Богатыри Отечества

"Пять штыковых ран": Морпех Кузнецов отказался сдаваться в плен украинским нацистам Олег Кузнецов с детства мечтал служить на флоте – и добился своего. После срочной службы остался в своей части по контракту. Когда приехал в отпуск, познакомился с возлюбленным своей мамы и с его дочерью. Общий язык нашли сразу, а потом в сердце постучалась и любовь.

Планировалась двойная свадьба – родителей и детей. Но тут Олега отправили в зону СВО. В последний раз он говорил с мамой 22 февраля 2022-го. Предупредил, что долгое время будет без связи, просил не волноваться.

Через две недели мама узнала, что её сын погиб, но осознать не могла ещё много месяцев. И на то были причины.

Кузнецов был бойцом 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты Краснознамённого Тихоокеанского флота. Она одной из первых приняла бой с украинскими боевиками. 6 марта подразделение попало под массированный ракетный обстрел украинских националистов. Почти четыре месяца тело погибшего челябинца находилось в украинском морге.

"Я даже не знаю, как и когда произошёл обмен. То ли выкупили, то ли обменяли, но мой сынок всё-таки вернулся домой. В цинковом гробу", - рассказала безутешная мать.

Родные попросили военных открыть цинковую упаковку для того, чтобы убедиться – в гробу находится Олег. На его теле было пять штыковых ран, сломаны челюсть и рёбра. Тело сохранилось идеально, поэтому хоронили героя в открытом гробу. Эксперты сказали: судя по ранам, он был контужен, но сопротивлялся и не стал сдаваться в плен…

20-летнего морпеха похоронили 27 июня 2022-го в родном Челябинске, а через полгода – в канун Дня защитника Отечества его маме передали орден Мужества, которым сын награждён посмертно.

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Пират из Кузбасса: 19-летний матрос подставил себя под пули, спасая друзей Денис Чикинда был непростым парнишкой: убегал из дома, дарил дорогие вещи товарищам, шокировал всех своим внешним видом, но при этом умел делать всё, что нужно уметь делать настоящему мужчине. А на передовую он попал хитростью, один из всего своего призыва уехал на фронт.

"Мама, я пират!" – сказал он однажды, когда решил вставить серьгу в ухо.

Срочную проходил на флоте. Тогда и задумал попасть в зону СВО, хотя их часть туда не отправляли. Добился своего – заключил контракт. На фронт парень ушёл 20 июня 2022 года. Сначала Харьковская область, потом Запорожье... Звонки родным были редкими, а вот сообщения приходили ежедневно. Все успокоительные: "Всё хорошо, кормят нормально, скоро приду".

Денис был механиком-водителем "бэхи" – боевой машины пехоты. До сих пор трудно понять, как именно Денис погиб. 22 июля матери вдруг стало тревожно. Сны накануне тоже были плохими. Пошла работать по дому, зашла в гардеробную – и вдруг донёсся тихий шёпот: "Наташа…". Потянуло ледяным холодом, хотя стояла летняя жара. Секундное ощущение, пустой молчащий дом. Скоро пришли супруг и дочка. А кто-то невидимо ушёл навсегда…

Мать посмотрела в звякнувший вдруг телефон и увидела слова: "Ваш сын погиб героем". Через шесть дней после того сообщения телефон зазвонил: это был глава города Белово Алексей Курносов. Он сказал, что приедет. Приехал с вонкомом и скорой помощью.

Денис, как говорили сослуживцы, ехал на БМП за водой, когда попал под обстрел. Прикрывая бортом товарищей от пуль, он наехал на мину – и исчез мгновенно в огненной вспышке. Спас других – а сам погиб.

Денис Чикинда награждён орденом Мужества. Он жил по своей воле, чувствовал себя свободным и ушёл так же. Найдя, как считает мама, то, что искал: погибнув, он спас друзей. Настоящих боевых друзей, а не тех, кто ими считался на "гражданке".

https://t.me/tsargradtv/57528

«Позывной Сэм»: Русский майор стал легендой даже для солдат ВСУ

«Он шёл в бой, не боясь ничего, не прятался за спинами, всегда шёл сам впереди, защищая своих солдат», — рассказывает мама о своём сыне — майоре Дмитри Семёнове. Дима родился в 1989 году в деревне Тренькасы (Республика Чувашия). Окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Часто шутил, называя себя многодетным отцом. Говорил, что обязан вернуть матерям живыми триста сыновей. С таким командиром бойцам не было страшно. У Семёнова была должность, которая позволяла ему сидеть в палатке и не ходить на передовую, и его бы никогда никто не упрекнул. Но об этом и речи не было. Там, где они стояли, было страшное место, за которое шли тяжёлые бои в Харьковской области. Шервудским лесом они его называют. Дима доводил ребят до него, оставлял в окопах и сам шёл вперёд — в разведку. Первый шаг был за ним. Потом возвращался, если было чисто — продвигались дальше. Там и погиб. Известно, что 28 мая 2022 года во время зачистки лесного массива под Славянском головной дозор спецназа вступил в бой с подразделениями ВСУ вблизи их опорного пункта. В густой лиственной чаще спецназ начали обстреливать. Силы противника превосходили наши, и в ходе боя майор Семёнов получил тяжёлое ранение, но смог организовать отход ребят под перекрёстным огнём. Сдаваться в плен врагу не пожелал: подпустил нацистов поближе к себе и дёрнул чеку гранты. Он подорвал себя и трёх вэсэушников. Майор с позывным «Сэм» был легендой даже для солдат ВСУ.

«В одной из прямых трансляций бойцы ВСУ говорили про офицеров тамбовской 16-й бригады спецназа и назвали Дмитрия «богом войны», — рассказала Царьграду Ксения, супруга Дмитрия Семёнова.

Звание Героя России родителям Дмитрия вручили 15 июля через пять дней после похорон на Аллее славы на Яушинском кладбище в Чебоксарах. В память о герое назвали его родную школу в деревне Новые Тренькасы.

https://t.me/tsargradtv/57628

ПАМЯТИ АРМАНА КАБУЛОВА.

Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины

Арман Таирович родился 18 сентября 1981 году в поселке Трубный, Астраханской области. Закончил Володарскую СОШ № 2 и затем получил профессию бухгалтера.

Срочную службу в рядах российской армии проходил в городе Камышино в 56-м десантном полку. В 2002 году принимал участие в военных действиях в Чечне.

В 2016 году подписал первый контракт с Минобороны РФ, стал командиром отделения гранатомётчиков.

В 2022 году отправился в зону СВО и получил ранение во время перевозки техники. А вскоре по состоянию здоровья и выслуги лет вышел на пенсию.

Но Арман не мог оставаться в стороне, когда молодые ребята уходят на передовую.

24 июля 2023 года снова подписал контракт и стал инструктором для новобранцев.

6 сентября 2023 года был направлен в зону боевых действий.

Погиб при исполнении поставленных задач 19 сентября 2023 года.

У него остались отец, супруга, трое детей.

Прощание с геройски погибшим астраханцем состоялось в Володарском районе Астраханской области 21 сентября 2023 года. Похоронен Арман Таирович со всеми воинскими почестями.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Вечная память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5283

ПАМЯТИ КОМАНДИРА МОТОСТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА МАЙОРА ГАШИМОВА АББАСА ФИРУДИНОВИЧА. Героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, спасая жизнь сослуживцу

Гашимов Аббас Фирудинович уроженец села Белиджи Дербентского района Республики Дагестан. Окончил "Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознамённое училище

(МВОКУ)". С августа 2004 года вуз переименован в государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московское высшее военное командное училище (военный институт)» Министерства обороны Российской Федерации.

Проходил службу в городе Екатеринбург.

Майор Аббас Гашимов дважды находился в служебных командировках в Сирии. За отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях награждён медалью "Жукова".

Большую часть своей жизни Аббас Фирудинович посвятил военной службе, был отважным, сильным, храбрым, честным и добрым молодым человеком.

Принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. За 2 недели до гибели Аббас попал в госпиталь с ранением средней тяжести и контузией. После чего добровольно написав рапорт, что не нуждается в медицинской помощи вернулся в зону СВО.

Аббас Гашимов:

— Я всегда хотел, чтобы мной гордились, чтобы я возвысил свой народ. Я самый молодой майор в нашем военном округе. Мои документы ушли на досрочное присвоение "полковник". Мне всего 31 год, сестра. Мне всех жалко русских, табасаранец и других, у меня сердце такое. Я после каждого боя, захожу к себе и плачу, если не досчитался уже кого-то....

У военнослужащего осталась семья, жена и двое детей.

Светлая память Герою!

https://t.me/specnazAlpha/16142

ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ 20 ЛЕТ. ПАМЯТИ ЕГОРА МАРКИНА. Погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины

Егор родился 22 мая 2002 года в Электростали, Московской области. Учился в средней школе N 18. Ещё в 5 классе Егор вступил в ряды кадетов, принял торжественную присягу. Он был активным участником всех городских и областных патриотических мероприятий. Имел высшее звание – вице-кадет.

В школе Егора помнят спокойным, вежливым, приветливым, общительным парнем. Особенно навсегда запомнится его широкая, лучезарная улыбка.

С сентября 2018 по июнь 2021 год обучался в ГБПОУ «Электростальский колледж» по профессии "Овощевод защищённого грунта". Во время учебы выделялся исключительными качествами: отзывчивость, доброжелательность, исполнительность, порядочность, честность. Принимал активное участие в общественной, спортивной и профессиональной жизни колледжа, представлял интересы учебного заведения на муниципальном и региональном уровнях. В региональном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills стал призером в компетенции "Флористика".

Закончив учебное заведение, был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Срочную службу проходил в Московском Высшем Общевойсковом Командном училище. 9 мая 2022 год участвовал в параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади на БМП - 2 (Бережок) в должности водитель-механик.

Был награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За участие в военном параде в День Победы».

28 сентября 2022 года в связи с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, был мобилизован в ряды Вооруженных Сил России для исполнения воинского долга в рамках специальной военной операции на Украине.

29 октября 2022 года героически погиб в ходе специальной военной операции на Украине, исполняя воинский долг. Егор получил смертельные ранения в бою под Сватово, село Коломыйчиха в ЛНР.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента Российской Федерации от 24 января 2023 года рядовой Маркин Егор Николаевич награжден орденом Мужества посмертно. Вечная память, Воину!

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"Уводи ребят, прикрою!": Разведчик из Чувашии вызвал огонь на себя, но товарищей спас На одном из домов в Алатырском районе Чувашии появилась мемориальная доска. На ней – портрет молодого мужчины: правильные черты лица, ясный взгляд. Это Александр Старчков – доброволец разведгруппы специального назначения. На передовую он ушёл сразу после начала СВО.

Он был разведчиком-пулемётчиком. Выполнять боевые задачи очень помогали навыки, полученные во время срочной службы.

30 апреля 2022 года возле села Диброво подразделение Саши вело разведку. Он сам был в группе управления и огневой поддержки. Парень первым заметил противника, тут же доложил командиру и открыл огонь.

У ВСУ было численное преимущество. Нацисты попытались окружить группу русских бойцов, но рядовой Старчков и его пулемёт помешали. Бой затянулся. Боец понял, что боекомплект почти на исходе.

"Уводи ребят, прикрою!" - крикнул он раненому командиру, а сам начал имитировать атаки.

Александр вызвал огонь на себя, чем отвлёк врага. Это дало возможность его товарищам выйти из боя. И вот закончились последние из 800 патронов. Саша Старчков погиб как герой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Александру Старчкову присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно.

Фото: пресс-служба Алатырского муниципального округа Чувашской Республики

https://t.me/tsargradtv/57969

ПАМЯТИ СПЕЦНАЗОВЦА АЛЕКСЕЯ АГАРЕВА. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины

Алексей родился 6 апреля 2000 году в городе Саратове. Обучался в средней школе № 22.

Окончив 9 классов, Алексей поступил в СКМиЭ СГТУ имени Гагарина Ю.А. на специальность «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Принимал активное участие в жизни группы и колледжа, участвовал в смотрах художественной самодеятельности, спортивных мероприятиях. После учебных занятий любил посещать волейбольную секцию.

В 2020 году окончил колледж, отслужил срочную службу и заключил контракт в войсках специального назначения.

Алексей был одним из ярких и запоминающихся студентов. Добрый, дисциплинированный, ответственный, креативный. Постоянный участник творческих и спортивных мероприятий. Умел дружить, был справедливым и надёжным товарищем, на него всегда можно было положиться.

16 октября 2022 года Алексей погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга военнослужащий Южного округа Росгвардии ефрейтор Агарев Алексей Евгеньевич награждён орденом Мужества (посмертно).

6 апреля 2023 года в честь Алексея Агарева на фасаде родной школы была установлена мемориальная доска. В этот день ему исполнилось бы 23 года.

Вечная память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5300

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ ДАНИЛЬЧЕНКО Выпускник Омского кадетского военного корпуса Воздушно-десантных войск (окончил в 2016 году).

С 2016 года – в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, курсант Омского автобронетанкового инженерного института (филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва).

После окончания института в 2021 году по специальности "эксплуатация и ремонт бронетанковой техники" получил распределение в танковый батальон 200-й отдельной мотострелковой Печенгской Краснознамённой ордена Кутузова бригады 14-го армейского корпуса Береговых войск Северного флота, где начал службу командиром танкового взвода.

С 24 февраля 2022 года принимал участие в составе своего подразделения в спецоперации. В марте, выполняя задачи по несению боевого дежурства на опорном пункте тактической группы, лейтенант Данильченко обнаружил колонну техники ВСУ и вступил в неравный бой, не дав противнику развернуться в боевые порядки. В ходе боя составом экипажа уничтожил 3 вражеских танка, боевую машину пехоты, отразив 4 атаки ВСУ на занимаемые рубежи. В ходе дальнейшего контрнаступления уничтожил 2 огневые точки, опорный пункт, 3 единицы бронетехники и до 15 военнослужащих противника.

В начале апреля танковый взвод под командованием лейтенанта Данильченко отражал атаки ВСУ на один из населённых пунктов. В ходе тяжёлого боя офицер, увидев подбитый танк подчинённого взвода, перегородил своим танком огнеопасное направление, после чего отдал приказ механику-водителю и наводчику-оператору извлечь раненых и укрыть в безопасном месте. Весь ход эвакуации раненых офицер вёл прицельный огонь на простреливаемой местности по вражеской технике. Благодаря мужеству и грамотному командованию лейтенанта Данильченко удалось избежать потерь личного состава, удержать оперативно-важный населённый пункт, уничтожить 7 единиц бронетехники и свыше 30 военнослужащих ВСУ.

В конце апреля взвод лейтенанта Данильченко получил приказ совершить марш по указанному маршруту. На марше подразделение попало в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Решительно вступив в бой, лейтенант Данильченко прицельным огнём уничтожил до 20 военнослужащих и 2 бронированные машины противника. Выстрел из украинского ПТУР причинил повреждение танку лейтенанта Данильченко, а самому офицеру – ранение и лёгкую контузию. Несмотря на полученные ранения, он смог эвакуировать свой экипаж и вывести подразделение и технику из окружения без потерь. За проявленные доблесть и мужество был награждён медалями.

В июне, после выписки из госпиталя, не дождавшись окончания медицинской реабилитации, вернулся в боевые порядки свой воинской части.

25 сентября 2022 года, в ходе отражения наступления превосходящих сил противника, лейтенант Данильченко умелыми действиями уничтожил 5 танков врага, не допустив повреждения своей боевой машины. После отхода на закрытую позицию для пополнения боекомплекта орудия, через прицел-дальномер лейтенант Данильченко увидел противника численностью до роты, наступавшего на наше мотострелковое отделение. Чтобы предотвратить окружение отделения, офицер, не дожидаясь загрузки боекомплекта, решил пробиваться с боем к позициям товарищей. Используя лишь огневые возможности танкового пулемёта, экипаж сумел отбить наступление врага, нанеся ему существенное огневое поражение. Заняв оборону опорного пункта, лейтенант Данильченко обнаружил очередную группу противника, предпринимавшего попытку окружения. Оценив ситуацию, офицер остался прикрывать отход мотострелкового отделения на запасные позиции для перегруппировки и пополнения боекомплекта. В тяжёлом бою лейтенант Данильченко уничтожал живую силу и технику противника до полного расхода боекомплекта, постоянной сменой огневых позиций вводил его в заблуждение и замедлял темпы наступления. В результате миномётного обстрела опорного пункта танк офицера вышел из строя. Приняв решение сохранить боевую машину, экипаж под командованием лейтенанта Данильченко продолжил бой стрелковым оружием.В результате прицельного артиллерийского обстрела ВСУ лейтенант Николай Данильченко был смертельно ранен.

Указом Президента Российской Федерации ("закрытым") от 9 ноября 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, лейтенанту Данильченко Николаю Ивановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Награждён медалями, в том числе "За отвагу", Суворова.

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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КАРЦЕВА. Гвардии рядовой, военнослужащий 51-го гвардейского парашютно-десантного Краснознамённого ордена Суворова полка имени Дмитрия Донского. Кавалер ордена Мужества(посмертно).

Родился 1 декабря 1996 года в городе Тула.

Выпускник школы №24 Пролетарского района города Тулы, воспитанник и тренер спортивной школы «Металлург», выпускник факультета физической культуры ТГПУ им Л.Н. Толстого.

8 августа 2020 года по окончанию университета принял решение стать военным. Службу проходил в 51-м гвардейском парашютно-десантном Краснознамённом ордена Суворова полку имени Дмитрия Донского. Участвовал в чемпионатах ВДВ по самбо и дзюдо.

5 марта 2022 года во время специальной военной операции на территории Украины Сергей Карцев в составе батальонно-тактической группы удерживал занятый аэродром, на который украинские нацисты обрушили всю мощь артиллерии. Спасая своих товарищей и раненого командира, Сергей получил смертельное осколочное ранение.

Указом президента Российской Федерации гвардии рядовой Карцев Сергей Романович награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен 19 марта 2022 года на воинском кладбище города Тулы воинскими почестями.

5 мая 2022 г. на фасаде спорткомплекса «Металлург», где Сергей занимался самбо, а затем работал тренером, была открыта мемориальная доска гвардии рядовому Карцеву Сергею Романовичу.

https://t.me/geroirossii/5313

ПАМЯТИ ЕГОРА ЕФИМОВА. 29 сентября ему исполнилось бы 23 года Егор родился 29 сентября 2000 года в городе Сибай. После окончания Сибайского колледжа строительства и сервиса был призван на срочную военную службу.

В ноябре 2020 года заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Героически погиб 20 мая 2022 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, Ефимов Егор Витальевич награжден орденом Мужества (посмертно). Вечная память и слава Герою!

https://t.me/geroirossii/5331

"К встрече с нами они были готовы": Русский солдат рассказал правду о первых днях СВО Солдаты, гоняющие на передовую, хорошо знакомы с состоянием невесомости. Машина, мчащаяся по бездорожью, подпрыгивает и словно замирает в воздухе. А потом – хрясь на шасси! Водителю чуть легче: в кабине трясёт меньше, чем в кузове.

«Топишь педаль газа, люди в кузове подпрыгивают, на них летят бидоны, ящики. Они отбиваются от них руками и ногами. А ещё надо как-то держаться, чтобы не вылететь. Если упадёшь на дорогу, вряд ли останешься живым», – говорит 39-летний старший сержант Виталий Царёв.

Везут груз на передовую только ночью, без света, почти на ощупь. Днём доехать шансов почти нет. Да и ночью непросто – у врага полно дронов с камерами ночного видения. Часто приходится ехать под обстрелами. Спасает только молитва, интуиция и воинская выучка. Всё-таки за плечами Виталия 20 лет службы с командировками в горячие точки.

В спецоперации Виталий с первого дня. Бывалому солдату сразу стало ясно: русских здесь ждали. Приготовления выдавали колеи от гусеничной техники, часть из которых была замаскирована и заминирована.

С украинскими диверсантами самарские бойцы столкнулись сразу. Как только встали на ночёвку, те подъехали и начали стрелять в лоб. Наши тогда отбились, но потеряли трёх бойцов.

На русских солдат нападали не только ВСУ, но порой и обычные "мирные" жители. Бывало, что по ночам кидали в сторону нашего расположения бутылки с зажигательной смесью…

На фронте силы словно из ниоткуда берутся. Инстинкт самосохранения срабатывает, стометровку до окопа за 10 секунд в полном снаряжении пробегали, чтобы успеть спрятаться от мины, рассказывает военный.

Он дважды был ранен, четыре раза участвовал в боевых действиях, имеет немало наград.

«Никто из нас не смог бы нормально воевать, если бы у нас не был бы прикрыт тыл. Жёнам военных надо при жизни памятник ставить», – говорит Виталий.

https://t.me/tsargradtv/58240

ПАМЯТИ КАПИТАНА ФСБ КОРНИЛОВА АЛЕКСЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА. Погиб 1 октября 2022 года исполняя долг по защите государственной границе в Белгородской области.

Алексей Корнилов капитан пограничных войск ФСБ России, заместитель начальника отделения отдела в Каменск-Шахтинском Пограничном управление ФСБ РФ по Ростовской области. Родился и вырос в Комсомольске-на-Амуре. Окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ России.

Капитан Корнилов погиб 1 октября 2022 года при исполнении служебного долга, выполняя задачи по охране и защите государственной границы России.

Прощание состоялось 9 октября 2022 года в Доме молодёжи.

Сегодня (1 октября 2023) его память почтили родные и близкие, а также его боевые товарищи в ОМД Каменского района.

Алексей всегда был жизнерадостным парнем, отличным другом, начальником, сыном и братом. Память о нём навсегда останется в наших сердцах, а воспоминания будут вызывать лишь добрую грусть!

Вечная и светлая память!

https://t.me/geroirossii/5338

Эспаньола бьется уже несколько месяцев под Бахмутом в жестоком смертельном бою. Противник регулярно получает серьёзный урон. Но и нам порой наносятся смертельные раны, от которых навсегда останутся глубокие рубцы. Так при очередном замесе погиб, но сумел спасти две жизни бойцов смежного подразделения, оператор fpv Эспаньолы Алексей Личманов, позывной «Бобёр» (17.04.1982 — 29.09.2023).

Лёша всегда был настоящим джентельменом, большим интеллектуалом и в целом очень добрым человеком.

Быть воином — жить вечно! До встречи, брат! В столице России по прогнозам дожди, город будет оплакивать бойца Эспаньолы.

У Леши осталась семья. Военная организация Эспаньола не оставляет наших близких — ни живых, ни мертвых. Но ваша общая поддержка семье Бобра именно сейчас конечно необходима.

https://t.me/spainrus/879

Также в эти дни не вернулся из боя представитель красно-зеленой торсиды из структуры «Викингов» Дмитрий Егоров (27.07.1999 — 30.09.2023), командир разведывательно-диверсионной группы Эспаньолы с позывным «Стич», обладатель внутренней награды Эспаньолы и Медали За отвагу. Посмретно он представлен к новой награде.

Стич героически погиб при выполнении боевой задачи. Он работал под Бахмутом на самом переднем краю в серой зоне. Про таких говорят: с ним можно пойти в разведку.

Дима был настоящим четким парнем, душой коллектива, человеком слова и дела. Мы все скорбим, но сожмём кулаки и продолжим сражаться с новой силой. Стич ушел героем, и остался навсегда в рядах Эспаньолы.

Быть воином — жить вечно!

У Димы осталась семья. Военная организация Эспаньола не оставляет наших близких — ни живых, ни мертвых.

https://t.me/spainrus/881

Хочу показать вам Героя. Он не получал орденов и медалей, но отдал жизнь на нашу Родину. Это 34-летний Емельянцев Сергей Сергеевич. Он погиб 5 сентября при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО. Служил герой в 28 полку, был родом из п. Токаревка Тамбовской области. У Сергея остались родители, сестры и десятилетний сын. Военнослужащего похоронили на Токарёвском муниципальном кладбище. Вечная память Герою!

https://t.me/geroirussianarmy/825