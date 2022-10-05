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Экипаж был самый обычный

Подбитие нашего самолета

Вчера днем (24.09) хохлы сбили пару наших самых лучших, остальное как обычно при...ли.
Один экипаж мы забрали сразу, а вот второму экипажу не повезло, вертолёт ПСО попал под плотный огонь противника, ГОП вступила в бой, но забрать наших не смогли.
Экипажу пришлось немножко прогуляться. Забрали и их. Все живы. Все хорошо.

Хохлы пишут что начали использовать квадрики для обнаружения подходящих на  малой высоте самолётов. После чего курс подхода и место самолёта передают расчётам ПЗРК и ЗУ.
С учётом того, что хохолы без проблем отслеживают все взлёты нашей авиации, и легко отличают на работу пошёл самолёт, или по плану учебных полётов, прикинуть подлетное время плюс - минус пару минуту им не составляет никакого труда.
Это надо учитывать.
 Днем летать надо ниже, использовать дежурство в зонах, разные маршруты и боевые курсы, и основную работу делать в тёмное время суток. https://t.me/c/1387701698/22263

Несколько дней назад, под Купянском на отходе от расхераченной штурмовыми бомбами цели был сбит наш Су-34. Сбит над серой зоной. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. 
Экипаж был самый обычный. Момент попадания снаарядаЭкипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. 
Летчик, старлей, назовём его Петруха, и майор штурман, пусть будет Николаич. 
…Сразу отказало управление, рули стали на пикирование до упора, и дёргать по яйцам мужикам пришлось с дикой отрицательной перегрузки.

Крайнее, что заметил летчик, выходя из кабины, - высота 25 метров и землю над головой. Через две секунды земля со всей силы ударила по ногам, рядом гас купол парашюта штурмана. Жив. Только что-то правая рука почему-то не поднимается. Но не болит. Не поднимается и все (потом окажется, что рука сломана в двух местах). 
Отстегнул подвесную, смотрит, в 10 метрах лежит Николаич, без движения – подполз: без сознания, но почуть шевелится. Отстегнул и его.  
Понимая, что счет идет на секунды, схватив штурмана, Петруха затащил его в какое-то прудик-болотце, форсировав его и через пять минут мужики затихарились в жиденьких кустиках на бережку, буквально в 30 метрах от места приземления…

     Через десять минут на трех машинах прикатили хохлы, человек 15, и начали прочесывать местность. Орали всякую херню и кидали камешки по кустам, приближаясь к ребятам. Правая рука оказалась сломана и у Николаича. Вдвоём смогли вытащить гранату, взвели затвор одного АПСа, выдернули чеку и, попрощавшись друг с другом, стали ждать. 
В плен сдаваться не было и мысли. Бежать некуда, чистое поле и какая-то деревенька вдалеке. Вот одной рукой Николаич держал гранату, а Петруха АПС, готовясь принять свой последний бой. 

       Хохлы бродили вокруг, в нескольких метрах от ребят, потом нашли аварийные "Комары" и парашюты, и часть поехала увозить их на свои позиции, выманивать вертолеты ПСС. Оставшиеся погнали выносить окна и двери в деревеньке неподалёку, думая, что наш экипаж там… 
     Хрен его знает, куда бы двинулись хохлы дальше их искать, но тут начала херачить арта. И по деревеньке, и по болотцу, и по пацанам в кустах. Но не попала. Зато ищейки попрыгали в машины и свалили. Однако дух перевести не удалось - через какое-то время над головами засвистели пули. Отъехав к себе, хохлы начали поливать зелёнку из стрелковки.   
    Пить хотелось ужасно. Фляга закончилась сразу, поэтому попили из болота. Рация молчала: и на заданной частоте, и на аварийной никто с нашим экипажем не желал разговаривать. (ночью произошла, блет, смена поисковых частот, но какой-то олень её забыл, или не захотел сообщить экипажам).
Наконец стемнело. По ЖПСке посмотрели, что до границы каких-то 50 км и пошли домой. 
    Шли долго. Всю ночь и утро. Прислушиваясь, присматриваясь. Адреналин и обезбол делали свое дело, поэтому за 13 часов они прошли почти 30 км и вышли к какой-то деревеньке. Начал давать о себе знать компрессионный перелом позвоночника у штурмана, поэтому Петруха, заныкав братишку, пошёл на разведку в деревню. Увидел какого-то вызывающего доверие деда и прямо спросил: - Русские в деревне есть? - Есть, - сказал дед, и махнул рукой на ангар неподалёку. 
Петруха вернулся за Николаичем, и потащил его к нашим. И дотащил. Они дошли. Вместе. 
Экипажем. 
И там действительно оказались наши. 
И наступило то самое прекрасное на свете воскресное утро...  (https://t.me/fighter_bomber/8706

Экипаж был самый обычный. Это фото не героев рассказа, но это фото из таких вот "обычных" парней, защищающих и небо, и с неба.
Утро которое ждало тысячи человек. 

     Есть бомберский полк, где сбит уже каждый четвёртый экипаж. И будут сбиты ещё. 
И они снова и снова идут в атаку. 
Бомберы ползают на пузе с начала войны, облизывая землю на предельно малых высотах, круглосуточно херача врага бомбами и ракетами. Никаких кабрирований. Каждую бомбу в цель.Экипаж был самый обычный. Это самая лучшая в мире работа. 
Это самые лучшие военлеты на планете.
И это экипаж. Это братья. Это вот то самое - Русские своих не бросают. 

P.S. Мужчины! Я не знаю, наградят вас, или нет. Но знайте. Я вами горжусь!
Вы настоящие Герои!
Поправляйтесь, подарок с меня. https://t.me/fighter_bomber/8722

И еще один правдивый рассказ от крылатых.

Рассказ Летчика

Фотошопы.

"Полетели мы на боевой вылет на Николаево-Криворожское направление. Зарядка необычная, для которой нужно выше и быстрее, там относ получается нормальный, что бы по возможности в ПВО противника не заходить.
С других аэродромов уже братья отработали, а мы вроде как замыкающие всего удара.
Глубокая ночь за окном.Экипаж был самый обычный. Вылет на работу (скрин с видео)

На самолете два изделия, работать сказано одним. Высота большая, скорость работы далеко за сверхзвук. Вижу впереди зажглась красно-жёлтая «звёздочка» и тускло так мерцает, но сигнал "ПР" уже вышел , в ушах гудит, до сброса 4 секунды, ну подождали, хули уже, что такое 4 секунды...
Изделие сошло.

Потом тащил противоракетный маневр сколько сил было, (тогда кстати еще не понятно, что это за звездочка), в развороте что-то стукнуло по фюзеляжу несильно. Может скачок уплотнения, может гофра от перегрузки. Непонятно.

Прислушался к себе, к самолету – все хорошо, двигатели гудят, кабина свистит, радио шипит, приборы показывают, отказов нет. Норм.
Ну и спокойно пошел домой.

После посадки насчитали 36 попаданий в мою ласточку. Поражающие элементы, стальные кубики с ребром 7-9мм от С-300.
Они перебили «ненужные» провода, слегка повредили  топливную, в основном в планере, были дырки и в движках, один в 3-х мм от пневматика в реборду диска один прилетел.
А один кубик прошил кабину сбоку и попал в спинку катапультного кресла в район ограничителей разброса рук, да так что с улицы через дырочку видно боковину кресла.
До позвоночника или живота 20см, на скорости что мы летели это всего 0,0005сек.

Я тогда подумал, если ты вернулся с боевого вылета и непонятно почему остался цел, значит хорошо прилетело твоему ангелу хранителю и кровь не у тебя на груди, а у него на крыльях.
Вот такие дела брат.

З. Ы. Это перо мне подарил мой штурман.Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. В центре тот самый элемент" https://t.me/boris_rozhin/64307

Вот еще скрины с видео, как лётчики умудряются спасать свои самолеты.Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Экипаж был самый обычный. Этот красавец подлежит восстановлению.Экипаж был самый обычный. Каждый лётчик считает машину своим живым и щитом, и другом.

Кадры взяты отсюда: https://www.1tv.ru/news/2022-03-14/423442-rossiyskie_letchik...

Прямое попадание в штурмовик ВКС России! Птицу спасти не удалось.Экипаж был самый обычный. 

героифото сегодняНовороссияСветлана Митленко
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