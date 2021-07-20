Англия и Франция активно готовились ударить по СССР в конце 1930-х годов

Кадр из документального фильма "Покорители моря"

Англия и Франция в 1939-1940 годах активно готовились совместно нанести удар по СССР и уничтожить бакинские нефтепромыслы, об этом свидетельствуют документы, впервые представленные в Москве на выставке "Накануне Великой Отечественной. 1 сентября 1939 – 22 июня 1941".

Экспозиция открылась в среду в Москве в Выставочном зале федеральных архивов. На ней демонстрируется широкий круг исторических документов, находящихся на хранении в российских федеральных архивах, в белорусских государственных архивах, а также в ведомственных архивах МИД, Минобороны, Службы внешней разведки России. Экспозиция насчитывает более 300 исторических источников, многие из них впервые вводятся в научный оборот. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

"Копье", целившее в Закавказье

Англия и Франция после подписания в августе 1939 года советско-германского договора о ненападении ("пакта Молотова-Риббентропа"), опасаясь усиления Третьего рейха за счет поставок из СССР, прежде всего нефти, спланировали военные действия против Советского Союза. Предполагалось разбомбить бакинские нефтепромыслы, а также советские порты на Черном море Туапсе и Батуми. Для противодействия советско-германскому союзу также рассматривалась возможность дестабилизации ситуации на Кавказе посредством активизации национал-сепаратистских и религиозных движений, а в крайнем случае – военное вторжение в регион французской и британской армий.

Предполагаемая операция против советских нефтедобывающих районов получила название Pike ("Копье"). В конце марта 1940 года англо-французский высший военный совет принял решение спланировать удар по Закавказью. Но спустя месяц премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен заявил, что СССР меняет политический курс в отношении Германии, и операцию Pike отменили.

Согласно обнародованным архивам, 4 ноября 1939 года народный комиссар внутренних дел Советского Союза Лаврентий Берия со ссылкой на сведения, полученные парижской резидентурой советской внешней разведки, сообщил наркому обороны Клименту Ворошилову о секретных отправках англо-французских войск на Восток. В Персидском заливе, по его сведениям, грузились войска, которые отправлялись в сирийские порты, а в самой Сирии сосредоточили около 300 тысяч солдат под командованием французского генерала Максима Вейгана. Французские спецслужбы собирали подробные сведения о топографии местности, состоянии дорог и естественных преград в Грузии, Армении и Азербайджане, отмечал Берия в другом докладе Ворошилову в середине декабря 1939 года.

Советская военная разведка также докладывала о планах Лондона и Парижа. В начале февраля 1940 года начальник Пятого управления РККА Иван Проскуров направил на имя замнаркома обороны СССР Григория Кулика разведывательную сводку "по событиям на Западе".

"По данным, исходящим из масонских кругов Бельгии, англо-французский стратегический план операций союзнических войск Ближнего Востока под командованием генерала Вейгана против Советского Закавказья базируется на убеждении в недостаточности транспортных возможностей СССР для своевременного подвоза войск и снабжения из внутренних районов Советского Союза", - писал Проскуров.

Но советское руководство приняло надлежащие меры. Четвертого мая 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме СССР издал постановление "Об обеспечении перевозок частей и грузов Народного комиссариата обороны в Закавказский и Северо-Кавказский военные округа", направленное на усиление сил и средств Красной Армии в Закавказье. Этот документ для нынешней выставки предоставил Государственный архив России.

Горцы, готовые на диверсии

Одним из способов достижения французами и британцами своих целей в Закавказье рассматривались диверсии на советской территории. На выставке Российским государственным военным архивом представлен подлинник сообщения Берии Ворошилову о сотрудничестве эмигрантов из числа видных горцев с военной разведкой Франции.

В документе, датированном 22 марта 1940 года, нарком НКВД приводил агентурные данные, полученные советской внешней разведкой в этой стране. "Представители горской эмиграции Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев были приглашены в Генеральный штаб, где им было прямо заявлено, что если они хотят рассчитывать на поддержку правительства, то должны выполнить ряд заданий Второго бюро", - писал Берия. "Вторым бюро Генерального штаба" в те годы назывался орган французской военной разведки.

Из Генштаба троих эмигрантов тут же направили во "Второе бюро", где им было предложено назвать "абсолютно надежных людей" и передать их в полное распоряжение французской военной разведки. "Ими были названы семь человек. Эти люди предназначены для диверсионной работы в Закавказье", - сообщал нарком НКВД.

В Генштабе Хакандоков, Клыч-Гирей и Чермоев, по словам Берии, заявляли, что руководство горской эмиграции всегда было против русской монархии и "в силу национального и исторического родства стоит за присоединение Дагестана и Азербайджана к Турции".

Султан Клыч-Гирей - деятель Белого движения. В 1921 году эмигрировал в Турцию, а затем в Европу. В эмиграции занимался пропагандистской и политической работой в "Комитете независимости Кавказа", куда входили руководители горских националистов. В годы Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистами. Принимал участие в формировании северокавказского 2-го Туркестанского легиона вермахта, который затем возглавил. Этот легион зверствовал в Хорватии, дотла сжигая хутора, где были замечены югославские партизаны. Тем не менее, горские части считались гитлеровцами самыми ненадежными и наиболее склонными к дезертирству среди всех национальных легионов.

В 1942-1943 годах, находясь на территории оккупированной нацистами своей родной Адыгеи, Клыч-Гирей призывал соплеменников-адыгов активно помогать гитлеровцам в борьбе против СССР. В конце мая 1945 года Клыч-Гирей сдался в Австрии английским войскам, и те выдали его Советскому Союзу. Военной коллегией Верховного суда СССР Клыч-Гирей за измену родине был приговорен к смертной казни и повешен в Москве в январе 1947 года. В 1997 году Военная коллегия Верховного суда признала его не подлежащим реабилитации.

Константин Хагондоков (Хакандоков) – бывший генерал-майор русской императорской армии. В годы Гражданской войны эмигрировал во Францию, где стал промышленником, акционером нефтяного производства. Принимал активное участие в жизни русских эмигрантских военных организаций в Париже. Один из основателей крупных масонских лож, действовавших во Франции в 1920-1930-х годах. Чермоев – один из родственников крупного нефтепромышленника Абдул Меджида (Тапы) Чермоева (1882-1937), переехавших с ним в Париж во время Гражданской войны.

https://e-news.su/news/388379-anglija-i-francija-aktivno-gotovilis-udarit-po-sssr-v-konce-1930-h-godov.html