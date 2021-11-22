Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1

Шестидесятые... шестидесятники...

Приступим.





Доставка обедов, 1960









В вагоне московского метро. Фото из альбома "Москва. Moscow. Moscou. Moskau" 1960 года.

К бабушке приехал внучек. 1960 г

Медвежонок в пионерском лагере Ленинградского металлического завода, 1960 год.

Место отдыха - челюсть кита, Ю. Муравин, 1960 год

Папаша. 1960 год.

1960 год. Фото Григорий Дубинский

Велогонка по Каспийскому шоссе (нынешний проспект Петра I), 8 мая 1960 г

Выставка фотографий у стен Кремля, 1960

Красная площадь, 1960 год.

Такси на Комсомольской площади. Гостиница «Ленинградская», 1960

Табличка с надписью Охраняйте голубей. Красная площадь, Москва. 1960 год.

Цветная аэрофотосъемка. Стадион Шахтёр. г. Донецк. 1960 г.:







"На пляже". Картина Александра Дашкевича. 1960 год

1 мая 1960 - Пауэрс



Белка и Стрелка после приземления, 1960 год. Белка и Стрелка после приземления, 1960 год, колоризировано

11 января 1960 года в Звёздном городке в Подмосковье был создан советский центр подготовки космонавтов. Уже до апреля здесь сформировали первый отряд космонавтов СССР.

11 января 1960 года в Звёздном городке в Подмосковье был создан советский центр подготовки космонавтов.

МиГ-15УТИ и военнослужащие с интересом читающие газету. 1960 год.

Я. Халип, «Работа шла и ночью», 1960

Чубарь Н. – сталевар завода Запорожсталь. 1960 год.

Атомный ледокол «Ленин». 1960 год

Пароходы у причала. Фотограф Всеволод Тарасевич. Крымская область, Ялта.

24 октября 1960 года, в степях Казахстана на космодроме Байконур во время подготовки к первому пуску взорвалась новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Р-16.

В результате случившегося погибли по меньшей мере 74 человека, включая командующего Ракетными войсками стратегического назначения Главного маршала артиллерии Митрофана Неделина.

На фото первая Р-16 незадолго до катастрофы.

1950-е — 1960-е годыТеплоход «Феликс Дзержинский» в проливе Босфор во времена своей службы на ЧМП. Ведомственная карточка Морфлота СССР (ориентировочно 1960 г.)Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики. Евгений Халдей. 1 февраля 1960Раскладка черной икры по баночкам работницами астраханской фабрики, 1960 годПетропавловск-Камчатский, 1960 г. Широкоэкранный! кинотеатр «Октябрь» (издатель – фотоиздат обл. совета «Динамо»)Первый день весны. 1960 год.Недавно установленные новые телевизионные антенны на крышах домов. Подольск, 1960 год.На Минском тракторном заводе. 1960 год.Выходной. Автор Виктор Ахломов. 1960 годБ. Азаров, «Марсианки», 1960Артист цирка В.Филатов и его медведи. Москва, 1960 год.Ли Харви Освальд (в очках) с коллегами по цеху на Минском радиозаводе им. Ленина, 1960 годМинск, 1960 год.Ленинград. 1960Осень в Александровском саду, 1960Петух на фоне Кремля, 1960 год.Подготовка танков к переплавке, завод «Днепроспецсталь». Запорожье. 1960 год.Свадебный кортеж в одной из деревень. Алтайский край. 1960 год.Таксист и ДНД-ГАИ, Дворцовая площадь, Ленинград, 1960 годПожар в Москве. 1960 год.На стройке на Юго-Западе, Москва, 1960Н. Калинин, «Сибирское утро», 1960Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней ёлке. Москва. 1960 год.Даже в пургу не останавливалась работа. Пинега, 1960 год.Реклама пылесоса в СССР. 1960 год.Продажа фотоаппаратов в кредит. Москва, май 1960 года.Газетные автоматы на станции метро «Белорусская», Москва, 1960 год.У газетного киоска москвичи знакомятся с материалами сессии Верховного Совета СССР. 1960г.Книжная ярмарка. 1960 год.Женщина с ребенком на борту самолета 1960 г.Дети старшей группы детского сада за стиркой. Кустанайская область, Казахская ССР, 1960 год.Девочки пасут гусей в деревне. Полтавская обл. 1960г.Рыбаки с сетями после удачной рыбалки, 1960 год.Продажа молока на улице в СССР. Начало 1960-х годов.Афиша с объявлениями о выступлении джаз-оркестра, начало 1960-х годовГазгольдеры в Татарстане. Фотограф Эммануил Евзерихин. Начало 1960-х годовХабаровск. Начало 1960-х годов.Манежная площадь, начало 1960-хТурникеты в Московском метро в начале 1960-х годов.Метро "Таганская". Сталин. Уничтожен в начале 1960-хКупание и отдых в бассейне "Москва", начало 60-хКупальщики, 1960Сборная команда СССР по футболу, победительница первого чемпионата Европы 1960 года.В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже.1 октября 1960-го года,с конвейера сошёл первый «Запорожец», получивший в народе прозвище «горбатый».Новые «Запорожцы». 1960 год."Чайки", 1960Легковой автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" на выставке в Праге. 1960-й год.ВДНХ. Фонтан "Дружба народов", 1960 гОбсуждение Генерального плана развития Большой Москвы на заседании Исполкома Моссовета. С докладом главный архитектор Москвы Иосиф Ловейко, 1960Минск, 1960 год.Москва строится, 1960Очередь на показ обломков американского самолета-шпиона U-2. 1960Афиша в Москве. Сегодня в кинотеатрах 11 июля 1960 года.

Первый выпуск знаменитой телепередачи вышел 18 марта 1960 года.

В Минске. 1960 год.

Стадион "Динамо". Хоккей. Автор Ройтер Л.Г. 1960 г. Техника Цветная линогравюра. Вдали самолет, который садится на Ходынское поле.

Ракеты Р-11 на самоходных пусковых установках во время ноябрьского парада в Москве. 1960

Страстной бульвар. Виктор Ахломов. г. Москва. 1960 год.

«Догулялся», 1960 год (фото Николай Хорунжий).

Вечерняя Москва, 1960-й год

Влюбленная пара. Сокольники. 1960 г.

Особенный стиль 60-х годов в советском фарфоре. Вазочки:

















Лазарь Зиновьевич Чериковер был руководителем мастерской экспериментального оборудования Академии архитектуры СССР. Задача этой организации состояла в исследовании и научно-теоретическом обосновании обустройства быта советских граждан. Необходимо было сделать научную основу для разработки параметров советского жилья. Это требовалось для разработки универсальных проектов домов, чтобы обеспечить жилыми площадями как можно больше людей. Таким образом, рассчитывались минимальные габариты квартир (жилых комнат, ванн и кухонь, коридоров и прочее), необходимые для комфортной жизни граждан СССР.



Общие данные о размерах частей и всего тела взрослого мужчины, а также основные габариты тела взрослого мужчины в одежде, несколько превышающие габариты его в обнаженном виде. Рост женщины обычно на 10-11 см меньше роста мужчины.

Рост детей, в зависимости от их возраста, а также данные о высоте расположения штанг и крюков для подвешивания детского платья в шкафу, о высоте детских столов, стульев и умывальников для различных возрастов.

Данные о размерах различных проходов и проемов в жилых помещениях, соразмеренных с габаритами людей в их движениях.





Габариты людей в движениях, связанных с пользованием определенными помещениями квартиры: передней, жилой комнатой, спальней, кухней, ванной. Габариты эти должны служить контрольными данными при определении размеров отдельных помещений, мебели, предметов стационарного оборудования, а также проходов между мебелью. ( http://www.ok50.ru/articles/spravochnye-dannye-o-gabaritakh-cheloveka-v-dvizhenii/

В 1960-е стали появляться первые кафе-стекляшки — с окнами до пола:

















Ленинградские модницы у памятника Петру Первому. 1960-е годы

Тихий час. 1960-е.

Солнечные ванны, Ленинград, 1960–е.

Тутунов Андрей Андреевич "Первый снег", 1960

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Продолжение следует...