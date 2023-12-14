Варенникову Валентину Ивановичу 100 лет

15 декабря 1923 – 6 мая 2009

Варенников Валентин Иванович - советский военачальник и российский политик, генерал армии (1978), председатель правления Российской ассоциации Героев Советского Союза и России.

Путь боевого офицера Варенникова начался в огне Сталинграда и шел через многие войны и сражения, был полон моментов нелегкого выбора и непростых решений.

«Являясь руководителем Представительства Министерства обороны СССР и одновременно личным советником Горбачева по военным вопросам в Афганистане, Варенников В. И. был, пожалуй, единственным человеком, кого побаивались руководители всех советских представительств в Кабуле. Обладая неограниченными полномочиями, он мог отдавать приказы и распоряжения любому высокопоставленному лицу «в погонах», вне зависимости от его ведомственной принадлежности. Про военных я уж и не говорю. Для них любое произнесенное Варенниковым слово было приказом и руководством к немедленному действию», - так вспоминает о генерале Варенникове Анатолий Яковлевич Воронин.

И в этом воспоминании - суть личности боевого офицера, путь которого шел через многие войны и сражения и был полон моментов нелегкого выбора и непростых решений...

Родился В.И. Варенников 15 декабря 1923 г. в Краснодаре. С детства мечтал строить корабли, а после окончания средней школы собирался поступать в Ленинградский кораблестроительный институт. Планы разрушила война. Когда было объявлено о ее начале, сразу обратился в военкомат с целью добиться призыва в действующую армию, экстренно окончил военное пехотное училище и в октябре 1942 г. попал на Сталинградский фронт. Получил назначение на командира взвода в 138-ю стрелковую дивизию, которая вела ожесточенные бои с численно превосходящим противником, обороняя завод «Баррикады», и вскоре оказалась отрезанной от главных сил 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. Несмотря на все попытки, гитлеровцам так и не удалось ее полностью ликвидировать. Командир взвода, затем командир минометной батареи стрелкового полка лейтенант Варенников сражался в Сталинграде долгих 79 дней и ночей. В бою был ранен осколком мины и попал в госпиталь. Старший лейтенант Варенников и лейтенант Шелудько. Юго-Западный фронт, Северный Донец, Бакалея. 1943 г.

В 1943 г. В.И. Варенников был назначен заместителем командира 100-го гвардейского стрелкового полка по артиллерии 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Когда 8-я гвардейская армия была переброшена на 1-й Белорусский фронт, В.И. Варенников со своим полком участвовал в знаменитой операции «Багратион», в прорыве вражеской обороны западнее Ковеля, вместе со своими однополчанами громил и гнал с южных земель Белоруссии гитлеровцев на запад. В конце июля и начале августа 1944 г. вступил на польскую землю и вел бои за овладение плацдармом на Висле южнее Варшавы в районе Магнушева. Там был тяжело ранен и лечился в госпитале четыре месяца. Затем вернулся в родной полк и уже в середине января 1945 г. участвовал в мощном наступлении советских войск от Балтики до Карпат, вынудившем немцев перебросить на восток основные свои дивизии с Западного фронта, где в Арденнах в тяжелое положение попали англо-американские войска. В конце января Варенников со своим полком вступил на немецкую землю. Участвовал в боях за плацдарм в районе г. Кюстрин на Одере. В марте 1945 г. В. Варенников был ранен третий раз. А в апреле-мае уже в звании капитана принимал непосредственное участие в завершающем сражении войны - Берлинской операции. Огнем артиллерии своего полка с Кюстринского плацдарма крушил мощную оборону врага, сопротивлявшегося с яростью обреченного зверя. Штурмовал Зееловские высоты, на плечах гитлеровцев ворвался в фашистское логово. Утром 2 мая в Берлине был в здании рейхстага, над которым гордо развевалось Красное знамя Победы.

Совсем не много времени оставалось до исторического Парада Победы 24 июня 1945 г. на Красной площади. Капитану Варенникову было поручено готовить сводную армейскую роту для парада, которая потом влилась в состав сводного полка 1-го Белорусского фронта.

В его воспоминаниях читаем:

«Дважды приезжал в свой полк 1-го Белорусского фронта Г. К. Жуков... Во второй раз сообщил, что послезавтра самолетом должны привезти Знамя Победы из Берлина и что необходимо создать почетный караул. «Вот его, - показывая на меня, - назначить начальником почетного караула!». Командир сводного полка, генерал, стоял рядом. Ему были даны указания, чтобы и личный состав почетного караула был подобран соответствующий. Так случилось, что через 40 лет, в годовщину нашей Победы, будучи в Кабуле, в юбилейном фотоальбоме, посвященном Параду Победы, я увидел себя на снимке шагающим во главе почетного караула со Знаменем Победы. Теперь эта фотография - главная реликвия нашей семьи. А в то время, в июне сорок пятого, мы встретили это знамя, приняли его, прошли торжественным маршем по аэродрому, а затем отвезли знамя в Генеральный штаб.» Встреча Знамени Победы. 1945 г.

Первые пять послевоенных лет В. И. Варенников продолжал служить в 8-й гвардейской армии В.И. Чуйкова, входившей в состав советских оккупационных войск в Германии. В 1951 г. поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, а в 1954 г., успешно окончив ее, получил назначение в Северный военный округ на должность заместителя командира 251-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии. Командир 56-го стрелкового полка. Мурманск, 1956 г.

«На Севере, в основном в Заполярье, довелось прослужить около 15 лет. Здесь вырос от заместителя командира полка до командира корпуса. Пришлось не раз принимать разные полки с задачей поднять их на уровень требований главкома и министра обороны. После того как эта задача успешно решалась, меня ставили на следующий полк, чтобы и его «вывести из прорыва». Таким образом, я последовательно командовал четырьмя полками. Многому научился за эти годы. Главным у меня стал принцип: «Если создашь хорошие условия для личного состава, в том числе и бытовые, тогда можно и спрашивать, и требовать по самому высокому счету, добиваться высоких показателей в боевой учебе».

Следующая яркая страница в военной биографии генерала В.И. Варенникова - это работа в Генеральном штабе Вооруженных Сил. В 1977 г. он оканчивает Высшие академические курсы Генерального штаба, спустя год получает звание генерала армии, и в 1979 г. назначается первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, одновременно являясь начальником Главного оперативного управления.

Параллельно с разработкой советской военной доктрины, развитием стратегии, оперативного искусства и тактики, созданием новых видов вооружений В.И. Варенников занимается вопросами развития военного сотрудничества СССР с дружественными зарубежными странами. В составе советских военных миссий неоднократно выезжает в Сирию, Анголу, Эфиопию. Еще один штрих к биографии генерала: он никогда не скрывал, что именно по его приказу в 1983 был сбит нарушивший воздушную границу СССР самолет. Есть веские основания полагать, что произошедшая в сахалинском небе трагедия с южнокорейским «Боингом» была спланирована ЦРУ. (Ходаков Игорь, кандидат исторических наук)

С конца 1984 по февраль 1989 г. В.И. Варенников - руководитель Представительства Министерства обороны СССР в Республике Афганистан. Причем все эти пять лет работает там на постоянной основе, приезжая в Москву в основном только для докладов на заседание комиссии Политбюро ЦК КПСС по Афганистану.

«При своем назначении руководителем представительства Министерства обороны СССР в Афганистане главной своей задачей я считал добиться такого положения, при котором как можно меньше страдали и несли потери наши люди. Все было направлено на это... В результате, начиная с 1985 года, наши потери ежегодно уменьшались в полтора-два раза.»

По воспоминаниям современников, за время афганской миссии Варенников побывал во всех провинциальных и многих уездных центрах республики, в большинстве районов, где проводились боевые операции или происходило обострение обстановки. Не раз, попадая в экстремальные ситуации, проявлял личное мужество. Имел контакты с представителями всех слоев афганского общества, оппозиции в лице крупных полевых командиров, отдельных представителей руководства «Альянса-7», великолепно знал обстановку в ДРА, положение и состояние войск 40-й армии и ВС ДРА. Часто выезжал и вылетал в глубинку, где встречался с губернаторами провинций, представителями духовенства, командирами и бойцами афганской армии, с полевыми командирами и рядовыми моджахедами, местными жителями. Обладая аналитическим умом, качествами дипломата, политика и общественного деятеля, генерал армии В.И. Варенников пользовался большим авторитетом не только в армии, но и у политического руководства. Фактически он был советником Верховного главнокомандующего ВС ДРА по военным вопросам.

Деятельность его в этот период емко и точно характеризует А. Воронин в книге «Второй пояс»:

«Генерал Варенников показал себя крутым военным ястребом, для которого интересы СССР были превыше всего.»

В.И. Варенников в Афганистане

Как уже отмечалось, из Афганистана В.И. Варенникову приходилось выезжать не часто. Но один из таких случаев связан с глобальной трагедией XX века - Чернобыльской катастрофой. В 1986 г. (с 15 мая по 15 июля и с 1 сентября по 15 октября) он был руководителем работ военных по ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС. Организовывал работы непосредственно на АЭС и в прилегающих районах, руководил размещением и устройством многочисленных воинских частей, которые были выделены для этих целей из наших Вооруженных Сил.

В 1988 г. генерал Варенников за решение военных задач в Афганистане был удостоен звания Героя Советского Союза. В январе 1989 г. его назначают Главнокомандующим Сухопутными войсками - заместителем министра обороны СССР.

В 1991 г. В.И. Варенников, ни минуты не колеблясь, активно поддержал членов ГКЧП. Для него это было естественным шагом, ведь еще в 1989 г. он входил в депутатскую группу «Союз», созданную в противовес межрегиональной группе Попова - Афанасьева, а позже был одним из 12 подписавших известное обращение «Слово к народу», опубликованное в печати 23 июля 1991 г.

Когда в феврале 1994 г. лица, проходившие по делу ГКЧП, были амнистированы Государственной думой в обмен на роспуск парламентской комиссии по расследованию трагических событий сентября–октября 1993 г., из всех участников августовских событий В.И. Варенников один отказался от амнистии и настоял на том, чтобы Верховный суд России рассмотрел его дело. Варенникова судили. Военная коллегия Верховного суда не нашла состава преступления в его действиях и вынесла оправдательный приговор. Генпрокуратура опротестовала решение суда. Президиум Верховного суда РФ повторно судил Варенникова и оправдательный приговор оставил в силе.

Его политическая позиция ясно и четко обозначена в заявлении, сделанном по ходу следствия по делу ГКЧП:

«Мне предъявлено обвинение в измене Родине с целью захвата власти, умышленном нанесении ущерба государственной безопасности и обороноспособности страны. В связи с этим я уже сейчас могу заявить моим обвинителям следующее. Да, я выступил против мрака и позора, которые обрушились на нашу Державу. Но разве можно было дальше смотреть, как разваливается страна, ее оборона, нищает народ, рассыпается экономика, льется кровь в межнациональных конфликтах, расцветает преступность? Разве можно было дальше терпеть унижение нашей страны, холуйство и пресмыкание перед Западом? Судите меня — я против всего этого! Против разложения и унижения своего народа! Против падения нашего Отечества! Найдите самую суровую статью за спасение человеческой души. Я только буду гордиться этим!»

С 1993 г. В.И. Варенников - член КПРФ и ее ЦК, на выборах 1995 г. избран депутатом Государственной Думы. С января 1996 г. работал председателем комитета Госдумы по делам ветеранов. Прилагал немало усилий к реализации принятого Думой и подписанного Президентом РФ Федерального закона «О ветеранах», особенно в плане социальной защиты ветеранов войны и военной службы. В 1997-2005 гг. - президент Российской ассоциации Героев - общероссийской организации, объединяющей Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы. С ноября 2005 г. - года президент Международной Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности. Автор ряда публикаций по военным и общественно-политическим проблемам, в том числе брошюры «Судьба и совесть» (1993). Генерал армии В.И. Варенников

До конца своих дней он оставался активным борцом за историческую правду о Великой Отечественной войне, преданным патриотом своей Родины. Скончался 6 мая 2009 г. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. После его смерти Президент Российской Федерации Д. А. Медведев направил родственникам В.И. Варенникова телеграмму с соболезнованиями в которой оценил его личность и роль в развитии России:

«Ушел из жизни видный военачальник, настоящий патриот, яркая и неординарная личность. Всю свою жизнь Валентин Иванович Варенников посвятил военной службе. Он прошел огненными дорогами Великой Отечественной, а после войны - не жалея сил, работал на укрепление обороноспособности Родины и был удостоен высшей награды — звания Героя Советского Союза. Смелый, открытый и порядочный человек, для которого превыше всего была офицерская честь, Валентин Иванович всегда пользовался неоспоримым авторитетом. До последнего дня он активно участвовал в ветеранском движении, в патриотическом воспитании молодых воинов. Светлая память о Валентине Ивановиче Варенникове навечно останется в сердцах всех, кто его знал и уважал».

Суржик Д.В., Институт всеобщей истории РАН

http://100.histrf.ru/commanders/varennikov-valentin-ivanovich/

Мемориальная доска, установлена в Москве (переулок Сивцев Вражек, 31) на доме, в котором в 1980-2009 годах жил В.И.Варенников. Скульптор Н.А.Николаев, архитектор В.Перфильев.

https://warheroes.ru/hero/hero.asp?id=25679

Сочинения

Литература

Ржешевский А.А. Тернистый путь генерала Варенникова. М., 2009

Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т.2. М., 1988

Сорокажердьев В.В. Они служили в Заполярье. Мурманск, 2009

Интернет