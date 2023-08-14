И снова о Москве

Уютный дворик в Воротниковском переулке недалеко от Малой Дмитровки (Кооператив "Труженик искусства") Это место интересно тем, что здесь в бывшем клубе театральных работников в конце 1920-х Михаил Булгаков часто встречался с мхатовцами, Маяковским и другими известными писателями и актерами.

Никольская улица - одна из старейших улиц в сердце Москвы. Никольская улица появилась в 13 в. Название происходит от монастыря Николы Старого, построенного в 1390 г.

В 1563 г., на Никольской появилась первая на Руси типография-Печатный двор. Она просуществовала до 1918 г. В 1703 г. на Никольской, начали выпускать первую российскую газету "Ведомости". В 1687 г. на Никольской основали первое высшее учебное заведение в России - Славяно-греко-латинскую академию. В стенах академии получал образование архитектор Василий Баженов, Михаил Ломоносов и др. Именно там К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко основали Московский художественный театр в 1898 г. Со временем, Никольская приобретала всё большее значение. В 18 в. её использовали для торжественных въездов глав российского государства в Кремль.

В 1935 г. Никольская получила название "улица 25 октября".

В 1990 г. историческое название улице вернули. А с 2013 она стала полностью пешеходной.

Самые красивые московские подъезды. Хотя я назвала бы их парадными.

Кажется, что «Современник» на Чистых прудах был вечно, но так ли это? В 1914 г. богатый купец А. П. Гуськов заказал известному архитектору Р. И. Клейну проект здания — кинотеатра под названием «Колизей». В соответствии с названием он был построен с использованием элементов античной архитектуры. Кинотеатр получился уникальным: он совмещал кино и театр. Здесь перед началом сеанса выступали артисты. На втором этаже была читальня. В большом зрительном зале был бельэтаж и боковые ложи. Экран помещался в глубине сцены.

Для жителей, а для детей особенно, кинотеатр "Колизей" был миром сказок, приключений. Каждое воскресенье в 9 утра в "Колизее" шли детские утренники.

На хорошие фильмы очереди были огромные. Многочасовое стояние в очереди было утомительным. Но впечатление от фильма – праздник, который оставался на всю жизнь. В 1970 г. кинотеатр закрыли. После реконструкции здание в 1974 г. передали театру "Современник".

Статуи древнегреческих богов-титанов дома купцов Кузнецовых. Адрес: Проспект Мира, д. 41, стр. 1

Усадьба Грибова

Хлебный переулок, 15с1, Москва

Петровско-Разумовское — дворянская усадьба, располагавшаяся в одноимённом селе, территория которого в 1917 году вошла в состав Москвы. Находится по адресу: Тимирязевская улица, д. 49. Объект культурного наследия федерального значения. Исторический парк им.Тимирязева и дворец усадьбы Петровско-Разумовское. Теперь тут располагается Тимирязевская Академия.

улица Ильинка, 1912/2016 год. Интересный факт: Комплекс зданий Северного страхового общества, возведенный в 1910-1911 годах, сегодня самый узнаваемый на этой улице.

Башня с часами напоминает башню Киевского вокзала, поскольку оба здания спроектированы одним зодчим – И. Рербергом.

Куранты на башне действуют и по сей день. Сейчас здесь находится администрация президента России и министерство труда и социальной защиты.

В 19 в. в Москве появилась интересная пословица - «Завтракать до журавлей». Она родилась из одной купеческой традиции. Дело в том, что раньше купцы собирались в известном ресторане «Славянский базар» и здесь же заключали сделки на миллионы. После того, как сделка была завершена, они отмечали ее шампанским и кофе с ликерами. А в конце всего этого пиршества купцы просили «журавлей». «Журавлями» называли хрустальные графины, которые были разрисованы золотыми рисунками птиц, с коньяком внутри. Тот, кто коньяк оплачивал, графин потом забирал себе на память.

Знали бы вы, как умели кутить представители богемы в ресторане «Яр» Истрия ресторана «Яр» начинается в 1826 г. Заведение славилось большой популярностью среди российской элиты. Зачастую, напившиеся клиенты ресторана, устраивали игру «в аквариум»: они заполняли стоявший в зале рояль шампанским и запускали туда живых рыб, параллельно забрасывая пюпитр сторублевыми купюрами, чтобы пианист играл их любимые мелодии. В «Яре» даже существовал своеобразный прейскурант на хулиганство. Хотите измазать лицо официанта горчицей - пожалуйста! Только извольте заплатить 120 руб. А может быть желаете бросить бутылку вина в венецианское зеркало? Нет проблем, но соблаговолите выложить 100 руб. Ради «хайпа» в «Яре» выступал Фёдор Шаляпин: сначала он пел для публики с балкона главного зала, а потом как бы случайно ввязывался в драку (на самом деле, запланированную). «А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем

поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа»

Булат Окуджава

«Ивановская горка» Если вы хотите увидеть старую Москву, то вам обязательно нужно прогуляться по территории Ивановской горки! Правда, задержаться здесь ненадолго не получится… Район Ивановской горки находится в пределах Китай-города. Он небольшой, но включает в себя ряд интересных и старых улиц Москвы: Маросейку, Покровку, Солянку, несколько переулков, парочку площадей да бульваров. Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно. Потому можно сказать, что это тихий и уютный центр: и Кремль недалеко, и шуму поменьше. Ивановская горка расположена на одном из семи холмов Москвы. А Ивановской горка называется по Ивановскому монастырю, который занимает здесь одно из значимых положений. Большой перепад высот уникальных холмистых участков с зелеными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Почему Нескучный сад так называется? Есть две версии происхождения названия.

Согласно первой, его мог придумать князь Н. Ю. Трубецкой, который купил часть этой территории в 1728 г. Трубецкой построил здесь усадьбу, где устраивал грандиозные приемы. Гости усадьбы гуляли по парку, а хозяин придумывал для них необычные развлечения — игры, спектакли, фейерверки. Возможно, именно поэтому усадьбу, а за ней и парк стали «нескучными». По другой версии, название связано с именем промышленника П. Демидова, который приобрел соседний участок в 1756. Чтобы посетители в его саду не портили редкие растения, Демидов придумал необычную охрану.

Часть статуй заменили живыми людьми, вымазанными побелкой. «Статуи» стояли неподвижно, но стоило кому-нибудь из посетителей попытаться сорвать цветок, как они резко сходили с мест или хватали нарушителей за руки. Впечатлительные натуры пугались, падали в обморок. Возможно, потому москвичи стали называть сад «нескучным».

Хитровская площадь 1913/2016 год.

Интересный факт: На Хитровке издревле селилась московская знать. Но при пожаре 1812 года этот квартал сильно пострадал и на деньги генерал-майора Н. З. Хитрово, который выкупил у погорельцев участки, была обустроена торговая площадь с рядами. В перестроенном виде торговые ряды сохранились до нашего времени.

После отмены крепостного права в 1861 году в Москву хлынули безработные крестьяне. На Хитровской площади стихийно образовалась «биржа труда», где можно было найти рабочего по любой специальности.

Хитровка, о которой писал Гиляровский, стала скопищем нищих, бездомных и профессиональных воров. На месте торговых рядов открылись недорогие трактиры, харчевни, питейные заведения и ночлежки.

На берегу Серебряно-виноградного пруда в Измайлово.

Станция метро Партизанская или МЦК Измайлово.

Ну и последнее на сегодня -лента Мебиуса - необычный павильон на ВДНХ, который открыли в июне этого года. Лента представляет из себя сооружение в форме знака бесконечности, внутри которого есть пешеходная дорожка. Идти можно как по внешнему, так и по внутреннему контуру, а после завершения круга начинать все сначала. Лента перекручивается, золотые фасады отражают мир вокруг. Кажется, будто идёшь по облакам.

Большую роль здесь играют растения, которые окружают ленту. По задумке, они должны пробуждать все пять чувств человека: какие-то приятно пахнут, некоторые звонко шелестят. Сама лента изнутри красиво отражается, так что фотографии здесь можно сделать интересные! Авторы проекта хотели, чтобы посетители задумались о бесконечности, искусстве и красоте.