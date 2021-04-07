История Москвы. Было-стало - 2

Мы из Советского Союза

Первая часть

Продолжаем путешествие...

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Большая Полянка (1980 год и 23 марта 2021 года)

Получила название в конце XVIII века по находившемуся в начале улицы «всполью» — краю полей. Определение «большая» добавили в XIX веке, когда появилась Малая Полянка. В XVII—XVIII вв. именовалась Космодамианской улицей — по церкви Козьмы и Дамиана (снесена в 1933 году). В 1918—1922 годах носила название Советская улица.

Новокузнецкая ул, дом 12/14 с. 5 (1913 год и 23 марта 2021 года). Ранее это был особняк Урусовых, сейчас - посольство Индонезии





Парк Горького, главный вход (1956 и 22 марта 2021 года)

Пречистенкая набережная (1983 год и 22 марта 2021 года)

Павелецкий вокзал (1985 год и 23 марта 2021 года)

Климентовский переулок, 10 (1980 год и 22 марта 2021 года)

Деревянные ящики у стены здания - это оборотная тара. Вёлся её учёт. За сдачу должного процента оборотной тары, бонусы получали грузчики и мат. ответственные лица.

Дубининская улица (1982 год и 22 марта 2021 года)

Перекрёсток Дубравной улицы и улицы Барышиха, м. Митино (2000 год и 23 марта 2021 года)

Земляной вал, 48 (1949 год и 23 марта 2021 года). Ранее у этого дома был адрес Чкалова, 48





Улица Забелина (1990 год и 24 марта 2021 года)





Лялин переулок (1932 год и 24 марта 2021 года).

Название возникло в XVIII веке по фамилии одного из домовладельцев — ротмистра П. В. Лялина.

Ранее переулок назывался Яковлевский.

Вид на Покровский бульвар (1980 год и 24 марта 2021 года) Трасса Покровского бульвара определилась в 1585-1591 годах, когда, в царствование царя Фёдора Иоанновича, зодчий Фёдор Конь по распоряжению Бориса Годунова построил здесь третью линию московских укреплений – стены Белого города.

Курский вокзал (1990 год и 24 марта 2021 года)

Яковоапостольский переулок (1956 год и 24 марта 2021 года)

Здание на территории «Арма» (1910 год и 24 марта 2021 года). Ранее это было зданием очистителей газа на газовом заводе.

Провиантские склады у метро Парк культуры (1990 год и 22 марта 2021 года) Московские Провиантские склады изначально строились как хранилище запасов продовольствия для расквартированных рядом военных подразделений — Хамовнических, Спасских, Лефортовских казарм и др. В настоящее время архитектурный комплекс является зданием музейного объединения «Музей Москвы»

Московский университет, м.Александровский сад (1873 год и 2021 года)

Большой Трехсвятительский (1970 год и 24 марта 2021 года)

Большой Спасоглинищевский переулок (1957 год и 25 марта 2021 года)

Хохловский переулок (1980 год и 25 марта 2021 года)

Юго-западная часть переулка в первой половине XVII века называлась Владимирская, или Садовническая улица, что было связано с её расположением в местности Сады, или Старые Сады, по которым назван соседний Старосадский переулок, и близостью церкви Князя Владимира, что в Старых Садах. С XVII века употребляется название Хохловский переулок по местности Хохлы или Хохловка, в которой селились украинцы.

Бережковская набережная (1998 год и 26 марта 2021 года)

Земледельческий переулок, дом 16/13 (1996 год и 26 марта 2021 года) Доходный дом профессора Императорского университета, известного доктора, дворянина Татиана Викентьевича Сулима-Самойло. Второй Неопалимовский переулок (1913 год и 26 марта 2021 года) Улица Покровка (1917 год и 24 марта 2021 года) На историческом фото запечатлена Революция.



Бережковская набережная и Ростовская (1995 год и 26 марта 2021 года)

Улица Бурденко, дом 23 (1985 год и 26 марта 2021 года)

Дом построен в 1818 году и является одним из старейших деревянных домов столицы. Здание признано объектом культурного наследия России и является одним из самых старых деревянных строений столицы.

Улица Плющиха (1971 год и 26 марта 2021 года). Стройка отеля Золотое кольцо.

1-й Неопалимовский переулок, 4 (1988 год и 26 марта 2021 года). Это дом редакции исторического журнала «Наше наследие»

3-й Неопалимовский переулок (1913 год и 26 марта 2021 года)

Площадь Белорусского вокзала (1934 год и 27 марта 2021 года) Триумфальнее ворота впервые сооружены в 1829—1834 годах по проекту архитектора О. И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Разобраны в 1936 году. Копия ворот сооружена в 1966—1968 годах по проекту В. Я. Либсона на Кутузовском проспекте, ныне — площади Победы в районе Поклонной горы. Олимпийский (1985 год и 27 марта 2021 года)

Весковский переулок (1999 год и 27 марта 2021 года)

По распространённой версии, название, возникшее в XIX веке, является искажением правильного Вязковский, образованного от названия местности Вязки, известной с XIV века. Позднее она называлась Под Вязками, что указывает на происхождение названия от вяз (возможно, здесь была вязовая роща). Прежнее название — Лесной проезд, употреблявшееся во второй половине XIX века — дано по направлению к Лесному ряду.

Сухаревская площадь (1922 и 27 марта 2021 года)

Боярский переулок (1935 и 27 марта 2021 года)

Прежнее название — Трёхсвятительский переулок — по церкви Трёх святителей Вселенских «в Старых Огородниках» (известна с 1635 года, разрушена в 1928 году). При устранении «церковных» названий переименован в 1922 году по боярским усадьбам, когда-то находившимся здесь.

Ул. Мясницкая, д. 43с1 (1983 год и 27 марта 2021 года) Здесь находилось училище Воскресенского, в нем учились: художник Нестеров М. В., историк Богоявленский С. К., генерал авиации Громов М. М., биолог Четвёриков С. С. , режиссёр кукольного театра Образцов С. В., актёр Щукин Б. В. и многие другие. Садовая-Спасская улица дом 19, строение 1 (1904 год и 27 марта 2021 года) Дом Афремова — доходный дом в Москве, построенный в 1904—1905 годах архитектором О. О. Шишковским для Ф. И. Афремова — один из первых московских «небоскрёбов» начала XX века.

Дом Госторга у Красных ворот (1927 год и 27 марта 2021 года)

Большая Сухаревская площадь (1976 и 27 марта 2021 года). Прежние названия: Колхозная площадь, Большая Колхозная площадь

2-я Миусская улица (1910 год и 27 марта 2021 года)

Пер. Достоевского, вид от Селезнёвской улицы (1979 год и 27 марта 2021 года)

Первоначально назывался 1-й Мариинский переулок, так как выходил к Мариинской больнице для бедных, построенной в 1804—1807 годах и находившейся в ведомстве императрицы Марии Фёдоровны, матери Александра I. В 1922 году переименован в переулок Достоевского в память о писателе Ф. М. Достоевском, родившемся в Мариинской больнице, где жил и работал его отец.

Лесная улица (1987 год и 27 марта 2021 года)

Перекрёсток ул. Дурова и Олимпийского проспекта (1985 год и 27 марта 2021 года). Появился академический театр Diamond hall

Церковь Трёх Святителей и Красные ворота (1915 год) и высотка на Красных воротах (фото 27 марта 2021 года) На фото одна из семи реализованных сталинских высоток. Построена в Москве в 1947—1953 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева и конструктора Виктора Абрамова. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир: от двух- до пятикомнатных.

Доходный дом Е.Н. Шевелягиной на 3-й Мещанской ул. (1908 год и 27 марта 2021 года)

Построен в 1905–06 гг. Архитектор Г.А. Гельрих.

В 1920-х гг. жилые помещения здания были приспособлены под коммунальные квартиры, которые позже были отселены для размещения в нём учреждений.

Выявленный объект культурного наследия.

Восточная кордегардия у Тверской заставы (1930 год и 27 марта 2021 года)

Ростовский 6-й переулок (1911 год и 26 марта 2021 года)

Церковь на Иоана Воина на старой Божедомке (1905 год) и Гостиница Славянка на ул. Дурова (фото 27 марта 2021 года).

Церковь снесли в середине 1930-х годов, и на ее месте в 1937–1941 гг. построили многоэтажное здание гостиницы ЦДСА.

Нововоротниковский переулок (1973 год и 27 марта 2021 года). В начале XVIII века переулок именовался Пименовским по храму Преподобного Пимена Великого, что в Новых Воротниках, сооруженному в 1658 году, позднее — Лобановским, по домовладельцу Лобанову-Ростовскому. В 1922 году было восстановлено первоначальное историческое название Нововоротниковский

Московская соборная мечеть, м. Проспект Мира (1983 год и 27 марта 2021 года)

Здание Центрального театра Советской армии, м. Достоевская (1960 год и 27 марта 2021 года). Сейчас здание именуется как Центральный академический театр Российской армии. Покровский бульвар (2000 год и 24 марта 2021 года)

РХТУ им. Д.И. Менделеева, Миусская пл. 9 (1959 год и 27 марта 2021 года). Прежнее название - Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени Д. И. Менделеева.

Год основания 1898.

Зубовская площадь (1950 год и 26 марта 2021 года). Снесённое здание- клуб Горького. Там был кинозал, демонстрировали художественные фильмы и детские мультфильмы днем.

Подкопаевский переулок (1986 год и 25 марта 2021 года). Первоначально (до XIX века) назывался Никольским (название встречается уже в документе 1631 года) — по Церкви Николая Чудотворца, что в Подкопаях. Улица Плющиха (1911 год и 27 марта 2021 года). История улицы начинается в XV веке, когда вдоль дороги на Смоленск располагалось подворье ростовского архиерея (об этом напоминают многочисленные Ростовские переулки). Дорога на Смоленск (ведущая к Крымскому броду на Москве-реке) до конца XVI века проходила по Плющихе, поэтому до этого её называли Смоленской улицей, а ещё ранее — Саввинской, по имени расположенного в конце улицы Саввинского монастыря. Покровский бульвар, д.8с1 (1997 год и 24 марта 2021 года). Жилой дом А. Ф. Медынцевой, затем здесь размещалась женская гимназия Виноградской. Мароновский переулок (1974 год и 22 марта 2021 года). На фото «до» снесены жилые дома, которые там находились, затем, в скором времени была ликвидирована знаменитая фабрика «Пролетарий», труба которой видна вдали. Кутузовский проспект (1980 год и 21 марта 2021 года). На историческом фото - шествие Олимпийского огня. Ул. Красная Пресня (1986 год и 31 марта 2021 года). На историческом фото можно наблюдать длинную очередь за водкой). Церковь Апостола Иакова, м. Курская (1995 год и 26 марта 2021 года)Хлебозавод №5 (1931 год) и ЖК Пресня Сити (31 марта 2021 года). У метро Третьяковская (1954 год и 23 марта 2021 года)

Московский электромашиностроительный завод памяти революции 1905 года на Пресненском Валу (1966 год и 31 марта 2011 года)

Савеловский вокзал (1912 год и 31 марта 2021 года). Прежнее название - Бутырский вокзал.

В 1987 году под руководством Я. В. Шамрая были начаты его расширение и реконструкция, оконченные 1 сентября 1992 года.

Ленинградское шоссе (1957 год и 31 марта 2021 года). Прежнее название Петербургское шоссе. Сейчас данный промежуток называется Ленинградским проспектом.

Московский зоопарк (1951 год и 31 марта 2021 года). В настоящее время там находится 10531 животных (по статистке за 2019 год)

Перекресток улиц Палихи, Сущевской, Тихвинской и Перуновского переулка (1978 год и 31 марта 2021 года)

Новослободская улица (1989 год и 31 марта 2021 года)

Сталинская высотка на Кудринской площади (1912 год и 31 марта 2021 года)

До 1950-х территория нынешней Кудринской площади считалась московской окраиной. Высотной доминантой площади была церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине — храм XVII века, разрушенный в 1937 году. На его месте началось строительство высотки. Поскольку площадь располагалась на склоне, территорию пришлось выравнивать и насыпать. Сквер перед будущей высоткой укрепили гранитными стенками высотой 4,5 м.

Издательство «Правда» на ул. Правды (1984 год и 31 марта 2021 года) Это было крупнейшее газетно-журнальное партийное издательство СССР, основанное в Москве в 1929 году. Деятельность издательства была связана с выпуском газеты «Правда» (основанной в 1912). Издательство выпускало все центральные газеты и журналы ЦК КПСС, а также книги, открытки и др. В конце 1991 преобразовано в ФГУП «Пресса» Управления делами Президента Российской Федерации. Арбатская площадь (1962 год и 1 апреля 2021 года). На историческом фото можно наблюдать перестройку на площади. Арбат (1985 год и 1 апреля 2021 года). Прежние названия: Орбат (1493 г.), Смоленская улица (середина XVII в.)

Сивцев Вражек переулок (1985 год и 1 апреля 2021 года). Название XVII века произошло от оврага («вражка»), по дну которого текла небольшая река Сивец (или Сивка), известная с XIV века. Она впадала в тёкший вдоль стены Белого города ручей Черторый и название своё получила по «сивому» (серому) цвету воды.

Вид на садовническую набережную с Малого Краснохолмского моста (1933 год и 31 марта 2021 года)

Большая Андроньевская улица (1988 год и 1 апреля 2021 года)

Гастроном Таганский (1990 год) и ТЦ Таганка (1 апреля 2021 года). У метро Марксисткая / Таганская.

Серпуховская площадь (1959 год и 1 апреля 2021 года): в 1922—1992 годах — Добрынинская площадь, в 1918—1922 годах — площадь Карла Либкнехта

Товарищеский переулок (1980 год и 1 апреля 2021 года)

Бассейн Москва (1965 год) и Храм Христа Спасителя (1 апреля 2021 года)

Добровольническая улица (1994 год и 1 апреля 2021 года). Историческое название улица Хивы.

Вид на Большой Краснохолмский мост (1986 год и 1 апреля 2021 года).

Вид на Космодамианскую и Гончарную набережные (1959 год и 1 апреля 2021 года). Прежнее название Космодамианской наб. - наб. Максима Горького, а Гончарная набережная до 1900 года входила в состав Котельнической наб. Большая Серпуховская улица (1971 год и 2 апреля 2021 года)

Метро Серпуховская (1999 год и 2 апреля 2021 года)

Улица Щипок (1930 год и 2 апреля 2021 года)

Пятницкая улица (1982 год и 2 апреля 2021 года)

РГЭУ имени Плеханова (1910 год и 2 апреля 2021 года). Ранее это было Московское коммерческое училище имени Цесаревича Алексея. Находится на Стремянном переулке.

Московский военно-механический техникум (1952 год и 2 апреля 2021 года). 17 июля 1998 года техникум расформировали и изъяли из реестра. Впрочем на базе бывшего учебного заведения был создан Факультет специального профессионального образования Московской государственной академии приборостроения и информатики.

Щипковский 1-й переулок, д. 23

Большой Строченовский переулок 5 (1987 год и 2 апреля 2021 года). На фото настоящего времени - БЦ Астана. Старая Басманная улица (1982 год и 3 апреля 2021 года). Прежнее название - улица Карла Маркса. Ул. Земляной вал (1959 год и 3 апреля 2021 года) Центр Медицинской Инспекции в Хомутовском тупике (1979 год и 3 апреля 2021 года). Ранее это было владение было Хлудовским. А.И. Хлудов - московский предприниматель и известный коллекционер древних рукописей и старопечатных книг. Это владение на долгое время дало имя переулку – с 1854 года до конца XIX века он назывался Хлудовским. Первый проезд Марьиной Рощи (1955 год и 3 апреля 2021 года) Лавров переулок дом 6 с 1 (1980е и 1 апреля 2021). Дом был встроен в начале 1830-х гг. на участке купцов Масловых. В 1880 г. он был продан «временно московскому купцу» Самуилу Исааковичу Чепелевецкому (откуда и буква «Ч» на фронтоне), владельцу мыловаренной и парфюмерной фабрики в Москве, основанной в 1871 г. Позже здесь разместился завод медицинских препаратов № 1. В 1973 г. на базе отдела технологии эндокринных препаратов ВНИИА и Московского завода медицинских препаратов № 1 был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт технологии кровезаменителей и гормональных препаратов (ВНИИТКГП). С 1993 г. — Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов («ГИКиМП»). С 2014 г. —Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»). Банный переулок, дом 3 (1995 год и 3 апреля 2021 года) Сущёвский вал (1990 год и 3 апреля 2021 года) Улица Образцова (1959 год и 3 апреля 2021 года). В конце XIX века - Институтская улица, до 17 декабря 1949 года — Бахметьевская улица (р-н Марьина Роща)

Угол Большого Балканского переулка и Каланчёвской улицы (1927 год и 3 апреля 2021 года)

Проспект Мира (1947 год и 3 апреля 2021 года). В то время улица называлась 1-я Мещанская улица.

Астраханский переулок (1934 год и 3 апреля 2021 года)

Каланчёвский путепровод на Краснопрудной улице (1935 год и 3 апреля 2021 года)

Каланчёвская, дом 49 (1987 год и 3 апреля 2021 года). Сейчас это здание - бизнес центр «Каланчёвская 49»

Здание суда на Каланчёвской, д. 43 (1980 год и 3 апреля 2021 года)

Киевская улица (1962 год и 5 апреля 2021 года)

Брянская улица (1957 год и 5 апреля 2021 года). Улица получила своё название в начале XX века по близости к Киевскому вокзалу, который ранее назывался Брянским. В 1976 году из неё выделена Платовская улица.

Переулок Хользунова (1913 год и 5 апреля 2021 года). Ранее переулок именовался Трубецким. Расположен у метро Фрунзенская и примыкает к Комсомольскому проспекту.

Бассейн в Лужниках (1960 год и 5 апреля 2021 года) БЦ на Зубовском бульваре (1980 год и 5 апреля 2021 года). Ранее здесь находилось агентство печати «Новости» и пресс-центр «Олимпиада-80» Смоленский бульвар (1937 год и 5 апреля 2021 года)

Учебный переулок (1966 год и 5 апреля 2021 года).

Прежние названия:

Решетовский переулок,

Новый Проектированный переулок.

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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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