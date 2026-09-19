Золотая осень на Байкале

«Золотая осень» — это самое известное произведение русского художника Левитана. Но сегодня разговор будет не о картинах, а об осенних пейзажах вокруг озера Байкал в южной части Восточной Сибири — самого глубокого озера на Земле.

Справка. «Золотая осень» — картина русского художника Исаака Левитана (1860—1900), написанная в 1895 году.

Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи. Картина была написана в усадьбе «Горка» на территории Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. Левитан вообще известен, но картина «Золотая осень» является одним из самых известных произведений художника.

Фотографии и текст Станислава Савина

Надо ли говорить, что как для большинства больных путешествиями, Байкал для меня всегда был особенным местом, которое непременно хотелось посетить. В позапрошлом году в октябре, бросив кучу недоделанных дел, по приглашению letica я улетел в Иркутск.

От Листвянки до Голоустного

Первая часть путешествия была исключительно пешей, под рюкзаком. Это была легкая 3-дневная прогулка, как раз то что надо, чтобы понять, что ты на Байкале, почувствовать, что такое настоящая Золотая осень, понять, почему местные жители называют Байкал морем… Байкал находится в центре Азиатского континента на границе Иркутской области и Бурятии. Озеро протянулось с северо-востока на юго-запад на 620 км в виде гигантского полумесяца.

Ширина Байкала меняется от 25 до 79 км. Дно Байкала находится на отметке 1 167 метров ниже уровня Мирового океана, а его поверхность — на 453 метра выше. Площадь водной поверхности Байкала тоже впечатляет — 31 720 кв.

км. (если не учитывать острова), что примерно равно площади таких стран, как Бельгия или Нидерланды. Хотя по площади водного зеркала Байкал занимает только 6-е место среди крупнейших озер мира (1-е место за Каспийским морем).Как уже говорилось, Байкал — самое глубокое озеро на Земле. Современное значение максимальной глубины озера — 1642 метра — было установлено в 1983 году. Средняя глубина озера также очень велика — почти 745 метров.Кроме Байкала на Земле только два озера имеют глубину более 1 000 метров: Танганьика в Центральной Африке (1470 м) и уже упомянутое Каспийское море (1025 м).Запасы воды в Байкале гигантские —около 19 % мировых запасов озерной пресной воды.На мысе Кадильном мы устроили ночевку. Поселились на пустынной базе, где в советские времена жили рабочие, гасившие известь на расположенном поблизости заброшенном карьере. Отсюда и название места — Кадильный.Вечером сгустились тучи. Безлюдность, холод и гуляющий между домов черный бык создавали мрачное и тревожное настроение. Однако, с наступлением утра, все снова заискрилось красками жизни.

Зимой Байкал замерзает целиком, кроме небольшого участка в 15–20 км протяженностью находящегося в истоке Ангары. Маломорье. Ураган и закат

Дорога от Иркутска до Байкала лежит через гряды сопок, украшенных золотыми лиственницами. Вначале хорошее шоссе, затем зубодробительная грунтовка. Сопки сменяются полустепными участками. И вот с одной из вершин открывается вид на часть Байкала, называемую Маломорьем. Это живописное побережье, изрезанное небольшими бухтами и заливами. Мы находим ночлег на одной из пустующих в несезон турбаз, чтобы утром отправиться дальше.

Ураган! Это был тот случай, когда не стоит плевать против ветра. И кто бы мог подумать, что такой хмурый и ненастный день завершится взрывом красок на закате!

Раннее утро следующего дня. Переборов сон, выползаю из теплого домика в надежде поймать рассвет. Но небо затянуто тучами. Похоже, обещанная плохая погода всё же настигла нас. Грустно. Кажется все, до вечера можно расслабиться. Но я был не прав. Смотрите сами.

Прощание с Малым морем и дельта реки Анга

Мы свернули с трассы, и по грунтовке поехали в сторону дельты реки Анга. Даже на топографической карте она выглядела живописно. Едем мимо любознательных приветливых телят: Мимо лошадок! По живописнейшей степи… Осенний Байкал: Дельта реки Анга. Контраст жёлтой травы и плавных, как по лекалу вычерченных, темносиних изгибов русла, великолепен:

В горах Восточного Саяна

А потом было неожиданное предложение от хорошего знакомого рвануть в сторону Монголии, к высшей точки Восточных Саян, Мунку-Сардык. Немного не доезжая до границы с Монголией нашли приличное кафе. Договорившись с хозяином, что он присмотрит за машиной, взяли рюкзаки, и по пересохшему в это время года руслу реки, пошли вверх: Неожиданно впереди мы заметили облако пыли. В тот момент я порадовался, что у меня был телеобъектив, но расстроился, что для съемки дикой природы увеличение надо бы раза в 2 больше, как минимум! Первый раз в жизни я увидел огромное стадо сибирских горных козлов! Вон они, готовятся переправляться через каньон. Совсем немного времени — и они уже на другой части ущелья, карабкаются по почти отвесной стене с невозможной для человека скоростью! Наступает ночь: «Дорогу осилит идущий!» — говорит мне дух Мунку-Сардык:

Вот как-то так я себе и представлял Сибирь всю жизнь, ещё не познакомившись с ней. Один вечер и одно утро на острове Ольхон

Это остров Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Длина — 71 км, ширина — до 12 км, площадь — 730 кв.км.

Недалеко от внешней стороны Ольхона находится и глубочайшее место Байкала (1642 м).

На Ольхоне встречается все многообразие ландшафтов природы: здесь есть и степи, совсем «прибалтийские» песчаные пляжи с дюнами, холмами и хвойными рощами, и густые леса, и суровые мраморные скалы, и даже болота, пышно заросшие водными растениями. Что ещё написать?.. ) Смотрите.

Байкал — самое глубокое озеро на Земле.