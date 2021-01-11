Уже тенденция. Второй порт на Дальнем Востоке будет национализирован государством

Государственный капитализм продолжает устанавливать контроль над наиболее важными отраслями российской экономики. Разумеется, транспортно-логистическая отрасль является одной из таких. Транспортная инфраструктура - скелет экономики государства, который, вне всяких сомнений, должен им контролироваться. Не так давно я делал материал на тему национализации Владивостокского морского торгового порта (ВМТП):

Конец офшорам. Государство национализирует порт Владивостока

Перед тем, как перейти к заявленной теме, я бы также хотел предложить Вашему вниманию наш новый видеоматериал на тему огосударствления отрасли контейнерных перевозок:

Но вернемся к заявленной теме.

Речь идет о порте "Вера", который также находится в Приморском крае. Это угольный порт, который буквально только что был введен в эксплуатацию и представляет собой перспективный проект Дальнего Востока России.

Андрей Белоусов в правительстве курирует транспортную отрасль

А, именно, порт начал свою работу в марте 2019 года. На данный момент "Вера" переваливает 7 млн. тонн угля, а с 2022 года выйдет на установочную мощность в 20 млн. тонн. Для удобства публикую карту месторасположения порта (отмечено черной точкой):

Карта порта Вера

До настоящего момента половина порта принадлежала компании "Востокуголь", владельцем которой был Дмитрий Босов. В мае этого года Босов ушел из жизни. Насчет Босова я не могу сказать ничего плохого. Бизнесмен старался выстраивать конструктивные взаимовыгодные отношения с государством на условиях государственно-частного партнерства. Босов согласился на присутствие в своих активах госкомпании Ростех, которая фактически контролировала деятельность "Востокугля", направляя ее в соответствии с государственными интересами.

После того, как Босов ушел из жизни, его активы стали объектом схватки наследников: женой с одной стороны и детей от первых двух браков с другой.

В связи с тем, что стратегические активы (огоджинский угольный бассейн и порт Вера) могут оказаться в ненадежных руках, было принято решение об установлении над ними полного контроля со стороны Ростеха.

В настоящий момент Ростеху и партнерам принадлежит 50% порта "Вера", еще 50% у "Востокугля". Ростех заявил о необходимости продажи ему "Востокуглем" доли порта в 16.7%. Таким образом, контрольный пакет будет сконцентрирован в руках государства. Учитывая тот факт, что в настоящий момент Россия готовится к рывку по экспорту угля в АТР, проводя гигантскими темпами расширение БАМа и Транссиба, портовая инфраструктура по перевалке угля также должна контролироваться государством.

Первая сторона наследников - дети Дмитрия Босова - согласились с предложением Ростеха и готовы незамедлительно передать активы государству по цене равнозначной предыдущим инвестициям "Востокугля" в порт "Вера" (то есть, без добавленной стоимости). Проблемы имеются с третьей женой Босова - Катериной Босов, которая, судя по всему, решила почувствовать себя бизнеследи и бросить вызов государству.

Что ж, я не думаю, что у Катерины Босов получится достигнуть успеха, а порт "Вера", как и Огоджинский угольный бассейн перейдут под полный контроль государства.

https://zen.yandex.ru/media/dvinsy/uje-tendenciia-vtoroi-por...