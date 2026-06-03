Карманный свидетель Хрущёва против Сталина

Каких только удивительных свидетелей не доставали, чтобы только утопить честные имена Берия и Сталина. Об одном таком, блистательно использованном Хрущёвым вспоминал сын, Сергей Хрущёв. Фигура любопытнейшая.

По версии сына это не Хрущёв в нужные моменты доставал свидетеля Снегова из лагеря. Надо расстрелять маршала Берия – достал Снегова, потом обратно в лагерь.

Надо облить грязью имя Сталина на двадцатом съезде – опять в карман за Снеговым.

Но по Хурщёву Снегов сам бился в ЦК. Уж так мечтал разоблачить, вывести на чистую воду злодеев Сталина и Хрущёва. Золотой был человек!

Хрущёв младший рассказывал в интервью:

«Катализатором в процессе десталинизации послужил давний знакомый отца Алексей Владимирович Снегов: в двадцатые годы, в Донбассе, отец короткое время работал у него в подчинении - Снегов заведовал Организационным отделом то ли укома, то ли губкома, а Никита Сергеевич ходил в заместителях. Потом отец пошёл наверх, а Снегова в конце тридцатых с поста секретаря одного из обкомов отправили в ГУЛАГ - как раз тогда к власти в НКВД пришел Берия, а у них со Снеговым были старые счеты еще с двадцатых годов, когда оба они работали в Баку».

Тут американский политолог Хрущёв-младший лукавит. Сняли с партийной работы и арестовали Снегова вовсе не из-за личной неприязни к Берия. Нет, обвиняли в 1937 году Снегова в заговоре против Советской Власти.

Первую часть пятьдесят восьмой ещё заслужить надо было! Это измена Родине, участие в заговоре с врагами народа, троцкистские методы работы. Это не обычная антисоветская пропаганда, что-то в деле было крайне серьёзное.

Слушаем Сергея Никитовича дальше:

«Осенью 1953 года, когда готовили судебный процесс по делу Берии, начали собирать свидетелей - их осталось немного, в основном разбросанных по лагерям, и одним из первых разыскали Снегова - о нём вспомнил Генеральный прокурор СССР Руденко, знавший его еще по Украине и с ним в те далекие годы друживший. Снегова подкормили, приодели и привезли в Москву, а когда суд закончился, Берию осудили и расстреляли, а Снегова... вернули в тюрьму досиживать срок. На прощание его привезли к Руденко, тот поинтересовался, что может для своего друга сделать, но тут же спохватился: Освободить я тебя не в силах».

И опять крайне любопытные байки от Хрущёва. Насколько можно судить по открытой части дела Берия, никакого суда в конце 1953 года не было и быть не могло. Давно к тому моменту был застрелен Лаврентий Павлович.

А вот его соратников, видных чекистов и правда судили. Правда, крайне странным составом суда. Даже особое судебное присутствие пришлось изобрести.

Там много странного. Закрытый суд, в секретном бункере генштаба, где, якобы, полгода содержали арестованного Берия. Расстрел соратников сразу же, не откладывая, в том же бункере. Больше всего смахивает на государственный переворот.

Там и судьи были крайне странные, собранные с бору по сосенке друзья Хрущёва со всей страны. А тут и свидетель такой специфический. Прямо из гулаговского кармана Хрущёва.

Что там мог знать про маршала Берия заштатный секретарь обкома Снегов? Который, к тому же, с 1937 года не вылезал из-за решётки. Пятнадцать лет в лагерях и вдруг становится ценным свидетелем?

Слышал как вербовали Берия в Гражданскую мусаватисты? Или как английская разведка подкатывала к молодому Берия в Грузии? Ну что за чушь!

Выглядит именно как карманный свидетель Хрущёва. Как человек, готовый дать и подписать любые нужные показания. Я не утверждаю, но по открытым источникам впечатление создаётся именно такое.

И ещё ехидный вопрос. Если Снегова загнали в бараки ни за что. Если это была мелкая месть Берия, боявшегося в 1937 году разоблачения. Ну допустим.

Во-первых, как при таком злодее Берия гражданин выжил пятнадцать лет в лагерях? Уж если он, правда, знал главную тайну плохиша и английского шпиона Берия! На второй день поперхнулся бы баландой. Совершенно случайно.

И второе – если дело сляпано Берия на соплях. Если никакого заговора против Сталина не было… Почему прокурор Союза Руденко не в силах дело закрыть и ценного свидетеля Снегова выпустить на свободу?

Что значит «не в силах»? Берия расстрелян, Сталина больше нет. Создатель СМЕРШа Абакумов вот-вот тоже станет к стенке. Кого так боялся Руденко?

Или в деле всё же лежали убойные показания? Что гражданин Снегов-таки в заговоре участвовал? Что росчерком даже прокурора Союза такое не отменить? Интересные вопросики.

В общем, поехал Снегов обратно во Владимирский централ, ветер северный. Впрочем, Хрущёв «услугу» не забыл. Уже на следующий год Снегова отпустили.

Прокурор Союза был не в силах. А вот новый генсек оказалось более, чем в силах. Таких награждённых Хрущёвым участников переворота и даже врачей, так и не вылечивших Сталина, было немало. Масштаб наград иных поражает.

Опять же видим Бонапартия в миниатюре. Как хотите, а в 1954 году Хрущёв щедро жалует верным холуям ордена, должности и звания. За правильный выбор стороны.

Снова слово Хрущёву из штатов:

«В тюрьме Снегов просидел недолго - его окончательно освободили уже в следующем году, и, вернувшись в Москву, он тут же начал стучаться во все двери: делом его жизни стало восстановление справедливости, а сделать это было невозможно без разоблачения главного преступника – Сталина».

И вот, якобы, Снегов принимается обивать пороги кабинетов. Разоблачить, немедленно разоблачить преступника Сталина.

Ну как Вам сказать, до двадцатого съезда никто и вякнуть против даже ушедшего вождя не смел. А тут разговоры про преступника Сталина? Отправили бы гражданина полечить голову в дурдом, если не обратно за решётку. Опять лапша на ушах.

Нетушки, очень видно, что это Хрущёв, прикрываясь Снеговым, начал подкоп под память о вожде. Крайне подленький и хитрый подкоп. Это же не я, не генсек, возмущённый народ требует!

Сначала Хрущёв выбрал совсем завиральную линию. Мол, товарища Кирова Сталин и убил. Надо только дать правильные показания и вот – чего еще доказывать! Сталин – злодейский злодей!

Хрущёв-младший вспоминал:

«Отец пригласил к себе в ЦК Снегова с Шатуновской - их рассказ, в первую очередь, их убежденность, в том числе и в том, что за спиной Николаева, убившего 1 декабря 1934 года первого секретаря Ленинградского обкома Сергея Мироновича Кирова, стоял сам Сталин, подтверждал самые страшные догадки отца. Он попросил их описать все сказанное в письме в Президиум ЦК, и на заседании 31 декабря 1955 года его вслух зачитал Булганин».

Дальнейшее хорошо известно. На президиуме Хрущёва только что не оборжали. Маршал Ворошилов припечатал «Ложь» и тем дело было кончено.

Дело Кирова расследовали глубоко и подробно. Все прекрасно знали, что никакого следа Сталина там не было и быть не могло. Наоборот, страшная потеря, близкий друг, соратник.

Никита Сергеевич с делом Кирова сел в лужу. Притянуть сюда убийцу-Сталина не выходило. Признаёт это и сын Хрущёва:

«Это ничего не даст, - перебил отца Молотов, - проверять надо документы. Его поддержал Каганович - оба они знали, что документы подтвердят сталинскую версию о причастности к убийству Кирова Зиновьева, и только его одного. Микоян встал на сторону отца. Свидетелей допросили - тех немногих, кого удалось разыскать (большинство распростились с жизнью сразу после окончания следствия по делу Кирова, за которым следил лично Сталин): неоспоримых фактов причастности или непричастности Сталина к преступлению они привести не смогли».

Мда, с Кировым не вытанцовывалось. Но Хрущёв не сдаётся. Он создаёт комиссию по расследованию преступлений вождя. Ту самую комиссию Поспелова.

Что именно она нарасследовала неизвестно. Бумажка, которую сегодня выдают за её доклад – выеденного яйца не стоит. И по ряду признаков видно, что написана году в 1996 примерно, не ранее.

Подозреваю, что и Поспелов никакого компромата на товарища Сталина накопать не смог. Тоже оказался в луже рядом с Никитой. Ровно поэтому в докладе Хрущева на двадцатом съезде нет ни одного конкретного обвинения Сталину. Так, общие слова, но и этого хватило.

Зато Снегова засылают соглядатаем в МВД, присматривать за министром. Как, не слабо? Недавнего зэка Хрущёв ставит следить за главным милиционером страны. Вот это законность и порядок!

Сын Хрущёва называет Снегова «комиссаром». Это ровно оно – свой человек генсека, преданный до мозга костей (или до папки с компроматом в сейфе), чтобы присматривать за кадровым офицером. Что ж такое держал в папочке Хрущёв, что настолько крепко привязал к себе Снегова?

Кстати, сына Хрущёва тоже удивляет как это зэка назначили советником к министру МВД:

«Снегова отец назначил своим комиссаром в МВД к Круглову - ему, недавнему сидельцу, вменялось надзирать не только за реабилитацией, но и за соблюдением законности в министерстве, где само слово законность давно забыли, а Шатуновская выполняла схожую задачу в Комиссии партийного контроля, таким образом, Снегов и Шатуновская стали первыми в российской истории уполномоченными высшей властью наблюдателями за соблюдением того, что сейчас называют правами человека».

Называется это иначе – личными ушами генсека. Выглядит крайне некрасиво. Но главное не в этом.

Исторический факт, что для обличения Сталина и Берия Никита Сергеевич не смог найти ни одного приличного свидетеля. Только изменника Родины Снегова, специально ради этого вынутого из лагерей.

И тут же обратно в лагеря задвинутого, потому что прокурор Союза был «не в силах» освободить заговорщика. Как хотите, таким «свидетелям» не поверил бы и туповатый инспектор Лейстрейд!

И да, на двадцатом съезде Снегова демонстрировали как старого большевика. Как честного коммуниста, невинно пострадавшего от Сталина. Никаких показаний он не давал, так, поторговал лицом.

Зато в том же 1956 году немедленная награда. Бывший зэк, осуждённый как предатель Родины Иосиф Израилевич Фаликзон (он же Снегов) получает новый пост. Да какой!

Свидетель против Берия и Сталина становится начальником Политотдела ГУЛАГа! Нет, серьёзно! Должность именно такая – в Главном управлении лагерей МВД СССР.

Как хотите, а старший Хрущёв был юморист. Показал отношение к карманному свидетелю на полную катушку. И наградил, и поглумился заодно.

Если Вам кажется, что я как-то недобро пишу о гражданине Фаликзоне – то напротив. Его жизнь, его судьба, не нам судить кто был прав, а кто виноват. Я только перечислил факты его биографии.

Только не забывайте одну вещь. Врал о грехах Берия и Сталина тот же самый Йося Фаликзон, который перед этим клялся, что Сталин убил Кирова. А когда не выгорело, переключился на новые байки. Как не верить такому свидетелю!

Ярослав Бушмицкий

https://cont.ws/@mastodont/3005982

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