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В России тоже есть вековые деревья

5 самых старых деревьев России

По данным за 2015 год, на Земле произрастает около 3 триллионов деревьев. Некоторые из них имеют историческую ценность, потому что росли во времена великих писателей и других известных личностей. В России такие деревья тоже есть, и недавно сотрудники из Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» опубликовали список самых старых деревьев нашей страны.
Они рассказали, каким способом им удалось определить точный возраст деревьев и где они находятся. Рейтинг возглавила 777-летняя лиственница, именуемая как «Страж Ольхона». По расчетам исследователей, она была посажена примерно в 1243 году, когда русские земли использовались монголо-татарскими завоевателями. Но давайте не будем забегать вперед и рассмотрим все деревья из составленного списка.
В России тоже есть вековые деревья

Как определить возраст дерева?

Самым известным способом определения возраста деревьев считается подсчет колец. Как правило, за один год внутри каждого дерева образуется одно кольцо. Темные кольца образуются в летнее время, а светлые — весной. Таким образом, подсчитав количество темных и светлых колец на срубе дерева можно определить его возраст. Однако этот способ подразумевает спиливание дерева, поэтому для изучения исторически важных деревьев он не подошел.
Исследователи даже отказались от использования бура Пресслера, который позволяет взять пробу древесины от коры до середины и подсчитать количество колец без спиливания.
В России тоже есть вековые деревья

Возраст самых старых деревьев России

Для определения возраста самых старых деревьев исследователи использовали приборы «Резистограф» и «Арботом». Оба инструмента позволяют выявить места наличия гнили в древесине, что обычно полезно для определения безопасности старых построек. Однако, в рамках проекта российские ученые использовали полученные данные для определения точного возраста деревьев без нанесения им сильного вреда.

На видео показана работа «Резистографа»

Страж Ольхона — 777 лет

Лиственница «Страж Ольхона» произрастает на территории Ольхона, самого большого острова озера Байкал. По словам исследователей, на острове нет ни одного другого дерева, которое смогло бы пережить несколько эпох, насыщенных разнообразными войнами и климатическими изменениями. Само по себе это дерево не большое. Несколько крупных ветвей лиственницы опустились вниз и укоренились, как бы сформировав еще несколько других деревьев. На нижней части ствола видны следы костра, но он явно был разведен не местными людьми, потому что жители с бережностью относятся к памятнику природы.
В России тоже есть вековые деревья

Хакасская сосна — 753 года

Самая старая сосна России произрастает в Орджоникидзевском лесничестве республики Хакасия. Подробной информации о ней нет, но она тоже выглядит очень старой и высокой. Учитывая ее возраст, можно предположить, что она начала расти во времена Монгольской империи.
В России тоже есть вековые деревья

Одинокий воин — 606 лет

Сосна, именуемая как «Одинокий воин», тоже растет на острове Ольхон. Высота этого дерева составляет около 15 метров, то есть оно выше «Стража Ольхона». Сбоку от ствола тянутся две большие и толстые ветви, которые со временем опустились вниз под собственным весом. Дерево начало расти во времена Великого Московского княжества, когда население Земли во второй раз в истории составило около 500 миллионов человек.В России тоже есть вековые деревья

Псковский дуб — 598 лет

Самый старый дуб России расположен на территории одного из монастырей в Псковской области. Оно было посажено задолго до постройки этого монастыря, поэтому исследователи считают, что оно видело очень многое. Оно пережило несколько войн и до сих пор остается целым, хоть и действительно выглядит очень старым.
В России тоже есть вековые деревья

Дагестанский дуб — 508 лет

А этот дуб расположен на территории Рутульского района республики Дагестан. Это дерево, пожалуй, самое высокое из упомянутых, потому что его высота составляет 26 метров. При этом он также является самым «молодым» в списке.
В России тоже есть вековые деревья

Самое старое дерево в мире

Но в мире есть места, где растет сразу много старых деревьев. Например, на территории Швеции есть гора Фулу, где произрастают сосны возрастом в несколько тысяч лет. По расчетам исследователей, одной из них недавно исполнилось около тысячи лет. Самое интересное, что по соседству с ней есть еще несколько деревьев-рекордсменок. Должно быть, в их тени когда-то давно сидели древние люди. Также рядом с ними явно ходили животные, которые на данный момент уже вымерли.
В России тоже есть вековые деревья
А вот самым старым деревом в мире считается сосна Мафусаил. В 2020 году ему исполнилось 4850 лет. Он растет на территории Национального леса Инио, что на востоке американского штата Калифорния. Однако точное расположение дерева не разглашается, чтобы его никто не нашел и не повредил. Должно быть, оно находится под охраной. Примечательно, что сосна Мафусаил была обнаружена только в 1953 году, а до этого о существовании настолько старого дерева никто и не подозревал.
природаСветлана Митленко
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