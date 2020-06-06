



Элисеос Вагенас:

Противоборство между США и Китаем является межимпериалистической борьбой за первенство

Интервью Элисеоса Вагенаса, члена ЦК Коммунистической Партии Греции, заведующего международным отделом ЦК КПГ для ресурса Социалистического Движения Казахстана.

— СДК. В чем причина, по Вашему мнению, столкновения интересов США и Китая именно в период пандемии? Новости СМИ2

— Э.В. Компартия Греции неоднократно отмечала, что противоборство, которое ведётся на международном уровне в рамках мировой империалистической системы — это не что иное, как борьба за сырье, энергию, пути их транспортировки, за формирование доли рынков, в конце концов, за капиталистическую прибыль. При продвижении интересов могущественных монополий, крупных капиталистических объединений капиталистические государства приходят в столкновение между собой, используя весь свой потенциал: экономический, политический, дипломатический и военный. И это касается каждого капиталистического государства в глобальной пирамиде, где каждое капиталистическое государство строит свои отношения с другими капиталистическими государствами. Мы говорим о взаимозависимых отношениях, которые, с одной стороны, являются явно неравными, исходя из мощи буржуазии каждой страны, а с другой — меняются из-за закона неравномерности капиталистического развития. Наиболее ярким примером изменения мощи государства в ХХ-ом — ХХI-ом веке является, пожалуй, Индия в сравнении с Великобританией.

Безусловно, мы считаем, что сегодня США остаются сильнейшей экономической и военно-политической державой на планете, однако их первенству угрожает Китай, в котором доминируют капиталистические производственные отношения. Разница в динамике капиталистического развития между наиболее могущественными государствами также отражается на изменении годовых темпов роста ВВП.

Такое изменение в расстановке сил приводит к обострению межимпериалистических противоречий как между капиталистическими государствами, так и внутри созданных империалистических альянсов (например, в рамках Евроатлантического альянса НАТО). Это также подрывает стабилизацию современной многогранной сети соглашений и организаций, касающихся международной торговли, международных финансовых операций и международного движения капитала в целом. Мы видим, например, как США выходят из ряда международных соглашений, одновременно предпринимая определенные действия с целью сохранить и расширить свою мощь. Кроме того, США пытаются ставить препятствия своим конкурентам. Например, мы видим, как США пытаются навязать условия по блокированию китайских инвестиций и покупок стратегических технологических компаний не только на собственной территории, но и в своих странах-союзниках, ссылаясь на проблемы безопасности НАТО в случае внедрения китайскими монополиями сети 5G в европейских странах.

С одной стороны – налицо «торговая война» между США и Китаем, развёртывание вооружённых сил США в Тихом океане в двух шагах от территориальных вод Китая, а с другой — стремления Китая усилить своё влияние на союзников США, используя свою экономическую мощь и грандиозный план «Нового шелкового пути», а также усиление своей военной мощи.

Все это предшествовало пандемии, но, похоже, она стала катализатором не только капиталистического кризиса, признаки которого существовали ещё до коронавируса, но и империалистической конкуренции. Используя пандемию, Китай также попытался усилить своё влияние на некоторых традиционных союзников США и НАТО, предлагая им медицинскую помощь, что вызвало сильную реакцию со стороны США, НАТО, но и ЕС. США открыто говорят о «китайском вирусе», обвиняя Китай в неспособности взять его под контроль на ранних стадиях, остановить глобальную пандемию. Они заявляют, что все это было сделано при попустительстве, даже если не при сотрудничестве, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой прекратило правительство Трампа.

Все это свидетельствует о дальнейшем обострении межимпериалистической конкуренции, разворачивающейся между двумя наиболее могущественными экономическими державами в современном капиталистическом мире, и которая в условиях нового глобального кризиса вызовет новые «сейсмические колебания».

— СДК. В чем смысл взаимных обвинений друг друга в искусственном создании коронавируса? И вообще, по Вашему мнению, штамм короновируса могли создать рукотворно, с учётом того, что работа над разными вирусами разновидности COVID велась в разных лабораториях США и Китая в течение последних пяти лет?

— Э.В. Мы знаем, что вопрос появления коронавируса, управления пандемией также используется в межимпериалистической конфронтации, прежде всего США, которые окрестили коронавирус «китайским вирусом». Руководство США стремится переключить внимание населения страны с драматической ситуации в сфере здравоохранения США на внешний фактор. Эти обвинения опровергает китайская сторона, которая оставляет много намёков на роль США как в появлении коронавируса, так и в его завозе в Китай.

Из истории нам известно, что империалисты без колебаний применяют и применяли в прошлом оружие массового уничтожения, например, химическое оружие в Первой мировой войне или в войне во Вьетнаме, или ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки. Куба в прошлом обвиняла США в применении против неё биологического оружия. Нам известно, что только США имеют десятки биологических лабораторий, находящихся в непосредственном подчинении Вооружённых сил США, а в 2001 году они отказались принять протокол к Международной конвенции о запрещении разработки, производства и накопления бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), предусматривающий контроль за выполнением соглашения, иными словами, они отказываются от проведения проверки выполнения ими Конвенции.

В то же время природа создаёт подобные вирусы каждый день.

Однако для нас, коммунистов, по сути, ничего не меняет тот факт, создан ли вирус искусственно или является результатом естественного процесса, когда миллионы людей во всем капиталистическом мире чувствуют себя незащищёнными перед лицом этой болезни из-за коммерциализации здравоохранения, разрушения общественных систем здравоохранения, а монополии в сфере здравоохранения конкурируют между собой за производство и сбыт лекарств и вакцин для получения прибыли.

В каждом случае проявляется варварство этой капиталистической системы.

— СДК. Как Вы рассматриваете появление военно-биологических лабораторий США, построенных на деньги Пентагона на Украине, Казахстане и бывших советских республиках Средней Азии? В общей сложности у США таких лабораторий по всему миру 1495, лабораторий P3 (3-го уровня безопасности). Несут ли они помимо биологических и медицинских ещё и политические цели?

— Э.В. Наличие десятков военных баз США и НАТО по всему миру, в том числе и биологических лабораторий, кроме очевидной опасности для населения в случае военных действий, способствуют втягиванию народов и стран в империалистические планы. Кроме того, причины существования таких биологических лабораторий явно не чисто медицинские. Они являются частью более широкого плана по формированию сети геополитических «опор», которые наряду с экономическими и военными «рычагами» находятся в руках империалистов и используются для поддержки их интересов, а также для поддержки власти и интересов буржуазии тех стран, в которых они находятся.

— СДК. Что Вы думаете по поводу необходимости учреждения миссии наблюдателей на этих объектах и допуска на них представителей ВОЗ?

— Э.В. Сегодня, когда не существует Советского Союза, мы видим, как разрушается международное право, которое сформировалось как результат соотношения сил между капитализмом и социализмом и в некоторой степени ставило определённые препятствия необузданным действиям империалистов. Сегодняшнее международное право и международные организации, даже ВОЗ, являются ещё одной ареной, на которой проявляются межимпериалистические противоречия. Было бы абсурдом, если бы народы сосредотачивали своё внимание исключительно на контроле за этими опасными объектами. Необходимо усилить борьбу за их ликвидацию, как и за ликвидацию иностранных военных баз, чтобы вооружённые силы не принимали участия в империалистических интервенциях, чтобы народы не были втянуты в империалистические союзы, чтобы причина, вызывающая империалистические войны, а это капиталистический способ производства, была устранена.

Мы считаем, что не утратили своей актуальности позиции Ленина, который отмечал: «При этих условиях лозунги пацифизма, международного разоружения при капитализме, третейских судов и т. п. являются не только реакционной утопией, но и прямым обманом трудящихся, направленным к разоружению пролетариата и отвлечению его от задачи разоружения эксплуататоров.

Только пролетарская, коммунистическая революция может вывести человечество из тупика, созданного империализмом и империалистическими войнами. Каковы бы ни были трудности революции и возможные временные неуспехи её или волны контрреволюции, — окончательная победа пролетариата неизбежна» [В.И. Ленин: «Программа РКП(б)», т. 38, с. 421.]

— СДК. Мы видели ситуацию, которая сложилась в США, в крупных европейских странах, таких как Франция, Испания, Италия, а также в других крупных капиталистических странах, таких как Бразилия. Какой вывод могут сделать народы о состоянии систем здравоохранения?

— Э.К. После свержения социализма в СССР и в странах Восточной Европы, и в других странах стали сворачиваться социальные завоевания, достигнутые в жёсткой и зачастую кровопролитной классовой борьбе трудящихся и под влиянием беспрецедентных социальных достижений в СССР. Был нанесён удар по системе общественного здравоохранения с целью дальнейшей коммерциализации здравоохранения, чтобы дать новое «жизненное пространство» для прибыли капитала. Такую политику проводили во всем капиталистическом мире как неолиберальные, так и социал-демократические правительства, и даже «левые», такие как, например, правительство СИРИЗА в Греции. Настоящим вирусом является капитализм, а не просто форма правления, например, неолиберализм. Было показано, что капитализм и различные правительства, которые формируются при нем, привержены законам рынка, готовы ради прибыли обслуживать частные монополии в сфере здравоохранения, могут поставить под угрозу здоровье миллионов людей. Вот почему буржуазные правительства упор делали на «индивидуальную ответственность».

В условиях пандемии возникла необходимость соблюдения трудящимися индивидуальных мер защиты от коронавируса, а также продолжения своей борьбы, необходимость не молчать, требовать немедленного укрепления систем общественного здравоохранения и реквизиции частных структур здравоохранения.

— СДК. Во всем мире утверждают, что новый экономический кризис — это результат пандемии. Каково ваше мнение и каков выход для трудящихся из этого тупика?

— Э.В. Последствия пандемии коронавируса стали катализатором обострения серьёзных проблем, существовавших в капиталистической экономике. Ещё до пандемии КПГ предупреждала, что проблема перенакопления капитала, являющаяся основной причиной кризиса, не только не преодолена, но все больше обостряется, приближая новый кризис. Согласно новым мерам, которые уже апробируются, капиталисты и правительства вновь будут призывать трудящихся расплачиваться за новые кредиты и созданный ими дефицит.

Классовые профсоюзы Греции выдвигают важные требования, которые находят поддержку со стороны КПГ и касаются выделения средств на поддержку доходов народа, отмены сотен антинародных законов и правительственных постановлений. Мы выдвигаем конкретные и тщательно продуманные требования, касающиеся удовлетворения современных потребностей трудящихся, бедного и среднего крестьянства, самозанятых города. Мы считаем, что эти социальные силы могут двигаться в направлении формирования социального союза, который будет бороться против взваливания тягот нового кризиса на плечи народа и одновременно оспаривать существующую капиталистическую систему, сплачивать необходимые силы для её свержения и замены высшей общественной системой. Такой системой, в которой средства производства будут находиться в общественной собственности, будут осуществляться научное централизованное планирование, направленное на удовлетворение народных потребностей, рабочий контроль, участие во всех органах власти снизу доверху. Такой системой является социализм-коммунизм, который может привести к благосостоянию народа, к миру и прогрессу человечества без империалистических войн и капиталистических кризисов.

— СДК. Казахстан и республики Центральной Азии становятся своеобразным полигоном противостояния между США и Китаем, которые делят между собой сферы влияния. Для народов этих бывших советских республик будет интересно мнение Компартии Греции по этому поводу. Какую позицию необходимо занимать коммунистам и интернационалистам в этой ситуации и следует ли поддержать одну или другую сторону данного противостояния? Это чрезвычайно важный вопрос, так как происходит размежевание ряда групп или партий по этому поводу, которые пытаются поступить именно так – не критично поддержать тех или других.

— Э.В. Чтобы правильно ответить на этот вопрос, нам необходимо рассмотреть характер сил, находящихся в противостоянии между собой. Многие трудящиеся всего мира имеют чёткое представление об империалистическом характере США, которые остаются самой могущественной империалистической державой в мире. Чего нельзя сказать о ЕС и Китае. Причём не только буржуазия Европы, но даже некоторые европейские коммунистические партии, примкнувшие к оппортунистическому течению, характеризовали ЕС как «союз народов», который может действовать в интересах трудящихся, а не как империалистический центр европейских монополий, каковым он является на самом деле. Китай, рост мощи которого происходит под красными флагами и при власти Коммунистической партии Китая, вносит ещё больше неразберихи.

По оценке нашей партии, в Китае доминируют капиталистические производственные отношения, для него характерны все те признаки, которые Ленин описал в своей работе «Империализм, как высшая стадия капитализма», например, вывоз капитала, накопленного в Китае при капиталистических производственных отношениях. Исходя из этого, мы считаем, что противоборство между США и Китаем, которое в настоящее время усиливается не только в Центральной Азии, но и в других регионах и во всем мире, является межимпериалистической борьбой за первенство в мировой империалистической системе.

Трудящимся нет никакой выгоды от выбора империалиста в таком конфликте. Стоит показать, как Ленин рассматривал этот вопрос на очень конкретном примере: «Первая владеет, положим, ¾ Африки, а вторая ¼. Объективное содержание их войны — передел Африки. Какой стороне желать успеха? Вопрос, в прежней его постановке, нелепый, ибо у нас нет прежних критериев оценки: нет ни многолетнего развития буржуазного освободительного движения, ни многолетнего процесса краха феодализма. Не дело современной демократии ни помогать первой закрепить свое «право» на ¾ Африки, ни помогать второй (хотя бы она развивалась экономически быстрее первой) отнять себе эти ¾.

Современная демократия останется верна себе лишь в том случае, если не присоединится ни к одной империалистской буржуазии, если скажет, что «обе хуже», если в каждой стране будет желать неуспеха империалистской буржуазии. Всякое иное решение будет на деле национально-либеральным, не имеющим ничего общего с истинной международностью».

И в заключение отметил: «На самом же деле теперь не может быть речи о том, чтобы современная демократия плелась в хвосте за реакционной, империалистской буржуазией — все равно, какого «цвета» эта буржуазия ни была бы (…)». [В.И. Ленин: «Под чужим флагом», т. 26, с. 140-146]

Безусловно, совсем другим вопросом является то, как рабочая власть в одной стране могла бы извлечь выгоду из межимпериалистических противоречий, для того чтобы пустить корни и реализовать социалистическую программу.