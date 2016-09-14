Грозит ли России серьёзная война, или оранжевая революция, с последующим распадом?

Время от времени в интернете можно встретить такой вопрос: "Грозит ли России широкомасштабная война, или оранжевая революция, с последующим распадом?"

Впрочем - далеко не только в интернете. Росгвардия ведь не просто так по минутной прихоти создана. И парады проводятся с демонстрацией военной техники далеко не только ради красивой картинки по телевизору.

Очень даже заметно, что наша российская власть считает угрозу реальной.

Что касается лично меня, то был такой промежуток времени, когда я чувствовал, что угроза войны и распада действительно плотно надвинулась.

И в этот период я был всецело на стороне действующей власти. Не потому, что люблю её - а потому, что достаточно хорошо знаю историю.

Внешние враги России никогда не делали разницы между российской (или советской) властью и народом.

Удар по России был бы гарантированно и ударом по русскому народу.

Поэтому выбирать не приходилось.

Но теперь ощущения надвигающейся большой войны нет.

Запад перестал всерьёз опасаться Россию.

Даже если дойная корова бодлива - её обычно не спешат отправлять на колбасу. Просто рога спиливают и стойло укрепляют.

Российская Федерация на сегодняшний день - это дойная корова Запада, бесперебойный поставщик энергоресурсов и различного природного сырья.

Никто из хозяев мира не заинтересован всерьёз в том, чтобы Россия прекратила своё существование, и чтобы на её месте образовалось несколько враждующих между собой государств - которые ещё неизвестно как поведут себя в дальнейшем.

Европейцы и американцы, по всей видимости, пришли к выводу, что Путин не представляет для них опасности. А остальное их не интересует. Никого в Лондоне или в Оклахоме не волнует, на каком расстоянии и с какой стороны от Донецка, Луганска или Симферополя проходит государственная граница между Украиной и Россией.

Взрыв России при сегодняшнем положении вещей - не в интересах Евросоюза и США.

Однако всё вышесказанное вовсе не означает, что невозможен чисто внутрикремлёвский переворот, без всяких шумных майданов и баррикад на улицах.

Наша российская история богата именно на внутридворцовые перевороты, когда царя душат (арестовывают, бьют табакеркой по голове, расстреливают в подвале - нужное подчеркнуть) его собственные придворные из числа наиболее приближённых и обласканных.

Вот такой переворот, если он будет быстрым и беспощадным - воспримется Западом благосклонно.

И если у вашингтонского обкома есть в задумках отодвинуть от власти Путина, то не исключено, что именно сейчас с кем-то из ближайшего окружения президента ведутся определённые переговоры.

Надо ведь понимать, что предают только свои.

Не стоит кивать на каких-то несчастных Касьяновых-Навальных-Ходорковских. Это даже не смешно.

Советский Союз был уничтожен именно руками наиболее высокопоставленных коммунистов с незапятнанной репутацией и многолетним безупречным партийным стажем - а вовсе не руками каких-нибудь недоделанных Галичей-Буковских-Новодворских.

И двойной внутридворцовый переворот 1953 года тоже осуществлялся людьми из самого ближайшего окружения Сталина, которым доводилось даже кушать за его столом.

И Николая Второго свергли в феврале 1917 года благородные господа дворяне - а вовсе не большевики, которых тогда никто особо и не знал.

Если в обозримом будущем произойдёт государственный переворот - это будет сделано кем-то из "своих". И Росгвардия тут скорее всего ничем не поможет.

Не стоит кричать о том, что новые господа (если у них получится взять штурвал в свои руки) сразу же вернут Крым Украине и начнут платить и каяться.

Если американцы - не конченые идиоты, они не потребуют этого от новоявленных хозяев России. Более того, стараясь укрепить авторитет новых кремлёвских рулевых в среде народа - они могут даже допустить аннексию Россией той части Донбасса, которая на сегодняшний день и так неподконтрольна Украине.

Просто на будущее будет поставлено жёсткое условие: дальше ни шагу вперёд. Что взяли - то взяли. Дальше - ни ногой!

В Киеве конечно будут страшно недовольны - но вряд ли это недовольство кого-то в мире озаботит.

Для Запада не столь уж важно, где именно проходит российско-украинская граница. Главное, чтобы Россия перестала распространять своё влияние, замкнувшись в своих границах, и исправно поставляя природное сырьё белым сахибам.

Народу тоже нетрудно заткнуть рот временными подачками. А для того чтобы найти средства на эти подачки - достаточно раскулачить парочку олигархов, из тех которые сейчас в милости у Кремля. Затем, через два-три месяца, когда будут произведены необходимые кадровые перестановки в армии, полиции и спецслужбах - люди уже не дёрнутся. Да и не захотят дёргаться, если сделать некоторые элементарные вещи, на которые не хватает ума у сегодняшней власти. Например - если резко снизить тарифы на электроэнергию, отобрать лицензии у всевозможных фирм-посредников, разрешить свободную торговлю кому угодно чем угодно где угодно, раздать пустующие земли людям, выдворить гастарбайтеров (автоматически увеличив количество рабочих мест для своих граждан), ну и ещё осуществить ряд действий, которые способны быстро дать ощутимый положительный эффект.

Это не значит, что народ моментально полюбит новую власть. Но тут любви и не требуется - достаточно просто спокойствия.

Не стоит обольщаться показной верностью провластных ура-патриотов, которые строчат в интернете тысячи бредовых комментариев с обещаниями всех порвать за Путина.

Именно они-то развернутся как флюгеры на ветру буквально на второй день после переворота (если он конечно произойдёт) и начнут так обливать грязью своего вчерашнего кумира, что их ещё и придерживать придётся...

Я не хочу сказать, что подобный переворот произойдёт обязательно.

Но вышеизложенное вполне возможно.

Повторяю - история нашего государства знала немало внутридворцовых переворотов.

Хотя с другой стороны, та власть, которую свергают - всегда в определённой степени этого заслуживает.

Самим нужно поменьше дурковать и побольше мозгами шевелить.

Если дерево рушится от ветра - это не значит, что виноват только ветер. Это означает, что дерево скорее всего было сильно подгнившим.

Например, та же самая советская власть даже не подумала рухнуть, когда гитлеровцы в бинокли разглядывали Москву, окружили Ленинград, бились на улицах Сталинграда и подняли свой флаг над Эльбрусом. Видимо потому, что в ту пору советская власть не была гнилой. Ураган Великой Отечественной войны оказался ей не страшен.

А вот в 1991 году советская власть накрылась мохнатым треугольником без единого выстрела, её спокойно упразднили трое хануриков (Ельцин, Кравчук и Шушкевич) на пикнике в Беловежской пуще. Слабенькое дуновение ветра опрокинуло навзничь эту гниль.

Поэтому сегодняшним рулевым следует задать самим себе ряд очень неприятных вопросов. И самим же себе на них предельно честно ответить.

Реформы нужны, дорогие мои - а не какая-то там росгвардия, нацгвардия, эскадроны смерти или ещё что-то в этом роде.

Разве в Советском Союзе не было армии, милиции, внутренних войск или КГБ?

Ну и где сегодня Советский Союз?..

Нужно нормальную экономику строить, а не тупо проедать нефтедоллары.