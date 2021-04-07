История Москвы. Было-стало - 2

Первая часть
Продолжаем путешествие...
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Большая Полянка (1980 год и 23 марта 2021 года)
Получила название в конце XVIII века по находившемуся в начале улицы «всполью» — краю полей. Определение «большая» добавили в XIX веке, когда появилась Малая Полянка. В XVII—XVIII вв. именовалась Космодамианской улицей — по церкви Козьмы и Дамиана (снесена в 1933 году). В 1918—1922 годах носила название Советская улица.
Пречистенкая набережная (1983 год и 22 марта 2021 года)
Павелецкий вокзал (1985 год и 23 марта 2021 года)
Климентовский переулок, 10 (1980 год и 22 марта 2021 года)
Перекрёсток Дубравной улицы и улицы Барышиха, м. Митино (2000 год и 23 марта 2021 года)
Лялин переулок (1932 год и 24 марта 2021 года).Название возникло в XVIII веке по фамилии одного из домовладельцев — ротмистра П. В. Лялина.
Ранее переулок назывался Яковлевский.
Вид на Покровский бульвар (1980 год и 24 марта 2021 года)
Трасса Покровского бульвара определилась в 1585-1591 годах, когда, в царствование царя Фёдора Иоанновича, зодчий Фёдор Конь по распоряжению Бориса Годунова построил здесь третью линию московских укреплений – стены Белого города.
Курский вокзал (1990 год и 24 марта 2021 года)
Яковоапостольский переулок (1956 год и 24 марта 2021 года)
Провиантские склады у метро Парк культуры (1990 год и 22 марта 2021 года)
Московские Провиантские склады изначально строились как хранилище запасов продовольствия для расквартированных рядом военных подразделений — Хамовнических, Спасских, Лефортовских казарм и др.
Московский университет, м.Александровский сад (1873 год и 2021 года)
Большой Трехсвятительский (1970 год и 24 марта 2021 года)
Большой Спасоглинищевский переулок (1957 год и 25 марта 2021 года)
Хохловский переулок (1980 год и 25 марта 2021 года)
Юго-западная часть переулка в первой половине XVII века называлась Владимирская, или Садовническая улица, что было связано с её расположением в местности Сады, или Старые Сады, по которым назван соседний Старосадский переулок, и близостью церкви Князя Владимира, что в Старых Садах. С XVII века употребляется название Хохловский переулок по местности Хохлы или Хохловка, в которой селились украинцы.
Земледельческий переулок, дом 16/13 (1996 год и 26 марта 2021 года)
Доходный дом профессора Императорского университета, известного доктора, дворянина Татиана Викентьевича Сулима-Самойло.
Бережковская набережная и Ростовская (1995 год и 26 марта 2021 года)
Улица Бурденко, дом 23 (1985 год и 26 марта 2021 года)
Дом построен в 1818 году и является одним из старейших деревянных домов столицы. Здание признано объектом культурного наследия России и является одним из самых старых деревянных строений столицы.
Площадь Белорусского вокзала (1934 год и 27 марта 2021 года)
Триумфальнее ворота впервые сооружены в 1829—1834 годах по проекту архитектора О. И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года. Разобраны в 1936 году. Копия ворот сооружена в 1966—1968 годах по проекту В. Я. Либсона на Кутузовском проспекте, ныне — площади Победы в районе Поклонной горы.
По распространённой версии, название, возникшее в XIX веке, является искажением правильного Вязковский, образованного от названия местности Вязки, известной с XIV века. Позднее она называлась Под Вязками, что указывает на происхождение названия от вяз (возможно, здесь была вязовая роща). Прежнее название — Лесной проезд, употреблявшееся во второй половине XIX века — дано по направлению к Лесному ряду.
Сухаревская площадь (1922 и 27 марта 2021 года)
Боярский переулок (1935 и 27 марта 2021 года)
Прежнее название — Трёхсвятительский переулок — по церкви Трёх святителей Вселенских «в Старых Огородниках» (известна с 1635 года, разрушена в 1928 году). При устранении «церковных» названий переименован в 1922 году по боярским усадьбам, когда-то находившимся здесь.
Ул. Мясницкая, д. 43с1 (1983 год и 27 марта 2021 года)
Здесь находилось училище Воскресенского, в нем учились: художник Нестеров М. В., историк Богоявленский С. К., генерал авиации Громов М. М., биолог Четвёриков С. С. , режиссёр кукольного театра Образцов С. В., актёр Щукин Б. В. и многие другие.
Садовая-Спасская улица дом 19, строение 1 (1904 год и 27 марта 2021 года)
Дом Афремова — доходный дом в Москве, построенный в 1904—1905 годах архитектором О. О. Шишковским для Ф. И. Афремова — один из первых московских «небоскрёбов» начала XX века.
Дом Госторга у Красных ворот (1927 год и 27 марта 2021 года)
2-я Миусская улица (1910 год и 27 марта 2021 года)
Пер. Достоевского, вид от Селезнёвской улицы (1979 год и 27 марта 2021 года)
Первоначально назывался 1-й Мариинский переулок, так как выходил к Мариинской больнице для бедных, построенной в 1804—1807 годах и находившейся в ведомстве императрицы Марии Фёдоровны, матери Александра I. В 1922 году переименован в переулок Достоевского в память о писателе Ф. М. Достоевском, родившемся в Мариинской больнице, где жил и работал его отец.
Лесная улица (1987 год и 27 марта 2021 года)
Церковь Трёх Святителей и Красные ворота (1915 год) и высотка на Красных воротах (фото 27 марта 2021 года)
На фото одна из семи реализованных сталинских высоток. Построена в Москве в 1947—1953 годах по проекту архитекторов Алексея Душкина и Бориса Мезенцева и конструктора Виктора Абрамова. Центральный корпус предназначался для размещения правительственных учреждений, а в боковых были устроены 276 квартир: от двух- до пятикомнатных.
Доходный дом Е.Н. Шевелягиной на 3-й Мещанской ул. (1908 год и 27 марта 2021 года)
Построен в 1905–06 гг. Архитектор Г.А. Гельрих.
В 1920-х гг. жилые помещения здания были приспособлены под коммунальные квартиры, которые позже были отселены для размещения в нём учреждений.
Выявленный объект культурного наследия.
Восточная кордегардия у Тверской заставы (1930 год и 27 марта 2021 года)
Ростовский 6-й переулок (1911 год и 26 марта 2021 года)
Церковь на Иоана Воина на старой Божедомке (1905 год) и Гостиница Славянка на ул. Дурова (фото 27 марта 2021 года).
Церковь снесли в середине 1930-х годов, и на ее месте в 1937–1941 гг. построили многоэтажное здание гостиницы ЦДСА.
Нововоротниковский переулок (1973 год и 27 марта 2021 года). В начале XVIII века переулок именовался Пименовским по храму Преподобного Пимена Великого, что в Новых Воротниках, сооруженному в 1658 году, позднее — Лобановским, по домовладельцу Лобанову-Ростовскому. В 1922 году было восстановлено первоначальное историческое название Нововоротниковский
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Миусская пл. 9 (1959 год и 27 марта 2021 года). Прежнее название - Московский химико-технологический институт (МХТИ) имени Д. И. Менделеева.
Год основания 1898.
Улица Плющиха (1911 год и 27 марта 2021 года). История улицы начинается в XV веке, когда вдоль дороги на Смоленск располагалось подворье ростовского архиерея (об этом напоминают многочисленные Ростовские переулки). Дорога на Смоленск (ведущая к Крымскому броду на Москве-реке) до конца XVI века проходила по Плющихе, поэтому до этого её называли Смоленской улицей, а ещё ранее — Саввинской, по имени расположенного в конце улицы Саввинского монастыря.
Савеловский вокзал (1912 год и 31 марта 2021 года). Прежнее название - Бутырский вокзал.
В 1987 году под руководством Я. В. Шамрая были начаты его расширение и реконструкция, оконченные 1 сентября 1992 года.
Перекресток улиц Палихи, Сущевской, Тихвинской и Перуновского переулка (1978 год и 31 марта 2021 года)
Новослободская улица (1989 год и 31 марта 2021 года)
Сталинская высотка на Кудринской площади (1912 год и 31 марта 2021 года)
До 1950-х территория нынешней Кудринской площади считалась московской окраиной. Высотной доминантой площади была церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Кудрине — храм XVII века, разрушенный в 1937 году. На его месте началось строительство высотки. Поскольку площадь располагалась на склоне, территорию пришлось выравнивать и насыпать. Сквер перед будущей высоткой укрепили гранитными стенками высотой 4,5 м.
Издательство «Правда» на ул. Правды (1984 год и 31 марта 2021 года)
Это было крупнейшее газетно-журнальное партийное издательство СССР, основанное в Москве в 1929 году. Деятельность издательства была связана с выпуском газеты «Правда» (основанной в 1912). Издательство выпускало все центральные газеты и журналы ЦК КПСС, а также книги, открытки и др. В конце 1991 преобразовано в ФГУП «Пресса» Управления делами Президента Российской Федерации.
Вид на садовническую набережную с Малого Краснохолмского моста (1933 год и 31 марта 2021 года)
Большая Андроньевская улица (1988 год и 1 апреля 2021 года)
Товарищеский переулок (1980 год и 1 апреля 2021 года)
Бассейн Москва (1965 год) и Храм Христа Спасителя (1 апреля 2021 года)
Московский военно-механический техникум (1952 год и 2 апреля 2021 года). 17 июля 1998 года техникум расформировали и изъяли из реестра. Впрочем на базе бывшего учебного заведения был создан Факультет специального профессионального образования Московской государственной академии приборостроения и информатики.
Щипковский 1-й переулок, д. 23
Центр Медицинской Инспекции в Хомутовском тупике (1979 год и 3 апреля 2021 года). Ранее это было владение было Хлудовским.
А.И. Хлудов - московский предприниматель и известный коллекционер древних рукописей и старопечатных книг. Это владение на долгое время дало имя переулку – с 1854 года до конца XIX века он назывался Хлудовским.
Лавров переулок дом 6 с 1 (1980е и 1 апреля 2021). Дом был встроен в начале 1830-х гг. на участке купцов Масловых. В 1880 г. он был продан «временно московскому купцу» Самуилу Исааковичу Чепелевецкому (откуда и буква «Ч» на фронтоне), владельцу мыловаренной и парфюмерной фабрики в Москве, основанной в 1871 г. Позже здесь разместился завод медицинских препаратов № 1.
В 1973 г. на базе отдела технологии эндокринных препаратов ВНИИА и Московского завода медицинских препаратов № 1 был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт технологии кровезаменителей и гормональных препаратов (ВНИИТКГП).
С 1993 г. — Государственный институт кровезаменителей и медицинских препаратов («ГИКиМП»).
С 2014 г. —Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ФБУ «ГИЛС и НП»).
Астраханский переулок (1934 год и 3 апреля 2021 года)
Киевская улица (1962 год и 5 апреля 2021 года)
Прежние названия:
Новый Проектированный переулок.
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