Во дворе Московского музея современного искусства

В истории не так много художников, творчество которых вызывало бы столь яростные споры, как творчество Зураба Церетели. Экспозиция, размещённая на трёх этажах музея-мастерской, рассказывает о формировании и творческом пути художника, а также о глубоких связях его творчества с древним и современным искусством Грузии, а также с европейским искусством XX века. Поэтому не случайно по обе стороны от входа установлены скульптурные композиции, посвященные великим художникам — предтечам современного искусства. Это дань памяти благодарного ученика своим учителям. Слева Зураб Церетели запечатлел в бронзе Марка Шагала и Пабло Пикассо, с которыми ему посчастливилось быть лично знакомым, а также Анри Матисса, Амедео Модильяни и Винсента Ван Гога.

Мэтры рассматривают на мольберте картину с героями произведений Нико Пиросмани и Анри Руссо — гениальных примитивистов, чье творчество открыло двери в искусство наивным художникам и также породило целое художественное направление. Грузинскому художнику Пиросмани и французскому Руссо посвящена скульптурная композиция, расположенная справа от входа. Оба они — наиболее яркие представители уникального живописного направления, оказавшего влияние на многих художников XX столетия, в том числе и на автора памятника. В композиции представлены не только скульптурные портреты признанных мастеров, но и герои их живописного мира. На здании музея-мастерской находятся клоуны, такие же установлены на площади около Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Не буду показывать сам музей и его экспозиции. Та стоят уменьшенные копии тех скульптур, которые разбросаны по миру и тех, которые оказались не востребованы. Пройдемся лишь по дворику. Есть в экспозиции музея-мастерской коллекция скульптуры, эмалевых и мозаичных панно, расположенная во внутреннем дворике. Масштабы шедевров во внутреннем дворе впечатляют