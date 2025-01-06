Фронтовой Новый Год

Без лишних слов

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла.

Она для маскировочки

Посажена была.

А елочка- не елочка:

Ракетный полигон,

И каждая иголочка

По сорок мегатонн.

Ефрейтор в шубке заячьей

Ухаживал за ней,

Машинным маслом смазывал:

"Смотри, не заржавей".

Но вот однажды звездочка

По небу проплыла,

И много-много гадостей

На крыльях принесла.

Нажал майор на кнопочку,

(Простите, на сучок)

В звезду вонзилась елочка

По самый корешок.

Когда упала звездочка,

Желанье загадал:

Чтоб мир на всей планете был,

И атом мирно спал

СПАСИБО ВАМ

Почти три года, каждую секунду

без перерывов на обед идёт война

там бьют врага, фашистов, гадов, хунту

кто ж защитит страну, ведь Родина одна.



Как часто слышим: мы устали от войны.

Так говорят, не отрываясь от дивана

а там ребята не устали, это Родины сыны

защитники страны, воюют неустанно.



Живут в веках и живы воины страны.

Как и всегда, сейчас защитники России

c Руси так повелось, всегда непобедимы

значит не выродились, Вы богатыри!



Спасибо вам ребята и до земли поклон.

Мы ждём вас всех, любимых и родных.

Вам праздничный салют и колокольный звон

Победой зазвучит во всех сердцах страны.



Мы будем помнить, кто ушёл от нас.

Кто защищал страну, достоин звания Героя

от зла, фашизма, уничтожения Россию спас

кто не покинул битвы и не вышел с поля боя.

Спасибо ВАМ!

© Лев Новиков

Шары сделала мама бойца НОВОГОДНЯЯ ВОЙНА...

Нагрянет вновь смертельная усталость

И чувства врозь и мысли невпопад,

Умчалось вдаль все то, о чём мечталось,

Оставив мне войну и снегопад...

Под Новый год - позиции, окопы,

Как Дед Мороз, весь в белом, часовой,

Вот к нам пришла "культурная Европа",

Войну и смерть таская за собой!

Оставив нам разбитые дороги,

Золу и грязь растрелянных домов!

Да что ж у вас за прОклятые боги

Что заставляют вас крушить уютный кров?

Вам все сжигать - и фабрики, и пашни,

Взрывать мосты, чтоб всех разъединить,

Чтоб проклинали мы свой день вчерашний,

Чтоб обрывали - в будущее нить!

Вы все твердите о культуре наций,

Свободный труд непроданых людей,

Но их не счесть - военных операций

На фоне всех возвышенных идей!

Где Югославия, где Ливия с Ираком?

Лежат руины древних городов!

И где б еще затеять в мире драку -

Работа ваших прОклятых умов!

Мы Новый год отметим снова чаем,

Срубило елочку осколками как раз,

По блиндажам своим его встречаем

Мы на войне! Уже в который раз...

© Олег Прусаков (позывной "ДЫРОКОЛ", отряд "Штурмовой", 24 МСП), действующий участник СВО, ветеран боевых действий.