1905) «Гадание девушек на венках в Троицын день в Малороссии»,акварель.Трутовский Константин Александрович,(1826–1893) «Гвидон и царица (Иллюстрация к книге Сказка о царе Салтане, 1905, акварель, Билибин Иван Яковлевич «Илья Муромец и Святогор», 1940, акварель Билибин Иван Яковлевич(1876-1942) «Гибель корабля в море», 1862. акварель, Саврасов Алексей Кондратьевич,(1830–1897) «Горная речка», 1886, акварель, Шишкин Иван Иванович (1832 - 1898) «Дача весной», акварель, Левитан Исаак Ильич,(1860–1900) «Зимний сад императрицы Александры Фёдоровны», акварель Ухтомский Константин Андреевич,(1818–1881) «Конопатчик», 1882, акварель, Суриков Василий Иванович,(1848–1916) «Натурщица с распущенными волосами», 1889, акварель, тушь, Серов Валентин Александрович «Песнь о вещем Олеге», конец XIX века, акварель, Васнецов Виктор Михайлович «Портрет девушки в русском народном костюме», акварель, Маковский Константин Егорович «Портрет Марии Клопушиной», 1925 Илья Репин «Портрет Д.И. Менделеева в мантии профессора Эдинбургского университета», 1885.

«Святой Пафнутий Боровский», 1890.Нестеров Михаил Васильевич «Тихое море. Скалистый берег», 1860-е Айвазовский, акварель «Утро», 1870, акварель. Лев Лагорио «Швейцарское озеро», 1864, акварель, Саврасов Алексей Кондратьевич,(1830–1897) Фрагменты картины Акварели в творчестве Левитана мало, и немногие из работ сохранились до наших дней... Но насколько они восхитительны! Акварели Левитана Картина «Сон монашенки» написана Карлом Брюлловым в 1831-м г акварель Лесной ручей, 1882 г.Художник Иван Иванович Шишкин (1832-1898) Максимилиан Волошин. Бумага, акварель «Букет цветов, бабочка и птичка», 1820.Федор Толстой «Вечерние произведения». Бенуа Альберт Николаевич(1852-1936), акварель «Вечерние произведения». Бенуа Альберт Николаевич(1852-1936), акварель «Вечерние произведения».Бенуа Альберт Николаевич(1852-1936), акварель «Вечерние произведения». Бенуа Альберт Николаевич(1852-1936), акварель «Литье колоколов», конец 19 века. Михаил Виллие. Бумага, акварель «На пашне»— Дмитриев-Оренбургский Николай Дмитриевич,(1838–1898) «Объявление на Красной площади о дне коронования Александра II», акварель, Тимм Василий Федорович. «Сосны, освещенные солнцем», 1914. Бенуа Альберт Николаевич Акварельные этюды Вахрушов Феодосий Михайлович (26 февраля 1870, Тотьма — 8 декабря 1931, там же) Работы акварелью Вахрушева Акварель Михаила Лермонтова "Парус" Еще Айвазовский "В гавани" Айвазовский, акварель "Крестьянский двор" Айвазовский, акварель "Кавказ" Айвазовский, акварель "Вид Крыма" Айвазовский, акварель "Французский корабль в бурном море"

Ну и напоследок «Ханга-Баба», 22 мая 1851 — июль 1857, акварель, Шевченко Тарас Григорьевич,(1814–1861)

Это небольшая часть работ наших мастеров живописи.