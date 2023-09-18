19 сентября – День оружейника в России

Каждый год 19 сентября в Российской Федерации празднуется профессиональный праздник работников оборонно-промышленной сферы. Он называется Днем оружейника.

Историческая справка

Первобытное время можно по праву считать периодом возникновения первого оружия. Конечно, тогда еще оно было примитивно-простым, но в ходе истории быстро развивалось и эволюционировало. К примеру, лук и стрелы заменили каменное и деревянное оружие, а потом уже появилось огнестрельное оружие из металла. Постепенно с этим развивалась и профессия оружейника. Работник, чья деятельность была связана с этой сферой, непосредственно занимался изготовлением оружия, а также ухаживал за ним. Само обозначение “оружейник” в современном значении появилось на Руси в 16 веке. Уже тогда при царском дворе присутствовал человек с особым чином оружничего. Именно так звали работника, который занимался поставкой и изготовлением оружия, контролем его использования и техническим обслуживанием.

В этот же период в исторических летописных документах появилось первое на Руси упоминание “оружничий”. Сегодня она знакома нам как Оружейная палата Московского Кремля. Данные материальные исторические источники датированы сентябрем 1508 года. Когда выбиралась дата празднования Дня оружейника, как раз этот факт и был взят во внимание. Первый раз о праздновании дня сотрудников оборонно-промышленной сферы начали говорить 2010 году. Владимир Путин тогда провел встречу с известнейшим оружейным изобретателем и инженером Михаилом Калашниковым. На ней Калашников сделал предложение ввести профессиональный праздник работников, которые непосредственно причастны к оружейной сфере. Он мечтал, чтобы в этот день они могли встречаться, говорить о своих успешных изобретениях и делиться идеями. С таким же предложением в этом же году выступил Союз российских оружейников. Упомянув Калашникова, невозможно не вспомнить и других талантливых создателей российского оружия, которыми всегда была богата наша страна. Среди них Сергей Мосин, давший в 1891 году свою фамилию созданной им знаменитой винтовке, известной в России и за рубежом как «трехлинейка». Она оказалась настолько совершенным оружием, что прослужила более столетия. Одна из последних стран, официально снявших ее с вооружения стала Белоруссия. И это произошло в 2005 году. Стоит также упомянуть Василия Дегтярева, который был автором не только целой линейки пулеметов, но и создателем грозного противотанкового ружья ПТРД, нанесшего существенный урон танковым подразделениям вермахта. А в 2014 году оно снова послужило бойцам ополчения Донбасса, но уже против украинских карателей. И как не вспомнить Георгия Шпагине, создавшего самое массовое автоматическое оружие Красной армии в Великой Отечественной войне – автомат ППШ, который бойцы ласково называли «папашей». Не забудем также имя создателя пистолета ПМ Николая Макарова. Он не только вооружил офицеров нашей армии и сотрудников правоохранительных органов. Помимо оружия, он создал ручную машинку для закатки крышек при консервации, знакомую каждой советской хозяйке. Вспомним и Евгения Драгунова, создавшего самую массовую снайперскую винтовку в мире – СВД. Хотя ей уже около полувека, в модернизированной версии ее используют и сегодня. С развитием техники развивалось и оружие. И самые новейшие образцы советских и российских вооружений, даже самого высокотехнологичного, всегда были как минимум на уровне зарубежных или превосходили их. И все это происходило благодаря нашим талантливым инженерам, работающим в сфере оборонной промышленности. Среди них нельзя не вспомнить академика Анатолия Савина, занимавшегося созданием реактивного управляемого оружия, глобальных информационно-управляющих систем, применяемых в космической отрасли, и многими другими высокотехнологичными разработками.

Помимо этих знаменитых конструкторов и оружейников, хочется упомянуть добрым словом простых российских и советских работников оборонной отрасли, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу. А после войны они помогали обеспечивать обороноспособность нашей страны.



В 2011 году Дмитрий Медведев (тогдашний Президент России) своим указом установил День оружейника 19 сентября ( №1578). Эту дату использовали не случайно. Во-первых, сам месяц сентябрь был закреплен в летописях 1508 года, в которых первый раз была упомянута профессия придворного оружейника. Во-вторых, девятнадцатого сентября отмечается христианский православный праздник Михайлов день. В эту дату почитают архангела Михаила, считающегося у верующих христиан благодетелем веры и заступником людей против зла. Как раз поэтому торжество оружейных мастеров стало отмечаться 19 сентября.

Как отмечается День оружейника

Первый День оружейника стали непосредственно праздновать в 2012 году, поэтому он считается относительно молодым праздником. Конечно, справляют его по всей стране, а вот с большим размахом - в городах, напрямую связанных с производством оружия. К примеру, масштабные торжественные гуляния проходят в российском городе Ижевске. Он считается Родиной автомата Калашникова. Также торжественные мероприятия проводятся и в Туле, в которой расположен старейший завод по изготовлению оружия. К сожалению, День оружейника не закреплен как отдельный выходной день. Однако несмотря на это, 19 сентября во многих городах нашей страны отмечается концертами, выставками и парадами военной техники. В конце дня концертная программа часто завершается салютом.

Любопытно, что составной и важной частью торжественной программы Дня работника оборонно-промышленной сферы являются спортивные игры и соревнования. Например, в этот день нередко проводятся состязания по хоккею, пейнтболу, биатлону, сборке и разборке автоматов на время, стрельбе из огнестрельного и пневматического оружия, а также различные оружейные мастер-классы. Михаил Калашников хотел, чтобы День оружейника дал возможность деятелям данной сферы собраться и поговорить о главных оружейных проблемах, достижениях, а также подвести итоги года. И его желание сбылось. Так в 2019 году 19 сентября прошел Всероссийский форум оружейников. В его рамках были непосредственно проведены конференции, на которых обсуждались промышленный туризм и объем оружейного производства в стране. Оборонная промышленность в цифрах:

В Российской Федерации 64 населенных пункта имеют на своей территории предприятия оборонной промышленности;

В российской сфере производства оружия задействованы 2 миллиона сотрудников;

Автомат Калашникова-47 считается самым распространенным оружием в мире. Около 100 миллионов автоматов этого типа находиться на вооружении разных государств. Подборка необычных фактов из мира российского оружия и оружейной промышленности:

Когда День оружейника непосредственно отмечался в России в первый раз, в честь этого события в Туле открыли Аллею славы. В нее включены 13 бюстов знаменитых конструкторов и изобретателей оружия разных видов. Среди этих бюстов есть изображение Петра Великого, ведь именно по его указу в Туле был заложен первый оружейный завод. Также в экспозиции представлены изображения Федора Токарева - создателя пистолета Тульский Токарева (ТТ образца 1930 года) и Сергея Мосина - изобретателя 3-х линейной винтовки.

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