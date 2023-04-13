Принцип лицемерия - В Европе и США задерживают больше людей за посты в соцсетях

Политолог Александр Роджерс — о том, как на Западе людей в массовом порядке преследуют за инакомыслие и высказывания в социальных сетях.

Британский стендап-комик, эмигрировавший из России, Константин Кисин (вообще ни разу не пророссийский) в 2019 году дал интервью Джону Андерсону, бывшему заместителю премьер-министра Австралии, переквалифицировавшемуся в блогеры. И там он назвал цифры того, сколько людей арестовывают в год за публикации в соцсетях.

Внезапно (для них) оказалось, что в России около 400, а в Британии – 3300. Что подтверждается данными, опубликованными в «Таймс». Это при том, что население России около 150 миллионов (с учётом новых территорий), а Британии – 67 миллионов человек. То есть на душу населения всё ещё хуже со свободой слова в Британии – число арестов за публикации в соцсетях там практически в двадцать раз больше, чем в России.

Одна только полиция Эссекса арестовывает за «злодейские коммуникации» (Malicious Communications) по 160 человек в год (при населении в 1,8 миллиона количество арестов в 40% от общего на всю Россию).

В Лондоне в 2015 году было арестовано за «злодейские коммуникации» 857 человек.

Кстати, Лондон является абсолютным рекордсменом по количеству камер видеонаблюдения на улицах – 420 тысяч штук, или 20% от всего количества таких камер в мире. При этом такое гигантское количество камер помогает раскрыть только около 3% преступлений.

То есть британский режим не только контролирует публичные коммуникации и репрессирует за политические высказывания, но и выстроил общество тотальной слежки, контролирующее все передвижения и действия граждан (но, как видим, не с целью борьбы с коррупцией, а с целью защиты самого режима от народа).

В Израиле был арестован палестинец за то, что автоматический переводчик неправильно перевёл его «Доброе утро!» на арабском как «Атакуйте их!».

Или вот проект «Digital Society Project (DSP)» отслеживает уровень мониторинга соцсетей в различных странах и вероятность ареста за политические высказывания. И он внезапно показывает, что во Франции одна из самых высоких плотностей мониторинга соцсетей в мире.

Причём одна из часто используемых формулировок при арестах во Франции, это «оскорбление президента». Как, например, в этом случае, когда женщина назвала Макрона «мусором».

Европейские правительства следят за гражданами, а американские спецслужбы следят и прослушивают европейские правительства. Выстроена глобальная система тотальной слежки. Но нам рассказывают про «гражданские свободы» вообще и «свободу слова» в частности.

Кстати, о свободе слова. Американский блогер и радиоведущий Алекс Джонс в прошлом году был оштрафован на 965 миллионов долларов за «высказывания, оскорбляющие чьи-то там чувства». Почти на миллиард! Только потому, что он посмел предположить, что массовый расстрел в одной из американских школ был постановкой правительства. Давайте, расскажите нам про «тоталитарные законы о защите чувств верующих».

Напоминаю, что Борис Кагарлицкий, автор текстов про «рязанский сахар» и теорий, что взрывы многоэтажек в 1999 году были организованы российским правительством, живёт на свободе, продолжает поливать Россию грязью по мелочам и собирать донаты с доверчивых школьников. Несмотря на это именно Россия это «Тоталитарный Мордор», смотри не перепутай!

Но вернёмся к США. Американские спецслужбы следят не только за иностранными правительствами (что характерно, преимущественно за своими «союзниками»), но и за собственными гражданами. Вот, например, интересное исследование, в котором три профессора права доказывают, что после исследования 14 тысяч страниц в соцсетях, которые вели спецслужбы, они пришли к выводу, что те слишком много внимания (на 25% больше, чем показывает статистика локальных арестов) уделяют преступлениям, совершённым неграми. То есть полиция и спецслужбы способствуют формированию негативных стереотипов о чернокожем населении. Невзирая на все сказочки про «БЛМ», толерантность и терпимость.

Полицейские в США. Фото © Getty Images / Luke Sharrett

В США, кстати, производят свыше 10 миллионов арестов в год. Для сравнения, в России количество арестов в 2021 году составило менее 88 тысяч. Причём, как следует из публикации в «ЛА Таймс», зачастую силовики размещают объявления «Wanted» в соцсетях на невиновных по ошибке, что разрушает судьбы людей и приводит к трагическим исходам. И обычно никто за подобные ошибки не несёт ответственности.

Однако ни один светлолицый рукопожатный неполживец не должен сметь сомневаться, что там у них сплошные свободы и демократии, а у нас тут тоталитарная диктатура. А кто посмеет сомневаться в наличии свободы на Западе – будет немедленно арестован.

P.S. Заметьте, весь текст, каждый абзац подтверждается ссылками на пруфы.

Александр Роджерс

Опубликовано https://life.ru/p/1571647

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1654946.html