Как Яков Студенников уничтожил в одном бою 300 немцев

Говоря о Курской дуге, мы все больше представляем себе танковое сражение, которое по количеству задействованной техники с обеих сторон, было едва ли не самым крупным за всю историю Великой Отечественной войны.

Однако не нужно забывать, что в Курской битве принимали участие не только танковые соединения, но и авиация, и артиллерия, и пехота.

Пулеметный расчет

Так 7 июля 1943 года в самый разгар Курской битвы у железнодорожной станции Поныри шли тяжелые и ожесточенные бои. Немецкая пехота с остервенением рвалась на оборонительные укрепления 3-го батальона 1019-го стрелкового полка 307-й стрелковой дивизии 48-й армии Центрального фронта.

Волна за волной накатывала фашистская нечисть на наши полки. Немцы предпринимали все новые и новые попытки, но все безрезультатно.

А все благодаря таким бойцам, как старший сержант Яков Степанович Студенников. Овладев в совершенстве искусством обращения с пулеметом, он не давал немцам ни малейшего шанса на победу.

Яков Степанович Студенников

Его пулемет безостановочно строчил, оставляя на поле боя груды немецких солдат, и даже когда боевые товарищи из его расчета были убиты, он не бросил свою позицию, а продолжал вести бой уже в одиночестве.

Получив три ранения, Яков Студенников все же нашел в себе силы и не выпустил гашетку пулемета из своих рук.

За три часа боя старший сержант Студенников отбил десять атак фашистов, уничтожив при этом около 300 немецких оккупантов. Прямо как герой Сталинградской битвы Ханпаша Нурадилов.

От потери крови Яков Студенников потерял сознание, но благодаря товарищам - выжил. Его вынесли с поля боя, тем самым сохранив уму жизнь.

Целый год Яков Студенников провел в госпиталях.

А когда вернулся в свою часть, то там его ждала высокая правительственная награда.

Яков Студенников

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза генералам, офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленными при этом отвагу и геройство» старший сержант Яков Студенников был удостоен звания Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" за номером 2985.

Яков Студенников. Наградной лист

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Во время освобождения своей малой родины (Колпинский р-он, Орловской области) Яков Студенников был задействован командованием как проводник, что существенно облегчило продвижение наших войск.

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