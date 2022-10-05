Подбитие нашего самолета

Вчера днем (24.09) хохлы сбили пару наших самых лучших, остальное как обычно при...ли.

Один экипаж мы забрали сразу, а вот второму экипажу не повезло, вертолёт ПСО попал под плотный огонь противника, ГОП вступила в бой, но забрать наших не смогли.

Экипажу пришлось немножко прогуляться. Забрали и их. Все живы. Все хорошо.

Хохлы пишут что начали использовать квадрики для обнаружения подходящих на малой высоте самолётов. После чего курс подхода и место самолёта передают расчётам ПЗРК и ЗУ.

С учётом того, что хохолы без проблем отслеживают все взлёты нашей авиации, и легко отличают на работу пошёл самолёт, или по плану учебных полётов, прикинуть подлетное время плюс - минус пару минуту им не составляет никакого труда.

Это надо учитывать.

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Несколько дней назад, под Купянском на отходе от расхераченной штурмовыми бомбами цели был сбит наш Су-34. Сбит над серой зоной.

Момент попадания снааряда Экипаж был самый обычный.

Летчик, старлей, назовём его Петруха, и майор штурман, пусть будет Николаич.

…Сразу отказало управление, рули стали на пикирование до упора, и дёргать по яйцам мужикам пришлось с дикой отрицательной перегрузки.

Крайнее, что заметил летчик, выходя из кабины, - высота 25 метров и землю над головой. Через две секунды земля со всей силы ударила по ногам, рядом гас купол парашюта штурмана. Жив. Только что-то правая рука почему-то не поднимается. Но не болит. Не поднимается и все (потом окажется, что рука сломана в двух местах).

Отстегнул подвесную, смотрит, в 10 метрах лежит Николаич, без движения – подполз: без сознания, но почуть шевелится. Отстегнул и его.

Понимая, что счет идет на секунды, схватив штурмана, Петруха затащил его в какое-то прудик-болотце, форсировав его и через пять минут мужики затихарились в жиденьких кустиках на бережку, буквально в 30 метрах от места приземления…

Через десять минут на трех машинах прикатили хохлы, человек 15, и начали прочесывать местность. Орали всякую херню и кидали камешки по кустам, приближаясь к ребятам. Правая рука оказалась сломана и у Николаича. Вдвоём смогли вытащить гранату, взвели затвор одного АПСа, выдернули чеку и, попрощавшись друг с другом, стали ждать.

В плен сдаваться не было и мысли. Бежать некуда, чистое поле и какая-то деревенька вдалеке. Вот одной рукой Николаич держал гранату, а Петруха АПС, готовясь принять свой последний бой.

Хохлы бродили вокруг, в нескольких метрах от ребят, потом нашли аварийные "Комары" и парашюты, и часть поехала увозить их на свои позиции, выманивать вертолеты ПСС. Оставшиеся погнали выносить окна и двери в деревеньке неподалёку, думая, что наш экипаж там…

Хрен его знает, куда бы двинулись хохлы дальше их искать, но тут начала херачить арта. И по деревеньке, и по болотцу, и по пацанам в кустах. Но не попала. Зато ищейки попрыгали в машины и свалили. Однако дух перевести не удалось - через какое-то время над головами засвистели пули. Отъехав к себе, хохлы начали поливать зелёнку из стрелковки.

Пить хотелось ужасно. Фляга закончилась сразу, поэтому попили из болота. Рация молчала: и на заданной частоте, и на аварийной никто с нашим экипажем не желал разговаривать. (ночью произошла, блет, смена поисковых частот, но какой-то олень её забыл, или не захотел сообщить экипажам).

Наконец стемнело. По ЖПСке посмотрели, что до границы каких-то 50 км и пошли домой.

Шли долго. Всю ночь и утро. Прислушиваясь, присматриваясь. Адреналин и обезбол делали свое дело, поэтому за 13 часов они прошли почти 30 км и вышли к какой-то деревеньке. Начал давать о себе знать компрессионный перелом позвоночника у штурмана, поэтому Петруха, заныкав братишку, пошёл на разведку в деревню. Увидел какого-то вызывающего доверие деда и прямо спросил: - Русские в деревне есть? - Есть, - сказал дед, и махнул рукой на ангар неподалёку.

Петруха вернулся за Николаичем, и потащил его к нашим. И дотащил. Они дошли. Вместе.

Экипажем.

И там действительно оказались наши.

И наступило то самое прекрасное на свете воскресное утро... (https://t.me/fighter_bomber/8706)

Это фото не героев рассказа, но это фото из таких вот "обычных" парней, защищающих и небо, и с неба.

Утро которое ждало тысячи человек.

Есть бомберский полк, где сбит уже каждый четвёртый экипаж. И будут сбиты ещё.

И они снова и снова идут в атаку.

Бомберы ползают на пузе с начала войны, облизывая землю на предельно малых высотах, круглосуточно херача врага бомбами и ракетами. Никаких кабрирований. Каждую бомбу в цель. Это самая лучшая в мире работа.

Это самые лучшие военлеты на планете.

И это экипаж. Это братья. Это вот то самое - Русские своих не бросают.

P.S. Мужчины! Я не знаю, наградят вас, или нет. Но знайте. Я вами горжусь!

Вы настоящие Герои!

Поправляйтесь, подарок с меня. https://t.me/fighter_bomber/8722

И еще один правдивый рассказ от крылатых.

Рассказ Летчика

Фотошопы.

"Полетели мы на боевой вылет на Николаево-Криворожское направление. Зарядка необычная, для которой нужно выше и быстрее, там относ получается нормальный, что бы по возможности в ПВО противника не заходить.

С других аэродромов уже братья отработали, а мы вроде как замыкающие всего удара.

Глубокая ночь за окном. Вылет на работу (скрин с видео)

На самолете два изделия, работать сказано одним. Высота большая, скорость работы далеко за сверхзвук. Вижу впереди зажглась красно-жёлтая «звёздочка» и тускло так мерцает, но сигнал "ПР" уже вышел , в ушах гудит, до сброса 4 секунды, ну подождали, хули уже, что такое 4 секунды...

Изделие сошло.

Потом тащил противоракетный маневр сколько сил было, (тогда кстати еще не понятно, что это за звездочка), в развороте что-то стукнуло по фюзеляжу несильно. Может скачок уплотнения, может гофра от перегрузки. Непонятно.

Прислушался к себе, к самолету – все хорошо, двигатели гудят, кабина свистит, радио шипит, приборы показывают, отказов нет. Норм.

Ну и спокойно пошел домой.

После посадки насчитали 36 попаданий в мою ласточку. Поражающие элементы, стальные кубики с ребром 7-9мм от С-300.

Они перебили «ненужные» провода, слегка повредили топливную, в основном в планере, были дырки и в движках, один в 3-х мм от пневматика в реборду диска один прилетел.

А один кубик прошил кабину сбоку и попал в спинку катапультного кресла в район ограничителей разброса рук, да так что с улицы через дырочку видно боковину кресла.

До позвоночника или живота 20см, на скорости что мы летели это всего 0,0005сек.

Я тогда подумал, если ты вернулся с боевого вылета и непонятно почему остался цел, значит хорошо прилетело твоему ангелу хранителю и кровь не у тебя на груди, а у него на крыльях.

Вот такие дела брат.

З. Ы. Это перо мне подарил мой штурман. В центре тот самый элемент" https://t.me/boris_rozhin/64307

Вот еще скрины с видео, как лётчики умудряются спасать свои самолеты. Этот красавец подлежит восстановлению. Каждый лётчик считает машину своим живым и щитом, и другом.

Кадры взяты отсюда: https://www.1tv.ru/news/2022-03-14/423442-rossiyskie_letchik...

Прямое попадание в штурмовик ВКС России! Птицу спасти не удалось.