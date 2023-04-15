Время перемен - военная форма РККА 1940–1945 годов

Военная форма Рабоче-крестьянской красной армии в Великую отечественную войну претерпела большие изменения. Если сначала она продолжала традиции 1920‑х и 1930‑х годов, то к середине войны стало ясно, что необходимо серьёзно пересматривать подход к внешнему виду военнослужащих.

VATNIKSTAN разбирает историю советской военной формы с 1940 по 1945 год, развитие которой отразило дух эпохи и времени.

Обмундирование и знаки различия в Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) менялись каждые несколько лет, подстраиваясь под актуальные запросы и требования времени. Несмотря на то что чаще изменения были небольшими, в истории униформы РККА были свои переломные моменты.

Так, в 1918 году необходимо было выделить красноармейцев на фоне всех остальных военизированных формирований. Тогда в ход шли красные ленты, повязки и любые другие красные аксессуары. Отличительным знаком первых красноармейцев был нагрудный знак — венок с красной звездой, на которой были изображены молот и плуг, что должно было отражать «рабоче-крестьянский» элемент РККА. Позже звезда перекочевала на головные уборы, став кокардой.

Тем не менее о единой форме речи идти не могло — носили то, что осталось от имперского периода. В 1919 году вышел приказ о введении униформы, но промышленность еще не была в состоянии обеспечить необходимое количество комплектов. Хотя всё же именно в этом году начали шить зимние шлемы, которые получили названия «богатырки», «фрунзевки», «будёновки» — поскольку первыми головные уборы поступили в войска, которыми командовали Михаил Фрунзе и Семён Будённый.

Униформа в широком понимании появилась в Рабоче-крестьянской красной армии в 1920‑х годах. Одной из причин этого послужило появление обязательной военной службы в мирное время, что потребовало обеспечить одеждой огромное количество людей, ранее не занятых в военном деле. С 1922 года начал широко действовать приказ 1919 года: был введён единый покрой одежды, петлицы, верхняя часть рубахи и шинели снабжалась тремя клапанами-«разговорами». Красные звёзды-кокарды с 1920‑х сменили плуг на серп, приблизившись к классическому образцу, который позже перекочует и в Советскую армию. Ношение неутверждённых образцов одежды и неустановленных знаков различия отныне воспрещалось. Любопытно отметить, что ранее на неуставную форму смотрели спокойнее — военнослужащим разрешалось носить самостоятельно купленную одежду. Форма образца 1920‑х годов с клапанами, петлицами, нашивками и летним шлемом

С 1930‑х в РККА устанавливаются персональные военные звания (лейтенант, командир бригады и другие), форма делится на повседневную, походную и караульную, вводят гимнастёрки и френчи, поясные ремни. В 1935 году вводятся пилотки. Военнослужащие в 1930‑х — начале 40‑х годов

К 1940 году красноармеец в строю носил гимнастёрку с двумя нагрудными карманами и закрытой планкой, пилотку с красной звездой, бриджи, сапоги. Вся одежда была цвета хаки — синие бриджи выдавались только офицерам. Солдаты отправляются на фронт. Фото сделано до 1943 года

Фуражки с цветным околышем (цвет означал принадлежность к роду войск) полагались командному и начальствующему составам. Яркие знаки различия носились на стояче-отложном воротнике гимнастёрки, а также нашивались на рукава.

В качестве зимней одежды полагалась однобортная шинель с отложным воротником, на котором были петлицы в цвет рода войск и знаки различия. Также шились ватные телогрейки и ватные шаровары. На голове зимой носили шапки-ушанки — от шлемов-будёновок отказались после Зимней войны, хотя кое-где ещё несколько лет продолжали их носить.

Реальную картину снабжения к началу войны описал в мемуарах генерал интендантской службы, начальник Главного управления тыла Красной армии, а в 1942–43 годах народный комиссар путей сообщения Андрей Васильевич Хрулёв. Он пишет, что в 1941 году, в первые месяцы войны, был принят приказ, согласно которому отныне все рода войск в поле должны были носить форму и знаки различия защитного цвета. Причём сделано это было, по словам Хрулёва, для того, чтобы избежать повторения ситуации 1914 года, когда в императорской армии было слишком много разноцветной парадной одежды, непригодной для ношения в полевых условиях. Андрей Васильевич Хрулёв

Ещё одним важным событием первых месяцев войны было введение обмундирования для военнослужащих-женщин. Уже 3 августа 1941 года вышел приказ, согласно которому в форму для женщин входили берет с металлической звездой, пальто из серого сукна, платье защитного цвета из сукна, либо шерсти. В том же году были отменены нарукавные знаки различия, генералы стали носить шаровары без лампасов в повседневной форме.

Несмотря на то что государственный заказ был большим, у Хрулёва мы читаем, что текстильная и лёгкая промышленность были «очень плохо» подготовлены к войне. И не из-за оборудования или мощностей, а из-за того, что фабрики были исключены из перечней предприятий, на которых бронировали рабочую силу — все работники попросту ушли на фронт.

Так или иначе в 1943 году вся армия была одета сплошь в защитные цвета, а на воротниках носила защитного цвета петлицы. 1943 год считается переломным для Великой отечественной войны — таким же он стал и для военной формы: 6 января были введены погоны.

О том, как именно это произошло, рассказывает генерал Хрулёв. Он пишет, что ещё в 1942 году его вызвал к себе Сталин и приказал подать предложения по новому обмундированию для гвардейских частей. В поданных проектах отмечалась необходимость введения погон имперского образца, а также улучшенных тканей для формы. Важно отметить, что «гвардейскими» частями сначала стали миномётные, потом стрелковые, а потом и многие другие части. Поэтому был риск того, что половина армии будет носить погоны, а вторая половина – петлицы. Чтобы избежать недоразумений, было решено ввести погоны для всех частей РККА. Хрулёву лично поступило распоряжение подготовить проекты погон для полевой, повседневной и парадной формы. Но если полевые и повседневные погоны для среднего и старшего командно-начальствующего состава получилось частично воспроизвести с имперских образцов, то производство генеральских погон стало сложной задачей.

За 25 лет была утрачена особая технология их изготовления, а также не было мастеров, которые могли бы помочь восстановить её. Поэтому помощник Хрулёва, инженер-полковник Пучков решил обратиться в Большой театр, где ему подсказали, что нужно найти в Москве некоего «гражданина Дмитриева», консультанта театра, который до Революции владел магазином по продаже погон и галунов – у него, дескать, должны остаться запасы готовых погон и материалов для изготовления. Хрулёв смог отыскать Дмитриева, и тот рассказал ему, что офицерские погоны в царской России делались из цельнотканого галуна, а его вырабатывали на специальных жаккардовых станках. Два таких станка нашли в селе под Дмитровом, где когда-то работало производство галунов, а на фронте был даже отыскан ткач Фонарёв родом из этого села. Однако для создания погон нужна была специальная металлическая волока – её смогли добыть у агента Марченко, в дореволюционное время сбывавшего товар кустарям и мастерским. Остатки склада, восемь килограммов волоки, были куплены у Марченко горисполкомом Дмитрова за 75 тысяч рублей. Из неё Фонарёв смог выработать 100 метров цельнотканого галуна, который пошёл на изготовление первой партии генеральских погон. Впоследствии технологию изготовления всех погон стали осваивать крупнейшие швейные фабрики, и к началу 1943 года было сшито достаточное их количество, как свидетельствует Хрулёв.

При этом обеспечение армии погонами было только половиной дела, поскольку под новые знаки различия требовались другие гимнастёрки. 15 января 1943 были введены однобортные мундиры и кители, новые фуражки и новые гимнастёрки — они делались из сукна, имели стоячий воротник, застегивавшийся на пуговицы, открытую планку. Нагрудные карманы на них оставлялись только для формы старшего и среднего командного состава. При гимнастёрке носился ремень, пилотка со звездой и шаровары защитного цвета (синего — для офицеров). Фронтовой корреспондент «Красноармейской правды» капитан Евгений Воробьев. 3‑й Белорусский фронт. Весна 1945 года

Переход на погоны был делом небыстрым — на фотографиях 1943 года мы очень часто видим, как на «петличную» гимнастёрку с отложным воротником военнослужащие крепили погоны установленного образца. Это могло объясняться многими причинами: недостаток обмундирования в части, удобство нагрудных карманов, привычка носить старую гимнастёрку. Военнослужащие, одетые в гимнастерки старых образцов, на которые пришиты погоны

Следующие дополнения к форме произошли уже только в апреле 1945 года: тогда для маршалов и генералов был введен двубортный мундир с двумя рядами пуговиц.

В дальнейшем, уже в Советской армии, униформа продолжала меняться, но такой радикальной перемены как в 1943 году, она, пожалуй, больше не увидела.

Анна Бородкина

https://vatnikstan.ru/history/forma-1940-1945/

