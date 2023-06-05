На нашем сайте Праздник - день рождения Светланы!

Поздравляем замечательного суперадминистратора и активного автора сайта
СВЕТЛАНУ (Митленко) с Днём Рождения!!!
Желаю здоровья, удачи, успеха,Желаю, чтоб жизнь не кончалась,
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слёзы, то только от счастья.
И если морщинок, то только от смеха,
И чтобы не встретились в жизни ненастья,
А если уж слёзы, то только от счастья.
Беда чтобы реже встречалась,
Хороших друзей, поменьше ненастья,
Успехов, здоровья и вечного счастья! Желаю быть здоровой, энергичной
Чуть горделивой, симпатичной,
Трудолюбивой, бескорыстной,
Как солнышко тёплое, лучистой.
Чтоб исходящее тепло
К тебе друзей всегда влекло. Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней! Пусть в жизни происходит то, что радует,
И радует всё то, что происходит…
И будет настроенье замечательным
В любое время, при любой погоде.
Всегда ведь что-то есть своё, прекрасное
Зимою, летом и весною ранней.
И пусть обычный день легко становится
Днём исполнения любых желаний! Закончу традиционным роликом, сделанный своими руками, лично для Светланы:
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