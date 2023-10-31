Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 906 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Сивохин
    Нельзя просто так перечеркнуть историю и  Сталин вернется.Что немцы сделали...
  • ЭдиСон ХХХ
    ... парни, вернитесь домой, с Победой, живыми. ВСЕ, и храни вас Бог!Береги тебя Бог, ...
  • Лариса Голубицкая
    Немцы хоть какие то надписи да оставили,а у нас памятник Сталину не хотят ставить! А если ставят,то целый круг ада ну...Что немцы сделали...

Береги тебя Бог, ЧИБА!

 Осень тревоги нашей… Битва за Авдеевку. 
 Военкор Марат Хайруллин: 
– Третий день идет штурм Авдеевки, третий день у Путиловского моста стоит грохот – летит от нас и к нам. И третий день у развилки шатается пьяненький, искалеченный, хромой ополченец с палочкой и крестит все машины с бойцами, идущие через мост в этот яростный грохот. 
Я вижу его каждый раз, как мотаюсь в эти дни по мосту. Чисто выбритый, в новенькой солдатской форме, на груди одинокая медаль – он плачет и вскидывает нам вслед кулак: 
– Мочите бл-дей, пацаны, мочите… Я не могу уже, а вы их мочите, не жалейте бл-дей… – кричит он вслед… 
И в этом крике слышно все, что натерпелся народ от этой проклятой Авдеевки, впившейся кровоточащей удавкой в горло Донецка. 
То ли дачное местечко, то ли поселок химиков, который всегда был «почти городом», и который укры превратили в нескончаемый источник нашей боли и горя. 
Они вкопались на многие метры под землю, залились бетоном и чувствовали себя здесь в абсолютной безопасности. И всегда искренне, весело злорадствовали, устраивая регулярно радиообмен: 
– Что, сепары, выкусили…скоро придем – и дальше бесконечный грязный мат… 
Я наблюдал, как бойцы слушали это улюлюкание все прошлое лето, потом осень, зиму, весну… Молчали, курили и криво улыбались, и только однажды старый Лис ответил: 
– Погоди еще, мы сами придем… 
И вот, наконец, мы пошли. Возвращать Авдеевку домой, делать ее снова родной… И это стало для нас здесь великим праздником, который и праздновал этот искалеченный солдат… 
В каких-то паре километров от него я сидел в подвале и смотрел, как в клубах сизого сигаретного дыма офицеры «Славянки» делают этот праздник былью… Смотрел, как батальон рвет оборону врага… 
За большим столом (вместо него, на самом деле, теннисный стол – даже сетку не убрали, но это не важно) мужики делают историю. Без нервов, уверенно: 
– Яма, берешь три группы и вперед, по над посадкой, по двое, сейчас Размах дым пустит… – низким голосом говорит командир штормов Дэн – монументальный и спокойный, как белый медведь. Шторма уже третью ночь и день идут вперед от опорника к опорнику. 
Невозможно представить, какой ад бушует сейчас вокруг этих парней… Впереди укропы сыпят, сзади наше летит, а они меж двух огней ползут вперед… Рядом с Деном сидит командир арты Размах и кладет, кладет в считанных метрах от штормов, а потом туда же кладет дымы и ребята рвут дистанцию перед окопом укропов… 
Но нам, людям вне этого стола, никогда не понять, чего стоит этот миг перед рывком в окоп врага… Перед которым бесконечные часы, когда ползешь метр за метром сквозь железный смерч, огонь и смерть, преодолевая все, что тебя наполняет – страх, боль, отчаянье… И, возможно, единственное, что держит в тот момент людей на этой дистанции смерти, – низкий и спокойный голос Дэна, который стелится, как туман над землей: 
– Не отвлекаешься и слушаешь меня… Дым видишь? Бери левее и вперед… 
Вот тогда и наступает тот самый миг, когда мы все слушаем крики и стрельбу в рации, и это, наверное, самые быстрые и короткие минуты на этой земле. 
А потом все стихает и в рации усталый, почти счастливый голос: 
– Все, плюс… У них восемь двести, у нас два триста… Легкие… 
И замкомбрига Монах кивает, не отрываясь от карты в планшете, и говорит: 
– Добро… 
– Хорошо, теперь держим позицию… Группа закрепления скоро будет… Выдохните и держите… Как понял… – вторит ему Дэн… 
– Принял… 
Комбат Сова, которому едва за тридцать, уже ушел в свой угол и возвращается в броне и с автоматом – он лично едет заводить группу закрепления на взятую позицию… Обычно так не делают… Обычно есть время… Но мы третий день идем вперед… Штурмовики отойдут на отдых, залягут на пару часов где-то в считанных метрах, чтобы успеть поймать кусочек сна в этом беспрерывном грохоте, пока не придет приказ опять ползти, ползти ради того единственного мига… 
А я еду с Дэном на исходный рубеж. На соседнем направлении не ладится и Дэн лично инструктирует мехвода Чибу, который везет его десант на броне в очередное пекло.
– Смотри, до сих пор не получалось только потому, что не топили вот здесь, – говорит он все также спокойно. – Ты главное жми, проскочишь – сто процентов… Зассышь – все приехал… Понял… 
Одноглазый и прокопченный Чиба кивает и спрашивает: 
– А мины… 
– Мин нет, поле чистое, ты главное топи… Если собьешься, через поле наискосок дым будет, лети прямо туда… Ничего не думай… Просто лети… Понял… 
Чиба пожимает плечами и забирает рацию – сегодня это его седьмой рейс туда, в предполье ада. 
Пусть Бог бережет тебя, Чиба, и парней… 
Мы возвращаемся, и снова батальон идет вперед… Чиба выкатывается на то самое поле, по нему лупят, Размах работает в ответ, Дэн держит своих ребят, комбат поднимает своих, рядом связисты, рэбы, бепелэашники, и над этим всем невозмутимый Монах, сосредоточенный в своем планшете, – батальон работает, батальон рвет врага… 
А потом на землю вдруг падает ночь, и далеко за полночь за столом остается только Монах. Он курит и покрасневшими глазами всматривается в эту карту, что-то все время поправляя в ней… 
Заканчивается третья ночь наступления, через пару часов его батальонам вновь идти в бой, и надо, очень надо проложить на этой треклятой карте тот самый единственный, самый истинный курс… 
Еще не рассветет, а за этим столом снова будут сидеть командиры в клубах сигаретного дыма, солдаты снова будут ползти сквозь огненный шторм к заветной цели, а одноглазый Чиба вновь куда-то поведет свою старую бэху… И так день за днем, пока победа не будет нашей… 
И потому, храни вас Бог, солдаты! 
За победу, которая нужна нам всем, платите прежде всего вы…
https://t.me/specnazAlpha/16870
https://t.me/specnazAlpha/16871

героиНовороссия

Картина дня

наверх