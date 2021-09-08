Власти Казахстана записали всех русских в «пятую колонну»

В Казахстане уже много лет идет процесс выдавливания русских и русскоязычных граждан с целью социального, культурного и политического переформатирования общества для построения моноэтнического государства с националистической идеологией.

Русский язык, его носители, как и в целом просвещенная и образованная составляющая, становятся опасными и враждебными для системы, двигающейся по пантюркистскому пути развития.

Самая массовая волна эмиграции из Казахстана произошла в 90-е годы после крушения СССР, когда из республики выехало 2,6 млн человек, включая этнических казахов. Она была во многом напрямую связана с тяжелейшим социальным кризисом из-за разрушения советской перерабатывающей промышленности и деградации моногородов.

Но уже тогда было ясно, что оставшаяся у власти бывшая партийно-номенклатурная элита в целом заинтересована в таком массовом отъезде с точки зрения радикального изменения национального состава страны.

Это признавали и некоторые известные казахстанские деятели, которые ранее входили в окружение Назарбаева.

Так, уже в середине нулевых на одном из собраний общественности в Алматы оппозиционный политик Булат Абилов, бывший в 90-е годы в числе молодых крупных предпринимателей, обласканных Елбасы, заявил, что правящая верхушка целенаправленно отдавала добывающие и металлургические предприятия американцам и Западу, а многие производственные предприятия попросту закрывала, чтобы выпроводить из Казахстана русский рабочий класс.

Этим, по его словам, решалось сразу несколько проблем. Во-первых, в результате отъезда безработных специалистов в Россию высвобождались квартиры в городах, которые перераспределялись среди казахских внутренних мигрантов, переселявшихся из разрушенных колхозов и совхозов.

Во-вторых, организованный рабочий класс крупных промышленных предприятий уничтожался, и этим снималась угроза организованного сопротивления проводимому курсу в виде забастовок и выступлений.

В-третьих, значительно понижался уровень жизни и атомизировалось само общество, что давало возможность правящему слою беспрепятственно проводить приватизацию всех активов и объектов в своих интересах и окончательно узурпировать власть.

Это массовое бегство русских, немцев, украинцев, белорусов, татар и даже части образованных казахов на первом этапе становления казахской государственности позволило Назарбаеву и его соратникам без потрясений провести структурную перестройку экономики, выстроив неолиберальную добывающую модель в пользу и под контролем западных транснациональных корпораций.

В дальнейшем, после стабилизации новой системы, в головах небожителей, ставших хозяевами жизни, укрепилась идея дальше усиливать политику казахизации для искусственного формирования опоры уже самостийного монархического режима.

Поэтому окончательный исход русской и русскоязычной части общества был и является чрезвычайно выгодным для Нур-Султана (Целинограда), так как ускоряет процесс окончательной декоммунизации и дерусификации страны. Новая волна эмиграции из Казахстана в Россию как раз возобновилась уже с начала 2010-го года. Так, количество выезжающих выросло с 27 тысяч человек в 2010-м до 51 тысяч в 2013-м, 65 тысяч в 2015-м и 72 тысяч 2018-м.

Но это явно неполная статистика, так как в 2019-м власти указали 40 тысяч выехавших, а в реальности на ПМЖ или длительный срок в Россию уехало около 114 тысяч человек.

Соотношение профессий убывших и прибывших в Казахстан

Искажения связаны, с одной стороны, чтобы не портить благополучную картинку, а с другой, с тем, что многие граждане РК выезжают в другие страны на учебу, стажировку, на работу по контракту, да и чтобы просто пожить у родственников. Но затем в итоге они получают вид на жительство или российское гражданство. При этом, что примечательно, каждый третий эмигрант теперь является этническим казахом.

Конечно, во многом данный отток населения из Казахстана связан с тем, что неолиберальная сырьевая модель экономики не может предоставить всем рабочих мест и необходимый уровень жизни. Молодежь, в том числе казахская, не видит для себя перспектив и старается получить высшее образование в России и остаться там.

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в российских Вузах учится 71-74 тысячи студентов из Казахстана. Точные данные разнятся еще и потому, что в процессе обучения многие студенты оформляют российское гражданство и уже не числятся иностранцами.

Но это вовсе не пугает Нур-Султан. Наоборот, в прозападной элите рассчитывают, что демографические изменения из-за массового выезда и смертности русских и русскоязычных дадут возможность осуществить план.

Так, на 2021-й год русские в республике составляют 18,42 % или 3 478 287 человек, а казахи 69,01 % или 13 029 227 человек. Но правящему Олимпу, несмотря на такую динамику, всё еще не даёт покоя то, что русские составляют еще значительный процент населения в северных и восточных регионах страны, когда казахи составляют подавляющее большинство на юге и западе страны.

По оценкам на 1 января 2021 года в Восточно-Казахстанской области русские составляли 479 тысяч человек или 35,14%, в Северо-Казахстанской области 267 тысяч или 49,22%, в Павлодарской области 259 тысяч или 34,53%, в Костанайской области 350 тысяч или 40,55%, в Карагандинской области 477 тысяч или 34,67%, в Акмолинской области 237 тысяч или 32,36% и в бывшей столице КазССР Алматы 463 тысячи или 23,46% населения. Если к ним прибавить другие славянские народы, немцев, татар и русскоязычных, то картина в этих регионах и крупных городах окажется и вовсе «не радужной».

Доля русских среди населения Казахстана

Надо прибавить к этому, что правительственная программа переселения казахов из южных густонаселенных областей в северные полностью провалилась из-за разворовывания бюджетных средств и нежелания самих потенциальных мигрантов из-за холодного климата и отсутствия там работы. Более того, несмотря на рост казахского населения (69%) влияние и роль русского языка в Казахстане не только не падает, но даже возрастает.

По данным последней переписи, 92% казахов понимали, 83,5% свободно читали, а 79,1% свободно писали на русском языке. Значительная часть казахов предпочитает общаться на русском. Все города остаются русскоязычными, свыше 70% изданий выходит на русском языке, а по данным властей, больше 60-ти процентов граждан живет фактически в российском информационном пространстве.

Влияние российского телевидения, несмотря на то, что оно во многом уже спутниковое и кабельное, а также интернета и культурного пространства столь велико, что заставляет Акорду (администрацию президента) явно нервничать.

Именно из-за этого прикормленные националисты по заданию сверху инициировали в прошлом и в этом году подписные кампании в субсидируемых государственным бюджетом изданиях с требованием лишения русского языка официального статуса. По этой же причине начался процесс увековечивания «Голодомора» и реабилитации пособников нацистов.

Чтобы сузить поле применения русского языка, по инициативе министра образования Асхата Аймагамбетова, ранее работавшего, а затем получавшего в качестве руководителя НПО гранты в казахстанском фонде Сороса, предполагается к 2023-му году полностью перевести все школы на казахский язык обучения.

«Для нас это одна из первостепенных задач — сделать так, чтобы обучение на государственном языке было доминирующим… В этом не должно быть никаких дискуссий, потому что это государственный язык, и очевидно, что на государственном языке должны обучаться граждане нашей страны», — отметил Асхат Аймагамбетов в своем выступлении, которое было растиражировано в националистическом издании «Қазақ Үні», получающем финансирование из бюджета.

И это, несмотря на то, что в русских школах сейчас обучается более 950 тысяч детей, или 30,6% от всех учащихся, а по знаниям ученики казахских школ отстают от них на один или два года. При этом спрос на школы и классы с обучением на русском языке растет параллельно с провалом неолиберальных реформ по западным лекалам в системе образования и с общим падением уровня грамотности. Ситуация еще больше ухудшится с введением латиницы на турецкий манер, но дальнейшая деградация даже выгодна властям в нынешних условиях, так как малообразованными легче управлять.

Соответственно, эти меры правительства должны подвигнуть родителей разных национальностей, желающих дать своим детям качественное образование, задуматься об эмиграции в Россию. Также в качестве стимула к смене местожительства и гражданства выступает массовая государственная кампания по декоммунизации и дерусификации названий улиц и населенных пунктов, которая активизировалась с 2018-го года, когда Нурсултан Назарбаев подписал указ о смене идеологически устаревших наименований.

За этот период свои названия поменяли десятки тысяч улиц, проспектов, площадей, парков, деревень и аулов, а также город Зыряновск в Восточном Казахстане. При этом иногда отчаянное сопротивление оказывало местное население, среди которых было много казахов, неодобрительно воспринявших надуманное переименование русских названий сёл. Тем не менее, в планах правительства уже давно стоит задача переименовать уже областные центры – Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Уральск и другие.

Поэтому этот Куат Ахметов и его «языковые патрули» и появились во многих регионах с целью терроризирования граждан нетитульных наций, чтобы подтолкнуть их к эмиграции. Кстати, помощник президента РК Ерлан Карин недавно дезавуировал слова своего коллеги – Даурена Абаяева, первого заместителя главы администрации того же самого президента, о неприемлемости «пещерного национализма».

«Мой коллега высказал позицию государственной власти в связи с информационной паникой, происходящей в соседней стране на севере, — объяснил он в «Фейсбуке» то, почему официальная власть как-то попыталась отреагировать на «языковые патрули». – Даурен совершенно не дискриминирует государственный язык, не ущемляет национальные интересы <…>. Даурен Абаев не отрицал и не критиковал общий национализм как общественное явление <…> Я думаю, что национализм у нас должен ассоциироваться с государственностью».

Помощник президента РК Ерлан Карин

Как видим, этот чиновник открыто связал националистов с властью. Для казахстанских небожителей принудительный запрет русского языка, школ и кириллицы необходим сейчас не только для консолидации национал-патриотической массовки и создания атмосферы нетерпимости, но, в первую очередь, для подавления русскоязычной части общества, которая рассматривается в Акорде как «пятая колонна», поддерживающая интеграционные процессы и саму идею нового Союза с Россией.

Именно с этой целью и проводится нынешняя русофобская кампания, чтобы уничтожить сопротивление внутри страны, запугать и сломать, в первую очередь, самих казахов, считающих русскую культуру и русский язык своими.

Очевидно желание верхов не дать этой значительной части общества объединиться в перспективе и оформить свои политические запросы, направленные на преодоление экономической зависимости от Запада, а также на углубление отношений с историческими союзниками.

Вот основные причины усиления националистических движений и русофобии, которым нужно противопоставить единый фронт и дать максимальный отпор.

https://www.politnavigator.news/vlasti-kazakhstana-zapisali-...