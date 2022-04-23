Прекратить истерику!

Олег Лавров

Здравствуйте, уважаемые агрессоры.

С нескрываемым интересом прочитал комменты под прошлой статьей. Особенно умилили те из них, в которых высказываются следующие предположения:

А. Автора подменили. Куда дели весельчака, ироды, где наши хиханьки-хаханьки?

Б. Автор устал, приуныл, исписался (нужное подчеркнуть).

В. У автора пропал оптимизм.

Астанавитесь!

Автор всего лишь с огромным интересом наблюдал за рядом рынков - и сегодня картина происходящего под ковром приобрела поистине эпический размах.

Во-первых, вчера стартовало ускоренное скирдование российского рубля на российской же межбанковской валютной бирже. Автор говорил, что после 20 апреля начнется скупка? Говорил. Получите, распишитесь.

Если еще вчера резкое укрепление рубля еще можно было принять за временный всплеск, то уже сегодня стало понятным, что спрос на рубль превысил все ожидаемые объемы торгов - в итоге час назад за один доллар давали всего 72,70 рублей, за один евро - 77,95. А это, как сами понимаете, слишком явный индикатор необыкновенного внимания к отечественной валюте - и поскольку такой интерес к рублю могут проявлять только внешние игроки, то пришло время поздравить нас со стартовавшим процессом продажи российского газа за рубли.

Теперь вопрос только в том, справится ли наш ЦБ со столь быстрым укреплением рубля - если верить Силуанову, то реальная стоимость российской валюты сейчас около 50 рублей за доллар. Если же опираться на ВВП по ППС, то и вообще 29-30 рублей за зеленый фантик, так что рублю еще есть куда расти.

А это не совсем хорошо, нужно беречь наших экспортеров и внутренних производителей. Пусть сначала импортозаместят все, до чего только дотянутся - а уж потом можно и ронять доллар охамевшей мордочкой в грязь.

Во-вторых, автор ждал данные от TankerTrackers - нужно же было убедиться, что Евросоюз категорически отказывается от нашей нефти. Сказать, что европейцы меня разочаровали - это ничего не сказать. Эти фантастические... затрудняюсь с подбором нужного слова - вот вертится пара десятков на языке, но за такое Дзен точно снесет статью.

В последние недели Россия увеличила поставки нефти ключевым потребителям, что противоречит ее положению изгоя на мировых энергетических рынках. Все бóльшую популярность набирает следующий способ: танкеры с пометкой «пункт назначения неизвестен».

По данным TankerTrackers.com, экспорт нефти из российских портов в страны-члены Европейского союза, которые являются крупнейшими покупателями российской нефти, вырос в апреле в среднем до 1.6 млн баррелей в сутки.

...экспорт сократился в марте до 1.3 млн в сутки. Аналогичные данные от Kpler, другого поставщика данных о сырьевых рынках, показали, что в апреле потоки увеличились до 1.3 млн в сутки по сравнению с 1 млн в середине марта.

Однако формируется непрозрачный рынок, позволяющий скрыть происхождение нефти. В отличие от ситуации до эскалации ....покупатели нефти обеспокоены репутационным риском вокруг торговли нефтью, финансирующей правительство, которое западные лидеры обвиняют в военных преступлениях.

Нефть из российских портов все чаще отправляется без указания конкретного пункта назначения. Согласно TankerTrackers.com, в апреле на танкеры без определенного маршрута было загружено более 11.1 млн баррелей, что больше, чем в любую другую страну. До спецоперации такого почти не наблюдалось.

Одна из причин для сокрытия происхождения российской нефти в том, что страны отчаянно нуждаются в нефти для поддержания экономики и предотвращения дальнейшего роста цен на топливо. Однако компании и посредники хотят спокойно торговать без каких-либо последствий за содействие сделкам, которые в итоге финансируют Москву.

Иначе говоря, европейцы стыдливо прячут глазки и продолжают скупать нашу нефть, только гай шумит. Согласитесь, это как-то не коррелируется с громогласными заявлениями европейских политиков и бюрократов, ибо все хотят жить, а число желающих жить хорошо, сыто и в тепле постоянно и бесконтрольно увеличивается. Как показывает практика, хорошо жить без России и ее энергоносителей у европейцев пока не получается. И неизвестно, получится ли вообще - хотя эксперимент по экстремальному выживанию провести стоило бы.

И для вразумления, и чисто поржать. И да, как-то это не очень похоже на тотальный запрет российской нефти, не находите?

В-третьих, Мухаммед бен Салман наорал на Джейка Салливана. Мало того, что публично наорал, так еще этот парень в пододеяльнике нагло заявил, что дополнительных поставок нефти из стран Залива нет и не будет - мол, здесь не подают, Джейк, езжай лучше в Россию, там люди добрее, в отличие от.

Чтобы чуть лучше понимать гнев кронпринца, достаточно знать, что сейчас дефицит нефти в мире составляет 3,34 млн баррелей нефти в сутки - грубо говоря, кто-то постоянно остается голодным, а у всех остальных нефть подорожала и не думает падать. О чудный новый мир без дешевых энергоносителей, здравствуйте!

И да, ОПЕК+ непреклонен - добытчиков более чем устраивают нынешние цены, так что желающих поднять добычу и уронить прибыль как-то не наблюдается.

В-четвертых, подвезли свежие данные по рынку СПГ на 2023 год - а там уже сейчас шок и трепет, Адъ и Израиль, кино и немцы, цирк и кони.

Поставщики сжиженного природного газа резко подняли цены по новым долгосрочным контрактам на фоне сокращения объема предложения. Ожидается, что в ближайшие десять лет на рынке сохранится дефицит предложения из-за предполагаемого отказа от российского газа.

По мнению трейдеров, ведущие поставщики СПГ предлагают 10-летние контракты, начинающиеся в 2023 году, по цене на 75% дороже аналогичных сделок в 2021 году. Волатильные спотовые цены и растущий дефицит предложения побуждают импортеров торопиться с заключением долгосрочных сделок. Спотовые цены на СПГ на рынках Азии и Европы выросли до рекордных значений в прошлом месяце, поскольку военный конфликт на Украине усилил дефицит на рынке.

Ожидается, что цены останутся высокими в течение многих лет, поскольку Европа будет наращивать импорт СПГ, чтобы снизить зависимость от поставок газа по трубопроводу из России.

Контрактные поставки СПГ, привязанные к ценам на нефть, — практика, существовавшая еще в 1970х годах, — в настоящее время стоят ниже, чем газ на спотовом рынке. Но этот дисконт быстро сокращается вместе с доступными запасами.

Конфликт, энергетический переход, суровая погода и растущий спрос создают потрясения, которые ведут к сокращению поставок и максимальному стрессу в газовой отрасли. Согласно отчету Credit Suisse, опубликованному в прошлом месяце, если тренд на отказ от российского газа ускорится, глобальный рынок СПГ может сократиться почти на 100 миллионов тонн в год к середине десятилетия.

Долгосрочные контракты на поставку СПГ по более высоким ценам приведут к росту тарифов на электроэнергию и отопление, что усугубит опасения по поводу инфляции. Для некоторых стран с формирующейся рыночной экономикой, таких как Пакистан, топливо будет слишком дорогим.

Поставщики, включая основных производителей и портфельных игроков, предлагают подписать 10-летние сделки на СПГ, начиная со следующего года, по цене на уровне 16%-18% от стоимости нефти марки Brent. Для сравнения, в начале прошлого года Катар подписывал соглашения о поставках с китайскими клиентами в диапазоне −10% от цены Brent. Beijing Gas Group Co. заключила сделку чуть ниже 13% в январе этого года.

Сделка по цене 18% от цены Brent еще не подписана, однако, такая ставка, по мнению трейдеров, скорее всего, будет одной из самых высоких за всю историю.

И знаете что? Мне нравятся эти предприимчивые парни, загоняющие мир в энергетический кризис - они вольно или невольно действуют во благо России, позволяя нам зарабатывать больше даже при снижении поставок. Сумеречная немецкая опера в вагнеровском стиле "Проклятый Северный поток-2" идет с аншлагом по всему миру - так не будем же мешать этим триумфальным гастролям.

Но куда больше мне сегодня нравятся сумеречные немецкие политики, потерявшие все берега - судя по всему, промышленный локомотив Евросоюза несется в пропасть, а машинисты громко ругают бывшего агента Конторы Глубокого Бурения за то, что не схватил их за руку и не уберег. Как дети малые, ей-Богу.

Ну и последнее. Не сумев правильно произнести фамилию одного из конгрессменов, дедушка Джо публично позволил коверкать свою фамилию. Так и сказал: можете звать меня Джо Бидом.

Мы тебя поняли, Джо Бид. Беги, а то на укольчики опоздаешь и мама Джилл опять будет ругаться. Аль-Маразмийя, по меткому определению нашего любимого Крокодила, перешел на новый уровень деменции.

Так что все в порядке, уважаемые агрессоры. Мир стоит и падать не собирается - а каким он будет завтра, мы все обязательно узнаем.

Так что прекратить истерику! Астанавитесь!

https://zen.yandex.ru/media/st...