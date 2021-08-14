Во дворе Московского музея современного искусства

Вот тут мы смотрели: Необычные памятники Москвы
Есть один дворик в Москве, который просто полон и скульптурами и нелепостями среди них. Это двор музея современного искусства на Петровке.Автором большинства представленных здесь скульптур является... наш "любимый гигантодел" Зураб Церетели, что вполне логично, учитывая, что он основатель и директор Московского музея современного искусства.
Памятник Казимиру Малевичу, который держит в руках свой знаменитый черный квадрат:
Один из основоположников абстракционизма Василий Кандинский:
Очень забавное изображение Дон Кихота:
По центру располагается кусок лестницы от Эйфелевой башни, надеюсь, что его не вырезали в Париже:
Грузинские народные игры:
Памяти жертвам Гнета:
Скульптурная композиция «Руссо и Пиросмани»:
Серия «Горожане»:
Скульптурное изображение музыкантов:
Одна из немногих композиций, автором которой является не Церетели:
Скульптура Солнце мира Арнальдо Помодоро представляет собой Позолоченный диск с абстрактным рисунком, символизирующим солнце:
Ну и последняя на сегодня скульптура, думаю, что не требует в представлении, образ вполне угадывается:Вот так, завернув в небольшой двор, можно погрузиться в мир Зураба Церетели :-)
В истории не так много художников, творчество которых вызывало бы столь яростные споры, как творчество Зураба Церетели.Экспозиция, размещённая на трёх этажах музея-мастерской, рассказывает о формировании и творческом пути художника, а также о глубоких связях его творчества с древним и современным искусством Грузии, а также с европейским искусством XX века. Поэтому не случайно по обе стороны от входа установлены скульптурные композиции, посвященные великим художникам — предтечам современного искусства. Это дань памяти благодарного ученика своим учителям. Слева Зураб Церетели запечатлел в бронзе Марка Шагала и Пабло Пикассо, с которыми ему посчастливилось быть лично знакомым, а также Анри Матисса, Амедео Модильяни и Винсента Ван Гога.
Мэтры рассматривают на мольберте картину с героями произведений Нико Пиросмани и Анри Руссо — гениальных примитивистов, чье творчество открыло двери в искусство наивным художникам и также породило целое художественное направление. Грузинскому художнику Пиросмани и французскому Руссо посвящена скульптурная композиция, расположенная справа от входа. Оба они — наиболее яркие представители уникального живописного направления, оказавшего влияние на многих художников XX столетия, в том числе и на автора памятника. В композиции представлены не только скульптурные портреты признанных мастеров, но и герои их живописного мира.На здании музея-мастерской находятся клоуны, такие же установлены на площади около Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Не буду показывать сам музей и его экспозиции. Та стоят уменьшенные копии тех скульптур, которые разбросаны по миру и тех, которые оказались не востребованы. Пройдемся лишь по дворику. Есть в экспозиции музея-мастерской коллекция скульптуры, эмалевых и мозаичных панно, расположенная во внутреннем дворике.Масштабы шедевров во внутреннем дворе впечатляютПод открытым небом, разместилось множество работ художника
Скульптурные памятники работы Зураба Церетели установлены во многих странах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, а в парке скульптуры представлены их уменьшенные копии.
Среди произведений, которые можно увидеть только в парке скульптур Зураба Церетели, есть монумент, посвященный «Русской Правде», древнейшему памятнику славянского права, разработанному во время правления Ярослава Мудрого. И памятник легендарной советской и российской актрисе Ноне МордюкойПамятник Лужкову-дворнику. По мнению автора, выбор дворника для изображения Лужкова, в прошлом занимавшего пост столичного мэра, безусловно символичен – ведь именно дворник занимается уборкой и благоустройством города.В мире Церетели — художника и скульптора — представители животного мира занимают особое место. Он не только в искусстве, но и в жизни очень любит животных. Животные — частые образы и в творческих экспериментах Церетели.дивительно, но разноцветные мозаичные скульптуры животных — составная часть мозаичного рельефа, покрывающего всю поверхность стены дворика музея-мастерской сверху донизу. Такое впечатление, что мозаичная стена вырастает из земли — настолько органично она смотрится в окружающем пространстве. Мозаичный рельеф давно стал своеобразной «визитной карточкой» мастера в декоративно-монументальном искусстве.
Такие скульптуры животных можно наблюдать в московском зоопаркеВо внутреннем дворе установлено много лавочек для отдыха и осмысления увиденного :)Памятники Аркадию Райкину и Русской МасленницеОколо здания музея также установлены различные памятники.Ну вроде всё.
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