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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1

Шестидесятые... шестидесятники...
Приступим.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Доставка обедов, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1В вагоне московского метро. Фото из альбома "Москва. Moscow. Moscou. Moskau" 1960 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1К бабушке приехал внучек. 1960 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Медвежонок в пионерском лагере Ленинградского металлического завода, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Место отдыха - челюсть кита, Ю. Муравин, 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Папаша. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 11960 год. Фото Григорий Дубинский
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Велогонка по Каспийскому шоссе (нынешний проспект Петра I), 8 мая 1960 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Выставка фотографий у стен Кремля, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Красная площадь, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Такси на Комсомольской площади. Гостиница «Ленинградская», 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Табличка с надписью Охраняйте голубей. Красная площадь, Москва. 1960 год.

Цветная аэрофотосъемка. Стадион Шахтёр. г. Донецк. 1960 г.:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1"На пляже". Картина Александра Дашкевича. 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 11 мая 1960 - Пауэрс
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Белка и Стрелка после приземления, 1960 год.Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Белка и Стрелка после приземления, 1960 год, колоризировано
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 111 января 1960 года в Звёздном городке в Подмосковье был создан советский центр подготовки космонавтов. Уже до апреля здесь сформировали первый отряд космонавтов СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 111 января 1960 года в Звёздном городке в Подмосковье был создан советский центр подготовки космонавтов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1МиГ-15УТИ и военнослужащие с интересом читающие газету. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Я. Халип, «Работа шла и ночью», 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Чубарь Н. – сталевар завода Запорожсталь. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Атомный ледокол «Ленин». 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Пароходы у причала. Фотограф Всеволод Тарасевич. Крымская область, Ялта.

1950-е — 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Теплоход «Феликс Дзержинский» в проливе Босфор во времена своей службы на ЧМП. Ведомственная карточка Морфлота СССР (ориентировочно 1960 г.)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики. Евгений Халдей. 1 февраля 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Раскладка черной икры по баночкам работницами астраханской фабрики, 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Петропавловск-Камчатский, 1960 г. Широкоэкранный! кинотеатр «Октябрь» (издатель – фотоиздат обл. совета «Динамо»)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Первый день весны. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Недавно установленные новые телевизионные антенны на крышах домов. Подольск, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1На Минском тракторном заводе. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Выходной. Автор Виктор Ахломов. 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Б. Азаров, «Марсианки», 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Артист цирка В.Филатов и его медведи. Москва, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Ли Харви Освальд (в очках) с коллегами по цеху на Минском радиозаводе им. Ленина, 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Минск, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Ленинград. 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Осень в Александровском саду, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Петух на фоне Кремля, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Подготовка танков к переплавке, завод «Днепроспецсталь». Запорожье. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Свадебный кортеж в одной из деревень. Алтайский край. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Таксист и ДНД-ГАИ, Дворцовая площадь, Ленинград, 1960 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Пожар в Москве. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1На стройке на Юго-Западе, Москва, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Н. Калинин, «Сибирское утро», 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Дед Мороз и Снегурочка с детьми на новогодней ёлке. Москва. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Даже в пургу не останавливалась работа. Пинега, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Реклама пылесоса в СССР. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Продажа фотоаппаратов в кредит. Москва, май 1960 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Газетные автоматы на станции метро «Белорусская», Москва, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1У газетного киоска москвичи знакомятся с материалами сессии Верховного Совета СССР.  1960г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Книжная ярмарка. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Женщина с ребенком на борту самолета 1960 г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Дети старшей группы детского сада за стиркой. Кустанайская область, Казахская ССР, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Девочки пасут гусей в деревне. Полтавская обл. 1960г.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Рыбаки с сетями после удачной рыбалки, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Продажа молока на улице в СССР. Начало 1960-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Афиша с объявлениями о выступлении джаз-оркестра, начало 1960-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Газгольдеры в Татарстане. Фотограф Эммануил Евзерихин. Начало 1960-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Хабаровск. Начало 1960-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Манежная площадь, начало 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Турникеты в Московском метро в начале 1960-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Метро "Таганская". Сталин. Уничтожен в начале 1960-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Купание и отдых в бассейне "Москва", начало 60-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Купальщики, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Сборная команда СССР по футболу, победительница первого чемпионата Европы 1960 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1В июле 1960 года сборная СССР по футболу победила в финальной части первого в истории Кубка Европы, которая проходила в Париже.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 11 октября 1960-го года,с конвейера сошёл первый «Запорожец», получивший в народе прозвище «горбатый».
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Новые «Запорожцы». 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1"Чайки", 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Легковой автомобиль ГАЗ-13 "Чайка" на выставке в Праге. 1960-й год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1ВДНХ. Фонтан "Дружба народов", 1960 г
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Обсуждение Генерального плана развития Большой Москвы на заседании Исполкома Моссовета. С докладом главный архитектор Москвы Иосиф Ловейко, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Минск, 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Москва строится, 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Очередь на показ обломков американского самолета-шпиона U-2. 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Афиша в Москве. Сегодня в кинотеатрах 11 июля 1960 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1

24 октября 1960 года, в степях Казахстана на космодроме Байконур во время подготовки к первому пуску взорвалась новейшая межконтинентальная баллистическая ракета Р-16.
В результате случившегося погибли по меньшей мере 74 человека, включая командующего Ракетными войсками стратегического назначения Главного маршала артиллерии Митрофана Неделина.
На фото первая Р-16 незадолго до катастрофы.

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Первый выпуск знаменитой телепередачи вышел 18 марта 1960 года.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1В Минске. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Стадион "Динамо". Хоккей. Автор Ройтер Л.Г. 1960 г. Техника Цветная линогравюра. Вдали самолет, который садится на Ходынское поле.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Ракеты Р-11 на самоходных пусковых установках во время ноябрьского парада в Москве. 1960
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Страстной бульвар. Виктор Ахломов. г. Москва. 1960 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1«Догулялся», 1960 год (фото Николай Хорунжий).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Вечерняя Москва, 1960-й год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Влюбленная пара. Сокольники. 1960 г.

Особенный стиль 60-х годов в советском фарфоре. Вазочки:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Лазарь Зиновьевич Чериковер был руководителем мастерской экспериментального оборудования Академии архитектуры СССР. Задача этой организации состояла в исследовании и научно-теоретическом обосновании обустройства быта советских граждан. Необходимо было сделать научную основу для разработки параметров советского жилья. Это требовалось для разработки универсальных проектов домов, чтобы обеспечить жилыми площадями как можно больше людей. Таким образом, рассчитывались минимальные габариты квартир (жилых комнат, ванн и кухонь, коридоров и прочее), необходимые для комфортной жизни граждан СССР.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1

Общие данные о размерах частей и всего тела взрослого мужчины, а также основные габариты тела взрослого мужчины в одежде, несколько превышающие габариты его в обнаженном виде. Рост женщины обычно на 10-11 см меньше роста мужчины.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Рост детей, в зависимости от их возраста, а также данные о высоте расположения штанг и крюков для подвешивания детского платья в шкафу, о высоте детских столов, стульев и умывальников для различных возрастов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Данные о размерах различных проходов и проемов в жилых помещениях, соразмеренных с габаритами людей в их движениях.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Габариты людей в движениях, связанных с пользованием определенными помещениями квартиры: передней, жилой комнатой, спальней, кухней, ванной. Габариты эти должны служить контрольными данными при определении размеров отдельных помещений, мебели, предметов стационарного оборудования, а также проходов между мебелью. (http://www.ok50.ru/articles/spravochnye-dannye-o-gabaritakh-cheloveka-v-dvizhenii/)

В 1960-е стали появляться первые кафе-стекляшки — с окнами до пола:

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Ленинградские модницы у памятника Петру Первому. 1960-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Тихий час. 1960-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Солнечные ванны, Ленинград, 1960–е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1960-е — 1Тутунов Андрей Андреевич "Первый снег", 1960

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Продолжение следует...

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