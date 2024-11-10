Забыть? А может еще извиниться?

"Ну да, ну было это, грабили их, резали, жгли, расстреливали, сгоняли с насиженных мест, лишали прав… Их продавали и предавали и "братушки", и "небратья", и "западные партнёры". Ну и что? Зачем долдонить-то об этом? Зачем разжигать? Скромнее надо быть! С кем не бывает – дело-то житейское…"

Я встречаю хотя бы один такой комментарий каждый раз, когда читаю про трагедию русских, никуда не эмигрировавших и не сбегавших, но вдруг оказавшихся за пределом своей исторической Родины.

А потом и за пределом самой жизни.Но у меня другое мнение. Я считаю, что об этих трагедиях, о длящемся беспрецедентно долгое время "русском холокосте" мы говорим преступно мало. Кто только ни тыкал и ни продолжает тыкать в лицо всему миру своими болячками! Поляки, прибалты, азиаты, кавказцы – все дружным хором воют о своих страшных потерях "от этих ужасных русских". Беспрестанно подсчитывают моральный и материальный ущерб, не уставая напоминать, что "никто не забыт и ничто не забыто". Даже немцы, чья корова уж вовсе бы молчала – и те причитают про миллионы и миллиарды изнасилованных "русскими варварами" гражданок Рейха…И только русских призывают быть скромнее, не расчёсывать и не разжигать… Да-да, именно так воспринимаются любые попытки вспомнить о несметных русских жертвах страшного беспредела на территориях их исторического проживания.Не разжигать!.. Попробуйте так сказать про еврейский холокост. Почему-то уверен, что не дотянете даже до Гааги. А вот про русский холокост, превосходящий еврейский в десятки раз и по числу потерь, и по рекам слёз и крови – надо молчать и не вспоминать! Мне одному кажется, что такое требования – настоящая расовая дискриминация, исподволь готовящая новый геноцид?Я считаю, что всё должно быть ровно наоборот. На политических картах мирах рядом с наименованием каждой нации, поучаствовавшей в уничтожении русских, должны стоять справочные цифры: сколько ими, когда и с каким обоснованием было истреблено русских. В школьные программы должны быть включены подробные описания самых громких эпизодов с кличем "русских на ножи!" и "чемодан, вокзал, Россия!" Должны быть даны хотя бы приблизительные оценки, сколько имущества было отобрано у пущенных под нож русских семей. Одной из тем истории должна стать история русского холокоста – с обязательным персональным списком наиболее в нем отличившихся.Всё это нужно в том числе и для того, чтобы подобное никогда не повторилось. Поэтому каждая трагедия должна быть изучена, а ошибки, которые к ней привели – вскрыты.И военная составляющая тут, на мой взгляд, далеко не самая главная. Русофобия – проверено практикой – чудесным образом сама испаряется, как только быть русофобом становится экономически невыгодно.Вот очень эффективное лекарство против русофобии. Всякая попытка заключить контракт, купить-продать товар или еще как-то заработать в России или с помощью России – должна начинаться с проверки знания претендента о "подвигах" его народа в отношении русских. И с изложения его личных инициатив, которые он продвигает и будет продвигать, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Ну, и конечно – ни копейки в карман русофоба. Нормальным состоянием русофоба должно стать хроническое нищенство, недоедание и игнор на всех этажах хозяйственной пирамиды. А попытки пригреть русофоба должны приводить к обязательному наложению санкций и на пособника.Именно в предотвращении повторений трагедий – весь смысл педалирования этой темы. Чтобы все ни на секунду не сомневались – помним, знаем и постоянно ищем меры противодействия. А сами не найдем – детям заповедуем помнить и никогда не расслабляться на сей счет.И пока эти степашки говорят о "деле житейском" мрачная картина уже разворачивается на нашей земле.В Москве пьяный Акылбек забил до смерти доктора искусствоведения Раису Кирсанову.Проводя вечер строго по Гайнутдину, гражданин Киргизии забрался в квартиру к 78-летней писательнице и бывшему преподавателю Театрального института имени Бориса Щукина Раисе Кирсановой.Накануне вечером подозреваемый приехал на улицу Открытое шоссе, чтобы встретиться с другом по поводу работы. Узнав, что никакой работы для него нет, Акылбек расстроился и решил «залить» горе, купил в ближайшем магазине спиртное. Дойдя до невменяемого состояния, мужчина отправился гулять по ближайшим подъездам и дергать ручки квартир. По случайности квартира 78-летней Раисы Кирсановой оказалась не заперта. Пьяный мигрант ворвался в жилье пенсионерки и набросился на неё и забил несчастную до смерти.Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире гражданина Киргизии Акылбека, который был в упоротом состоянии, от него сильно пахло алкоголем. В самой квартире оперативники увидели погром, а также нашли сильно избитую 78-летнюю хозяйку жилья.Протрезвев иностранец сообщил следователям, что ничего о своем поступке не помнит и не может объяснить причин, побудивших его на убийство пожилой женщины.Кирсанова Раиса Мардуховна — российский искусствовед и доктор искусствоведения, специалист по истории одежды и один из крупнейших экспертов в России по истории русского национального костюма. Она автор десятка книг и монографий по этой теме. Женщина была ведущим научным сотрудником сектора русского искусства Нового и Новейшего времени в Государственном институте искусствознания. Кроме того, женщина преподавала в Театральном училище им. Щукина.Если бы в России действовал целевой набор мигрантов и бесхозные иностранцы не шастали где им по кайфу, Раиса Кирсанова была бы жива. Очередная жертва миграционной политики.Теперь на одного доктора наук в России меньше, зато на одного харыпа-сидельца больше. Очень равноценный обмен.

В Можайске понаехавший узбек зарезал местного жителя «розочкой» за то, что тот якобы косо на него посмотрел.

До внезапно возникшего конфликта убийца и нападавший друг друга не знали - убитый был обычным прохожим, которому не посчастливилось попасться на глаза пьяному дикарю, распивавшему пиво в парке. Итог - очередной зарезанный русский, очередная семья, куда пришло горе, очередные дети, жена и родители, оставшиеся без отца, мужа и сына. И так год за годом русские платят кровавую цену, назначенную чинушами за «дружбууродов».

https://t.me/c/2050257270/2015

А еще приятные известия. У нас все для мигрантенышей! Какая замечательная реклама.

Пока русские платят завышенные проценты по ипотеке, понаехавшее хозяева жизни будут покупать себе все тоже самое без каких-то процентов. Просто прекрасно, с православных русских (между прочим титульная нация) берут огромные проценты, чтобы дать возможность любителям Ислама жить в роскоши.

https://t.me/c/2050257270/1992

Почта… России? России ли??? Приложение русской государственной корпорации стало очень уж многонациональным.

https://t.me/tsargradtv/91728 Для россиян: первоначальный взнос от 20%. Для точиков с уцбеками: первоначальный взнос 10%.

Почему так?

https://t.me/c/2050257270/2026

Детишек в тольяттинских школах откармливают отборным пловом, чуть ли не насильно заставляя их читать таджикские сказки. Чтение русских сказок в многонациональной державе недопустимо.

https://t.me/c/2050257270/1987

Обстановка в детской поликлиники в Москве - на восемь замоташек одна русская мама. Как же похорошела Москва при Собянине.

https://t.me/c/2050257270/1678

Тут ваххабитам на прилавки ништяков немного подвезли. Непонятно, правда, чего нос воротят, ну петушок, подумаешь, главное, что халяль, всё остальное мелочи.

Халялль... в России...

https://t.me/c/2050257270/2058

А нам предлагают не просто терпеть. Надо даже не прогнуться, а опуститься до уровня кишлачников.

Детский омбудсмен в Свердловской области Игорь Мороков считает, что детей мигрантов надо приравнять к инвалидам. Точнее, к инвалидности он предложил приравнивать их незнание языка. Это значит, что на их обучение граждане будут тратить ещё больше денег из своих карманов, чтобы создавать для них особые условия.

А ещё он приводит факт, что классы переполнены детьми «иностранных специалистов», и уверяет: дальше будет то же самое. Но не станет ли такое особое отношение к детям мигрантов в русских школах тормозить образовательный процесс? Или для них нужно выделить отдельные классы?

Во что же превратятся русские школы?

https://t.me/tsargradtv/91731



Но и этого мало! Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев:

"Любой язык хорошо осваивается, когда дети понимают, где они его могут применить. Есть аулы, где дети никогда не будут использовать английский язык. Но там есть мечети, медресе и они будут мотивированы на изучение арабского языка".

Первый зампред Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов:

"Это исторический поворот, историческая возможность нам, российскому обществу, раз и навсегда ввести арабский язык в наши школы".

Не совсем понятно, чем тезис господина Музаева о том, что дети из аулов никогда не будут использовать английский язык, зато у них есть мечети, отличается от недавней глубокой мысли сенатора Маргариты Павловой о том, что надо "перестать ориентировать девушек на получение высшего образования". Ее перлы вот тут: https://t.me/russkiegramoty/31521

Одна выступает за то, чтобы запереть женщин на кухне, второй - фактически за клерикализацию села. Единственным следствием массового изучения арабского языка станет только исламизация целых регионов России в интересах Турции и монархий Персидского залива. Именно поэтому шейхи из ОАЭ с такой готовностью намерены вваливать в это бабло. А Рособрнадзор в лице Анзора Музаева и рад.

Плюс будет шириться пропасть между мировоззрением и цивилизационным укладом жителя условного Воронежа и жителя условной Махачкалы. У них-то и сейчас крайне мало общего, но не будет вообще ничего.

Неужели все эти деятели не видят, что своими дружбонародными намерениями выстилают дорогу в ад? Что фанатичная многонационалочка и прочие прогибы перед Азией и Востоком в целом имеют катастрофический для России побочный эффект - форсированную дифференциацию людей и регионов по национальному и религиозному признаку? Это же всё не мина, это ядерная бомба под страну.

https://t.me/russkiegramoty/50811