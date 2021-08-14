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Во дворе Московского музея современного искусства

Вот тут мы смотрели: Необычные памятники Москвы

Есть один дворик в Москве, который просто полон и скульптурами и нелепостями среди них. Это двор музея современного искусства на Петровке.Во дворе Московского музея современного искусстваАвтором большинства представленных здесь скульптур является... наш "любимый гигантодел"  Зураб Церетели, что вполне логично, учитывая, что он основатель и директор Московского музея современного искусства.Во дворе Московского музея современного искусства

Памятник Казимиру Малевичу, который держит в руках свой знаменитый черный квадрат:Во дворе Московского музея современного искусства

Один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский:Во дворе Московского музея современного искусства

Очень забавное изображение Дон Кихота:Во дворе Московского музея современного искусства

По центру располагается кусок лестницы от Эйфелевой башни, надеюсь, что его не вырезали в Париже:Во дворе Московского музея современного искусства

Грузинские народные игры:Во дворе Московского музея современного искусства

Памяти жертвам Гнета:Во дворе Московского музея современного искусства

Во дворе Московского музея современного искусства
Во дворе Московского музея современного искусства

Скульптурная композиция «Руссо и Пиросмани»:Во дворе Московского музея современного искусства

Серия «Горожане»:Во дворе Московского музея современного искусства

Во дворе Московского музея современного искусства
Во дворе Московского музея современного искусства
Во дворе Московского музея современного искусства
Во дворе Московского музея современного искусства

Скульптурное изображение музыкантов:Во дворе Московского музея современного искусства

Одна из немногих композиций, автором которой является не Церетели:Во дворе Московского музея современного искусства

Скульптура Солнце мира Арнальдо Помодоро представляет собой Позолоченный диск с абстрактным рисунком, символизирующим солнце:Во дворе Московского музея современного искусства

Ну и последняя на сегодня скульптура, думаю, что не требует в представлении, образ вполне угадывается:Во дворе Московского музея современного искусстваВот так, завернув в небольшой двор, можно погрузиться в мир Зураба Церетели :-)

В истории не так много художников, творчество которых вызывало бы столь яростные споры, как творчество Зураба Церетели.

Во дворе Московского музея современного искусстваЭкспозиция, размещённая на трёх этажах музея-мастерской, рассказывает о формировании и творческом пути художника, а также о глубоких связях его творчества с древним и современным искусством Грузии, а также с европейским искусством XX века. Поэтому не случайно по обе стороны от входа установлены скульптурные композиции, посвященные великим художникам — предтечам современного искусства. Это дань памяти благодарного ученика своим учителям. Слева Зураб Церетели запечатлел в бронзе Марка Шагала и Пабло Пикассо, с которыми ему посчастливилось быть лично знакомым, а также Анри Матисса, Амедео Модильяни и Винсента Ван Гога.Во дворе Московского музея современного искусства

Мэтры рассматривают на мольберте картину с героями произведений Нико Пиросмани и Анри Руссо — гениальных примитивистов, чье творчество открыло двери в искусство наивным художникам и также породило целое художественное направление. Грузинскому художнику Пиросмани и французскому Руссо посвящена скульптурная композиция, расположенная справа от входа. Оба они — наиболее яркие представители уникального живописного направления, оказавшего влияние на многих художников XX столетия, в том числе и на автора памятника. В композиции представлены не только скульптурные портреты признанных мастеров, но и герои их живописного мира.Во дворе Московского музея современного искусстваНа здании музея-мастерской находятся клоуны, такие же установлены на площади около Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Во дворе Московского музея современного искусстваНе буду показывать сам музей и его экспозиции. Та стоят уменьшенные копии тех скульптур, которые разбросаны по миру и тех, которые оказались не востребованы. Пройдемся лишь по дворику.  Есть в экспозиции музея-мастерской коллекция скульптуры, эмалевых и мозаичных панно, расположенная во внутреннем дворике.Во дворе Московского музея современного искусстваМасштабы шедевров во внутреннем дворе впечатляютВо дворе Московского музея современного искусства

Под открытым небом, разместилось множество работ художникаВо дворе Московского музея современного искусства
Скульптура "Медведь с пойманной рыбой" точно такая же установлена на Манежной площадиВо дворе Московского музея современного искусства
Хорошо поставили две скульптуры. Получилось, как бы Борис Постернак читает стихи Марине ЦветаевойВо дворе Московского музея современного искусства
Во дворике присутствуют и разные варианты одних и тех же скульптурных образов, предметов экстерьера и интерьера, оставшихся после выбора заказчиком наиболее понравившихся.
Скульптурные памятники работы Зураба Церетели установлены во многих странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а в парке скульптуры представлены их уменьшенные копии.Во дворе Московского музея современного искусства
Памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II, оригинал установлен в небольшом бретонском городке ПлоэрмэльВо дворе Московского музея современного искусстваОдни его искусство превозносят, другие не приемлют. У Зураба Церетели много памятников, которые как говорится "не пошли в народ"Во дворе Московского музея современного искусстваКомпозиция "Ипатьевская ночь". Семья Романовых — в их последние минуты жизни. Они, как на семейной фотографии, сидят и стоят с закрытыми глазами, потому что их взор уже обращен в вечностьВо дворе Московского музея современного искусстваВход в художественную мастерскую Зураба ЦеретелиВо дворе Московского музея современного искусства
Среди произведений, которые можно увидеть только в парке скульптур Зураба Церетели, есть монумент, посвященный «Русской Правде», древнейшему памятнику славянского права, разработанному во время правления Ярослава Мудрого. И памятник легендарной советской и российской актрисе Ноне МордюкойВо дворе Московского музея современного искусстваПамятник Лужкову-дворнику. По мнению автора, выбор дворника для изображения Лужкова, в прошлом занимавшего пост столичного мэра, безусловно символичен – ведь именно дворник занимается уборкой и благоустройством города.Во дворе Московского музея современного искусстваВ мире Церетели — художника и скульптора — представители животного мира занимают особое место. Он не только в искусстве, но и в жизни очень любит животных. Животные — частые образы и в творческих экспериментах Церетели.Во дворе Московского музея современного искусствадивительно, но разноцветные мозаичные скульптуры животных — составная часть мозаичного рельефа, покрывающего всю поверхность стены дворика музея-мастерской сверху донизу. Такое впечатление, что мозаичная стена вырастает из земли — настолько органично она смотрится в окружающем пространстве. Мозаичный рельеф давно стал своеобразной «визитной карточкой» мастера в декоративно-монументальном искусстве.
Такие скульптуры животных можно наблюдать в московском зоопаркеВо дворе Московского музея современного искусстваВо внутреннем дворе установлено много лавочек для отдыха и осмысления увиденного :)Во дворе Московского музея современного искусстваПамятники Аркадию Райкину и Русской МасленницеВо дворе Московского музея современного искусстваОколо здания музея также установлены различные памятники.Во дворе Московского музея современного искусстваНу вроде всё.
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