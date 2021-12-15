Похоже Сокуров наскреб приключений на своё мягкое место

Парламент Чечни попросил главу СКР и генпрокурора проверить слова Сокурова

Парламент Чечни попросил генпрокурора России Игоря Краснова провести проверку после слов режиссера Александра Сокурова, который предложил «отпустить» из России регионы Северного Кавказа. Аналогичное обращение чеченские парламентарии направили главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

В обращении на имя генпрокурора содержится просьба проверить, не подпадают ли слова Сокурова под статьи 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства) и 20.3.2 КоАП (публичные призывы к нарушению территориальной целостности России). Полный текст документа опубликован на странице парламента Чечни в Instagram. Они также попросили Краснова взять проверку на личный контроль.

На встрече Совета по правам человека (СПЧ) с президентом Владимиром Путиным 9 декабря режиссер предложил отпустить «всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве». Глава государства назвал эти слова непозволительными и призвал Александра Сокурова «хорошо подумать». В Кремле сочли, что режиссер «непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы». Сокуров считает, что президент не вник в его предложение.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что «компетентные органы» должны проверить слова режиссера «на факт антигосударственного и экстремистского характера». После этого Александр Сокуров сказал, что опасается уголовного преследования. Пресс-секретарь президента заверил, что о риске ареста режиссера «и речи быть не может».