Фотоистория Георгия Красникова о первом в РФ природном парке мирового уровня

Как я уже писал, до июля этого года я вообще не знал о существовании такого объекта. Когда готовился к поездке в Карелию впервые услышал это название, но не очень вникал что это.
Парк возник на месте мраморных каменоломен, появившихся ещё на этом месте при Екатерине 2-й. Здесь добывали мрамор для лучших дворцов и особняков Петербурга. В тяжких условиях его выдалбливали, таскали на повозки и везли до Ладожского озера лошадьми, где перегружали на корабли. Прямо в самом Петербурге уже куски мрамора распиливали на отделку.
Потом в середине XIX века карьер постепенно забросили, а уже в конце этого века его облюбовали финны, на чьей территории тогда он находился. Финнам нужен был белый мрамор для извёстки, а он тут чередовался с чёрным. В итоге они извлекали его подземным способом и наделали тут кучу дыр в породе, и так возникли многочисленные пещеры.Мрамор выдалбливали вручную. Бурили вот такими бурами проёмы, закладывали динамиты и взрывали.Потом была независимость Финляндии, в течение которой эти подземные ковыряния продолжились. В какой-то момент верхний слой не выдержал и провалился, так возник знаменитый «Провалъ». Какое-то фантастическое подземно-наземное озеро, аналогов которому даже не знаю где ещё увидишьПосле ВОВ когда это уже перешло к СССР, тут основали Рускеальский мраморно-известковый завод, который извлекал отсюда мрамор для станций ленинградского метро (в частности для Приморской и Ладожской). Однако к тому моменту самый первый карьер уже забросили и переключились на новые выработки. До этого момента из него выкачивали воду, а как перестали, так он сразу начал ею заполняться. Так возникло это рукотворное озеро, а также многочисленные подземные и полуподземные озёра.В 90-е завод предсказуемо зачах и через какое-то время умножился на ноль. Территорию завода выкупила частная компания, которая и основала здесь данный парк. Открылся он в 2005 году, с тех пор идёт планомерное развитие.Довелось пообщаться с руководителем парка Александром Борисовичем Артемьевым. Несмотря на важный солидный вид, Александр Борисович оказался очень приятным в общении и довольно открытым дружелюбным человеком. А, главное, идейно мотивированным и целеустремлённым. Видно, что он «горит» этим парком, это его детище, он хочет чтобы оно развивалось, хорошело и радовало посетителей. И у него получается.За прошедшие годы сделано немало — это и наземные маршруты вдоль каньонов, и «Подземная Рускеала» — маршрут по пещерам, включающий в себя обход полуподземного озера. Это было открыто вообще недавно — года 2 назад.Планы у Александра Борисовича наполеоновские — например, рядом есть брошенный обжигательный завод с трубами, так вот его планируется восстановить и наладить демонстрацию процесса обжига мрамора и получения извёстки.Собственно, паровоз в Рускеалу — тоже его идея. Он носился с ней несколько лет, ездил в Москву, предлагал разным начальникам, но его идеи не слушали.Пока он не вышел на Дмитрия Пегова (экс-начальника московского метро), который этот проект и воплотил в жизнь. В планах, кстати, ещё и строительство большого вокзала для прибытия поездов прямо у входа в парк (сейчас паровоз останавливается на маленькой станции в километре от него).В парке хорошо развита туристическая инфраструктура — всякие кафе, сувенирные центры, чистые современные туалеты.Всё хорошо адаптировано под маломобильные группы граждан. Куча всяких буклетиков на всех языках, и схем.Сувениры местами специфические. Рассчитаны, похоже, на иностранцев.Парк Рускеала многократно запечатлён в кинематографе.Вспоминается сразу место справления естественных надобностей на вокзале Калязина. Одна страна и такой контраст. Указатели стилизованные, двуязычные. Что актуально из-за близости Финляндии (иностранцев, по словам директора, до 10% от всех посетителей).
В общем, всё то, что мы видим в заграничных природных парках, а в России такой уровень я пока не встречал. Очень приятно, что такое у нас есть.
https://photo.boltai.com/topics/mramornyj-kanon-fotoistoriya-georgiya-krasnikova-o-pervom-v-rf-prirodnom-parke-mirovogo-urovnya/
Свежие комментарии