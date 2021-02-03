Грядёт обвал, который затмит Великую Депрессию



Попробую заняться заведомо неблагодарным делом – объяснить некоторые базовые предположения, из которых я исхожу в своей аналитике и прогнозах (и, соответственно, в «идеологических» статьях).

Опять же, это кардинально отличается от мейнстримной экономической теории.



Итак, где-то в шестидесятых-семидесятых годах (точную дату назвать нельзя, тем более, что разные страны пришли к этому порогу не одновременно) экономика прежнего типа вышла на плато.

То есть экономический рост сокращался и приближался к нулю. А в это время (да и до сих пор) доминировала идея перманентного экономического роста. То есть не приземлённая цель насытить экономику товарами, удовлетворив базовые потребности населения (что в ряде стран было фактически достигнуто), а продолжать наращивать абстрактные показатели типа ВВП любой ценой.

И тогда в США, чтобы не проиграть экономическую гонку СССР, была запущена так называемая «рейганомика». По сути наркоманский допинг – стимулирование потребления за счёт кредитов.

Если СССР жил по формуле «жить по средствам» (Россия в подавляющем большинстве до сих пор так живёт), то Запад (и Западная Европа вслед за США) перешли к формуле «покупай, потому что ты этого достоин».

Престижное и показательное потребление, быстроменяющаяся мода, ну и ускоренное устаревание, куда тут без него.

Жизнь в кредит позволила на какой-то период простимулировать экономический рост в этих странах (базовая западная теория сейчас вообще считает кредит основным источником инвестиций и роста, Вебер и Смит вертятся в гробу), создать иллюзию успеха и процветания, даже победить СССР (благодаря упадку его управленческой верхушки), а потом просуществовать по инерции ещё несколько лет и благополучно издохла.

Вернее, не совсем издохла, а уже двадцать лет мучается в агонии. Кризис 2000-го года, 2007-08 годов и прошлогодний – у всех их на самом деле общая природа. Это несоответствие уровня производства и уровня потребления прорывается в реальность. Дебит с кредитом не сходится.

Всё это время проблема решалась за счёт печатного станка. Причём эмиссия ничем не обеспеченных денег объявлялась «экономическим ростом».

Однако если мы вычтем из роста ВВП западных стран рост их долгов (как это пару лет сделал один финский экономист), то практически везде получим отрицательную динамику – вместо роста экономики везде на Западе происходило её падение, маскируемое инфляцией.

Соответственно, под сказки о процветании и благополучии, зарплаты американских рабочих в выражении покупательной способности падают с 1970 года (а промышленность приходит в упадок или вовсе переносится в третьи страны).

И, конечно же, доля материального производства в ВВП западных стран непрерывно падает. Так в ВВП Британии услуги составляют около 89%. А кушать, одеваться и ремонтировать дороги надо. При этом общий размер долга Великобритании достиг 1,95 триллиона фунтов ($2,41 триллиона), или 100,9% ВВП.

У других западных стран (и у Японии) цифры примерно аналогичные.

Но у эмиссии фиатных денег есть пределы.

Во-первых, падение банковского мультипликатора до минимально возможного значения. Оно уже произошло. После чего ФРС и их европейские коллеги из ЕЦБ перешли от практики выдачи денег банкам к практике прямой закачки денег на фондовые рынки через различные «антикризисные механизмы», внедрённые за последний год.

Но и эта накачка фондовых рынков

а) имеет предел;

б) ничего не даёт реальному сектору экономики, который, наоборот, страдает от недостатка денег.

Во-вторых, фиатные деньги можно эмитировать только когда есть желающие приобретать долговые обязательства. А таких больше нет.

Именно поэтому идут всякие эксперименты по поиску «альтернативных денег» типа криптовалют, чтобы найти новые возможности для эмиссии. Но это всё тщетно.

Поэтому ФРС и ЕЦБ в последние годы всё больше складируют долговые обязательства (трэжерис и евробонды) у себя на балансе мёртвым грузом.

Более того, ЕС, а с недавних пор и США, ушли в зону отрицательной доходности по этим «ценным бумагам». Проценты по ним оказываются ниже инфляции (а поднять невозможно), что делает владение подобными бумагами бессмысленным.

Я не могу сказать точно, сколько данная ситуация ещё может продлиться – тут нужны вычислительные мощности и bigdata, которых у меня нет. Но точно можно сказать, что не слишком долго.

После чего произойдёт обвал такого масштаба, что Великая Депрессия покажется солнечным весенним днём.

Это, соответственно, вызовет существенное проседание потребления у значительной части человечества (США, ЕС и Япония в первую очередь). Просто потому, что наступает пора жить по средствам и платить по долгам. Вернее, это уже началось.

Капитализм не убивает. Капитализм умирает.

Как минимум тот самый финансовый капитализм, в который всё выродилось в западных странах.

И всякие Байдены могут сколько угодно рассказывать о «perestroyka» (буквально, rebuild), но их текущая система умирает. Можно, конечно, набить ему татуировку на лбу, как у Горбачёва, но и без этого сходство процессов потрясающее.

Так что мир в ближайшем будущем ждут серьёзные потрясения и крах ложных идеологий.

P.S. А Россия в это же время обладает одним из самых низких долгов в мире, экспортирует зерно и мясо, а также бьёт рекорды по энергогенерации. Хорошо-то как.

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-gryadyot-obval-kotory...