Фотоистория Георгия Красникова о первом в РФ природном парке мирового уровня

Как я уже писал, до июля этого года я вообще не знал о существовании такого объекта. Когда готовился к поездке в Карелию впервые услышал это название, но не очень вникал что это.

Лишь за пару недель выяснил что это за место такое.

Парк возник на месте мраморных каменоломен, появившихся ещё на этом месте при Екатерине 2-й. Здесь добывали мрамор для лучших дворцов и особняков Петербурга. В тяжких условиях его выдалбливали, таскали на повозки и везли до Ладожского озера лошадьми, где перегружали на корабли. Прямо в самом Петербурге уже куски мрамора распиливали на отделку.

Потом в середине XIX века карьер постепенно забросили, а уже в конце этого века его облюбовали финны, на чьей территории тогда он находился. Финнам нужен был белый мрамор для извёстки, а он тут чередовался с чёрным. В итоге они извлекали его подземным способом и наделали тут кучу дыр в породе, и так возникли многочисленные пещеры. Мрамор выдалбливали вручную. Бурили вот такими бурами проёмы, закладывали динамиты и взрывали. Потом была независимость Финляндии, в течение которой эти подземные ковыряния продолжились. В какой-то момент верхний слой не выдержал и провалился, так возник знаменитый «Провалъ». Какое-то фантастическое подземно-наземное озеро, аналогов которому даже не знаю где ещё увидишь После ВОВ когда это уже перешло к СССР, тут основали Рускеальский мраморно-известковый завод, который извлекал отсюда мрамор для станций ленинградского метро (в частности для Приморской и Ладожской). Однако к тому моменту самый первый карьер уже забросили и переключились на новые выработки. До этого момента из него выкачивали воду, а как перестали, так он сразу начал ею заполняться. Так возникло это рукотворное озеро, а также многочисленные подземные и полуподземные озёра. В 90-е завод предсказуемо зачах и через какое-то время умножился на ноль. Территорию завода выкупила частная компания, которая и основала здесь данный парк. Открылся он в 2005 году, с тех пор идёт планомерное развитие. Довелось пообщаться с руководителем парка Александром Борисовичем Артемьевым. Несмотря на важный солидный вид, Александр Борисович оказался очень приятным в общении и довольно открытым дружелюбным человеком. А, главное, идейно мотивированным и целеустремлённым. Видно, что он «горит» этим парком, это его детище, он хочет чтобы оно развивалось, хорошело и радовало посетителей. И у него получается. За прошедшие годы сделано немало — это и наземные маршруты вдоль каньонов, и «Подземная Рускеала» — маршрут по пещерам, включающий в себя обход полуподземного озера. Это было открыто вообще недавно — года 2 назад. Планы у Александра Борисовича наполеоновские — например, рядом есть брошенный обжигательный завод с трубами, так вот его планируется восстановить и наладить демонстрацию процесса обжига мрамора и получения извёстки. Собственно, паровоз в Рускеалу — тоже его идея. Он носился с ней несколько лет, ездил в Москву, предлагал разным начальникам, но его идеи не слушали. Пока он не вышел на Дмитрия Пегова (экс-начальника московского метро), который этот проект и воплотил в жизнь. В планах, кстати, ещё и строительство большого вокзала для прибытия поездов прямо у входа в парк (сейчас паровоз останавливается на маленькой станции в километре от него). В парке хорошо развита туристическая инфраструктура — всякие кафе, сувенирные центры, чистые современные туалеты. Всё хорошо адаптировано под маломобильные группы граждан. Куча всяких буклетиков на всех языках, и схем. Сувениры местами специфические. Рассчитаны, похоже, на иностранцев. Парк Рускеала многократно запечатлён в кинематографе. Вспоминается сразу место справления естественных надобностей на вокзале Калязина. Одна страна и такой контраст. Указатели стилизованные, двуязычные. Что актуально из-за близости Финляндии (иностранцев, по словам директора, до 10% от всех посетителей).

В общем, всё то, что мы видим в заграничных природных парках, а в России такой уровень я пока не встречал. Очень приятно, что такое у нас есть. А ещё по пруду плавает практически беззвучная лодка-электробус, а также для любителей острых ощущений сделана 300-метровая лебёдка и тарзанка с высотой свободного падения 15 м. Периодически в парке прямо на озере или в пещерах проходят музыкальные фестивали (например, Ruskeala symphony в предыдущие выходные), а в зимнее время в пещерах скульпторы из льда изготавливают копии зданий, в которых присутствует местный мрамор. И напоследок. Да, я тоже всегда был поборником чистой девственной природы и раньше точно бы покривил нос от такого. Всё цивильно, толпы народа, асфальтовая парковка на сотни машин, какая ж это природа то? А ещё и денег надо платить — 300 р. за вход, и 1200 за «Подземную Рускеалу» (а без неё никак — это ж самое крутое). Но с другой стороны. А увидели бы вы без всего этого оцивиливания эту красоту? Ведь нет! Даже сам каньон был ещё в начале нулевых весь заросший кустами, да и это была закрытая территория завода. А уж в подземную пещеру попасть могли бы только дайверы (кстати, дайвинг тут очень популярен). Вы бы туда и не пробрались, да и не узнали бы даже что такое есть. А теперь всё это доступно, причём за вполне посильную для кармана сумму. А Карелия большая, диких мест в ней все равно было и будет в сотни если не тысячи раз больше. Для байдарочников, катамаранщиков, рыбаков, можно найти и красивые и просто уютные места со скалами, озёрами по всей республике. А Рускеала пусть будет для тех, кто хочет малыми силами и средствами посмотреть красоты Карелии. И спрос на такое, как видим, есть, причём довольно большой. Так что пожелаем парку и его руководству всяческого развития и процветания. Надеюсь, что трубы они скоро запустят.

https://photo.boltai.com/topics/mramornyj-kanon-fotoistoriya-georgiya-krasnikova-o-pervom-v-rf-prirodnom-parke-mirovogo-urovnya/