Приравненные Евросоюз приравнял солдат Третьего Рейха и Советских солдат. Я думал что же ими движет? Теми, кто сейчас выдает такие «уравнения». И осознал. А почему нет? Ведь для них что нацисты, что советы, им-то какая была разница? Они работали на заводах на благо рейха как до их прихода так и после. Новости СМИ2

Они также выращивали хлеб и скотину и кормили солдат рейха. При нацистах было даже лучше, освободились дома сожженных в концлагерях евреев, а их пепел выдали как удобрения для полей. Им-то там в Европах какая разница, коричневые или красные? Немцы или русские? Главное улыбаться и встречать цветами. А потом требовать контрибуцию от побежденного и громче всех кричать "Ату его". Ведь не их сыновья вставали на пулеметы, не их дети и жены горели заживо в домах, сжигаемых солдатами Рейха. Не они от голода в блокадном городе жевали столярный клей и грызли кору. Не их деды и прадеды по четыре года мерзли в окопах под пулями и бомбами...

Им-то что не равнять? Им-то реально какая разница? А когда у нас в стране начали обсуждать и вякать "де правильное решение" те, чьи бабушки сгорали в домах и хлевах. Я живо представил себе картину. Как советский солдат, улыбаясь хлопает по плечу лоснящегося от пота усталого «ССовца», и сменяет его у печи крематория в Польше. И в печь уже летят не евреи, а поляки, датчане, голландцы и бельгийцы. А что топить-то надо? Удобрения для полей производить. Увидел как гвардейская стрелковая рота въезжает в тихий французский городок и, согнав всех жителей в костел, полыхнув десяток раз из огнеметов по стенам, весело пылит к Берлину по пути давя гусеницами колонны с немецкими беженцами. Мне прям захотелось посмотреть как юркий Як, меняя в небе «Мессершмит», поласкает очередями палатки английского госпиталя.

Что осталось бы от этой Европы, если бы Советский солдат вел себя в ней как нацист? Если бы он был не освободитель, а поработитель. Была бы сейчас вообще Европа? А еще я жалею, что мои предки посадили на скамью подсудимых в Нюрнберге только нацистов. Что туда не сели и потом не закачались на веревке те, кто помогал им прийти к власти, те, кто торговал с ними, поставляя оружие и обмундирование. Что в Сибирь и на стройки восстановления союза поехали только солдаты, а не поехали туда все эти бельгийцы, голландцы, датчане, что трудились на своих заводах кормя и одевая палачей. Я очень жалею, что все те в Европейских странах, что молча помогали Гитлеру жечь и убивать на моей земле, ушли от ответственности за громкими криками "Ату его". Потому сейчас их дети и плюют в спину тем, кого уже давно нет, а мы, их потомки, молча утираемся. А вот представьте что было бы с этим долбаным Евросоюзом, если бы подобное заявление они сделали, но к примеру в 46 году? Увидели? А я увидел! И понимаю, что мы слабаки по сравнению со своими предками. После подобного меня не разубедить что Европа - это дешевая шлюхa, которая ложится даже не под сильного, а под того, под кем ей лежится спокойно. Она готова даже продать своих стариков, таких как ветераны войска Польского, которые с нашими дедами тушили печи крематориев. И даже если и есть там нормальные люди, то мало их, как и в годы той войны солдат сопротивления. Время не только лечит, но и учит. А слова , что надоела эта война, что много лет уже прошло и пора успокоится? Так запомните, пройдет еще немного времени, и наши внуки услышат, что Советский Союз напал на Европу, а доблестные солдаты войск СС ее защитили ценой своих драгоценных жизней. И на месте снесенных памятников Советскому Солдату-Освободителю встанут обелиски с рунами. А возразить будет некому, потому что свою историю мы помнить не хотим. И не надо, история о себе напомнит новым витком спирали, новой кровопролитной войной, или сами все отдадим в угоду толерантности.

Автор: Сергей Мачинский