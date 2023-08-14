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И снова о Москве

Уютный дворик в Воротниковском переулке недалеко от Малой Дмитровки (Кооператив "Труженик искусства")И снова о МосквеЭто место интересно тем, что здесь в бывшем клубе театральных работников в конце 1920-х Михаил Булгаков часто встречался с мхатовцами, Маяковским и другими известными писателями и актерами. 

Никольская улица - одна из старейших улиц в сердце Москвы.И снова о МосквеНикольская улица появилась в 13 в. Название происходит от монастыря Николы Старого, построенного в 1390 г.
В 1563 г., на Никольской появилась первая на Руси типография-Печатный двор. Она просуществовала до 1918 г.И снова о Москве В 1703 г. на Никольской, начали выпускать первую российскую газету "Ведомости". И снова о МосквеВ 1687 г. на Никольской основали первое высшее учебное заведение в России - Славяно-греко-латинскую академию. В стенах академии получал образование архитектор Василий Баженов, Михаил Ломоносов и др.И снова о МосквеИменно там К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко основали Московский художественный театр в 1898 г. И снова о МосквеСо временем, Никольская приобретала всё большее значение. В 18 в. её использовали для торжественных въездов глав российского государства в Кремль.
В 1935 г. Никольская получила название "улица 25 октября". 
В 1990 г. историческое название улице вернули.И снова о МосквеА с 2013 она стала полностью пешеходной.

Самые красивые московские подъезды.И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеХотя я назвала бы их парадными.

Кажется, что «Современник» на Чистых прудах был вечно, но так ли это?И снова о МосквеВ 1914 г. богатый купец А. П. Гуськов заказал известному архитектору Р. И. Клейну проект здания — кинотеатра под названием «Колизей».И снова о МосквеВ соответствии с названием он был построен с использованием элементов античной архитектуры.И снова о МосквеКинотеатр получился уникальным: он совмещал кино и театр. Здесь перед началом сеанса выступали артисты. На втором этаже была читальня. В большом зрительном зале был бельэтаж и боковые ложи. Экран помещался в глубине сцены.
Для жителей, а для детей  особенно, кинотеатр "Колизей" был миром сказок, приключений. Каждое воскресенье в 9 утра в "Колизее" шли детские утренники.И снова о Москве
На хорошие фильмы очереди были огромные. Многочасовое стояние в очереди было утомительным. Но впечатление от фильма – праздник, который оставался на всю жизнь.И снова о МосквеВ 1970 г. кинотеатр закрыли. После реконструкции здание в 1974 г. передали театру "Современник".

Статуи древнегреческих богов-титанов дома купцов Кузнецовых. И снова о МосквеАдрес: Проспект Мира, д. 41, стр. 1

Усадьба ГрибоваИ снова о Москве
И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеХлебный переулок, 15с1, Москва

Петровско-Разумовское — дворянская усадьба, располагавшаяся в одноимённом селе, территория которого в 1917 году вошла в состав Москвы. Находится по адресу: Тимирязевская улица, д. 49. Объект культурного наследия федерального значения.И снова о МосквеИсторический парк им.Тимирязева и дворец усадьбы Петровско-Разумовское.И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеТеперь тут располагается Тимирязевская Академия.

улица Ильинка, 1912/2016 год. И снова о МосквеИнтересный факт: Комплекс зданий Северного страхового общества, возведенный в 1910-1911 годах, сегодня самый узнаваемый на этой улице.
Башня с часами напоминает башню Киевского вокзала, поскольку оба здания спроектированы одним зодчим – И. Рербергом. 
Куранты на башне действуют и по сей день. Сейчас здесь находится администрация президента России и министерство труда и социальной защиты.

В 19 в. в Москве появилась интересная пословица -  «Завтракать до журавлей». И снова о МосквеОна родилась из одной купеческой традиции. Дело в том, что раньше купцы собирались в известном ресторане «Славянский базар» и здесь же заключали сделки на миллионы. После того, как сделка была завершена, они отмечали ее шампанским и кофе с ликерами.И снова о МосквеА в конце всего этого пиршества купцы просили «журавлей». «Журавлями» называли хрустальные графины, которые были разрисованы золотыми рисунками птиц, с коньяком внутри. Тот, кто коньяк оплачивал, графин потом забирал себе на память.

Знали бы вы, как умели кутить представители богемы в ресторане «Яр»И снова о МосквеИстрия ресторана «Яр» начинается  в 1826 г. Заведение славилось большой популярностью среди российской элиты.И снова о МосквеИ снова о МосквеЗачастую, напившиеся клиенты ресторана, устраивали игру «в аквариум»: они заполняли стоявший в зале рояль шампанским и запускали туда живых рыб, параллельно забрасывая пюпитр сторублевыми купюрами, чтобы пианист играл их любимые мелодии.И снова о МосквеИ снова о МосквеВ «Яре» даже существовал своеобразный прейскурант на хулиганство. Хотите измазать лицо официанта горчицей - пожалуйста! Только извольте заплатить 120 руб. А может быть желаете бросить бутылку вина в венецианское зеркало? Нет проблем, но соблаговолите выложить 100 руб.И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеРади «хайпа» в «Яре» выступал Фёдор Шаляпин: сначала он пел для публики с балкона главного зала, а потом как бы случайно ввязывался в драку (на самом деле, запланированную).И снова о МосквеИ снова о Москве«А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем
поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа»
Булат Окуджава

«Ивановская горка»И снова о МосквеЕсли вы хотите увидеть старую Москву, то вам обязательно нужно прогуляться по территории Ивановской горки! Правда, задержаться здесь ненадолго не получится…И снова о МосквеРайон Ивановской горки находится в пределах Китай-города. Он небольшой, но включает в себя ряд интересных и старых улиц Москвы: Маросейку, Покровку, Солянку, несколько переулков, парочку площадей да бульваров. Они соединены переулками, где исторически движение транспорта неактивно.И снова о МосквеИ снова о МосквеПотому можно сказать, что это тихий и уютный центр: и Кремль недалеко, и шуму поменьше. Ивановская горка расположена на одном из семи холмов Москвы.И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеА Ивановской горка называется по Ивановскому монастырю, который занимает здесь одно из значимых положений.И снова о МосквеИ снова о МосквеИ снова о МосквеБольшой перепад высот уникальных холмистых участков с зелеными насаждениями создаёт неповторимый ландшафт, постоянно используемый многими художниками и кинооператорами в своих произведениях.

Почему Нескучный сад так называется?И снова о МосквеЕсть две версии происхождения названия. 
Согласно первой, его мог придумать князь Н. Ю. Трубецкой, который купил часть этой территории в 1728 г. Трубецкой построил здесь усадьбу, где устраивал грандиозные приемы.И снова о МосквеГости усадьбы гуляли по парку, а хозяин придумывал для них необычные развлечения — игры, спектакли, фейерверки. Возможно, именно поэтому усадьбу, а за ней и парк стали «нескучными».И снова о МосквеПо другой версии, название связано с именем промышленника П. Демидова, который приобрел соседний участок в 1756.И снова о МосквеЧтобы посетители в его саду  не портили редкие растения, Демидов придумал необычную охрану. И снова о Москве
Часть статуй заменили живыми людьми, вымазанными побелкой. «Статуи» стояли неподвижно, но стоило кому-нибудь из посетителей попытаться сорвать цветок, как они резко сходили с мест или хватали нарушителей за руки.И снова о МосквеВпечатлительные натуры пугались, падали в обморок. Возможно, потому москвичи стали называть сад «нескучным».

Хитровская площадьИ снова о Москве1913/2016 год. 
Интересный факт: На Хитровке издревле селилась московская знать. Но при пожаре 1812 года этот квартал сильно пострадал и на деньги генерал-майора Н. З. Хитрово, который выкупил у погорельцев участки, была обустроена торговая площадь с рядами. В перестроенном виде торговые ряды сохранились до нашего времени.
После отмены крепостного права в 1861 году в Москву хлынули безработные крестьяне. На Хитровской площади стихийно образовалась «биржа труда», где можно было найти рабочего по любой специальности. 
Хитровка, о которой писал Гиляровский, стала скопищем нищих, бездомных и профессиональных воров. На месте торговых рядов открылись недорогие трактиры, харчевни, питейные заведения и ночлежки.

На берегу Серебряно-виноградного пруда в Измайлово. И снова о Москве
И снова о МосквеИ снова о МосквеСтанция метро Партизанская или МЦК Измайлово.

Ну и последнее на сегодня -лента Мебиуса - необычный павильон на ВДНХ, который открыли в июне этого года.И снова о МосквеЛента представляет из себя сооружение в форме знака бесконечности, внутри которого есть пешеходная дорожка.И снова о МосквеИдти можно как по внешнему, так и по внутреннему контуру, а после завершения круга начинать все сначала.И снова о МосквеЛента перекручивается, золотые фасады отражают мир вокруг. Кажется, будто идёшь по облакам. 
Большую роль здесь играют растения, которые окружают ленту. По задумке, они должны пробуждать все пять чувств человека: какие-то  приятно пахнут, некоторые звонко шелестят.И снова о МосквеСама лента изнутри красиво отражается, так что фотографии здесь можно сделать интересные!И снова о МосквеАвторы проекта хотели, чтобы   посетители задумались о бесконечности, искусстве и красоте.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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