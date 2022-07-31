А.Кадыкчанский о заговоре против Ивана Грозного

Одной из наиболее оболганных фальсификаторами истории исторических фигур нашего прошлого остается фигура последнего русского царя из рода Рюриковичей - Ивана IV, которого также назвают Иваном Грозным. Но именно "грозным", а не "кровавым", как его пытаются нам нарисовать слуги Ватикана, ибо его современники - европейские монархи, - безжалостно уничтожали в десятки раз больше своих подданных, чем приписывают тому же Ивану Грозному, но почему-то прозападные лизоблюды всех их, в отличие от нашего царя, называют "цивилизованными", а вовсе не "кровавыми". Одной из наиболее оболганных фальсификаторами истории исторических фигур нашего прошлого остается фигура последнего русского царя из рода Рюриковичей - Ивана IV, которого также назвают Иваном Грозным. Но именно "грозным", а не "кровавым", как его пытаются нам нарисовать слуги Ватикана, ибо его современники - европейские монархи, - безжалостно уничтожали в десятки раз больше своих подданных, чем приписывают тому же Ивану Грозному, но почему-то прозападные лизоблюды всех их, в отличие от нашего царя, называют "цивилизованными", а вовсе не "кровавыми".

И это - характерный пример того, что лживая информационная кампания против нашей страны велась уже в те времена и ее носители уже тогда использовали те самые "двойные стандарты", столь характерные и для нашего времени. Но все то же самое было и во времена СССР и даже - царской России. Запад всегда выдумывал про нас русофобские мифы и исходил антирусской истерией, а его продажные слуги из "пятой колонны" помогали врагам разрушать и грабить страну и народ.

В этом отношении фигура Ивана Грозного, который отказался в обмен на корону "императора востока" из рук папы римского провести окатоличевание страны и закрепощение народа, весьма показательна.

Ибо во все века именно на тех правителей нашей страны, которые реально заботились о народе и укреплении государства, выливались ушаты лживой информационной грязи нашими врагами и служащими им продажными предателями. И это вполне естествествено, ибо именно нашим врагам выгодно, чтобы мы были слабыми и зависимыми от них. Потому-то мы для них "хорошие", только когда у нас идет распад страны, разруха, а иностранные "друзья" могут беспрепятственно грабить наши недра и народ вместе со своими слугами.

Кусочек же настоящей исторической правды о подлинной роли Ивана Грозного в судьбе нашей страны открывает российский путешественник, писатель, исследователь тайн древних цивилизаций А.Кадыкчанский в своей книге "Малая энциклопедия большой Тартарии". И вот, что он там пишет: "На долю Ивана Грозного выпала особая миссия - остановить распад Московской Тартарии, который был неминуем после уничтожения Катая и вызванного этим "парада суверенитетов". Он был вынужден возвращать в состав Московии Казань и Астрахань на востоке, Плесков, Новгород и Ливонию на западе, и при этом еще отбиваться от Крымского ханства, которое, почуяв легкую добычу, решило под шумок стать единственным наследником Великой Тартарии.

Но запад не дремал и активно начал вести подрывную работу внутри Московии, понимая, что при помощи внешней агрессии своих целей ему не добиться. И.Грозный, как великий политик, прекрасно осознавал всю опасность складывающейся ситуации. Для того, чтобы исключить возможность бунтов и гражданской войны внутри страны, на волнах которых захватчик непременно попытается въехать в Кремль, была введена опричина. И это еще одно сходство с политической ситуацией в современной России. Главная цель Росгвардии заключается в недопущении новой гражданской войны, которую запад разжигает каждый раз, когда ему кажется, что вот-вот он добьется своей цели и навсегда поделит между своими кланами наследие Великой Тартарии.

А поведение либеральной прослойки общества никогда не отличалось оригинальностью. Что сегодня, что четыреста лет назад обличители "кровавого режима" норовят растащить страну на отдельные удельные княжества и распродать по частям, чтобы получить максимум прибыли. Одним из ярких эпизодов антигосударственной деятельности либералов является раскрытие и подавление сепаратистского движения в Новгороде и Пскове. Сегодня историки льют крокодильи слезы по поводу "невинно убиенных" граждан этих городов, которых "в припадке безумия" чуть ли не лично казнил злобный диктатор.

А что было на самом деле? А на самом деле существовал заговор, который организовал воевода города Юрьев (ныне Тарту, Эстония), князь Андрей Курбский. К заговору присоединились многие новгородские и псковские бояре, и даже духовенство. Так, доподлинно известно, что комендант Печорской крепости, аванпоста русской армии на границе с Ливонией, и он же игумен Корнилий является одним из активнейших руководителей и спонсором заговора. И, вопреки легендам, Грозный голову Корнилию не отсекал. Он назначил расследование, результатом которого явилось обвинение и справедливый суд. Всех, чья вина была доказана в суде, публично повесили, а невинных отпустили.

Спрашивается, кому понадобилась установка памятника Корнилию в Печорах? Ведь он был изменником, предателем Родины. В библиотеке Свято-Успенского Псково-Печорского монастыря хранятся подлинники рукописных книг, оставленных Корнилием, в которых он открыто призывает не повиноваться Москве и передать Печорскую крепость под управление Ливонского ордена. И этот человек сегодняшними либералами причислен к лику святых, а в школах города теперь проводятся ежегодные "Корнилиевские чтения". Чему на них учат детей? Родиной торговать? Памятник Корнилию в Печорах

Заметим еще, что в это же время случилась и "русско-шведская" война, которая также больше походила на гражданскую. Ведь "шведы" в то время говорили на русском языке, и даже делопроизводство в канцелярии короля велось на русском языке, хоть и латинскими буквами. А значит, фактически это был еще один очаг сепаратизма, разросшийся от выхода из-под влияния Московии до идеи захватить саму Москву.

Но несмотря на такую архисложную политическую ситуацию, в которой у Московской Тартарии не осталось союзников, кроме армии и флота, Ивану Грозному удалось сохранить государство, хоть и в весьма усеченном виде. Часть земель в Прибалтике отошла к королю свеев, часть - ливам и полякам. Был утрачен контроль над частью южных провинций за Днепром, на придунайской низменности и над Крымом. Отказалась подчиниться Анатолия (Оттоманская порта) и Туркестан.

Но самое грустное началось уже после смерти великого Смарагда Тита Грозного. Страна погрузилась в поруху... Да, именно так называли этот период современники. "Смутными временами" его назвали уже современные историки, а жители Московии начала семнадцатого века называли это порухой. И это куда более точное определение тому, что произошло со страной..." После отравления вначале сына Ивана, а затем и самого царя слугами ватиканских иезуитов, ими была придумана чудовищная история о якобе убийстве им своего сына, которая усиленно "раскручивалась" захватившими трон после уничтожения последних Рюриковичей, Романовыми. Романовы же были не просто прозападниками, но и даже фамилию свою получили по названию своих ватиканских хозяев. И до сих пор эти псевдоисторические мифы признаются "исторической правдой" в "официальной истории", показывая нам ее подлинную суть.

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