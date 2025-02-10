Юрий Баранчик:

Made in Kazakhstan Uzbekistan Kyrgyzstan Turan

Наблюдая за тем, как республики Организации тюркских государств (ОТГ) городят таможенные коридоры поражаешься размаху великодержавного шовинизма Турции, сочащемуся из подобных инициатив.

Фактически, все эти идеи о безбарьерной торговле между странами тюркского альянса являются частью большого интеграционного плана Анкары, который призван не подчеркнуть, а, напротив, размыть национальную идентичность каждого из его участников.

За исключением идентичности самой Турции, разумеется.

Немногие знают, что кроме единого тюркского алфавита, единой карты тюркского мира, единых учебников по истории, географии и литературе, ОТГ продвигает еще и единый торговый бренд — Made in Turan.

Замысел в том, чтобы поставлять на мировые рынки товары из Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана не под эгидой стран-производителей, а от имени Великого Турана. При этом, что характерно, именно под единый бренд амбассадоры Османской империи 2.0 планируют в дальнейшем придумывать и вводить особые льготы: https://turan.az/ru/ekonomika/made-in-turan-novyi-rassvet-dl...

Хочешь конкурентных преимуществ? Будь добр маркироваться Made in Turan.

Идею о создании единого бренда Анкара закинула партнерам через Азербайджан (АР). Тот озвучил инициативу еще в начале мая прошлого года на экономическом форуме ОТГ в Баку.

Сказано — сделано: уже в конце того же месяца товарный знак был готов. Что важно, бренд в данном случае — это не просто логотип с головой коня и полумесяцем, который будет красоваться на продуктах питания, непродовольственных товарах и появится в сфере услуг, а целый комплекс ассоциаций. Например, помимо неких специальных льгот, с ним заранее связывают потенциальное увеличение товарооборота между тюркскими странами и вообще обещают национальным товарам мировую славу. Но, опять же, только если они будут ставить пометку о том, что их продукция изготовлена в несуществующем надгосударственном образовании «Туран».

Первые товары под брендом Made in Turan Азербайджан представил в конце ноябре на тюркском междусобойчике — форуме по электронной коммерции и экспорту Turan. На этот год запланирована презентация товарного знака глобальным и региональным компаниям в Турции.

Теперь к самому интересному. В 2021 году Анкара с помпой представила свой новый экспортный бренд — Made in Türkiye (был Made in Turkey). В документе, подписанном президентом ТР Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорилось, что обновленный товарный знак, помимо прочего, «глубже отражает культуру и ценности народа Турции». Будет ли Анкара отказываться от него в пользу «туранского» логотипа? Конечно нет!

А вот насчет собственных брендов Киргизии, Узбекистана, Казахстана и Азербайджана такой уверенности нет. В любом случае, Made in Turan на внешнем рынке будет конкурентом каждому из национальных товарных знаков стран-участниц ОТГ. Как следствие — ущерб их самостоятельному продвижению на международных площадках и размытие идентичности партнеров Анкары.

Но главное — это, конечно, переход Великого Турана из мира грез и фантазий Турции в осязаемый мир. Турана вроде как нет, а вещи в нем производятся и отправляются на экспорт. Ну разве не прелесть?

Культурная экспансия Турции на постсоветском пространстве

17 января в Турции при поддержке TURKSOY (Международной организации тюркской культуры) состоялась презентация книги «Стратегическая глубина тюркской культуры», которая посвящена вопросам укрепления культурной идентичности тюркских народов.

➖➖➖➖➖➖🔻Основные тезисы:

➖Турецкая нация – это нация, которая создает цивилизацию. Однако сегодняшний общий культурный уровень еще не достиг уровня цивилизации, поэтому Турции необходимо соответствующим образом определить стратегию.

➖В мире проживает более 100 миллионов тюрок. Тюркский мир имеет как географическую, так и историческую глубину. И для Турции важна культурная интеграция тюркского мира, чтобы построить тюркскую цивилизацию.

➖Тюркским народам нужны новые слова и новое движение. Турки должны донести культурные коды тюркского мира до современного мира.

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❗️Проведенная под эгидой академизма презентация четко продолжает линию властей Турции по продвижению пантюркистского проекта в Закавказье и Средней Азии. Тезисы все те же, что и раз за разом повторял Эрдоган, говоря о «великой истории турецкого народа».

Правда, все это обычные слова, не подкрепленные реальными фактами. Как мы уже отмечали турецкие сериалы и отели формата «Все включено» не тянут на статус «цивилизационных достижений». Поэтому Эрдоган и Ко всеми силами пытаются выдать за турецкие достижения события, которые к современной Турции вовсе не относятся.

Взять ту же битву при Манцикерте, которую так любит вспоминать Эрдоган. В то время существовало государство сельджуков. Османская империя сформировалась лишь 200 лет спустя, и жители называли себя османами. А слово «турок» в ней употреблялось исключительно в уничижительном смысле, например, в адрес попрошаек.



Переписывание истории – это обычная вещь в наше время для народов, у которых нет каких-то значимых достижений в области науки, культуры или искусства. Единственное, что можно вспомнить – это ангорскую шерсть, которая зародилась в 18-19 веках.

🔻Таким образом эта книга продвигается как концептуальная основа по формированию общей тюркской идентичности с опорой на демографический потенциал народов Средней Азии. Ее цель — разрушать представления об общем историческом пути народов бывшего СССР, используя слабые стороны постсоветской идентичности.

Звучит знакомо, не так ли?

https://t.me/rybar/67415

"Рыбарь" отвечает на вопрос: Зачем туркам Международный университет в Узбекистане?

В Ташкенте откроется Международный университет тюркских государств. Новый вуз будет создан как негосударственное образовательное учреждение. С 2025/2026 учебного года образовательный процесс будет построен на основе программ высших образовательных организаций Турции.

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Не сказать, что турецкие университеты, гимназии и лицеи на постсоветском пространстве – новое явление. Турки под эгидой единения тюрских народов пытаются закрепить свое влияние в разных сферах, и образовательная не исключение.

Взять тот же фонд «Маариф» и Киргизию . Узбекистан при этом в последний год продемонстрировал большую открытость для западных вузов в стране. В частности, обсуждения шли с японскими, американскими, британскими представителями (и все это за последний год).

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Турки через ОТГ усиленно укрепляют свое присутствие. Это можно заметить по тому, где уже отмечены усилия ОТГ в странах СНГ: пантюркистский университет, пантюркистская география и картография, пантюркистский алфавит, пантюркистская экономика, а в последнее время и к военным учениям привлекают.

Намерения турок в образовательной среде вполне понятны: хочешь получить лояльную себе прослойку – начинай с малого, подготавливая молодежь на всех этапах. И поскольку им нет противодействия, в перспективе одного поколения это может создать определенные проблемы России на южных рубежах.

Zаписки мичмана Птичкина

Удивительно, как мы допустили смещение регионального баланса в Закавказье в пользу Баку.

Можно сравнить население и территорию независимых Армении, Азербайджана и Грузии в конце XIX столетия (ой), в конце XX века и сейчас. Имперская и советская политика в регионе была более взвешенной.

Баланс в Закавказье имеет огромное значение для нашей национальной безопасности. Казалось бы, причём здесь Турция?..

Что же до российских граждан, внезапно публично вставших против России на защиту Азербайджана (или Грузии, или Армении)...

... Есть "простое правило для российского гражданина" от Эдуарда Лимонова:

"Во всех международных конфликтах, в которых участвует Россия — безошибочно принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, — всё, остальное — ничто!"

Те, кто позволяет себе принимать сторону врагов России — отпетые самые настоящие предатели Родины, без кавычек, из компании Иуды, полицаев, власовцев и другого подобного исторического сброда.

Тут никаких сомнений не может быть".

Но и это еще не все. Турки взялись переименовывать города и села Средней Азии

17 января 2025 года на сайте протурецкой Тюркской академии (Астана) были опубликованы сведения о проектах по изучению философско-политической мысли и топонимии тюркоязычных государств.

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📌 Что за проект?

Проектом «Философская и политическая мысль тюркских народов XIX – начало XX века» руководит президент Тюркской академии, работавший ранее в США, азербайджанский историк-востоковед Шахин Мустафаев, а координируют работу над проектом историки и филологи Нурдин Усеев (Киргизия), Нурболат Богенбаев и Айнур Маемерова (оба – Казахстан).

Проект направлен на «проведение всестороннего и актуального исследования поисков идентичности тюркских народов в XIX и начале XX веков». Это включает в себя дискуссии, значимые статьи и работы по тюркской идентичности того периода". Сроки реализации проекта – 2023-2025 гг.

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🔻Зачем это туркам?

Турки в последние годы наращивают усилия на создании «единой тюркской нации». Однако вот незадача: общего между современными турками и населением стран Средней Азии не так много, как бы не говорили об этом турецкие политики. Даже язык – и тот сильно отличается, что делает его непонятным для казахов или узбеков.

Значительные различия между тюркоязычными народами видны в разных аспектах, начиная от антропологии и генетики и заканчивая материальной и духовной культурами. По этой причине турецкие «ученые» пытаются найти «доказательство исторического единства», другими словами переписывая некоторые исторические моменты.

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❗️В описании проекта сказано, что «существует необходимость в целостном анализе тюркской топонимии как единой системы». То есть реальной целью, помимо создания топонимического реестра, станет изменение странами Средней Азии своих топонимов.

Для чего это нужно? А почему в том же Таджикистане или Казахстане переименовывают села и города с советскими названиями? Таким образом турки хотят ослабить российское влияние в регионе и создать единую систему топонимов, который упростит работу для турок в формате ОТГ3

Почему не помним историю?

"Аварцы есть, чечены есть. Мы хотим освободить Чечню". 29 лет назад, 16 января 1996-го года в турецком порту Трабзон террористы захватили паром "Аврасия". Многонациональная банда с главарём-абхазом по имени Мухаммед Токчан отделили граждан России от других пассажиров и угрожали расстрелять их. Муджахиды требовали прекратить штурм чеченского села Первомайское, где засела банда Салмана Радуева. Одновременно в центре Стамбула шли массовые антироссийские демонстрации. После переговоров заложников отпустили, а террористов арестовали и посадили. Спустя год часть из них сбежала из тюрьмы при мутных обстоятельствах и всплыла в Чечне. Остальных турецкие власти амнистировали. В 2001-м году Токчан вновь захватил заложников. По данным ФСБ России к захвату парома "Аврасия" были причастны спецслужбы Турции.

https://t.me/russkiegramoty/56043

Потом много еще чего было. И расстрел нашего посла. И сбитие нашего летчика турками. И освобождение азовцев, которых Эрдоган клятвенно обещал держать взаперти. А мы? А что мы? Ну мы турецкий поток построили, которым нас теперь чуть что и шантажируют.

Ну и совсем уж запредельная новость. Наши вроде поехали в Сирию. И как Вы думаете, что было? После смены власти в Сирии новые руководители страны требуют от России компенсаций — для восстановления доверия. Не просят, а ТРЕБУЮТ!

Во время визита российской делегации в Дамаск обсуждались «прошлые ошибки» и необходимость конкретных шагов: выплаты, реконструкция и восстановление. Сирийская сторона дала понять, что будущее отношений с Москвой зависит от готовности учитывать интересы сирийского народа. Россия (вернее ее представляющие), в свою очередь, заверила в поддержке «позитивных изменений» в стране — Sana.

https://t.me/aviapro1/69766

А это, кстати, зам нового руководителя Сирии. Он отрезал голову ребенку, когда вместе с Джулани был в игил (запрещена в РФ). Видео кровавой расправы есть в интернете. И вот с этими пидорами будут вести диалог?

Ну и туда же. Новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада — Reuters Вероятно, от этого будет зависеть, сохранит ли РФ военные базы в Сирии, сообщают СМИ.

По данным Reuters, Ахмед аш-Шараа потребовал от России выдать новым властям бежавшего президента Башара Асада.

Сирийское агенство SANA сегодня сообщало, что Дамаск потребовал от России «компенсаций, реконструкции и восстановления», а также «учесть прошлые ошибки и уважать волю сирийского народа».

При этом официально новые власти Сирии о требовании вернуть Асада пока не сообщали.

В Сирии находятся две российские базы — авиабаза Хмеймим и военно-морская база в Тартусе

Встреча главы российской делегации с Джулани. Также сообщают, что Джулани просил выдать Башара Асада, но это вряд ли произойдет, в силу больших репутационных издержек для РФ

Злой журналист переводит на понятный с дипломатического:

Другими словами: дайте денег или начнем по вашим базам стрелять. Задача наших была как раз таки обеспечить бесконфликтный вывод. Задача басмачей заставить нас за этот вывод заплатить.

Песков отказался комментировать требования новых властей Сирии. Хоть где-то видимость стабильности.

АСрА дербанят во все стороны. Турок мало на их головы. Тут Пентагон подсуетился и берет под контроль Среднюю Азию.

Правда, Борис Рожин смягчил ситуацию :

По итогам переговоров делегации МИД РФ в Дамаске с представителями ХТШ стало известно, что ХТШ в общем то и не против российских баз, но банально хотят денег, что скрывается заявлениями о необходимости российских вложений в "реконструкцию" Сирии и компенсации "за нанесенный ущерб". Ключевой вопрос - сколько они хотят за базы. Судя по заявлениям, что будут проведены еще консультации, идет торг о цене. И он пока не окончен. Разумеется, России нет резона сильно переплачивать за базы, но если цена будет приемлемой, то базы того стоят.

Остается пожелать твердости нашим переговорщикам.

Рыбарь:

Переговоры имеют право на существование, учитывая новые реалии, но при этом озвученные варианты решения проблемы не должны быть единственно верными. Что мешает сирийскому правительству негласно «натравить» боевиков на базу, а потом сказать, что они не при чем, и потребовать еще денег или топлива?

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❓Вопросов в этой связи всего два: сколько денег новые власти запросят за сохранение российского присутствия, а также насколько стоит доверять сирийской власти, учитывая отсутствие реального контроля над ситуацией?

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Гарантий по сути никаких. И это нужно держать в уме и прорабатывать альтернативные варианты.

В Анкаре началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа. Переговоры проходят в Президентском комплексе за закрытыми дверями. Как отмечало издание Türkiye, президента Сирии пригласил сам Эрдоган, это первая встреча лидеров двух стран с начала войны в Сирии в 2011 году. По данным газеты, аль-Шараа обсудит с Эрдоганом борьбу с курдскими отрядами самообороны, группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ; признана террористической и запрещена в России) и Израилем, а также восстановление Сирии и открытие транспортных маршрутов. В ходе встречи стороны подпишут «критически важные соглашения».

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/67a251bf9a7947588a81bdbb

А если еще присовокупить происходящее в Абхазии?

Турецкая «карта» на абхазских выборах Канал DTM вновь рассуждает о перспективах турецкой турецкой экспансии в Абхазии в случае прихода к власти протурецкой оппозиции. Однако мы хотели бы взглянуть на проблему с чуть другого угла. Да, влияние Анкары — а соответственно, и Лондона — в регионе (прежде всего за счет Азербайджана) действительно растет. Связи с абхазской диаспорой и бизнес-интересы турок в Абхазии тоже никто не отменял. ▪️При этом поддерживаемый Турцией скандальный оппозиционер Адгур Ардзинба хоть и играет в многовекторность, но не потому, что мечтает о превращении Абхазии в османский форпост — корыстные интересы его и его команды довольно подробно разобраны в многочисленных публикациях. Рыбаря Политический шантаж Москвы через Анкару (или другую третью сторону) — стандартная тактика, популярная у многих локальных элит на пространстве бывшего СССР. Конечно, и турки не просто так вкладываются в регион. Их экономическое присутствие в Абхазии — это уголь, торговля, диаспора, влияние. Но сказать, что республика уже на пороге превращения в «Северный Кипр» — значит сильно преувеличить реальные возможности Турции, хотя опастность и существует. Куда интереснее другой вопрос: насколько вообще эффективна российская политика в регионе, если разговоры о турецком вмешательстве становятся элементом внутриполитической борьбы в Абхазии? Как сильно поменяется ситуация после выборов, которым в Москве уделяют такое внимание? И получится ли ограничить влияние протурецких лоббистов в самой России после этой и других историй с вмешательством Турции в зону российских национальных интересов? Куда ни ткни - отовсюду торчат эрдогановские ушки. И он еще предлагает себя в качестве миротворца?

Но вернемся в СрА. Тайные (и не очень) биолаборатории США Тема разработки биологического оружия массового поражения уже давно перестала быть просто конспирологической теорией. То, что биологические лаборатории США действуют по всему миру, в частности, на постсоветском пространстве - это задокументированный факт.