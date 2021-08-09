Уникальные снимки из жизни маршалов СССР опубликовало Минобороны России

Накануне Дня Победы Министерство обороны России обнародовало несколько снимков из семейных альбомов советских полководцев.

Будённый Семён Михайлович

Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза

Маршал Советского Союза Буденный хорошо известен как герой Первой мировой и Гражданской войн, проявил он себя и в годы Великой Отечественной. C середины 1940 года он занимал должность первого заместителя Наркома обороны СССР.

На фото того времени Семен Михайлович с сыном Сергеем, который пошел по стопам отца, также стал офицером.

Жуков Георгий Константинович

Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза Маршал Победы, так полководца называют в народе. Кавалер двух орденов «Победа», четырежды Герой Советского Союза. 50-е годы были крайне непростыми для Жукова. После смерти Сталина маршала возвращают из Свердловска в Москву и назначают на должность первого заместителя министра обороны СССР.

С 1955 года Георгий Константинович — министр обороны, но уже через три года отправлен в отставку. Маршал Жуков на летнем отдыхе в Сочи, 50-е годы.

Рокоссовский Константин Константинович (21.12.1896 - 03.08.1968)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Рокоссовский — единственный в отечественной истории полководец, являющийся маршалом одновременно двух государств — Советского Союза и Польши.

Маршал Рокоссовский на охоте. Фотография сделана в 1960-е годы.

Устинов Дмитрий Фёдорович (30.10.1908 - 20.12.1984)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов был одним из самых молодых наркомов. В молодости будущий министр обороны СССР увлекался мотоциклами.

В 1943 году попал в аварию и загремел в больницу. После выписки Сталин сказал: «Товарищ Устинов, вы являетесь государственной собственностью. А вы знаете, что бывает за порчу госимущества?» До конца войны Устинов больше за руль не садился. На подмосковной даче в 1950-е годы. Устинов увлекался фотографией.

Бабаджанян Амазасп Хачатурович (18.02.1906 - 01.11.1977)

Главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского союза

Главный маршал бронетанковых войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян (слева) очень любил свою семью — жену Аргунью Аршаковну и детей, которых у него было трое: сын Виктор, дочери Лариса и Изабелла.

Было у него и четыре внучки — Анаит, Юлия, Инна и Екатерина. На фото 60-х годов Бабаджанян танцует с супругой. Как вспоминают их друзья, танцевали они вдохновенно и завораживающе. От их танца невозможно было оторвать взгляд.

Антонов Алексей Иннокентьевич (09.09.1896 - 16.06.1962)

Генерал армии

Ей аплодировал сам Сталин, но лишь немногим прима-балерина Большого театра Ольга Васильевна Лепешинская известна как супруга генерала армии Антонова Алексея Иннокентьевича. Познакомившись в середине 50-х годов на одном из приемов, Антонов и Лепешинская с первого взгляда полюбили друг друга.

На фото начала 60-х годов супруги на отдыхе в Карловых Варах, Чехословакия. Антонов — единственный генерал армии за всю отечественную историю, награжденный орденом «Победа». Принимал участие в работе Ялтинской и Потсдамской конференций, начальник Генерального штаба Советской Армии.

Белов Андрей Иванович

Маршал войск связи

С марта 1970 года на протяжении почти 17 лет Андрей Иванович Белов возглавлял войска связи Вооруженных Сил СССР: сначала в должности начальника войск связи Министерства обороны СССР, затем, с конца 70-х по август 1987 года, начальника связи ВС СССР – заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (на фото). Андрей Иванович был примерным семьянином, заботливым отцом и дедом. На снимке маршал Белов играет со своим внуком Алексеем у себя дома в Москве (1984 г.).

Василевский Александр Михайлович

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Маршал Тимошенко вспоминал, как Сталин в шутку однажды сказал ему: «Если бы соединить вместе Жукова и Василевского, а затем разделить пополам, мы получили бы двух лучших полководцев». Уже по одной этой фразе можно понять, что Александр Михайлович был и остается одним из наиболее ярких фигур Великой Отечественной войны.

Василевский — дважды Герой Советского Союза, дважды кавалер ордена «Победа». Последние годы Второй мировой войны запомнились такими яркими событиями с его участием, как штурм Кёнигсберга и военные действия против Японии на Дальнем Востоке. Сразу после окончания войны занимал должности начальника Генерального штаба ВС СССР, заместителя Министра Вооружённых Сил СССР, а затем — первого заместителя Министра Вооружённых Сил. На фото Василевский в 1949 году в должности Министра Вооруженных Сил СССР. Даже выйдя в отставку, Василевский продолжал оставаться «человеком-Генштабом».. В 1959 году он был включён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР и выполнял функции военного советника и консультанта. Свои личные вещи, которые были с ним на фронте, А.М. Василевский раздарил различным музеям страны. Одним из немногих раритетов, оставшихся у потомков легендарного полководца, стал измерительный циркуль, с помощью которого начальник Генштаба готовил операции по разгрому гитлеровцев. На фото Василевский за рабочим столом у себя на даче в Архангельском (Подмосковье, 1965 год).

Вершинин Константин Андреевич

Главный маршал авиации, Герой Советского Союза

Члены семьи главного маршала авиации Вершинина тяготели к сфере прекрасного. Супруга Валентина Александровна была балериной Ульяновского театра и балетмейстером, старшая дочь Елена — художником-мультипликатором, а младшая Инна — переводчиком.

Вместе со своими внуками Константин Андреевич любил следить за погодой — такое у него было почти профессиональное увлечение. «В рабочие дни ему докладывали метеосводки. А в выходные дни на даче он самостоятельно занимался измерениями. Мы вместе запускали шары — зонды», — вспоминал внук Андрей.

На фото они с дедом на даче в 1970 году.

Говоров Леонид Александрович

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

Будапешт, осень 1945 года. Река Дунай, разрушенный бомбардировками мост, еще не восстановлен. Л.А. Говоров отправился в Европу в отпуск с женой. Сталин тогда настоял, чтобы полководец поехал в двухнедельный отпуск поправить самочувствие. Предложил ему выбрать две любые страны в зоне советского влияния. Говоров выбрал Венгрию и Чехословакию. Фотография сделана в Ленинграде осенью 1945 года после вручения Говорову ордена «Победа». В это время он был командующим Ленинградским военным округом. В годы Великой Отечественной войны проводил операцию по прорыву блокады города на Неве.

Захаров Матвей Васильевич

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Под руководством М.В. Захарова в Советском Союзе проходило становление нового вида Вооруженных Сил — Ракетных войск стратегического назначения. Наряду с этим качественно перевооружались Военно-воздушные силы, войска ПВО, Военно-Морской Флот, на новую ступень в боевом развитии поднялись Сухопутные войска. Происходило это в непростые 60-е годы, в самый разгар «холодной войны». Фото того времени, сделанное в Москве. В 1967 году Матвей Васильевич находился в длительной служебной командировке в Египте, где занимался восстановлением боеспособности национальной египетской армии после третьей арабо-израильской (шестидневной) войны. На фото Матвей Васильевич с внучкой Машей незадолго до поездки. Снимок вроде бы и безыскусный, а внимание задерживает. Все дело в глазах – мудреца и маленькой девочки, у которой все только начинается. Серьезны по-взрослому оба, и вопрос в глазах читается один: «Что там, впереди?». А впереди – для одного новое ответственное задание Родины, и большая, полная откровений жизнь – для другой.

Скоморохов Николай Михайлович (19.05.1920 - 14.10.1994)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Николай Михайлович Фотография М. Редькина, получившая неофициальное название «С Победой, сынок!». Сделана весной 1946 года в селе Лапоть Саратовской области — родине маршала авиации Н.М. Скоморохова. Николай Михайлович Скоморохов — воздушный ас Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, доктор военных наук, профессор, заслуженный военный летчик СССР, маршал авиации.

Ерёменко Андрей Иванович

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

Андрей Иванович Еременко в годы войны командовал девятью фронтами и двумя армиями. Особо важное назначение — Сталинград. Был трижды ранен. Освобождал Словакию и Чехию. В Праге его именем были названы улицы.

На фотографии 1967 года супруги Еременко играют в бильярд на подмосковной даче в Архангельском. С Ниной Ивановой они познакомились на фронте. Она была медсестрой.

Ефимов Александр Николаевич

Маршал авиации, дважды Герой Советского Союза Александру Ефимову было всего 20 лет, когда в 1943-м его назначили командиром эскадрильи штурмовиков. К тому моменту он уже успел зарекомендовать себя как умелый и отчаянный воин, у штурмовиков считалось удачей, если после седьмого вылета они все еще оставались в живых. За годы войны совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2, в ходе которых им лично и в составе группы уничтожено 85 вражеских самолетов. Это рекорд среди советских летчиков времен Великой Отечественной. В начале 2000-х маршал Ефимов — доктор военных наук, профессор, академик Академии наук авиации и воздухоплавания, лауреат Государственной премии СССР.

Александр Николаевич Ефимов воспитал тысячи летчиков. Среди его учеников был и простой египетский парень по имени Хосни Мубарак — тот самый военный летчик, который потом стал президентом Египта. На фото Ефимов в парадной форме в рабочем кабинете.

Силантьев Александр Петрович (23.08.1918 - 10.03.1996)

Маршал авиации, Герой Советского Союза Силантьев Александр Петрович — активный участник Великой Отечественной войны. Воевал с первого дня: уже 22 июня 1941 года совершил несколько боевых вылетов. Всего же за время войны он совершил 365 боевых вылетов. Будущий маршал авиации Силантьев со своей супругой в Гурзуфе, 1950-е годы.

Мерецков Кирилл Афанасьевич

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

В 1944–1945 гг. Маршал Советского Союза Мерецков командовал войсками Карельского фронта. Шло широкомасштабное наступление русских на позиции фашистов в Заполярье, закончившееся полным разгромом немецкой армии. На фото того времени Мерецков вместе с сыном майором Владимиром Мерецковым, занимавшим должность заместителя начальника штаба 7-й гвардейской танковой бригады.

Спустя десять лет после Великой Отечественной войны семья Мерецковых во время отдыха в Архангельском. На фото сам Кирилл Афанасьевич, его сын Владимир и внуки.



Михалкин Владимир Михайлович (30.06.1927 - 01.01.2017)

Маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин — последний маршал артиллерии.Владимир Михайлович Михалкин — последний маршал артиллерии. Это звание было присвоено ему 15 февраля 1989 года. Во время блокады Ленинграда в составе 42-й армии удерживал Пулковские высоты и сражался на Невском пятачке — оборонительном рубеже на левом берегу Невы. На фото маршал артиллерии спустя 30 лет во время прогулки по одному из парков Ленинграда.

Бирюзов Сергей Семёнович

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза

Сергей Семенович Бирюзов, круглый сирота, ставший маршалом Советского Союза. В Великую Отечественную войну прошел путь от командира стрелковой дивизии до командующего армией. Пять раз был ранен. Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. На фотографии 1940 года Сергей Семенович с дочкой Ольгой на даче.

Голиков Филипп Иванович

Маршал Советского Союза

В конце 50-х годов Филипп Иванович Голиков возглавлял Главное политическое управление Советской Армии и Военно-Морского Флота. Маршалом Советского Союза он стал в 1961 году. На фото Голиков в начале 1940-х годов во время дачного отдыха с дочерью и ее подругой.

Лосик Олег Александрович

Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза Фотография сделана в 1975 году. О.А. Лосик был восьмым маршалом бронетанковых войск и последним военачальником, кому было присвоено это высокое звание. Олег Александрович прошёл две войны — Советско-финляндскую и Великую Отечественную. Освободитель Белоруссии. Танковая бригада под командованием 27-летнего полковника Лосика первой ворвалась в Минск на рассвете 3 июля 1944 года. Этот день навсегда вошёл в историю Белоруссии: 3 июля — главный государственный праздник в Союзном государстве.

На руках у маршала внучка Ирина. Фото сделано в Москве в 1981 году. Внучка маршала Ирина Лосик — известная российская журналистка, телеведущая, автор идеи проекта «Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы».



Малиновский Родион Яковлевич

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Уникальный снимок, сделанный во время официального визита министра обороны СССР Родиона Яковлевича Малиновского в Монголию в 1961 году, — встреча военачальника с боевыми соратниками спустя годы после окончания Второй мировой войны…

Советско-японская война, бои на Халкин-Голе и боевые действия против японцев на Забайкальском фронте во второй половине 1945 года — история советско-монгольских военных отношений богата событиями.

Во время последнего, в частности, Малиновский и командующий монгольскими войсками маршал Чойбалсан действовали бок о бок, чтобы разгромить Квантунскую армию и изгнать ее из Монголии.

Казаков Василий Иванович

Маршал артиллерии, Герой Советского Союза

Василий Иванович Казаков — участник всех краеугольных сражений Великой Отечественной войны: сражался в Сталинградской битве, командовал артиллерией на северном фасе Курской битвы, успешно обеспечивал наступление Советских войск в битве за Днепр и т.д.

После Победы Казаков — командующий артиллерией Группы советских оккупационных войск в Германии. На фото Василий Иванович в форме в 1946 году. С 1958 года в течение более семи лет В.И. Казаков возглавлял войска противовоздушной обороны Сухопутных войск, а затем был зачислен военным инспектором-советником Группы генеральных инспекторов Минобороны СССР. На фото того времени Казаков во время отдыха с женой Светланой Павловной в Сочи.





Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Конев считается «вторым после Жукова» маршалом Победы. Он освободил узников «Освенцима», спас «Сикстинскую Мадонну». Победа застала И.С. Конева в Праге. Родным он рассказывал, что именно тогда впервые за годы войны он услышал тишину и пение птиц. «Все цвело, вокруг была сирень, которую папа обожал. И к нему вернулась способность чувствовать природу, которой в дни войны для него не существовало». На фото Конев в 1945 году перед Парадом Победы.

Редкие свободные минуты Иван Степанович проводил с семьей на даче в Подмосковье. Вот один из снимков, сделанных в 1960-е годы, когда Конев занимал должность главнокомандующего Группой советских войск в Германии.

Куликов Виктор Георгиевич

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Фотография сделана в Москве в 1986 году. В это время маршал занимал должность главнокомандующего Объединенными силами государств-участников Варшавского договора. На протяжении длительного времени В.Г. Куликов был начальником Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. Куликов считается одним из военачальников-долгожителей, проживших более 90 лет.

Виктор Георгиевич Куликов на протяжении длительного времени был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Считается одним из военачальников-долгожителей, проживших более 90 лет. Виктор Георгиевич Куликов на протяжении длительного времени был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Считается одним из военачальников-долгожителей, проживших более 90 лет.

На фото Куликов в 1980-е годы в Германии, на отдыхе с внуками Сергеем, Николаем и Алексеем (слева направо). Разбираются с игрушками: «боевая подготовка» в редкие минуты отдыха.

Баграмян Иван Христофорович (02.12.1897 - 21.09.1982)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Ованес Хачатурович Баграмян — непревзойденный стратег — на его счету планы множества наступательных операций времен Великой Отечественной войны.

На фотографии маршал Баграмян в подмосковном военном санатории Архангельское, 70-е годы.

Гусаковский Иосиф Ираклиевич

Генерал армии, дважды Герой Советского Союза

Генерал армии Иосиф Ираклиевич Гусаковский — один из немногих танкистов, ставших дважды Героем Советского Союза.

Начинал войну лейтенантом, закончил — полковником. Дважды был тяжело ранен. Одним из любимых хобби Иосифа Ираклиевича была игра в шахматы — занятие настоящих тактиков и полководцев.

На снимке Гусаковский во время розыгрыша очередной партии на подмосковной даче во Внуково в 1978 году.

Соколовский Василий Данилович (21.07.1897 - 10.05.1968)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза На фото Соколовский в форме в 1946 году. В это время он главнокомандующий группой советских оккупационных войск в Германии и главноначальствующий советской военной администрации. После войны занимал высшие посты в военном ведомстве. На протяжении восьми лет Соколовский был начальником Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. На фото В.Д. Соколовский в штатском во время отпуска в Юрмале, 1964 год. Маршал любил отдыхать в Прибалтике и часто там проводил свой отпуск. Играл в шахматы на пляже, любил плавать. Его не пугала даже холодная вода Балтики.



Тимошенко Семён Константинович (18.02.1895 - 31.03.1970)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза На фото Тимошенко в парадном мундире. «Семён Константинович представлял собой тип человека, как бы созданного самой природой для военной службы: почти двухметрового роста, на необычайно стройных прямых ногах, с ладно развернутыми плечами — одним словом, с безукоризненной выправкой, достойной кавалергарда», — из воспоминаний маршала Баграмяна. Фотография сделана в 1945 году.

С.К. Тимошенко на подмосковной даче с внуком, конец 1950-х годов. Дача в Архангельском была излюбленным местом маршала. Там Семён Константинович жил месяцами. Он часто наведывался в расположенную на противоположной стороне Ильинского шоссе усадьбу Юсуповых, часами мог бродить в выходной день по тенистым аллеям парка.



Толбухин Фёдор Иванович (16.06.1894 - 17.10.1949)

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин известен как освободитель Европы. Войска под его командованием принесли свободу Румынии, Болгарии и Югославии. Также Толбухин участвовал в освобождении Австрии и Венгрии. На фото военачальник запечатлен накануне Парада Победы летом 1945 года. 1947 год. Ф.И. Толбухин — командующий Закавказским военным округом. Это одна из немногих фотографий, на которой он запечатлен в штатском. Весь фотоархив Фёдора Ивановича состоит из военных снимков.

Чуйков Василий Иванович (12.02.1900 - 18.03.1982)

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза На допросе после своего пленения Фридрих Паулюс спросил Чуйкова: «Господин генерал, а где находился ваш командный пункт?». Чуйков ответил: «На Мамаевом кургане». Паулюс помолчат и сказал: «Вы знаете, разведка мне докладывала, но я не поверил...».

И в этом был весь Василий Иванович. Бесстрашный, волевой, мужественный. Маршал Чуйков на охоте в Германии в 1950-е годы.

Шестопалов Николай Фёдорович (19.12.1919 - 6.11.2006)

Маршал инженерных войск Фотография сделана в 1983 году в Москве. Маршал Шестопалов вошёл в историю как человек, при котором было построено огромное количество важнейших объектов для Министерства обороны СССР. Под его руководством возведены всем известные сооружения: Военная академия Генерального штаба на юго-западе Москвы, здание Генштаба на Арбате, госпиталь имени Вишневского, госпиталь имени Мандрыко в Сокольниках.

Шестопалов курировал строительство космодрома Байконур. При нем создавались военные аэродромы, которые до сих пор в эксплуатации, а также десятки военных городков по всей стране. На фото Николай Федорович с супругой в самолете, следующем на Кубу, куда маршала пригласил сам Фидель Кастро в качестве главы рабочей группы по строительству военной инфраструктуры на Острове Свободы. Шестопалов в это время занимает должность замминистра по строительству и расквартированию войск СССР. На Кубе как раз был развернут щит ПВО, и необходимо было в короткие сроки доукомплектовать его необходимыми объектами. Н.Ф. Шестопалов очень любил шахматы, был кандидатом в мастера спорта, мог играть одновременно с 10–12 партнерами, участвовал в различных турнирах.



Штеменко Сергей Матвеевич (20.02.1907 - 23.04.1976)

Генерал армии Не было такой военной операции масштаба армии и фронта во время Великой Отечественной войны, в планировании которой не принимал бы участие Сергей Матвеевич. В августе 41-го он был назначен заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС СССР. Сергей Матвеевич также являлся военным историком. Автор книги «Генеральный штаб в годы войны». Неудивительно, что мемуары свои генерал назвал «Генеральный штаб в годы войны». На фото С.М. Штеменко в 1960-е годы в Москве.

На фото, сделанном в 1962 году в Москве, военачальник в кругу семьи. Это редкий кадр, когда Сергей Матвеевич запечатлён с родными и близкими. Большую часть времени, как и все военные люди, он проводил на работе. Он жил службой.