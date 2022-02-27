Информация о розыске Россией украинских нацистских преступников подтверждается

https://www.worldandwe.com/ru/...

Паническое письмо офицера СБУ

Создана специальная закрытая нейросеть. В ней вся информация. Фото, фамилии, домашние адреса, круг знакомых. С беспилотников и спутников они уже сейчас знают процентов на 80, где кто находится. После обнаружения поступает сообщение с указанием точного местонахождения. И нашего побратима задерживают.

В России уже созданы специальные группы для этого. Их несколько сотен. В составе следователи, контрразведчики. Силовое сопровождение кадыровцы. Эту структуру они называют «СМЕРБ» -- «Смерть Бандере». Будут созданы специальные лагеря, где нас всех будут содержать. И вести следствие. Охрана из Росгвардии кавказских республик...........

В оригинале читать иДовести до сведения всех укровояк

Лиха беда начало # Украину срочно покинули: Ющенко, почти вся фракция Тимошенко, фракция ОПЗЖ, Литвин. Байден также предлагал и эвакуацию Зеленского - украинские СМИ Мариупольский десант # США связываются с украинцами, которые могут подвергнуться преследованию со стороны России, чтобы им помочь — Белый дом. Ни, синку, не допоможуть тобi твої мерикоси... Алехандро # Подтверждаю. В СК России весь третий этаж отдан под дела нацистских преступников. Будет трибунал, с доказательствами. Каждый фашист ответит за всё. За сожжённых одесситов, за 300 убитых детей, за блокады Крыма и Новороссии, за обстрелы. За всё. Открыты дела по статьям "Геноцид мирного населения", " "Использование запрещённых методов ведения войны" и "Преступления против человечности" (условно). Почти все имена фашистов мы уже знаем и действительно приблизительно знаем где находятся наиболее одиозные. Ответят не только военные преступники, но и все те, кто оправдывал фашистов, помогал им оболванивать население, все кто лайкал "жареных колорадов", все эти "институты памяти", журналисты, депутаты, чиновники, "активисты" и олигархи. Как в Нюрнберге.Богатыеуже смылись, но дела на них есть и рано или поздно мы их достанем. Эти дела не имеют сроков давности. Все, кто не замешан в преступлениях укронацистов, могут не волноваться, им ничего не грозит. Всё будет по закону.

Подтверждаю.В СК России весь третий этаж отдан под дела нацистских преступников. Будет трибунал, с доказательствами. Каждый фашист ответит за всё. За сожжённых одесситов, за 300 убитых детей, за блокады Крыма и Новороссии, за обстрелы. За всё. Открыты дела по статьям "Геноцид мирного населения", " "Использование запрещённых методов ведения войны" и "Преступления против человечности" (условно). Почти все имена фашистов мы уже знаем и действительно приблизительно знаем где находятся наиболее одиозные.Как в Нюрнберге.Богатыеуже смылись, но дела на них есть и рано или поздно мы их достанем. Эти дела не имеют сроков давности. Все, кто не замешан в преступлениях укронацистов, могут не волноваться, им ничего не грозит. Всё будет по закону.