Казакам закон писан

В состав мобилизационного резерва страны официально вошли казаки. Поправки внесены в Федеральный закон РФ «О государственной службе российского казачества». Оно исторически формировалось как военно-сословная группа, и в последние годы казаки в каком-то смысле вернулись к корням: добровольные отряды они собирали с самого начала специальной военной операции (СВО).

В пояснительной записке к поправкам в закон его авторы указали, что проект документа «разработан в целях определения основ предназначения казачества при прохождении службы в мобилизационном людском резерве Вооружённых сил (ВС) РФ», а также определения прав, обязанностей и полномочий казаков-резервистов. Согласно уже одобренным законодательным новациям, казаки, находящиеся в запасе ВС РФ и других силовых ведомств, поступают в мобилизационный резерв после заключения контрактов.

Казачество на окраинах русского государства оформилось в средние века и формально существовало до 23 ноября 1917 года, когда декрет Совнаркома отменил сословное деление общества и связанные с этим привилегии. Отмену сословий начали обсуждать ещё в 1907 году, а после Февральской революции этот вопрос неоднократно ставился перед Временным правительством, которое, однако, не рискнуло пойти на столь радикальный шаг, оставив его на рассмотрение Учредительного собрания. 1916 год. Кубанские казаки.

Фото: семейный архив Дмитрия Шереметьева/Общественное достояние

В годы Гражданской войны казачество разделилось на белое и красное, напоминает историк Александр Колпакиди.

– Красное казачество тогда выступало с позиций защиты интересов государства и патриотизма, в то время как белое активно сотрудничало с иностранными интервентами.

Нетрудно заметить, что именно с территорий компактного проживания казаков на центральные регионы вели наступление немцы, а затем англичане, французы и японцы, – рассказывает он «Октагону».

Преданность была учтена

Несмотря на политику расказачивания 1920-х годов, руководители СССР решили использовать традиции формально ликвидированного сословия перед надвигавшейся войной. В апреле 1936-го, «учитывая преданность казачества советской власти, а также стремление широких масс активно включиться в дело обороны страны» (цитата из постановления ЦИК СССР), были отменены ограничения для казаков на службу в рядах Рабоче-крестьянской Красной армии. Началось формирование казачьих кавалерийских частей.

– В те годы оказались востребованными такие черты казачества, как служение своей Отчизне и военно-культурные традиции этой части советских граждан, сохранившиеся среди красных казаков, – заявляет «Октагону» военный эксперт, начальник штаба, заместитель атамана Мытищенского казачьего общества Александр Перенджиев.

После Великой Отечественной войны сторонники казачества официально существовали в рамках общественных объединений историко-культурного направления.

Новые возможности для казачества открылись в апреле 1991-го с принятием Закона РСФСР «О репрессированных народах», в котором казаки названы «культурно-исторической общностью людей».

После распада СССР принят ряд нормативных актов, касающихся казачества. В 1995-м даже создали Главное управление казачьих войск при президенте РФ. Однако официально казачеству не нашли места в бессословной структуре российского общества. Казаки организовывали военно-патриотические клубы, охранные предприятия. Некоторые из них даже получили опыт в боевых действиях на территории бывшей Югославии в начале – середине 1990-х, но к реальному возрождению военного сословия это не имело отношения.

Белое или красное?

В Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы сделан новый шаг в поисках социальной формулы: казаки определены как исторически сложившаяся социокультурная общность. Предоставлением казачеству новых возможностей власть прежде всего стремится расширить свою социальную базу, считает Александр Колпакиди:

– Это вполне объяснимый шаг, однако вызывает опасения, что возрождение идёт по линии белого казачества. О красных казаках сегодня почти не вспоминают. Такой перекос имеет свои подводные камни: белые казаки когда-то выступали с позиций сепаратизма (заявляя, что они не русские, а отдельный народ), а также коллаборационизма, сотрудничая с оккупантами в Гражданскую войну и Великую Отечественную. Международные казачьи игры «Шермиции-2023» в Ростовской области.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

По-настоящему время и место этой социокультурной общности ещё не определено, говорит Александр Перенджиев:

– Сегодня казачество находится в поиске, и вряд ли стоит форсировать процесс. У нас не так много крупных структур, где молодым людям прививались бы такие понятия, как воинская честь, Родина, святость, уважение к старшим, священникам и многие другие, о которых после начала 1990-х практически не вспоминали.

Собеседник считает, что в настоящее время казачество совместно с государством ведёт поиск своей общественной ниши:

– Одни казаки тесно взаимодействуют с Минобороны: в Таманской дивизии созданы специальные подразделения. Другие помогают МЧС в спасательных операциях. Третьи сотрудничают с МВД при охране общественного порядка. А руководитель казачьего общества в Мытищах создал в местной школе казачий кадетский класс и стал его наставником. Подобных примеров немало.

Перенджиев также напомнил, что в ряде новых регионов в ходе СВО казаки на время заменили работников силовых ведомств.

– После освобождения населённых пунктов на украинской территории силовики кое-где просто разбежались, и для обеспечения общественного порядка и функционирования правоохранительной системы привлекались казачьи формирования. Так что многогранный опыт служения, особая культура казаков ещё будут востребованы в будущем, а их формальное место в обществе определит сама жизнь, – считает заместитель атамана.

Евгений Берсенев

https://octagon.media/istorii/kazakam_zakon_pisan.html



.

.

.

.

.

.