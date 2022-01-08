Чудесный мир детства в картинах.

Я как-то ставила картины детей американского художника. А теперь предлагаю познакомиться с нашим живописцем. Картины Владислава Леоновича переносят зрителя в чудесный мир воспоминаний о далеком прекрасном детстве, где знакома каждая деталь и сюжет.

Художник пишет в технике пастели и масляной живописи, поэтому каждая из его работ выглядит мягко и ненавязчиво, ибо не перегружена по цветовой гамме.

И совсем неудивительно, что это позитивное и яркое творчество, вызывает самые положительные эмоции… Владислав Леонович родился в Минске, в 1962 году. Картины Владислава смело можно назвать душевными, ведь созданные им образы переносят зрителя в чудесный мир воспоминаний о далеком прекрасном детстве, где знакома каждая деталь и сюжет.