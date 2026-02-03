Картины о зиме

Многие художники пишут зимние пейзажи. Давайте познакомимся с такими «Декабрь», 2024 год, художник Илья Чирун

«Домик в Плёсе». Олег Молчанов «Зимний вечер», 1887 год. Гавриил Кондратенко «Зимний пейзаж со снегирями». Ромадин Николай «Зимний пейзаж», 1871 год. Саврасов Алексей «Лес», Станислав Брусилов. «Лесными тропами», 2025 г.

Станислав Брусилов «Первый снег. Ноябрь в Немчиновке». Илья Горгоц «Покинутая усадьба», начало 1900-х годов. Соколов Владимир «Старорусский город». Аполлинарий Васнецов «Хвойный лес зимой», 1913 год. Борисов Александр Борис Бессонов «Зима пришла» Борис Васильевич Бессонов (1862-1934). Зимний пейзаж

"В деревне", 2018 г. Художник Владимир Николаевич Кириллов (р. 1980) "В свете фонарей", Альфия Шайхулова Валентин Серов «Зимой» (1898). Государственный Русский музей, СПб. Виктор Александрович Быков. "Зимние пейзажи" Виктор Александрович Быков, "Зимние пейзажи" Виктор Михайлович Тормосов – еще один современный русский живописец о русской зиме. Виктор Михайлович Тормосов – еще один современный русский живописец Деревенское забытье, 2019 г. Художник Александр Зорюков Дубровский Николай. «Морозное утро», 1893 год Замечательные зимние пейзажи художника Олега Молчанова, тоже нашего современникап Замечательные зимние пейзажи художника Олега Молчанова Зима на картинах художницы Татьяны Юшмановой Зимняя сказка, 2007 г. Зима на картинах художницы Татьяны Юшмановой Иней, 2008-2010 гг. Зима на картинах художницы Татьяны Юшмановой Лесная сказка, 2009 г. Зима на картинах художницы Татьяны Юшмановой Февраль, 1999 г. Зима на картинах художницы Татьяны Юшмановой. Зима, 1915 г. Художник Станислав Юлианович Жуковский (1873-1944) Зимние пейзажи от художницы Любови Петровны Журавлёвой Зимние пейзажи от художницы Любови Петровны Журавлёвой Зимние пейзажи художника Андрея Дареева Зимние пейзажи художника Андрея Дареева Зимний вечер, холст, масло. Художник Степан Федорович Колесников (1879-1955). Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Базарный день в старом городе. 1910 Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Божий суд. 1910 г. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Былое. 1910 г. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Скит. 1912 г. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Солнце — на лето, зима — на мороз. 1910 г. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Старая Русь. 1910-е. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954) Сцена из XVII столетия. 1934 г. Картины художника Ивана Силыча Горюшкина-Сорокопудова (1873-1954)Зима. Ростовский кремль. 1910-е. Картины художника Степана Федоровича Колесникова (1879-1955) Картины художника Степана Федоровича Колесникова (1879-1955)

Ну и пожалуй, на сегодня все. Правда картин у меня воз и маленькая тележка. Но уже в следующий раз.