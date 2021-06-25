Массовое безумие как союзник пандемии

Кто и почему не хочет делать прививку «Спутником» и что с этим делать.

Ситуация с борьбой с ковидом в России зашла в непредсказуемый и, откровенно говоря, абсурдный тупик: при наличии доступной и действенный вакцины, часть населения агрессивно отказывается ею прививаться.

Больше всего это напоминает сюжет какого-нибудь душераздирающего сериала, где бушует зомби-апокалипсис или инопланетная чума, а созданное лекарство отвергается человечеством из косности и страха. Или, что ещё хуже, из теории заговора. Вот о них мы и будем говорить.

Планетарная пандемия – прецедент исключительный и потому новый. Этим объясняется тот хаос точек зрения, оценок опасности, споры о методах профилактики и лечения, недоверие официальной статистике – всё, что бушевало год назад. Но прошло время. Ситуация относительно устаканилась – разные страны понаделали множество вакцин, научились определять различные штаммы вируса, проанализировали эффективность тех или иных профилактических мероприятий, короче – всё вернулось в относительно разумное русло. Кроме одной категории людей!

«Мы ничего не знаем про спутник… После него все равно болеют… Он одноразовый… Хочу эпивак/ковивак… Почему Путин не привился под камеру… Низкая эффективность… Был бы пфайзер – другое дело… После спутника умирают, но от нас скрывают…» – это лишь малая часть того бреда, который сейчас просто царит в сети. Точнее, в сетях – во всех, где только можно. Как полтора года назад люди не верили в ковид, так сейчас они не верят в «Спутник».

Тут надо просто пояснить, что вопрос веры или неверия в данном случае – это не из области свободы мысли. Это просто вопрос выживания популяции, вопрос заботы и уважения к чужой жизни, в первую очередь, а не только своей. Ну просто представьте себе человека, больного СПИДом, который «из принципа» отвергает пользование презервативами, и при этом ведёт половую жизнь. Он, собственно, и существования СПИДа, возможно, ставит под сомнение – ну, знаете: биг-фарма, заговор врачей, ВОЗ в доле и т. п. – а презервативы ему портят всё удовольствие. Представили такого человека? А теперь проведите аналогии.

В Индии появился новый чрезвычайно агрессивный штамм, который пока ещё – ПОКА! – не распространился широко в России (только в Москве). Вот она, спасительная пауза, которую можно использовать для усиления коллективного иммунитета, но… но см. выше.

Мы сейчас не будем говорить о тех, кто не идёт вакцинироваться просто из безразличия, из лени, из пофигизма. Такие люди, на самом деле, и составили девять десятых москвичей, которые после заявлений власти об ограничении ряда возможностей для невакцинированных граждан получили таким образом живительный пендель и в десять раз увеличили суточную запись на прививку. Нет, мы – об «идейных».

Разбирать все аргументы антипрививочников нет смысла. Все эти голословные нашёптывания про «не прошёл испытания» и «после него умирают» – легко разбиваются вдребезги простым и очень масштабным фактом: Сан-Марино. Крохотная страна, где из-за малых размеров сумели крайне быстро всех жителей привить «Спутником». И – чудо: всё, вирус исчез, сразу, в масштабах всей страны. Вот, пожалуйста! Разве не наглядно?!

Нет, не наглядно – для некоторых. И эти «некоторые», как ни странно, почему-то оказываются яростными врагами Российского государства – например, известный блогер Анатолий Несмиян (El-murid). Он на полном серьёзе втирает своей аудитории, что массовую вакцинацию торопят принудительными мерами, чтобы выморить всех стариков. Вот прям миллионы: «По сути, мы столкнулись с геноцидом, причем геноцидом расчетливым, имеющим рациональную подоплеку. Стоит понимать, что старики — не единственные получатели социальных выплат и помощи, хотя и самые многочисленные. Их истребление существенно разгрузит расходы бюджета, а ударные темпы, с которыми ведется «борьба» говорит о крайне сложном положении режима, который вынужден решать проблему утилизации бесполезного населения столь варварски, но максимально быстро. И после пожилых придет черед других, столь же бесполезных для Путина и его клики, людей».

Чувак на полном серьёзе это пишет из поста в поста, из поста в пост! Что вас всех хотят целенаправленно убить вакциной. Которая миллионами применялась в России, Аргентине, Сан-Марино, Словакии, прошла множество независимых проверок и производится в таких продвинутых странах как Южная Корея.

Как назло появился вброс о том, что готовятся государственное финансирование программ по нейроинтерфейсам (ну, которые обезьяна и пинг-понг). Это вызвало ещё больший приступ истерии: «Следующий этап – власти России обяжут людей вживлять чипы в мозг» (первый, соответственно, массовая вакцинация – без неё чип работать не будет). Потом известие о том, что такая программа будет профинансирована, опровергли, но было поздно – обычная технология для инвалидов предстала преддверием ада.

Кстати, а вы помните зарю всей этой красоты? Рубеж веков, внедрение цифровых налоговых документов – и дикая, дичайшая псевдорелигиозная истерия, что в налоговых кодах кроется «число Зверя», что сначала коды, а потом чипы, что «сейчас позднее, чем ты думаешь».

Блин, «не стареют душой ветераны»!! Но как не вовремя, как же не вовремя… Какой чудовищно неподходящий для этих умственных излишеств момент.

И вот уже Егор Бероев устраивает на церемонии вручения премии 22 июня неприятный фарс, выходя с жёлтой «еврейской» звездой и рассказывая, что у нас тут на носу новый фашизм и дискриминация – против непривившихся. И что «моё тело – моё дело». И что «ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу». А по сути он просто транслирует тезисы этого безумного «подполья», что шипит, будто вакцинируются только рабы.

И в том-то и дело, что тезис «ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу» – он в корне неверен! Если бы так было, у нас была бы анархия и война всех против всех без какого-либо консенсуса ни по одному из вопросов. Государство, общество, гражданство – все они строятся именно на примате блага общественного, и «право махать кулаками кончается там, где начинается чужое лицо».

Или – чужое здоровье. Помните нашу аналогию с активным СПИД-отрицателем? Но для распространения ковида не нужно вступать в половую связь – достаточно ездить со всеми в метро. «Новейший штамм коронавируса «дельта-плюс» (B.1.617.2.1), который начал распространяться в Индии, отличается молниеносной заразностью. Об этом предупредил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия, пишет India Today.

По данным специалиста, заразиться данным вариантом вируса можно, даже просто проходя мимо инфицированного человека без маски» – индусы, пережившие коронавирусный ад, сто пудов просто хотят сделать рабами всех россиян, и врут, всё врут! Нагнетают!

На этом фоне начавшаяся распространяться безумная практика покупки сертификатов о вакцинации или взяток врачам для «липовой» прививки – смесь варварства и преступления. Пока ещё — пока! – государство просто стимулирует население задуматься о своём и чужом здоровье. Но вообще-то существует статьи УК РФ 121 и 122 – об ответственности за заражение венерическими болезнями и ВИЧ. УК-то можно и расширить… От триппера никто не умирал, а вот от короны умерли миллионы…

Поэтому просто сходите и вакцинируйтесь. Умрёте — расскажете в инстаграме.