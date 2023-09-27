Почему выродилась КПСС

Попробуем ответить на вопрос, как Коммунистическая партия Российской Федерации превратилась в то, во что она превратилась, ― в «Коммерческую партию Российской Федерации», состоящую из миллиардеров и открыто монетизирующую советскую символику и ностальгию по СССР.

Вопрос на самом деле фундаментальный, потому что от ответа на него зависит не только, как избежать повторения развала СССР в будущем, но и более глобально ― возможно ли построение коммунистического общества в принципе.

Раз вопрос фундаментальный, то ответить на него в рамках отдельной публикации вряд ли получится, поэтому, скорее всего, будет цикл статей. Но приступим.

Чтобы докопаться до первопричин упадка КПРФ (а заодно и до первопричин упадка позднего СССР), нам придётся отправиться в конец двадцатых и начало тридцатых годов прошлого столетия. Уже тогда Сталину и руководству страны в целом пришлось столкнуться с перерождением части большевиков.

Часть ветеранов революции, в том числе некоторые из числа так называемой ленинской гвардии, откровенно не хотели работать, а требовали к себе особого отношения, преференций, должностей, материальных благ и тому подобного только на основании своего «ветеранского» статуса. Хуже того, новая управленческая бюрократия, вооружённая передовой теорией классовой борьбы, начала осознавать себя как новый отдельный класс ― номенклатуру (существование которого многие современные российские «левые» яростно отрицают, видимо, мечтая в будущем снова войти в состав этого класса).

Строго по Гегелю: тезис ― контртезис ― синтез. Изменился характер общественных отношений, но не возникло бесклассовое общество, как думали некоторые, а возник новый управленческий (правящий) класс. Диалектика, сэр!

Причём проблема возникла не в тридцатые годы, а практически сразу после революции. Чтобы не быть голословным, приведу цитату от 1923 года Феликса Эдмундовича Дзержинского как наиболее профильного специалиста по предотвращению злоупотреблений:

«Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить проблему госаппаратов. Каково настоящее положение. Неудержимое раздутие штатов, возникновение всё новых и новых аппаратов, чудовищная бюрократизация ― горы бумаг и сотни тысяч писак; захваты больших зданий и помещений, миллионы излишеств. Это легальное кормление и пожирание госимущества ― этой саранчой. Неслыханное, бесстыдное взяточничество, хищения. Всё более истощается доставшийся нам капитал, всё большее бремя ложится на крестьянство».

Причём, подчеркну, одновременно существовали и те, кого я называю «настоящие коммунисты»: люди типа самого Дзержинского, Судоплатова или Серго Орджоникидзе. Те, кто просто сгорал на работе, отдавая всего себя. Те, кто во время войны показывал массовый героизм, кто горел в танках и удерживал Брестскую крепость или дом Павлова.

Если внимательно читать Сталина, то видно, что он понимал существование данной проблемы: перерождение советской бюрократии в новый правящий класс с паразитарными замашками. И активно с ней боролся доступными ему методами: ротациями, работой контрольных органов, а затем и репрессиями.

Но один человек не может победить систему (даже если он её возглавляет). Для борьбы с системой нужна другая система. Сталин её создать очевидно пытался (и записки про «орден меченосцев», по всей видимости, подсказывают нам её предполагаемый формат), но не успел.

А после его смерти система выдвинула во главу откровенно слабого, безграмотного и безвольного «кукурузника» Хрущева. Который стучать тапкой по трибуне ООН или разгонять бульдозерами выставки «современного искусства» (тут я с ним, кстати, согласен, это примитивное бездарное убожество) мог, а вот против номенклатуры не шёл и всячески её задабривал.

При Хрущеве начались первые рыночные реформы, разваливавшие существовавшую «сталинскую» экономику. Именно Хрущев реформировал КГБ, подчинив его партийной номенклатуре и запретив заниматься проверкой деятельности высших партийных чинов.

Дадим слово ближайшему подхалиму Хрущева ― секретарю ЦК КПСС Алексею Кириченко (1959 год):

«За это время (два года. ― Прим. авт.) в жизни нашей страны произошли события, имеющие историческое значение. Состоялся исторический XXI съезд нашей партии, наметивший пути продвижения нашей страны к коммунизму. Осуществлены крупные мероприятия в народном хозяйстве; перестроено управление промышленностью и строительством, реорганизованы МТС, принят ряд мер по повышению материального благосостояния трудящихся, осуществляется перестройка работы школ и т. д. В процессе осуществления важнейших мероприятий, направленных на дальнейший подъем народного хозяйства, улучшение жизни наших людей, Центральный Комитет партии разгромил антипартийную группу Маленкова, Кагановича, Молотова, Булганина, Шепилова, оказавшую ожесточенное сопротивление ленинскому курсу, намеченному XX съездом нашей партии».

Про «ленинский курс» двадцатого съезда объяснять, надеюсь, не нужно?

Дальше про КГБ:

«Мне бы хотелось сказать о кадрах. Центральный Комитет партии уделяет постоянное внимание работе Комитета и его органов на местах. Лучше стали заниматься органами госбезопасности ЦК компартии союзных республик, обкомы, крайкомы, райкомы партии. В недалеком прошлом было немало случаев, когда руководители органов безопасности некоторых областей, краев и республик старались отгородиться от ЦК компартий республик, крайкомов, обкомов, райкомов, уйти из-под их влияния. С этим уже порядочное время как покончено. Нашим местным партийным органам необходимо еще сильнее и вплотную заниматься работой органов безопасности и оказывать им всяческую помощь и поддержку… Центральный Комитет партии считает чекиста партийным работником, поставленным на один из важнейших и острых участков борьбы за победу коммунизма».

Одновременно с этим шла мощнейшая кадровая чистка органов госбезопасности, из которых убирали опытных и идейных и заменяли их на молодых и послушных.

В результате партноменклатура превратилась в «небожителей», неподсудных и неподконтрольных правоохранительным органам. Где главным карьерным фактором являлись не профессиональные качества или даже преданность идеологии, а умение лизать нужные начальственные задницы (говорят, комсомольский вожак Ходорковский был в этом деле непревзойдённым мастером).

Добавьте к этому порочную практику, когда за провальное руководство тем или иным объектом или регионом не сажали или хотя бы увольняли с позором, а «переводили на другой участок работы», зачастую ещё и с повышением.

С одной стороны, безответственность, с другой ― приоритетное получение разнообразных благ, начиная со спецраспределителей, особых санаториев, резиденций и дач, личных автомобилей с шофёрами и заканчивая поездками за границу.

В таких условиях естественно, что в компартию, а если точнее, то в её руководящие органы, максимально старались пробраться различные приспособленцы, которым совершенно безразличен был коммунизм как идея или цель и для которых продвижение по карьерной лестнице в партии означало только «больше власти, больше личных благ».

Для этого они, конечно, учились говорить правильные слова (вспоминаем бессмертную цитату Штирлица про «трудно стало работать»). Но вот целью их деятельности совершенно точно не был никакой коммунизм.

По интернету ходит байка, будто впервые увидев, как одевается Горбачев, тогдашний президент США сказал: «Этого мы купим». Я думаю, что это максимально близко к правде.

В начале восьмидесятых КГБ СССР попытался активно бороться с разложением партийной верхушки. Был ряд громких дел, когда за коррупцию и злоупотребления расстреляли даже некоторых руководителей республик.

Но системно это проблему не решило. Во-первых, потому что боролись с последствиями, а не с причиной. Во-вторых, потому что болезнь зашла уже слишком далеко и хирургическими методами опухоль не удалялась. И самое главное, верхушка КПСС в Москве была разложена больше всех (а до неё КГБ добраться не мог).

И когда в начале девяностых годов начался развал СССР и парад суверенитетов, то объявляли о создании «независимых» Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Украины и дальше по списку не вылезшие из схронов бандеровские недобитки и «лесные братья», а главы республиканских комитетов КПСС, «creme de la creme» коммунистической элиты: Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Горбунов, Шеварнадзе и так далее.

Кстати, оседлали первую волну приватизации тоже вчерашние функционеры ЦК КПСС и ВЛКСМ. Напомню, такой «младореформатор-рыночник», как Егор Гайдар, был не просто рядовым членом КПСС, но и редактором и заведующим отделом экономической политики в журнале ЦК КПСС «Коммунист». Шаталин ― автор программы рыночных реформ «500 дней» ― член ЦК КПСС. Чубайс ― член комиссии Политбюро по совершенствованию управлением народным хозяйством (улучшил, чего уж там). Вышеупомянутый Ходорковский был крупным комсомольским функционером, который использовал своё партийное положение для покрывания варки джинсов и торговли палёным коньяком. И так далее.

Вся русофобская, антисоветская и антикоммунистическая сволочь вылезла из рядов Коммунистической партии Советского Союза. И это не «наговор Роджерса», а печальная реальность.

Дополнительно деление (или, если хотите, фильтрация) рядов КПСС произошло в момент распада СССР. Те, кто реально был против развала СССР и стремился его восстановить, пошли в различные структуры, возглавляемые людьми типа Михаила Васильевича Попова, последнего (исторически на сегодняшний день) доктора философских наук по специальности «теория научного коммунизма», которые последовательно боролись за восстановление СССР.

А те, кто пошёл в КПРФ (я про руководящие органы, а не рядовых членов), хотели не вернуть СССР, не вернуть плановую экономику и «развитой социализм», они хотели встроиться в новую рыночную реальность.

Как пел Градский, «чтобы выглядеть прилично и не без дохода». И в следующей части мы это наглядно покажем.

P.S. Перед тем как пытаться спорить со мной и заявлять «КПРФ не такие», попробуйте найти в сетевых архивах программу их партии от 1995 года и найти в ней среди описания целей деятельности партии фразы «восстановление СССР», «построение коммунизма» и/или хотя бы «национализация». Об успехах расскажете.

Александр Роджерс

https://alternatio.org/articles/articles/item/95246-pochemu-vyrodilas-kpss