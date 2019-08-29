Ни одна война не оправдывает цену - человеческая жизнь...

Не важно, сколько прошло лет со Дня Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, год или 75. Боль, страх, голод, угроза тотального уничтожения всего святого и живого на нашей земле, которую пережил наш народ, не взирая ни на что, никогда не покинут наши сердца. Да, мы не были там. Да, мы не гнили в окопах под проливным дождем и градом из свинца. Да, мы не поднимали флагов, не били немцев, не видели тех благодарных слез 74 года назад. Но мы чувствуем все это. Мы несем в себе боль и память о тех страшных днях, когда в мучительные для всего человечества годы Великой Отечественной войны, погибали ребята, которые не успели ещё ничего достигнуть. Погибали солдаты, которые только-только вырвались из-под крыла родительской опеки. Погибали старики, которые должны были наслаждаться благородной старостью. Погибал наш мир, мир, который все любили и строили. Куда там, намного важнее оказалась война, беспощадная и бессмысленная, потому что любая война бессмысленна. Нет войны, которая оправдала бы такую цену – человеческая жизнь. Одна или миллионы – неважно нисколько, жизнь от этого меньше жизнью не становится. Даже один ребенок, погибший на войне, – утрата, которую невозможно восполнить. Скажите его матери и отцу, что он погиб за чистоту расы, национальную безопасность, нефть или иной ресурс. Им станет от этого легче? Уверен, что нет.

Сама жизнь становится ресурсом на войне, сколькими жизнями жертвуют полководцы, выставляя первые ряды, пушечное мясо. Ни одна война не имеет смысла, ни один конфликт не стоит жизни детей. Жаль, что за все существования нашей планеты это так и не дошло до людей. Уже 74 года прошло с тех самых пор, как над ненавистным Рейхстагом воцарилось Красное знамя, с тех пор, как наш народ был объявлен победителем, с тех пор, как над всем миром прокатилось торжественное «Ура! Кончилась война!». Не навечно. Не навсегда. Сегодня мы вновь окутаны щупальцами преступной фашистской гидры, наши дети погибают, а старики, пережившие когда-то набеги фашистов, вновь вынуждены прятаться в подвалах. За это они воевали? За это погибали миллионы наших солдат и мирных людей? За это текли реки крови? Невозможно сдерживать эмоции, понимая, что в следующем году, отмечая 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне, мы будем видеть этих ублюдков, спокойно расхаживающих по некогда освобожденной от такой же мрази украинской земле. Поэтому мы хотим без привязок к 9 мая с гордостью говорить о героях и подвигах тех лет, начиная цикл наших публикаций посвященных 75-летию нашей Победы.



Именно в честь годовщины следующий, 2020 год, был объявлен Годом памяти и славы. Соответствующий указ издан и подписан российским президентом Владимиром Путиным и размещен на официальном портале правовой информации. Для организации тематических мероприятий были привлечены члены организационного комитета «Победа» под руководством Антона Вайно, возглавляющего президентскую администрацию. Все праздничные мероприятия будут разработаны и утверждены правительством в месячный срок. Празднование рекомендовано организовывать под руководством органов исполнительной власти субъектов РФ.



В тексте президентского указа подчеркивается главная задача Года памяти и славы – важность сохранения исторической памяти народа. Именно для этого и будут проводиться тематические мероприятия в 2020 году. И помнить нам есть что. 1418 дней и ночей шла Великая Отечественная война. Не было ни одного дня, что бы не погибали люди, что бы жены не оставались вдовами, что бы дети не оставались сиротами.



Подсчет потерь нашего народа в Великой Отечественной войне остается одной из нерешенных историками научных задач. Официальная статистика – 26,6 млн. погибших, в том числе 8,7 млн. военнослужащих – занижает потери среди тех, кто был на фронте. Вопреки распространенным представлениям основную долю погибших составили именно военнослужащие (до 13,6 млн.), а не гражданское население Советского Союза. Общие же потери СССР (вместе с мирным населением) составили 40–41 миллион человек. Эти оценки находят подтверждение в сравнении данных переписей населения 1939 и 1959 годов, поскольку есть основания полагать, что в 1939 году был весьма значительный недоучет мужчин призывных контингентов. На это, в частности, указывает зафиксированный переписью 39-го года значительный женский перевес уже в возрасте 10–19 лет, где чисто биологически должно быть наоборот.



Всю жизнь на войне

У всего есть причины и следствия, и как следствие войны миллионы детей были вынуждены выживать и многие навеки остались холодной земле 40-х годов. Но есть и те, кто прожил всю жизнь на войне, начиная с Великой Отечественной войны, где их страдания и кровь были на руках нацистов, и, заканчивая сегодняшним днем, когда вновь детские смерти лежат на совести потомков той фашистской мрази. Только вдумайтесь, дети того времени родились на войне и на войне они встретили старость, а кто-то и смертное ложе. Кто-то, будучи совсем ещё молодым, старался всеми силами помощь нашим солдатам, носили припасы, чистили оружие, да хоть что угодно. А кто-то просто рос и видел эту войну, будучи неспособным из-за возраста помощь. Одним из таких детей стал Владимир Лузганов, который родился в 1938 году в городе Ростов-на-Дону, в канун начала II Мировой войны и, как следствие, Великой Отечественной.



«Мы жили практически в центре города. Спустя год после моего рождения в 30 ноября 1939 года погиб мой отец. Когда Ростов первый раз оккупировали, мы были ещё дома, но весной 1942 года нам пришлось уехать в Белокалитвинский район, где жила моя бабушка. Именно с тех пор моя память-то и начинается, со времен оккупации. Я помню, как нас одевала мама, чтобы уходить в убежище, а в окно было видно ракеты, меня тогда это очень заинтересовало. Когда мы были уже на хуторе, начали наступление немцы. А я был голубоглазый белобрысый мальчик, они нас даже конфетами угощали, правда, когда их гнали потом, они уже не были такими веселыми», – начал Владимир Лузганов.

«Я помню, как мы однажды зимой видели, как наши танкисты прорвали колонну снабжения немцев, а у нас в Ростовской области тогда 2 аэропорта было немецких, больше 300 машин. Слякоть, туман, самолеты пытались взлететь в страхе, а наши танкисты им хвосты отстреливали, я так ярко это помню…»

На хуторе, где жил Владимир стояли продовольственные и вещевые склады фашистов. Владимир вспомнил, как просил мать взять с них хоть какую-то баночку консервов, потому что начинался уже голод, колхозы опустели, никто ничего не сажал из-за войны. Мама его не решилась, но другие люди регулярно подворовывали у фашистов, за что потом поплатились. Однажды пришел отряд немцев, убив каждого, у кого нашли хоть что-то краденное. Страшно то, что дети ко всему привыкают, как Владимир с его братом привык в окружении на санках кататься, так и наши дети привыкли 5 лет назад жить без воды и света, бегать не в салочки играть, а прятаться в подвалах. С этим миром явно что-то не так, если мы так и не выучили урок 74-летней давности, если до сих пор на войне страдают дети. Так, Владимир вместе со своим старшим братом катались на санках, когда начался бой. Владимир с братом попытались пробиться к краю хутора, где стояли 2 кирпичные стены, чтобы спрятаться, когда их остановил наш разведчик и направил в безопасное место.

«Я до сих пор помню ту картину и уже никогда её не забуду. Когда стих шум, мы вышли и увидели, как возле колодца лежит раненный немец, как он громко стонал, а на груди у него был некогда белый платок, который был весь в крови. Наш разведчик подошел, сел на него, вытащил у него пистолет и им же его застрелил на моих глазах»



С хутора пришлось уходить к сестре бабушки, где они пережили несколько дней. Владимир вспомнил, как готовили жареную картошку, и началась бомбардировка. Детей увели в погреб, а бабушка осталась готовить, потом сказала «Что ж мне, не готовить из-за них что ли?».

«Помню ещё одну картину: мы гуляли на дворе, когда подъехала машина с «нашими». Из нее вылезли офицеры и ещё один «наш», но весь избитый. Потом уже оказалось, что он то ли пленный, то ли предатель. За домом от воды был размытый овраг, он стал могилой для этого парня после скорого суда над ним. Подвели его к этому оврагу, а он, как мешок был, еле живой. Выстрелили, он упал, а я запомнил. Да, человеческая жизнь крайне быстро обрывается. Потом мы уже узнали, что в нашу квартиру в Ростове попала бомба, кое-как мы дожили до конца войны, я пошел в школу, продолжил жить. Но я никогда не забуду тех страшных дней»

Владимир Лузганов вырос достойным человеком, воспитанным в суровых условиях войны. В 1945 году он пошел в первый класс, выучился, много лет проработал на благо Родине, а в 1990 году он и ряд небезразличных людей создали в Луганске казачью общественную организацию – совет стариков. Со временем эта организация разрослась до целого округа, а сейчас Владимир Лузганов является председателем этого совета и действительным членом Международной академии экологии и оказывает большое влияние на казачество Луганской Народной Республики. Так, человек, который родился, вырос и живет на войне, стал человеком с большой буквы, но тот факт, что вся его жизнь проведена под канонады, крайне устрашает. А сколько ещё таких историй? Сколько искалеченных судеб? Почему люди должны иметь первое воспоминание не из детского сада или двора с друзьями, а с военных действий? Почему их внимание падает не на игрушки, а не летящие ракеты? Почему продолжаются войны…

Мы никогда не ответим на эти вопросы, но мы стараемся всеми силами пресечь проявления нацизма и терроризма. Быть может кто-то прочитает эту историю с того берега и откажется идти на войну? Быть может кто-то увидит это и решит, что война – не есть решение каких-то экономических и личных целей? Быть может дети перестанут погибать, а старики, прогнавшие 74 года назад фашистов, таки встретят достойную мирную старость? Быть может. Быть может.

#ГодПамятиИСлавы