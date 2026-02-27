День Сил специальных операций РФ



Когда скажет Россия нам: «Фас!»

Обнажатся в оскале клыки,

И останутся долг и приказ -

Мы исполним всему вопреки,

Как бы ни было нам тяжело,

Как за нами бы смерть ни гналась,

Мы пройдём без напыщенных слов

Через кровь, через боль, через грязь.

Будет вежливость брать города,

Шлейфом мифы тянуться нам вслед,

А мы молча уйдём в никуда

Из тиши ниоткуда во мгле.



Вздрогнет мир категорий двойных,

Когда выпустит Родина нас,

Тренированных псов войны,

Волкодавов породы спецназ.

Как обычно, нас нету нигде.

Нас вообще нигде быть не могло,

Таких вежливых, скромных людей,

Но мы есть - вопреки и назло,

Потому что мы помним одно:

За спиною полощут пусть нас,

Но исполним свой долг всё равно,

Когда скажет нам Родина: «Фас!»

©️ Сергей Ефимов

Художник Ирина Аликперова

Ежегодно 27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций — памятный день в числе профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных Сил Российской Федерации, установленный Указом Президента РФ № 103 от 26 февраля 2015 года.

Силы специальных операций Вооруженных Сил Российской Федерации (ССО ВС России) — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.Они могут действовать как в составе разнородных сил на театре военных действий, так и самостоятельно.

Проводимые ими операции, как правило, носят тайный характер и находятся под непосредственным контролем высшего военного руководства или главнокомандующих ВС на театрах войны.

Согласно терминологии Министерства обороны: «Специальные операции войск (сил) — совокупность согласованных по целям, задачам, месту и времени специальных действий войск (сил), проводимых по единому замыслу и плану для достижения определённых целей. Специальные действия войск (сил) — мероприятия, проводимые специально назначенными, организованными, подготовленными и оснащёнными силами, применяющими не характерные для обычных сил методы и способы боевых действий (разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия)».

Формирование ССО России началось в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных Сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС РФ. В марте 2013 года было официально объявлено о создании российских Сил специальных операций.

Личный состав подразделений ССО ВС РФ формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту. Военнослужащие ССО проходят этапы специальной всесторонней подготовки в ходе различных учений, благодаря которой, а также мастерскому владению современными вооружением, военной и специальной техникой они успешно выполняют задачи в самых сложных, нестандартных ситуациях и способны действовать бесстрашно, решительно, профессионально.

Отличие Сил специальных операций от спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» в том, что это не малочисленные спецгруппы высоких профессионалов, а мощные армейские силы таких же профессионалов.

Несмотря на небольшой срок своего существования, российские Силы специальных операций уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны. Они занимались обеспечением безопасности прошедших в 2014 году Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, участвовали в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирии, в борьбе с сомалийскими пиратами в Индийском океане. Военнослужащий сил специалиьных операций в САР.

Надо сказать, что ССО (со схожими целями и задачами) существуют в вооруженных силах ряда других государств.

ССО ВС России — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Минобороны РФ (Фото: mil.ru, по лицензии CC BY 4.0)

Дата же для праздника, которая, по мнению ряда средств массовой информации, носит неформальное название «День вежливых людей», была выбрана в качестве памятной даты после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму (который тогда входил в состав Украины) были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя очень вежливо по отношению к местному населению. Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам Президента России Владимира Путина (назвавшего так именно военнослужащих ССО России), «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма. Также по словам Президента, создание ССО стало важным этапом в качественном развитии Вооруженных Сил России, в повышении их мобильности и боеготовности. У страны появился еще один мощный, эффективный инструмент защиты национальных интересов. И в настоящее время военнослужащие российских ССО продолжают выполнять свой воинский долг.

