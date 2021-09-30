Стойкость и мужество Епистинии Степановой – матери, у которой война забрала 9 сыновей

В городе Тимашевске Краснодарского края можно увидеть необычную мозаичную композицию. На ней – девять юношей, и хотя мозаику делали в советские годы, герои изображены почти по христианским канонам.

Над каждым написано имя: Александр, Фёдор, Павел, Василий, Иван, Илья, Александр, Филипп, Николай. А еще в Тимашевске есть бронзовый памятник: на лавочке сидит пожилая женщина в платочке и с надеждой вглядывается в даль. Это Епистиния Степанова – мать, потерявшая на войне девять сыновей. Героическая мать Епистиния Степанова.

Удары судьбы

Судьба Епистинии с самого начала была непростой. Примерно в 8-10-летнем возрасте она попала жить к чужим людям: мать отдала её работать в очень обеспеченную казачью семью, а сама с младшими детьми переехала в Приморско-Ахтарск. Люди, у которых жила девочка, относились к ней хотя и не жестоко, но очень строго.

Когда Епистинии было 16, на неё положил глаз её будущий муж Михаил. Мужчина сосватал девушку у её старшего брата, который жил неподалеку. После свадьбы свёкр и свекровь, к которым переехали жить молодые, тоже обращались с Епистинией сурово, впрочем, вскоре супруги съехали от родителей и стали жить отдельно. Одна из комнат Степановых (музей).

У Степановых было много детей, но, увы, вместо счастья в течение всей жизни Епистинии приходилось получать известия об их гибели.

В семье Степановых было 15 детей – пятеро умерли в детском возрасте от голода и болезней.

В 1918 году белогвардейцы зверски убили старшего сына Александра. Ему было тогда 17 лет. Тяжело пережила утрату Епистиния Федоровна. В 1933 году не стало мужа, Михаила Николаевича.

Дети Епистинии Федоровны росли дружными, работающими, веселыми. Их любили на селе. Все они прошли школу комсомольской закалки. Но в двери материнского дома уже стучалась война.

Епистинии Федоровне Степановой выпало на долю проводить на лихие дороги войны всех своих сыновей. Домой вернулся лишь один. Девять раз выходила она за калитку, держась за вещмешок сына. Дорога из хутора 1-е Мая, что на Кубани, шла сначала полем, а потом забирала чуть в гору, и тогда человек в солдатской шинели был отчетливо виден. Так и запомнила Епистиния Федоровна своих сыновей—уходящими.

В 1939 году в боях на Халхин-Голе, в братской Монголии, выполняя интернациональный долг, погиб сын Федор.

В годы Великой Отечественной войны на фронтах, в партизанских отрядах, в фашистском концлагере погибли сыновья: Павел, Василий, Иван, Илья, Филипп. Самому младшему, Александру, за мужество и воинскую доблесть, проявленные при форсировании Днепра в 1943 г. было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Даже после получения похоронок женщина не хотела носить траур и отказывалась верить, что её сыновей больше нет. Памятник матери, которая ждет сыновей.

...Все военные годы мать жила весточками от детей. И сыновья не забывали мать. «Скоро возвратимся в родные места. Заверяю вас, что буду бить оголтелую сволочь за родную Кубань, за весь советский народ, до последнего дыхания буду верен военной присяге, пока в моей груди бьется сердце... Мы закончим, тогда приедем. Если будет счастье»,— писал младший Саша, Мизинчик, так называли его братья. Он последним из сыновей ушел на войну.

Всю войну она прождала у калитки, вглядываясь в лица людей, проходящих мимо «Не сынок ли идет?». С войны вернулся только Николай. С его приездом Епистиния ожила, и у нее появилась надежда, что, возможно, и остальные сыновья вернутся, но постепенно она угасла. Единственный оставшийся в живых сын, хотя и пришел с войны живым, все оставшиеся годы страдал от полученных на фронте ранений. В своем теле он носил осколки. В его биографии так и указано: умер от ран, и историки ставят его в один ряд с братьями-героями. Епистиния с сыновьями

Каждый из девяти сыновей Епистинии отдал свою жизнь, не сломившись перед врагом.

Александр — погиб в 1918 году. Расстрелян белогвардейцами за то, что его семья помогала Красной армии.

Валентин – погиб в 1943 году. Был командиром отделения 106-й стрелковой дивизии 9-й армии. Сначала он попал в плен при боях за Джанкой в Крыму. Затем бежал, присоединился к подпольщикам, потом к партизанам. Во время выполнения задания был снова схвачен фашистами. Его посадили в тюрьму, а затем расстреляли.

Филипп – погиб в 1945 году. Воевал солдатом в составе стрелкового полка, попал в плен, умер за три месяца до окончания войны в немецком лагере для военнопленных.

Фёдор – погиб в 1939 году. В звании младшего лейтенанта служил в Забайкальском военном округе. Героически погиб в бою в районе реки Халхин-Гол, защищая рубежи нашей страны. Известно, что он поднял взвод и повел за собой в атаку. За этот подвиг был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Иван – погиб в 1942 году. Служил в армии еще с 1937 года, в войну был командиром пулеметного взвода. В 1941 году попал в плен, бежал. Осенью 1942-го добрался до деревни под Минском, остался там жить, женился и ушел в партизаны. Был расстрелян немцами.

Илья – погиб в 1943 году. До войны служил командиром 250-й танковой бригады, Великую Отечественную встретил во время службы в Прибалтике. Был ранен, приезжал к матери в деревню долечиваться, а поправив здоровье, снова ушёл на фронт. Воевал под Сталинградом. Погиб во время битвы на Kyрской дуге.

Павел – погиб в 1941 году. В войну был артиллеристом. Пропал без вести во время боёв за Брестскую крепость.

Александр (назван в честь старшего брата) – погиб в 1943 году. Сашу в семье называли Мизинчиком, поскольку он был самым младшим сыном. Во время боев под Сталинградом лично уничтожил из миномёта два пулемётных дзота. Осенью 1943-го, будучи командиром стрелковой роты, одним из первых форсировал Днепр, а затем вместе с товарищами героически удерживал плацдарм на правом берегу реки на подступах к Киеву. Бойцы отбили шесть серьезных атак. Когда все товарищи погибли, Александр один отражал седьмую атаку, уничтожив полтора десятка немецких солдат и офицеров. Когда Сашу окружили фашисты, последней оставшейся гранатой он подорвал их и себя. За героизм Александр Степанов получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Николай – умер в 1963 году от полученных на войне ран. В войну сражался с фашистами на Северном Кавказе, на Украине. С фронта вернулся инвалидом, впоследствии тяжело болел. Мозаика с изображением сыновей. На Кубани, в станице Днепровской, открыт музей. Он носит имя братьев Степановых. В народе его называют еще музеем русской матери. После войны собрала здесь мать всех своих сыновей. Вещи, которые в нем хранятся, трудно назвать музейным словом «экспонаты». Каждый предмет говорит о материнской любви и сыновней нежности. Здесь собрано все, что берегла мать: скрипка Василия, тетрадка со стихами Ивана, горсть земли с могилы Саши... Обращения к матери полны сыновней любви и заботы: «Много думаю о вас, живу мысленно с вами, родная мама. Часто вспоминаю свой родной дом, свою семью».

И еще есть фильм. Он снят при жизни Епистинии Федоровны, когда она шагнула на свой девятый десяток. Его показывают на маленьком экране в музее. Фильм документальный. В нем нет ярких режиссерских находок и броских приемов оператора. Его героиня — уже очень немолодая женщина в белом платке, повязанном аккуратно, по-деревенски. Она говорит негромко, и каждому, кто слушает ее, кажется, что только к нему обращено ее слово. Тихо рассказывает она о тех годах, когда рядом росли дети. Вся она в том далеком счастливом времени, и разглаживаются ее морщинки, и светлым становится взгляд, а рука, кажется, так и ищет мягковолосую голову сына, чтобы приласкать...



А потом голос матери прерывается, и тогда становится трудно смотреть на экран из-за нахлынувших слез, трудно слушать женщину и невозможно справиться с волнением. Звучит живой ее голос: «Все сыны идут, а моих нет и нет...» Молчит экран, и плачут люди в зале. Никто не может ответить матери, где могилы Павла, Филиппа, Василия. Некуда ей прийти выплакать свою боль, негде посадить белоствольную березку—символ русской земли и русской души. Негромкую жизнь прожила Епистиния Федоровна. Большую часть из отпущенных ей лет провела в ожидании сыновей.

У Степановых были еще дети

Эта история и сама по себе трагедия Епистинии Степановой будет неполной, если не сказать о других потерях этой мужественной и стойкой женщины. Помимо девятерых сыновей-героев, отдавших свои жизни за Отечество, у женщины было еще шестеро детей. Увы, все они, кроме дочери Вари, ушли из жизни очень рано.

Маленькая Стеша в трехлетнем возрасте заигралась и вступила в чугунную ёмкость с кипятком. Мать окунула ее в холодную воду, а обожженные места помазала гусиным жиром. В итоге девочка умерла от воспаления легких, переохладившись в ледяной воде.

Не сломила женщину и ещё одна трагедия: Епистиния носила под сердцем мальчиков-двойняшек, но, увы, они родились мертвыми. Затем заболел свинкой и умер пятилетний Гриша. А перед войной, в 1939 году, погибла 18-летняя дочь Вера, жившая на тот момент отдельно. Девушка угорела в квартире, которую на тот момент снимала.

Из всех детей осталась в живых только Варя (свое имя она не любила и просила называть себя Валентиной). Она получила профессию учителя, вышла замуж за сотрудника НКВД и в войну находилась в эвакуации.

Последние годы Епистиния Фёдоровна, персональная пенсионерка союзного значения, жила в Ростове-на-Дону, в семье единственной дочери — учительницы Валентины Михайловны Коржовой. Она заботилась о внуках, часто посещала уроки мужества в местных школах, рассказывая ученикам о подвиге своих сыновей. Епистиния с дочерью Валентиной.

Маршал Советского Союза А. А. Гречко и генерал армии А. А. Епишев в 1966 году писали ей: «Девять сыновей вырастили и воспитали Вы, девять самых дорогих для Вас людей благословили на ратные подвиги во имя Советской Отчизны. Своими боевыми делами они приблизили день нашей Великой Победы над врагами, прославили свои имена. …Вас, мать солдатскую, называют воины своей матерью. Вам шлют они сыновнее тепло своих сердец, пред Вами, простой русской женщиной, преклоняют колени».

Епистиния Фёдоровна, или бабушка Пестя, как её все называли, умерла в 1969 году в возрасте 87 лет. В 1977-м она была посмертно награждена орденом Отечественной войны I степени.

В Тимашевске впоследствии открыли музей, посвященный семье Степановых, а в городском сквере установили монумент «Мать» – бронзовую фигуру старушки, которую скульптор изобразил скромно сидящей на скамейке в ожидании своих сыновей. Вокруг памятника высажены девять голубых елей.

Десятый сын

Через много лет после гибели девяти сыновей у пожилой женщины появился ещё один сын… десятый. Названный. В 1960-х молодой ростовчанин Владимир служил в секретной части в Грузии – там и попалась ему на глаза статья про мать и ее погибших сыновей. На тот момент Епистиния Фёоровна уже жила в Ростове-на-Дону, и парень решил написать письмо своей героической землячке. Конверт он подписал так: «Солдатской матери Степановой Епистинии Федоровне», указав лишь город, ведь точного адреса пожилой женщины он не знал. Тем не менее письмо дошло. Между военнослужащим и Епистинией Фёдоровной завязалась переписка, и в какой-то момент он попросил у неё разрешения называть её мамой. Владимир, названный сын Степановой.

А потом названная мать пригласила Владимира на свой юбилей. Когда он приехал, они обнялись как родные, близкие Епистинии приняли мужчину очень тепло. Не была против такого общения и его настоящая мать, понимая, что сын от нее вовсе не отказался, а Степанова для него – символ, олицетворяющий собой всех солдатских матерей, потерявших своих сыновей на фронте. Епистинья Фёдоровна Степанова …могла ли она предполагать, что о ней и её сыновьях будут писать статьи, снимать фильм, а в книжных магазинах появится книга писателя Виктора Конова, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в биографической серии «Жизнь замечательных людей». Рядом с ней будет соседствовать «Шукшин», «Екатерина Великая», «Российский прокурор»…

За годы своей жизни Епистиния потеряла четырнадцать детей и осталась вдовой. Быть может, в другой стране её сочли бы просто несчастной женщиной. Но у нас особое отношение к страданию, и, чем больше в человеке проявляется смирения, тем ближе он к «святости».

Ведь духовность, помимо всего прочего, заключается в умении внести святость в дело, которому ты предназначен. Путь к святости начинается там, где отсутствует личная выгода. Здесь интеллектуальность не при чём. Ученость тоже. Это подтверждает жизнь Епистинии Степановой.

Умерла 7 февраля 1969 года. Солдатскую мать похоронили в станице Днепровской Тимашёвского района Краснодарского края со всеми воинскими почестями. К ее могиле идут и идут люди. Зимой и летом на ней цветы. Имя матери объединило девять других имен. Все вместе они —семья Степановых. Склоняют люди головы перед обелиском, на котором высечено: Доблестно жившие, Смерть сокрушившие Память о вас Никогда не умрет!

На этой земле живут внуки и правнуки, родные и близкие, которые помнят её такой… Героический род Степановых будет продолжаться. По данным за 2020 год, Епистиния Фёдоровна оставила после себя 11 внуков, 17 правнуков и более 20 праправнуков.

После Великой Отечественной Войны, когда кто-то жаловался на свою жизнь, она рассказывала этому человеку свою историю и говорила: «Когда тебе будет тяжело, ты вспомни про мою судьбу, и тебе станет легче». И это так: когда вам будет тяжело, Вы вспомните о её судьбе и Вам станет легче.

https://kulturologia.ru/blogs/270521/49954/

http://bibliotim.ru/index/stepanova_epistinija_fedorovna/0-4...