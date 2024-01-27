Об этих местах тоже забыли

Усадьба Любвино Усадьба была названа в честь своей хозяйки Любови Хлудовой. Несмотря на то, что белоснежный дворец, утратил былое величие, здесь до сих пор можно найти следы прекрасного дворянского поместья. Двухэтажный дворец был оснащен двумя симметричными крыльями по обеим сторонам. Подъезд к главному входу был оформлен в виде пандуса, перед ним располагались колонны, на которые опирался красивый балкон. Вокруг поместья был разбит пейзажный парк, а к ближайшей железнодорожной станции Тучково шла широкая аллея, вдоль которой росли розы и альпийские растения. На территории усадьбы также находились хозяйственный постройки, дома садовника, управляющего и иных рабочих, погреба и амбары для хранения продуктов и урожая, коровник, конюшня и оранжереи, водокачка, электростанция и фруктовый сад. За советский период внешний вид усадьбы Любвино сильно изменился, статуи и богатая отделка фасадов были утрачены, парк и сад заросли, а многие постройки разрушились. Московская область, рабочий посёлок Тучково

Церковь Святой Марии в немецкой колонии Бер (ныне село Каменка Саратовской области). Возведена в 1907 году. Немцы Поволжья, переселенцы из Германии, в XVIII-XX веках сумели создать в заволжских степях передовые хозяйства и очаги культуры. В 1940-е годы советские немцы были выселены в Казахстан, Сибирь и в Центральную Азию. Сейчас большинство религиозных зданий этого района находятся в удручающем состоянии.

Высоковск (это ближнее Подмосковье) мог бы в перспективе стать музеем под открытым небом и эталоном русского фабричного села во всем разнообразии построек от пожарного депо до училища... А пока, что-то используется, а что-то рушится, к сожалению

Красивая заброшенная усадьба Знаменское-Садки.

⠀Находится усадьба на территории Битцевского парка, сегодня эта территория закреплена за НИИ Экологии. Так как деньги на ее восстановление не выделяются, усадьба медленно приходит в упадок. Главный дом усадьбы был построен в конце 18 в., его центральная часть дошла до наших дней почти без изменений. Эх! Сюда бы хорошего хозяина. С каждым годом вложений понадобиться все больше.

МКАД, 36-й километр, с1

Усадьба Д.И. Филиппова В 1904 году булочник Филиппов начал строить небольшую усадьбу на месте древнего городища Перемышль, от которого остались лишь земляные валы. Проект дома был заказан у архитектора Эйхенвальда, придавшего зданию ассиметричный вид при помощи трехэтажной смотровой башни с правой стороны. Миниатюрный усадебный дом производит сильное впечатление даже в аварийном состоянии, притягивая взгляд к архитектурным элементам. Над центральным входом возвышается внушительный балкон, опирающийся на колонны. Фасады богато декорированы лепниной и белокаменными геометрическими элементами. Внутри сохранился изящный декор, но вход давно закрыт, и полюбоваться им можно только сквозь окна. Длительное время в доме располагался центр спортивной медицины. Не заинтересованные в ремонте и реставрации хозяева просто закрыли его, когда здание пришло в упадок. Рядом с домом все еще можно увидеть остатки парка с аллеями хвойных деревьев и кустами сирени. 1, стр. 5, посёлок Спортбазы, Московская обл.

Палтогский погост, Вытегорский район! Вологодская область

На окраине села Палтога на возвышенности стоят деревянная Богоявленская и каменная Знаменская церкви. Богоявленская церковь, безусловно, представляет наибольший интерес. Она была построена в 1733 г. и относится к типу поонежских храмов с ярусным многоглавым завершением, хотя гораздо скромнее, чем самые грандиозные сооружения этой группы – Преображенская церковь в Кижах и Покровская церковь в Анхимове, на Вытегорском погосте (последняя сгорела в результате поджога в 1960-е, копия ее выстроена недавно на окраине Петербурга).

Вторая церковь погоста – каменная Знаменская – построена в стиле классицизма в 1810 году, находится ныне в сильно руинированном состоянии – в трапезной давно нету крыши, завершение колокольни сломано (хотя судя по старым фотографиям, шпиль и крыша на колокольне были на месте еще в 1970-х годах).

Староуткинский металлургический завод, Свердловская область. Это одно из первых металлургических предприятий, созданных на Урале. Завод находится на берегу реки Средняя Утка, которая является левым притоком реки Чусовой. Завод был построен в 20-е годы XVIII века по указу Акинфия Никитича Демидова, который считается основателем уральской горнозаводской промышленности. Внутри анонсировали открытие туристического центра, но памятник всё еще продолжает разрушаться.

Дом Дьяконова — самый старый жилой дом Саратова. Точный возраст здания неизвестен, но считается, что оно было построено в 18 веке. Дом в Якутске, в котором в 1889 году родился Владимир Чепалов, один из первых якутских большевиков. Изначально здание находилось в центре города, но в 1950-е годы его перенесли на другую улицу. Недавно дом, имеющий статус памятника архитектуры, был расселен, и постепенно ветшает.

Деревня Чижово.

Многие ли знают, что есть такая забытая среди смоленских холмов и лесов деревенька. Да и деревней её теперь не назовёшь, так хуторок. Осталось здесь всего четыре дома, разрушенная церковь, То, что церковь разрушена почти - не удивительно. Однако табличку повесили. Тут привлек внимание вот такой автограф неизвестного Бэнкси столетней давности на церкви в Чижово (Смоленская область).

Воскресенский монастырь в Солигаличе! Костромская область По легенде, монастырь был основан еще в 1335 году. В 1450 году Соли Галичские были присоединены к Москве. Жители города занимались добычей соли, а монастырь даже владел соляными варницами, мельницами, полями и лугами, за счет которых он существовал.

К сожалению, в советские годы место пришло в запустение, в зданиях находилась коррекционная школа-интернат. Монастырские стены были разрушены, интерьер и внутреннее убранство храмов были утрачены.

Сохранились лишь Собор Воскресения Христова и Церковь Богоявления Господня, построенные в XVII веке (их вы видите на фото).

Городок Павлово на Оке. Вот такое строение. Пыталась найти хотя бы краткое упоминание о доме № 28 по улице Горького и ничего. Кроме единственной краткой и сухой пометки - дома фабриканта Ф.Варыпаева (конец XVIII – начало XIX века, ул. Горького, 20, 20а, 28). И все. И никак не выходит из головы этот дом-фантом. Почему он такой? Что за пристройки?

Павильон минеральных вод Верландера в Дудергофе, Ленинградская обл. Полукаменное здание с богатым резным декором было построено для лимонадного завода Верландера в конце XIX века. После смерти владельца завода в 1911 году качество продукции упало, а после революции было национализировано и названо заводом «Дудергофские ключи». Сейчас заброшено. Железобетонный мост 1913 года через реку Латрык в селе Поповка Гагаринского района Саратова. На днях признан объектом культурного наследия регионального значения. Ну хоть не снесут... хотя не факт.

Деревянный сталинский ампир. Здание управления порта Диксон (не эксплуатируется).

Заброшенный кинотеатр «Чайка» в поселке Лисий Нос под Ленинградом. В 1949 году Союзкинопроект объявил конкурс на создание проекта типового кинотеатра с залом на 330 мест. Первую премию получил проект архитектора Зои Брод. Всего было построено около 100 таких кинотеатров в разных городах СССР. Адрес: Лисий Нос, ул. Новоцентральная 6/8.

Усадьба Петрово-Дальнее Усадьба принадлежала роду Голицыных. Комплекс сформировался к концу 18 века, главное здание было деревянным, поэтому не сохранилось, а вот пристроенные позднее флигели стоят и сейчас. В начале 19 столетия главный дом переделали в стиле классицизма. Тогда же возвели зимний дом, оранжереи и парк. После революции 1917 г. в главном здании были детская колония, затем санаторий, а зимний домик и хозяйственные постройки отдали Институту инфекционных болезней. Главное здание вместе с флигелями восстановили в 70-е гг., их внешний вид и интерьеры были максимально приближены к первоначальному. Главное двухэтажное каменное здание с фронтонами со стороны главного входа — безупречный классицизм. Оба фронтона украшены 6 колоннами с лепниной в верхней части. В архитектуре флигелей сочетаются элементы псевдоготики и барокко. Интерьеры залов за много лет после реставрации, к сожалению уже снова успели обветшать. Вход свободный

Московская обл., с. Петрово-Дальнее

Дворец Воронцова-Дашкова В 1704 году Петр I подарил Быково семье Воронцовых. Село переходило по наследству до середины XVIII века. Затем императрица Екатерина II подарила земли тайному советнику Михаилу Измайлову. В те дни здесь построили дворец, эрмитаж и деревянную церковь. В 1789 году была возведена уже белокаменная церковь Владимирской иконы Божией Матери в память об умершей супруге владельца. Когда Измайлов умер, Быково снова перешло к Воронцовым. И после войны 1812 года разрушенную усадьбу переделали под стать английскому замку. В 1874 году имение приобрел Николай Ильин, совладелец частной железнодорожной компании. После революции земли стали государственными, и здесь разместили детскую колонию, а после войны — туберкулезный санаторий. В 1960 году усадьбе присвоили статус памятника, а затем восстановили внешний вид. Однако сейчас поддержанием имения занимаются только местные добровольцы. Вход свободный

Московская область, Раменский городской округ, село Быково

Усадьба князя Петра Тюфякина в Алексине Тульской области. Комплекс зданий сооружался в 18-19 веках. После революции в главном доме разместили ремесленное училище, а потом общежитие. Сейчас усадьба заброшена.

На сегодня все.